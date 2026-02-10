Eurovision 2026: Πώς μπορούμε να ψηφίσουμε για τον εθνικό τελικό
Το κοινό θα έχει δύο εναλλακτικές δυνατότητες ψηφοφορίας για την επιλογή του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026
Ο εθνικός τελικός «Sing for Greece 2026» έρχεται στην ΕΡΤ, ανοίγοντας τον δρόμο για την επιλογή του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.
Συνολικά 28 συμμετοχές θα διαγωνιστούν σε δύο ημιτελικούς, που θα προβληθούν την Τετάρτη 11 και την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου. Η πρόκριση στον τελικό θα κριθεί αποκλειστικά από το κοινό. Ο μεγάλος τελικός θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, όπου το αποτέλεσμα θα προκύψει από τον συνδυασμό της ψήφου του κοινού σε ποσοστό 50%, μιας ελληνικής κριτικής επιτροπής (25%) και μιας διεθνούς επιτροπής (25%). Σε περίπτωση ισοψηφίας, καθοριστικός παράγοντας θα είναι η ψήφος του κοινού.
Πώς ψηφίζουμε
Η ψηφοφορία θα γίνεται με δύο τρόπους: μέσω SMS από κινητά με ελληνικό αριθμό, αλλά και διαδικτυακά, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό, μέσα από την ειδική πλατφόρμα voting στη διεύθυνση https://sfg.vote. Για πρώτη φορά, δίνεται η δυνατότητα online συμμετοχής, ώστε και οι Έλληνες της διασποράς να έχουν λόγο στην τελική επιλογή.
Όσοι επιλέξουν τη διαδικασία μέσω SMS, μπορούν να στείλουν μήνυμα στο 54222, πληκτρολογώντας τον κωδικό του τραγουδιού ή του καλλιτέχνη που προτιμούν. Από κάθε αριθμό κινητού επιτρέπονται έως και 10 μηνύματα.
Αναλυτικές οδηγίες για την ψηφοφορία θα παρέχονται και μέσω QR code, το οποίο θα προβάλλεται στην οθόνη καθ’ όλη τη διάρκεια των τριών shows.
