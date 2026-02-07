magazin
Σάββατο 07 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
07.02.2026 | 11:45
Hellenic Train: Ακυρώνονται δρομολόγια του Οδοντωτού λόγω πτώσης δέντρων
Σημαντική είδηση:
07.02.2026 | 09:33
Αυτοκίνητο έπεσε σε αρδευτικό κανάλι στην Πάργα – Νεκρός 42χρονος οδηγός
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Γιώργος Λιάγκας, Eurovision και Ισραήλ: H μισή Ευρώπη είναι εναντίον σας και ασχολείστε με το αν η Evangelia έκλεψε το Hava Nagila
TV 07 Φεβρουαρίου 2026, 12:30

Γιώργος Λιάγκας, Eurovision και Ισραήλ: H μισή Ευρώπη είναι εναντίον σας και ασχολείστε με το αν η Evangelia έκλεψε το Hava Nagila

Σάλος προκλήθηκε μετά από κατηγορίες από το Ισραήλ ότι το τραγούδι Παρέα της Evangelia θυμίζει το παραδοσιακό Hava Nagila, ενώ σύμφωνα με ισραηλινά δημοσιεύματα ακόμη και το καλλιτεχνικό της όνομα θεωρείται ότι παραπέμπει στο εβραϊκό τραγούδι

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Χειμώνας: Ποια είναι τα οφέλη του;

Χειμώνας: Ποια είναι τα οφέλη του;

Spotlight

Κατηγορίες για αντιγραφή του παραδοσιακού ισραηλινού τραγουδιού «Hava Nagila» αντιμετωπίζει η Evangelia, πριν καν ξεκινήσει επίσημα η Eurovision 2026, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στο Ισραήλ και ανοίγοντας έναν απρόσμενο κύκλο συζητήσεων γύρω από την ελληνική συμμετοχή.

YouTube thumbnail

Η Ελληνίδα τραγουδίστρια, που διεκδικεί το εισιτήριο για τον διαγωνισμό μέσω του εθνικού τελικού με το τραγούδι Παρέα, βρέθηκε στο επίκεντρο σάλου μετά τη δημοσίευση βίντεο από τις πρόβες της στα social media. Στα αποσπάσματα, η ίδια εμφανίζεται να τραγουδά και να χορεύει μαζί με τον Good Job Nicky, σε ένα κλίμα έντονης ενέργειας και χημείας. Ωστόσο, αυτό ακριβώς το υλικό στάθηκε αφορμή για να ξεσπάσουν αντιδράσεις από ισραηλινά μέσα και χρήστες του διαδικτύου, που υποστηρίζουν ότι το Παρέα παρουσιάζει ομοιότητες σε μελωδία και ρυθμό με το Hava Nagila.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη EVANGELÍA (@evangelia)

Το θέμα σχολιάστηκε και στην ελληνική τηλεόραση, με τον Γιώργος Λιάγκας να τοποθετείται μέσα από την εκπομπή Το Πρωινό, χρησιμοποιώντας σαρκασμό και χιούμορ. «Αυτό που είδα χθες είναι η παράδοση των όπλων από τον Good Job Nicky και την Evangelia που χορεύουν και τραγουδάνε όλοι το ‘Ferto’;» είπε αρχικά, για να συνεχίσει προτείνοντας –αστειευόμενος– να ενωθούν όλοι οι υποψήφιοι γύρω από ένα τραγούδι, ώστε «να παραιτηθούν όλοι και να μη γίνουν καν ημιτελικοί».

Αναφερόμενος στις ισραηλινές αντιδράσεις, ο παρουσιαστής σχολίασε αιχμηρά ότι «η μόνη αγωνία θα είναι αν η Evangelia θα αλλάξει όνομα», σημειώνοντας πως, σύμφωνα με δημοσιεύματα, πρόκειται για «σοβαρό site» στο Ισραήλ που έθεσε το ζήτημα. Όπως τόνισε, του προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι το επίκεντρο της συζήτησης είναι ένα τραγούδι που ακόμη δεν έχει παρουσιαστεί επίσημα στον διαγωνισμό.

