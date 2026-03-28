Χάρης Βαρθακούρης: Τελικά επιλέγει το τραγούδι του Akyla από του αδερφού του για τη Eurovision;

Ο Χάρης Βαρθακούρης βρέθηκε προσκεκλημένος στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» και μεταξύ άλλων αποκάλυψε πως ο Good Job Nicky είχε βάλει στόχο τη Eurovision εδώ και χρόνια, ιδιαίτερα μετά την περίοδο της πανδημίας.

Χάρης Βαρθακούρης – Good Job Nicky: Η συνεργασία τους

«Ο Νικόλας οσφρυζόταν και οραματιζόταν τη Eurovision για τρία χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα οι δύο τους είχαν συζητήσει το ενδεχόμενο να γράψουν μαζί ένα τραγούδι, όμως η αρχική του αντίδραση στα κομμάτια που του έστειλε ο αδερφός του δεν ήταν θετική.

«Θυμάμαι ότι δεν μου άρεσαν. Όχι ότι δεν είναι καλά αλλά ότι μπορεί να μην είναι για τη Eurovision. Του είπα: “Ας κάνουμε το αντίθετο. Θα σου στείλω εγώ τραγούδι και πείραξέ το εσύ”», δήλωσε ο Χάρης Βαρθακούρης.

Ο ίδιος έστειλε μια μπαλάντα στον Good Job Nicky, ο οποίος εμπνεύστηκε από αυτήν και δημιούργησε ένα νέο τραγούδι, το οποίο τελικά κατατέθηκε, χωρίς όμως να έχει τύχη στη διαδικασία:

«Είπε “μου αρέσει πάρα πολύ. Θα πάρω αυτό και αυτό το σημείο” και έγραψε ένα άλλο τραγούδι το οποίο έδωσε στην κοπέλα του και το έστειλαν στη Eurovision. Το τραγούδι αυτό δεν είχε τύχη», είπε.

Η γνώμη του για τη μπαλάντα «Dark Side of the Moon», που δεν κατάφερε να περάσει

«Είναι ένα υπέροχο τραγούδι και μια καταπληκτική παραγωγή, θεωρείται μια άτυχη επιλογή, γιατί είναι πολύ δύσκολο τραγούδι να το πεις live», ανέφερε.

«Όταν άκουσα τον Akyla σκέφτηκα ότι δεν είναι η χρονιά του αδερφού μου

«Εγώ είχα γράψει όταν είδα τον αδερφό μου ότι “Βγάζω εισιτήριο για Βιέννη”. Ήταν playback βέβαια, ακόμα. Αυτή ήταν η γνώμη μου βλέποντας τον Β’ Ημιτελικό.

Σχολιάζω στο Twitter και ξαφνικά βλέπω μια κατρακύλα από Akyla. Πολλές απαντήσεις για τον Akyla, και έβαλα να τον ακούσω.

Σκέφτηκα ότι δεν είναι η χρονιά του Νικόλα. Είπα μέσα μου ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ έξυπνο κομμάτι.

Η παραγωγή του αδερφού μου ήταν σαφώς η καλύτερη για την αισθητική και τα αφτιά μου αλλά βλέποντας και την τρέλα που βγάζει το παλικάρι αυτό είπα ένα μεγάλο: “Ωχ”».