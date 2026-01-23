Χάρης Βαρθακούρης: «Με τον πατέρα πηγαίναμε σε παιχνιδάδικο και έκλεινε μισή ώρα μετά, για να διαλέξω παιχνίδι»

Ο Χάρης Βαρθακούρης βρέθηκε προσκεκλημένος στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» του Action 24 και μίλησε για την ιδιαίτερη σχέση με τον πατέρα του αλλά και τη σύζυγο του Αντελίνα.

Χάρης Βαρθακούρης: Τα παιδικά χρόνια και η σχέση του με τον πατέρα του

«Δεν ξέρω πως είναι να μην έχεις τον Πάριο πατέρα και στο σπίτι. Ζήλευα το γεγονός ότι οι συμμαθητές μου άλλαζαν τον χρόνο με τους γονείς τους, ενώ ο δικός μου δούλευε.

Δεν έχουμε πάει ποτέ με τον πατέρα μου σινεμά, ούτε τόσες φορές λούνα παρκ. Δεν ένιωθα στερημένος», εξομολογείται ο Χάρης Βαρθακούρης στην κάμερα του Action24.

«Μικρός δεν αντιλαμβανόμουν ότι ο μπαμπάς μου ήταν σταρ»

«Ρωτούσα γιατί μας χαιρετάνε στο φανάρι. Μπορεί να πηγαίναμε σε παιχνιδάδικο και να έκλεινε μισή ώρα μετά, γιατί θα πήγαινα εγώ να διαλέξω το παιχνίδι μου ως γιος του Πάριου.

Πήγα σε πολύ καλό σχολείο και δεν ένιωσα να λένε “α ο γιος του Πάριου”. Ο μπαμπάς μου είναι ευαίσθητος με τις ώρες του, δεν με έχει αποκαλέσει ποτέ με το όνομά μου. Με λέει “γιέ μου, καμάρι μου, σπλάχνο μου”. Αν πω εγώ την Αντελίνα με το όνομά της, θα είναι επειδή θα έχουμε σκοτωθεί», περιγράφει.

Με την Αντελίνα γνωριστήκαμε μέσω Facebook

«Η γυναίκα μου είναι η φωνή της λογικής, μου λέει συχνά “πήγαινε να τραγουδήσεις, άλλοι κάνουν τον 20πλάσιο κόπο για να βγάλουν αυτά τα λεφτά”.

Γνωριστήκαμε μέσω Facebook, μου άρεσε εμφανισιακά, ήταν καλοκαίρι του ’09. Ανταλλάξαμε αριθμούς και μιλούσαμε με τις ώρες. Την είχα αποθηκευμένη “η γυναίκα μου” πριν τη γνωρίσω από κοντά», αφηγείται ο Χάρης Βαρθακούρης.