«Η μόνη αγωνία θα είναι αν η Evangelia θα… αλλάξει όνομα, επειδή διαμαρτύρονται οι Ισραηλίτες. Δηλαδή τώρα… είναι φοβερό. Η μισή Ευρώπη είναι εναντίον σας, δεν έχουν καταλάβει τίποτα και το πρόβλημά τους είναι ότι η Evangelia έκλεψε το Hava Nagila και μοιάζει και το όνομά της. Είναι λέει και σοβαρό σάιτ αυτό στο Ισραήλ», είπε ο Γιώργος Λιάγκας στη χθεσινή του εκπομπή.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι η Eurovision 2026 έχει ήδη αρχίσει να παράγει ένταση και θόρυβο, πολύ πριν ακουστούν οι συμμετοχές στη σκη

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Αλκοολούχα ποτά: Τι έφερε hangover στην αγορά [γράφημα]

Αλκοολούχα ποτά: Τι έφερε hangover στην αγορά [γράφημα]

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Χειμώνας: Ποια είναι τα οφέλη του;

Χειμώνας: Ποια είναι τα οφέλη του;

Economy
Αγορά εργασίας: Το οξύμωρο… φαινόμενο με τους μισθούς και την απασχόληση 

Αγορά εργασίας: Το οξύμωρο… φαινόμενο με τους μισθούς και την απασχόληση 

inWellness
inTown
inTickets 04.02.26

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Σύνταξη
Stream magazin
«Την έκανα follow, μπορείτε να κοιμηθείτε»: Τίτλοι τέλους στην κόντρα Μαίρη Συνατσάκη- Κατερίνα Καινούργιου
«Μην την ενοχλήσουμε» 07.02.26

«Την έκανα follow, μπορείτε να κοιμηθείτε»: Τίτλοι τέλους στην κόντρα Μαίρη Συνατσάκη- Κατερίνα Καινούργιου

«Δεν έχουμε μιλήσει ακόμα, αλλά εγώ πάντως το follow το έχω κάνει και της στέλνω συνέχεια τις ευχές μου», δήλωσε μεταξύ άλλων η Μαίρη Συνατσάκη για την Κατερίνα Καινούργιου

Σύνταξη
Mega-Cancel: Το προσωπικό του πρώην πρίγκιπα Άντριου αρνείται να εργαστεί για αυτόν στη σκιά του σκανδάλου Έπσταϊν
Διαπόμπευση 07.02.26

Mega-Cancel: Το προσωπικό του πρώην πρίγκιπα Άντριου αρνείται να εργαστεί για αυτόν στη σκιά του σκανδάλου Έπσταϊν

Από την αποχώρηση από το Royal Lodge μέχρι τη μοναχική εγκατάσταση στο Σάντριγχαμ, ο άλλοτε πρίγκιπας Άντριου αντιμετωπίζει κοινωνική και οικογενειακή απομόνωση, καθώς νέα έγγραφα για την υπόθεση Έπσταϊν επαναφέρουν το όνομά του στο επίκεντρο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Μελανί Αντουανέτα»: Περούκες, οργή και «όχι άλλα φέουδα» στην πρεμιέρα της Μελάνια Τραμπ
«Ας φάνε Whole Foods» 07.02.26

«Μελανί Αντουανέτα»: Περούκες, οργή και «όχι άλλα φέουδα» στην πρεμιέρα της Μελάνια Τραμπ

Ακτιβιστές καλλιτέχνες υποδέχθηκαν τους επίτιμους καλεσμένους στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ για την πρώτη κυρία Μελάνια με συνθήματα κατά των Τραμπ και της αυλής τους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«The Moment»: Η Charli xcx απόλαυσε ιδιαιτέρως τη συνεργασία της με την Κάιλι Τζένερ
Χαλαρή 07.02.26

«The Moment»: Η Charli xcx απόλαυσε ιδιαιτέρως τη συνεργασία της με την Κάιλι Τζένερ

Η Charli xcx βρέθηκε πρόσφατα σε μια ειδική προβολή της ταινίας «The Moment» και μίλησε για όσα δεν είδαμε - από τα συναισθήματα της ενόσω τα γυρίσματα κυλούσαν μέχρι τη συνεργασία της με την Κάιλι Τζένερ.

