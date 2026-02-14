Eurovision 2026: Εξοργισμένος ο Χάρης Βαρθακούρης για τον ήχο στον Β’ Ημιτελικό
Ξέσπασε ο Χάρης Βαρθακούρης για τον ήχο του Β’ Ημιτελικού του «Sign For Greece» .
Ενοχλημένος φαίνεται να είναι ο Χάρης Βαρθακούρης, σχετικά με το ηχητικό αποτέλεσμα που παρουσιάστηκε στον Β’ Ημιτελικό του «Sign For Greece», ο οποίος προβλήθηκε το βράδυ της Παρασκευής 14 Φεβρουαρίου.
Χάρης Βαρθακούρης: Εν εξάλλω
Καθ’ όλη την διάρκεια του show, ο τραγουδιστής έκανε 2 tweets, που αναφέρονται στον ήχο της παραγωγής, γεγονός που βρήκε σύμφωνους πολλούς τηλεθεατές.
Ο καλλιέχνης ανέφερε τα εξής: «Γ@μώ τον ήχο σας. Μα δεν μπορούν να μας δώσουν ήχο από την κονσόλα; Είναι σαν να έχει πάει φίλος και με παίρνει από το κινητό του!!!».
Στον τελικό ο αδερφός του good job Nicky
Μεταξύ των διαγωνιζόμενων και ο άλλος γιος του Γιάννη Πάριου, ο Good Job Nicky, ο οποίος προκρίθηκε στον τελικό.
Ο 30χρονος τραγουδιστής συνδυάζοντας χαρακτηριστικά ηλεκτρονικής μουσικής και R&B στοιχείων, πήρε πρώτος την πρόκριση για τον εθνικό τελικό της Κυριακής, επιβεβαιώνοντας τους ισχυρισμούς πως ήταν ένα από τα φαβορί της διοργάνωσης.
Με το Dark Side of the Moon, ο νεαρός καλλιτέχνης συνδύασε δυναμικούς ηλεκτρονικούς ήχους με μια ελαφρώς ρετρό ατμόσφαιρα.
Eurovision 2026 – Β’ Ημιτελικός: Ποιοι πέρασαν στον εθνικό τελικό
«Dark Side of the Moon», Good Job Nicky
«Labyrinth», Mikay
«Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα
«Mad About it», D3lta
«SABOTAGE!», leroybroughtflowers
«Bulletproof», KOZA MOSTRA
«ASTEIO», ZAF
Α’ Ημιτελικός: Ποιοι πέρασαν στον εθνικό τελικό
«Άλμα», Rossana Mailan
«Europa», STEFI
«Paréa», Evangelia
«Χάνομαι», Marseaux
«Ferto», Akylas
«The Other Side», Alexandra Sieti
«YOU & I», STYLIANOS
