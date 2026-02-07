Γιώργος Λιάγκας, Eurovision και Ισραήλ: H μισή Ευρώπη είναι εναντίον σας και ασχολείστε με το αν η Evangelia έκλεψε το Hava Nagila
Σάλος προκλήθηκε μετά από κατηγορίες από το Ισραήλ ότι το τραγούδι Παρέα της Evangelia θυμίζει το παραδοσιακό Hava Nagila, ενώ σύμφωνα με ισραηλινά δημοσιεύματα ακόμη και το καλλιτεχνικό της όνομα θεωρείται ότι παραπέμπει στο εβραϊκό τραγούδι
Κατηγορίες για αντιγραφή του παραδοσιακού ισραηλινού τραγουδιού «Hava Nagila» αντιμετωπίζει η Evangelia, πριν καν ξεκινήσει επίσημα η Eurovision 2026, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στο Ισραήλ και ανοίγοντας έναν απρόσμενο κύκλο συζητήσεων γύρω από την ελληνική συμμετοχή.
Η Ελληνίδα τραγουδίστρια, που διεκδικεί το εισιτήριο για τον διαγωνισμό μέσω του εθνικού τελικού με το τραγούδι Παρέα, βρέθηκε στο επίκεντρο σάλου μετά τη δημοσίευση βίντεο από τις πρόβες της στα social media. Στα αποσπάσματα, η ίδια εμφανίζεται να τραγουδά και να χορεύει μαζί με τον Good Job Nicky, σε ένα κλίμα έντονης ενέργειας και χημείας. Ωστόσο, αυτό ακριβώς το υλικό στάθηκε αφορμή για να ξεσπάσουν αντιδράσεις από ισραηλινά μέσα και χρήστες του διαδικτύου, που υποστηρίζουν ότι το Παρέα παρουσιάζει ομοιότητες σε μελωδία και ρυθμό με το Hava Nagila.
Το θέμα σχολιάστηκε και στην ελληνική τηλεόραση, με τον Γιώργος Λιάγκας να τοποθετείται μέσα από την εκπομπή Το Πρωινό, χρησιμοποιώντας σαρκασμό και χιούμορ. «Αυτό που είδα χθες είναι η παράδοση των όπλων από τον Good Job Nicky και την Evangelia που χορεύουν και τραγουδάνε όλοι το ‘Ferto’;» είπε αρχικά, για να συνεχίσει προτείνοντας –αστειευόμενος– να ενωθούν όλοι οι υποψήφιοι γύρω από ένα τραγούδι, ώστε «να παραιτηθούν όλοι και να μη γίνουν καν ημιτελικοί».
Αναφερόμενος στις ισραηλινές αντιδράσεις, ο παρουσιαστής σχολίασε αιχμηρά ότι «η μόνη αγωνία θα είναι αν η Evangelia θα αλλάξει όνομα», σημειώνοντας πως, σύμφωνα με δημοσιεύματα, πρόκειται για «σοβαρό site» στο Ισραήλ που έθεσε το ζήτημα. Όπως τόνισε, του προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι το επίκεντρο της συζήτησης είναι ένα τραγούδι που ακόμη δεν έχει παρουσιαστεί επίσημα στον διαγωνισμό.
«Η μόνη αγωνία θα είναι αν η Evangelia θα… αλλάξει όνομα, επειδή διαμαρτύρονται οι Ισραηλίτες. Δηλαδή τώρα… είναι φοβερό. Η μισή Ευρώπη είναι εναντίον σας, δεν έχουν καταλάβει τίποτα και το πρόβλημά τους είναι ότι η Evangelia έκλεψε το Hava Nagila και μοιάζει και το όνομά της. Είναι λέει και σοβαρό σάιτ αυτό στο Ισραήλ», είπε ο Γιώργος Λιάγκας στη χθεσινή του εκπομπή.
Το μόνο βέβαιο είναι ότι η Eurovision 2026 έχει ήδη αρχίσει να παράγει ένταση και θόρυβο, πολύ πριν ακουστούν οι συμμετοχές στη σκη