Σύνταξη
Βασίλισσα Ελισάβετ: Ξεπούλησαν τα «κακάσχημα» επετειακά νομίσματα μετά το σάλο – «Κυρία Ντάουτφαϊρ!»
Sold out 06.02.26

Βασίλισσα Ελισάβετ: Ξεπούλησαν τα «κακάσχημα» επετειακά νομίσματα μετά το σάλο – «Κυρία Ντάουτφαϊρ!»

Η κυκλοφορία δύο νέων αναμνηστικών νομισμάτων για τα εκατό χρόνια από τη γέννηση της Βασίλισσας Ελισάβετ Β' από το Βασιλικό Νομισματοκοπείο της Αυστραλίας έφερε αντιδράσεις

Σύνταξη
Κυριάκος Βελόπουλος: Παραλήρημα σε ζωντανή μετάδοση – Κολωνός, PSI, Tρόικα, Έπσταϊν και η Lady Gaga σε ρόλο έκπληξη
Τέλος λογικής μέρος 345 06.02.26

Κυριάκος Βελόπουλος: Παραλήρημα σε ζωντανή μετάδοση – Κολωνός, PSI, Tρόικα, Έπσταϊν και η Lady Gaga σε ρόλο έκπληξη

Στο λαμπρό βασίλειο της ελληνικής τηλεοπτικής εσχατολογίας, εκεί όπου τα όρια μεταξύ πολιτικής ανάλυσης και επιθεώρησης έχουν προ πολλού καταργηθεί, ο Κυριάκος Βελόπουλος κατάφερε να εδραιώσει μια νέα σχολή σκέψης: τον «φωτογραφικό» σουρεαλισμό

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Slopaganda: Από τον «Βασιλιά Τραμπ» στα πιθήκια Ομπάμα ή τον νιχιλιστή πιγκουίνο, η ΑΙ ως εργαλείο προπαγάνδας
Shitposting 06.02.26

Slopaganda: Από τον «Βασιλιά Τραμπ» στα πιθήκια Ομπάμα ή τον νιχιλιστή πιγκουίνο, η ΑΙ ως εργαλείο προπαγάνδας

Η εποχή της πολιτικής ορθότητας και των στεγνών ανακοινώσεων φαίνεται να έχει περάσει ανεπιστρεπί με τη slopaganda να είναι η αγαπημένη επικοινωνιακή στρατηγική του Λευκού Οίκου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Δεν έχει να κάνει με αυτόν τον ηλίθιο, αλλά με εμένα»: Η Ρεμπέκα Φέργκιουσον για το bullying που δέχτηκε στα γυρίσματα μιας ταινίας
«Ένιωσα ευάλωτη» 06.02.26

«Δεν έχει να κάνει με αυτόν τον ηλίθιο, αλλά με εμένα»: Η Ρεμπέκα Φέργκιουσον για το bullying που δέχτηκε στα γυρίσματα μιας ταινίας

H 42χρονη ηθοποιός Ρεμπέκα Φέργκιουσον μίλησε για το bullying που δέχτηκε στα γυρίσματα μιας ταινίας από έναν πρωτοκλασάτο ηθοποιό - χωρίς όμως να τον κατονομάσει.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Τζέικομπ Ελόρντι σπεύδει να προστατεύσει την Μάργκοτ Ρόμπι από τη βροχή στην πρεμιέρα της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη»
Αγάπη, φιλία 06.02.26

Ο Τζέικομπ Ελόρντι σπεύδει να προστατεύσει την Μάργκοτ Ρόμπι από τη βροχή στην πρεμιέρα της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη»

Αυτή η αλληλεπίδραση μεταξύ των Τζέικομπ Ελόρντι και Μάργκοτ Ρόμπι αντικατοπτρίζει μια σκηνή από την ταινία «Ανεμοδαρμένα Ύψη» που εμφανίστηκε αρχικά στο τρέιλερ.

