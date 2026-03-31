H Eurovision πάει στην Ασία: Πού θα λάβει χώρα ο διαγωνισμός

Ο διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision ετοιμάζεται να επεκταθεί πέρα από τα ευρωπαϊκά σύνορα, εγκαινιάζοντας για πρώτη φορά μια ξεχωριστή διοργάνωση αφιερωμένη στην Ασία — με φόντο τη λάμψη, τα θεατρικά acts και τη μακρά ιστορία του θεσμού.

Δέκα χώρες της περιοχής έχουν ήδη «κλειδώσει» τη συμμετοχή τους, ανάμεσά τους η Νότια Κορέα, η Ταϊλάνδη και οι Φιλιππίνες, ενώ οι διοργανωτές αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να προστεθούν κι άλλες. Πριν από τον μεγάλο τελικό, που θα πραγματοποιηθεί στην Μπανγκόκ και θα μεταδοθεί ζωντανά στις 14 Νοεμβρίου, κάθε χώρα θα επιλέξει τον εκπρόσωπό της μέσω εθνικών διαδικασιών.

70 χρόνια Eurovision και άνοιγμα προς την Ασία

Από το 1956 μέχρι σήμερα, η Eurovision έχει εξελιχθεί στον μακροβιότερο διεθνή μουσικό διαγωνισμό. Με αφορμή τη συμπλήρωση 70 ετών το 2026, οι διοργανωτές βλέπουν την ασιατική εκδοχή ως ένα νέο, στρατηγικό βήμα. Όπως σημείωσε ο διευθυντής του θεσμού στην European Broadcasting Union, Μάρτιν Γκριν, πρόκειται για μια «ιδιαίτερα σημαντική στιγμή», καθώς η Ασία διαθέτει έντονη πολιτιστική ταυτότητα και δυναμική στη σύγχρονη μουσική παραγωγή.

Η ιδέα έχει ήδη αρχίσει να συζητιέται έντονα online, με χρήστες να εκφράζουν ενθουσιασμό — και να θέτουν ερωτήματα για την απουσία μεγάλων αγορών όπως η Κίνα και η Ιαπωνία.

Το «μάθημα» από την Αμερική

Η Eurovision έχει επιχειρήσει ξανά να «βγει» εκτός Ευρώπης. Το 2022 διοργανώθηκε το American Song Contest, με συμμετοχές από όλες τις πολιτείες των ΗΠΑ και παρουσιαστές τους Snoop Dogg και Κέλλυ Κλάρκσον. Ωστόσο, η χαμηλή τηλεθέαση οδήγησε στην ακύρωση της συνέχειάς του.

Αυτή τη φορά, οι προσδοκίες είναι διαφορετικές. Η Ασία θεωρείται μια αγορά με έντονη μουσική δραστηριότητα, ισχυρή παρουσία στα social media και νεανικό κοινό που στηρίζει ενεργά τη βιομηχανία.

Από την K-pop μέχρι τις τοπικές σκηνές

Η K-pop έχει εξελιχθεί σε παγκόσμιο φαινόμενο, ωστόσο η ασιατική μουσική σκηνή δεν περιορίζεται σε αυτή. Στην Ταϊλάνδη αναπτύσσεται το λεγόμενο T-Wind, ενώ η Bollywood εξακολουθεί να αποτελεί τεράστιο πολιτιστικό πυλώνα — αν και η Ινδία δεν συμμετέχει (προς το παρόν).

Στη λίστα των χωρών που έχουν επιβεβαιώσει συμμετοχή περιλαμβάνονται το Μπανγκλαντές, το Μπουτάν, η Καμπότζη, το Λάος, η Μαλαισία, το Νεπάλ, οι Φιλιππίνες, η Νότια Κορέα, η Ταϊλάνδη και το Βιετνάμ.

Οι κανόνες και η απήχηση

Στην κλασική Eurovision, τα τραγούδια πρέπει να είναι πρωτότυπα και να ερμηνεύονται ζωντανά, ενώ η τελική κατάταξη προκύπτει από συνδυασμό ψήφων κοινού και επιτροπών. Δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί αν θα ισχύσει ακριβώς το ίδιο μοντέλο στην ασιατική εκδοχή, όμως οι διοργανωτές μιλούν για μια «γιορτή της αυθεντικής ποπ μουσικής», όπου κάθε ψήφος θα έχει βαρύτητα.

Η δυναμική του διαγωνισμού είναι αποδεδειγμένη: καλλιτέχνες όπως οι ABBA και η Σελίν Ντίον είδαν την καριέρα τους να εκτοξεύεται μέσα από τη Eurovision. Παράλληλα, η διοργάνωση εξακολουθεί να συγκεντρώνει τεράστια τηλεθέαση, με περίπου 163 εκατομμύρια θεατές πέρυσι.

Όταν η μουσική συναντά την πολιτική

Τα τελευταία χρόνια, ο διαγωνισμός έχει βρεθεί και στο επίκεντρο πολιτικών αντιπαραθέσεων. Η φετινή Eurovision στη Βιέννη διεξάγεται σε κλίμα εντάσεων, με ορισμένες χώρες να προχωρούν σε μποϊκοτάζ εξαιτίας της συμμετοχής του Ισραήλ. Την ίδια στιγμή, η Ρωσία παραμένει εκτός διαγωνισμού από το 2022, μετά την εισβολή στην Ουκρανία, επιλέγοντας να επανεκκινήσει έναν δικό της διεθνή μουσικό θεσμό, το Intervision.

Γιατί Μπανγκόκ

Τη διοργάνωση της ασιατικής Eurovision έχουν αναλάβει η European Broadcasting Union, η Voxovation και η S2O Productions.

Ο Τσουβίτ Σιριβατζακούλ από τον Οργανισμό Τουρισμού της Ταϊλάνδης υποστηρίζει ότι η επιλογή της Μπανγκόκ δεν είναι τυχαία: πρόκειται για μια πόλη όπου «οι πολιτισμοί συναντιούνται, η μουσική είναι παντού και η γιορτή αποτελεί μέρος της καθημερινότητας».