Σύνταξη
Σκάνδαλο Έπσταϊν: Και ο πρίγκιπας Λορέν του Βελγίου στον ιστό του παιδοβιαστή – Η απάντησή του
Go Fun 06.02.26

Σκάνδαλο Έπσταϊν: Και ο πρίγκιπας Λορέν του Βελγίου στον ιστό του παιδοβιαστή – Η απάντησή του

Η δημοσιοποίηση των εγγράφων του αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης για την πολύκροτη υπόθεση Έπσταϊν προκάλεσε ισχυρούς τριγμούς στις Βρυξέλλες, αναγκάζοντας τον πρίγκιπα Λορέν του Βελγίου σε μια σπάνια και αναλυτική παραδοχή

Σύνταξη
Η κόντρα των Μπέκαμ στην εποχή των φασαίων: Ο Μπρούκλιν κάλυψε το τατουάζ που είχε αφιερώσει στον πατέρα του
Κάνε παιδιά... 06.02.26

Η κόντρα των Μπέκαμ στην εποχή των φασαίων: Ο Μπρούκλιν κάλυψε το τατουάζ που είχε αφιερώσει στον πατέρα του

Αν κάποιος πίστευε ότι η κόντρα στην οικογένεια Μπέκαμ θα τελείωνε σύντομα, τότε έκανε λάθος. Ο Μπρούκλιν πήγε τη διαμάχη σε άλλο επίπεδο.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Όταν ζητήθηκε στον Τζέιμς Κάμερον να μοιράσει κοκαΐνη στο κινηματογραφικό συνεργείο – «Έτσι γινόταν τότε»
1980 06.02.26

Όταν ζητήθηκε στον Τζέιμς Κάμερον να μοιράσει κοκαΐνη στο κινηματογραφικό συνεργείο - «Έτσι γινόταν τότε»

Ο Τζέιμς Κάμερον θυμήθηκε ότι η πρώτη του δουλειά σε ένα μεγάλο κινηματογραφικό πλατό συνοδεύτηκε από μια ενδιαφέρουσα αποστολή: να διανέμει κοκαΐνη στο συνεργείο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αυτό αποκάλυψε ο Ντοκ Ρίβερς για την υπόλοιπη σεζόν του Γιάννη Αντετοκούνμπο
Μπάσκετ 07.02.26

Αυτό αποκάλυψε ο Ντοκ Ρίβερς για την υπόλοιπη σεζόν του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Κανονικά θα αγωνιστεί στην υπόλοιπη σεζόν των Μιλγουόκι Μπακς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, όταν θα επιστρέψει από τον τραυματισμό του, όπως τόνισε ο προπονητής του, Ντοκ Ρίβερς.

Σύνταξη
Ο Αλέξης Τσίπρας μιλά για την «Ιθάκη» και την ανάγκη νέας Μεταπολίτευσης
Στα Γιάννενα ο 4ος σταθμός 07.02.26 Upd: 12:08

Ο Αλέξης Τσίπρας μιλά για την «Ιθάκη» και την ανάγκη νέας Μεταπολίτευσης

Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει το βιβλίο του «Ιθάκη» στα Γιάννενα και αυτή τη φορά, σύμφωνα με πληροφορίες, θα κάνει συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιστροφή της «ερημοποίησης» της ελληνικής υπαίθρου και θα θέσει ακόμη πιο καθαρά το πολιτικό διακύβευμα της εποχής και φυσικά του νέου κόμματος που θα εκφράσει τη Δημοκρατική Παράταξη.

Σύνταξη
«Την έκανα follow, μπορείτε να κοιμηθείτε»: Τίτλοι τέλους στην κόντρα Μαίρη Συνατσάκη- Κατερίνα Καινούργιου
«Μην την ενοχλήσουμε» 07.02.26

«Την έκανα follow, μπορείτε να κοιμηθείτε»: Τίτλοι τέλους στην κόντρα Μαίρη Συνατσάκη- Κατερίνα Καινούργιου

«Δεν έχουμε μιλήσει ακόμα, αλλά εγώ πάντως το follow το έχω κάνει και της στέλνω συνέχεια τις ευχές μου», δήλωσε μεταξύ άλλων η Μαίρη Συνατσάκη για την Κατερίνα Καινούργιου

Σύνταξη
Ζελένσκι: Οι ΗΠΑ έδωσαν τελεσίγραφο σε Ουκρανία και Ρωσία να τερματίσουν τον πόλεμο μέχρι τον Ιούνιο
Δηλώσεις Ζελένσκι 07.02.26

Τελεσίγραφο των ΗΠΑ σε Ουκρανία και Ρωσία να τερματίσουν τον πόλεμο μέχρι τον Ιούνιο

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι εάν η προθεσμία των ΗΠΑ δεν τηρηθεί, ο Ντόναλντ Τραμπ θα ασκήσει πίεση και στις δύο πλευρές

Σύνταξη
Βιολάντα: Κατασκευαστικό λάθος φαίνεται να ευθύνεται για την έκρηξη – Χωρίς έλεγχο για 12 χρόνια οι σωληνώσεις
Νέες πληροφορίες 07.02.26

Κατασκευαστικό λάθος φαίνεται να ευθύνεται για την έκρηξη στη Βιολάντα - Χωρίς έλεγχο για 12 χρόνια οι σωληνώσεις

Εκτός κάδρου φαίνεται πως βγαίνει το σενάριο διάβρωσης των σωληνώσεων λόγω της κακοκαιρίας Ντάνιελ στο εργοστάσιο «Βιολάντα»

Σύνταξη
Φάμελλος: Ρουσφέτια, υποκλοπές και σκάνδαλα διαβρώνουν την εμπιστοσύνη προς την πολιτική και τους θεσμούς
Συνάντηση με Κουτσόλαμπρο 07.02.26

Φάμελλος: Ρουσφέτια, υποκλοπές και σκάνδαλα διαβρώνουν την εμπιστοσύνη προς την πολιτική και τους θεσμούς

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, συναντήθηκε με τον πρόεδρο του ΔΣΑ, Ανδρέα Κουτσόλαμπρο - Τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει πραγματοποιήσει «βάναυσες και πολλαπλές καταπατήσεις του Συντάγματος»

Σύνταξη
Φοινικούντα: Αγωγή από την αδελφή του 68χρονου θύματος για να κηρυχθεί ανάξιος κληρονόμος ο ανιψιός
Διπλό φονικό 07.02.26

Αγωγή από την αδελφή του 68χρονου που εκτελέστηκε στη Φοινικούντα για να κηρυχθεί ανάξιος κληρονόμος ο ανιψιός

Η υπόθεση αφορά τη διαθήκη που φέρεται να συνέταξε το θύμα και ιδιοκτήτης του κάμπινγκ στη Φοινικούντα τρεις ημέρες πριν από τη δολοφονία του, παρουσία τριών μαρτύρων

Σύνταξη
Μετά τις αποδοκιμασίες πριν λίγες εβδομάδες, ξανά αποθέωση για τον Αντετοκούνμπο στο Μιλγουόκι (vids)
Μπάσκετ 07.02.26

Μετά τις αποδοκιμασίες πριν λίγες εβδομάδες, ξανά αποθέωση για τον Αντετοκούνμπο στο Μιλγουόκι (vids)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο γήπεδο των Μπακς μετά την οριστική παραμονή του και το κοινό του Μιλγουόκι τον αποθέωσε ξανά...

Σύνταξη
Mega-Cancel: Το προσωπικό του πρώην πρίγκιπα Άντριου αρνείται να εργαστεί για αυτόν στη σκιά του σκανδάλου Έπσταϊν
Διαπόμπευση 07.02.26

Mega-Cancel: Το προσωπικό του πρώην πρίγκιπα Άντριου αρνείται να εργαστεί για αυτόν στη σκιά του σκανδάλου Έπσταϊν

Από την αποχώρηση από το Royal Lodge μέχρι τη μοναχική εγκατάσταση στο Σάντριγχαμ, ο άλλοτε πρίγκιπας Άντριου αντιμετωπίζει κοινωνική και οικογενειακή απομόνωση, καθώς νέα έγγραφα για την υπόθεση Έπσταϊν επαναφέρουν το όνομά του στο επίκεντρο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κατασκοπεία στις Ένοπλες Δυνάμεις: Τα επόμενα βήματα και ο κίνδυνος απώλειας της ελληνικής ιθαγένειας
Πολιτική 07.02.26

Κατασκοπεία στις Ένοπλες Δυνάμεις: Τα επόμενα βήματα και ο κίνδυνος απώλειας της ελληνικής ιθαγένειας

Τα άρθρα στα οποία εμπίπτουν οι κατηγορίες για κατασκοπεία που βαρύνουν το Σμήναρχο, ο ρόλος του Υπουργείου Εξωτερικών, οι αναφορές Δένδια, τα κενά ασφαλείας και οι εξελίξεις που αναμένονται τις επόμενες μέρες.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ο Ρονάλντο συνέχισε την «απεργία» του και ο κόσμος της Αλ Νασρ τον στήριξε (pics)
Ποδόσφαιρο 07.02.26

Ο Ρονάλντο συνέχισε την «απεργία» του και ο κόσμος της Αλ Νασρ τον στήριξε (pics)

Η κόντρα του Κριστιάνο Ρονάλντο με τη Saudi Pro League συνεχίζεται, ο Πορτογάλος απείχε και από δεύτερο σερί ματς, κατά το οποίο ο κόσμος της Αλ Νασρ στάθηκε μαζικά στο πλευρό του σηκώνοντας πλακάτ με το «7».

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Νέα αύξηση τιμών στα σούπερ μάρκετ – Ποια προϊόντα οδήγησαν στην άνοδο [πίνακες]
Ακρίβεια 07.02.26

Νέα αύξηση τιμών στα σούπερ μάρκετ – Ποια προϊόντα οδήγησαν στην άνοδο [πίνακες]

Τα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ για τα σούπερ μάρκετ αναδεικνύουν με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο τις ανατιμήσεις οι οποίες συνεχίζονται στην ελληνική αγορά, την ώρα που η κυβέρνηση της ΝΔ παραμένει αδρανής

Σύνταξη
Ουκρανία: Ο Τραμπ βιάζεται να κλείσει τη συμφωνία, ο Ζελένσκι συναντά τους Ευρωπαίους και μεγάλο μέρος της χώρας δεν έχει ρεύμα
Οι τελευταίες εξελίξεις 07.02.26

Χωρίς ρεύμα μεγάλο μέρος της Ουκρανίας μετά τις «καλές» συνομιλίες - Ο Τραμπ βιάζεται για το deal, ο Ζελένσκι πάει στους Ευρωπαίους

Ο δεύτερος γύρος συνομιλιών για την Ουκρανία ολοκληρώθηκε με μόνη επίσημη συμφωνία την ανταλλαγή αιχμαλώτων - Οι ρωσικές επιθέσεις στο ουκρανικό ενεργειακό δίκτυο συνεχίζονται και οι ΗΠΑ αυξάνουν την πίεση στον Ζελένσκι

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Υπόθεση Παναγόπουλου: Ερευνούν τη διαδρομή του χρήματος οι Αρχές – Οι εταιρείες «οχήματα» και η παραίτηση Στρατινάκη
Ελλάδα 07.02.26

Υπόθεση Παναγόπουλου: Ερευνούν τη διαδρομή του χρήματος οι Αρχές – Οι εταιρείες «οχήματα» και η παραίτηση Στρατινάκη

Ο Γιάννης Παναγόπουλος ελέγχεται για διαδρομή χρήματος που φέρεται να ξεκινά από τα ταμεία της ΓΣΕΕ και να καταλήγει σε ιδιωτικούς λογαριασμούς - Στο μικροσκόπιο έξι άτομα, ανοιχτό να προστεθούν και άλλα

Σύνταξη
Πυρηνικά «σύννεφα» πάνω από τον πλανήτη – Η λήξη της συμφωνίας New Start και το Ρολόι της Αποκάλυψης
Οι φόβοι 07.02.26

Πυρηνικά «σύννεφα» πάνω από τον πλανήτη – Η λήξη της συμφωνίας New Start και το Ρολόι της Αποκάλυψης

Καθώς το Doomsday Clock χτυπά απειλητικά, η ανθρωπότητα καλείται να αποφασίσει αν θα συνεχίσει να βαδίζει προς το χείλος του γκρεμού ή αν θα βρει τον δρόμο της επιστροφής στη διπλωματική λογική

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
«Μελανί Αντουανέτα»: Περούκες, οργή και «όχι άλλα φέουδα» στην πρεμιέρα της Μελάνια Τραμπ
«Ας φάνε Whole Foods» 07.02.26

«Μελανί Αντουανέτα»: Περούκες, οργή και «όχι άλλα φέουδα» στην πρεμιέρα της Μελάνια Τραμπ

Ακτιβιστές καλλιτέχνες υποδέχθηκαν τους επίτιμους καλεσμένους στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ για την πρώτη κυρία Μελάνια με συνθήματα κατά των Τραμπ και της αυλής τους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Σοκαριστικά στοιχεία για τις «θεραπείες μεταστροφής» στην ΕΕ – Πρώτη η Ελλάδα στη ντροπιαστική λίστα
LGBTQI+ 07.02.26

Σοκαριστικά στοιχεία για τις «θεραπείες μεταστροφής» στην ΕΕ – Πρώτη η Ελλάδα στη ντροπιαστική λίστα

Η «θεραπεία μεταστροφής» (conversion therapy), είναι ένα είδος ψευδοεπιστήμης που ισχυρίζεται ότι μπορεί να αλλάξει τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου ενός ατόμου

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μετανάστες και πρόσφυγες θα συνεχίσουν να πνίγονται γιατί η Ευρώπη δεν προσφέρει κανέναν ασφαλή τρόπο να φτάσουν
Διαρκής βαναυσότητα 07.02.26

Μετανάστες και πρόσφυγες θα συνεχίσουν να πνίγονται γιατί η Ευρώπη δεν προσφέρει κανέναν ασφαλή τρόπο να φτάσουν

Στην πραγματικότητα η Ευρώπη θεωρεί το να κινδυνεύουν οι πρόσφυγες και μετανάστες αντιμεταναστευτική πολιτική

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Stoiximan GBL: Χωρίς «αιώνιους» αλλά με σημαντικά ματς η πρώτη μέρα της 18ης αγωνιστικής
Μπάσκετ 07.02.26

Stoiximan GBL: Χωρίς «αιώνιους» αλλά με σημαντικά ματς η πρώτη μέρα της 18ης αγωνιστικής

Ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται από τον Κολοσσό, η ΑΕΚ υποδέχεται το Μαρούσι, ενώ δύο ακόμα σημαντικά παιχνίδια διεξάγονται σε Νέα Σμύρνη και Περιστέρι, κατά την πρώτη ημέρα της 18ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Σύνταξη
AI: Πώς αλλάζει τον προσυμπτωματικό έλεγχο για τον επιθετικό καρκίνο του μαστού
Έρευνα 07.02.26

Πώς η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τον προσυμπτωματικό έλεγχο για τον επιθετικό καρκίνο του μαστού

Μεγάλη έρευνα στη Σουηδία δείχνει πώς η AI θα μπορούσε να συμβάλει στον πιο έγκαιρο εντοπισμό επιθετικών μορφών καρκίνου του μαστού και να μειώσει τον φόρτο εργασίας των ακτινολόγων

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 07 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο