Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026
Eurovision 2026: Ποια κληρονόμος του οίκου Swarovski θα παρουσιάσει τον φετινό διαγωνισμό τραγουδιού στη Βιέννη
Fizz 30 Ιανουαρίου 2026, 16:00

Eurovision 2026: Ποια κληρονόμος του οίκου Swarovski θα παρουσιάσει τον φετινό διαγωνισμό τραγουδιού στη Βιέννη

Η επίσημη ανακοίνωση για τους παρουσιαστές της Eurovision έγινε σήμερα από τη δημόσια ραδιοτηλεόραση ORF. Ποια είναι η κληρονόμος Βικτόρια Σβαρόφσκι;

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Η Βικτόρια Σβαρόφσκι και ο Μίχαελ Οστρόφσκι θα παρουσιάσουν τον 70ό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision στη Βιέννη, τον Μάιο.

Η επίσημη ανακοίνωση έγινε σήμερα από τη δημόσια ραδιοτηλεόραση ORF.

Eurovision 2026: Πόσες χώρες συμμετέχουν και ποιες απέχουν

Στον φετινό διαγωνισμό τραγουδιού θα εκπροσωπηθούν 35 χώρες. Η Ισπανία, η Ισλανδία, η Ιρλανδία, η Σλοβενία και η Ολλανδία αποφάσισαν να τον μποϊκοτάρουν, αφού απορρίφθηκε η πρόταση για αποκλεισμό του Ισραήλ λόγω του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Η Βιέννη θα φιλοξενήσει για τρίτη φορά τον μεγαλύτερο μουσικό διαγωνισμό παγκοσμίως, μετά το 1967 και το 2015. Πέρυσι, περίπου 170 εκατομμύρια τηλεθεατές παρακολούθησαν τον 69ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, ο οποίος διεξήχθη στη Βασιλεία της Ελβετίας.

Βικτόρια Σβαρόφσκι: Ποια είναι η κληρονόμος;

Η 32χρονη Βικτόρια Σβαρόφσκι – εκ των κληρονόμων του οίκου Swarovski με τις περίφημες κρυστάλλινες δημιουργίες – παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια τον τηλεοπτικό διαγωνισμό χορού «Let’s Dance» στη γερμανική τηλεόραση. Ο 53χρονος Μίχαελ Οστρόφσκι είναι ηθοποιός και σεναριογράφος.

Εκτός από τους ημιτελικούς (12 και 14 Μαΐου) και τον μεγάλο τελικό της 16ης Μαΐου, θα παρουσιάσουν επίσης δύο σόου πριν από κάθε διαγωνιστική φάση.

«Νιώθω πραγματικά μεγάλη τιμή», δήλωσε η Σβαρόφσκι στην πρώτη συνέντευξη Τύπου με τον συμπαρουσιαστή του φετινού διαγωνισμού.

«Η Βικτόρια και ο Μίχαελ είναι ένα δίδυμο που δεν έχουμε ξαναδεί», είπε η διευθύντρια προγράμματος του ORF Στέφανι Γκρόις-Χόροβιτς, υποσχόμενη ότι «θα τους θυμούνται για πολύ καιρό».

S&P: Η Ελλάδα σε τροχιά σύγκλισης με την Ευρωζώνη – Οι προκλήσεις

S&P: Η Ελλάδα σε τροχιά σύγκλισης με την Ευρωζώνη – Οι προκλήσεις

Καστέλι: Το 2028 έτοιμο το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο στη Μεσόγειο

Καστέλι: Το 2028 έτοιμο το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο στη Μεσόγειο

Φύκια για μεταξωτές κορδέλες: Τελικά, πήρε ή όχι «Χρυσή Κάρτα Τραμπ» η Νίκι Μινάζ;
Fizz 30.01.26

Φύκια για μεταξωτές κορδέλες: Τελικά, πήρε ή όχι «Χρυσή Κάρτα Τραμπ» η Νίκι Μινάζ;

Η Νίκι Μινάζ προκάλεσε αντιδράσεις όταν, μετά από κοινή εμφάνιση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ανάρτησε φωτογραφία «Χρυσής Κάρτας Τραμπ», αφήνοντας να εννοηθεί πως την έλαβε δωρεάν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: Το πρόβλημα της υγείας που επηρέασε την κινητικότητα της
Fizz 30.01.26

Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: Το πρόβλημα της υγείας που επηρέασε την κινητικότητα της

Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους αποκαλύπτει το πρόβλημα υγείας της. «Έχω αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα υγείας, το οποίο δεν επηρέασε τις αισθήσεις, επηρέασε την κινητικότητά μου σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό και για ένα μεγάλο διάστημα».

Σύνταξη
Ο Πολ Ντέινο απαντά για πρώτη φορά στα προσβλητικά σχόλια του Κουέντιν Ταραντίνο – «Μάλλον θα ήταν μαστουρωμένος»
Low profile 29.01.26

Ο Πολ Ντέινο απαντά για πρώτη φορά στα προσβλητικά σχόλια του Κουέντιν Ταραντίνο – «Μάλλον θα ήταν μαστουρωμένος»

Περίπου δύο μήνες μετά τα σχόλια του Κουέντιν Ταραντίνο, που τον αποκάλεσε «αδύναμο και αδιάφορο» ηθοποιό, ο Πολ Ντέινο αποφάσισε να σπάσει τη σιωπή του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Θα έπαιζα ακόμη και κομπάρσος σε ταινία του»: Ο Tyler, the Creator είναι εδώ και χρόνια θαυμαστής του Γιώργου Λάνθιμου
Dogtooth 29.01.26

«Θα έπαιζα ακόμη και κομπάρσος σε ταινία του»: Ο Tyler, the Creator είναι εδώ και χρόνια θαυμαστής του Γιώργου Λάνθιμου

Ο Tyler, the Creator αποθέωσε τον Γιώργο Λάνθιμο μιλώντας στο Triple J, ενώ παραδέχτηκε ότι η αγάπη του για τον Έλληνα σκηνοθέτη πάει χρόνια πίσω - όταν κυκλοφόρησε το περίφημο Dogtooth με έμπνευση τον «Κυνόδοντα»

Σύνταξη
Σάκης Αρναούτογλου: Το μήνυμα για την απώλεια της μητέρας του και η έκκληση αλληλεγγύης
Ανάρτηση 29.01.26

Σάκης Αρναούτογλου: Το μήνυμα για την απώλεια της μητέρας του και η έκκληση αλληλεγγύης

Με μια συγκινητική ανάρτηση στα social media, ο Σάκης Αρναούτογλου μίλησε για τον θάνατο της μητέρας του, ευχαριστώντας για τη συμπαράσταση που δέχεται και προτρέποντας όσους το επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη της στηρίζοντας το «Σπίτι της Άρσις»

Σύνταξη
Την ώρα που μετανάστες στις ΗΠΑ κρύβονται από τους πράκτορες της ICE, η Νίκι Μινάζ επιδεικνύει τη «χρυσή κάρτα» Τραμπ
«Τι να κάνεις» 29.01.26

Την ώρα που μετανάστες στις ΗΠΑ κρύβονται από τους πράκτορες της ICE, η Νίκι Μινάζ επιδεικνύει τη «χρυσή κάρτα» Τραμπ

Την ώρα που δολοφονίες και οι βίαιες συλλήψεις συγκλονίζουν τη Μινεάπολη και μετανάστες στις ΗΠΑ βρίσκονται σε καθεστώς φόβου λόγω της ICE, η Νίκι Μινάζ επιδεικνύει τη «χρυσή κάρτα» Τραμπ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Είμαι μητέρα όλη την ενήλικη ζωή μου» – Η Κέιτ Χάντσον σχολιάζει το ότι έκανε πολύ νωρίς παιδιά
Fizz 29.01.26

«Είμαι μητέρα όλη την ενήλικη ζωή μου» - Η Κέιτ Χάντσον σχολιάζει το ότι έκανε πολύ νωρίς παιδιά

«Είμαι μητέρα από τα 23 μου — γέννησα τον μεγαλύτερο γιο μου, Ράιντερ, πολύ νέα και είχα παιδιά όλη μου την ενήλικη ζωή — και τώρα η κόρη μου έγινε 6 ετών και είναι η πρώτη φορά που δεν έχω ένα πολύ μικρό παιδί και μπορώ να αφοσιωθώ στην καριέρα μου» δήλωσε η Χάντσον.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η σύζυγος του Μπρους Γουίλις, Έμα Χέμινγκ, λέει ότι ο ηθοποιός «δεν γνωρίζει» πως πάσχει από άνοια
Ανοσογνωσία 28.01.26

Η σύζυγος του Μπρους Γουίλις, Έμα Χέμινγκ, λέει ότι ο ηθοποιός «δεν γνωρίζει» πως πάσχει από άνοια

«Πολλοί νομίζουν ότι οι άνθρωποι αυτοί λένε ‘είμαι καλά’ επειδή αρνούνται να δουν την αλήθεια. Δεν είναι όμως άρνηση. Είναι μέρος της ίδιας της ασθένειας», δήλωσε μεταξύ άλλων η Έμα Χέμινγκ για την κατάσταση του Μπρους Γουίλις

Σύνταξη
Ελένη Μενεγάκη: Η κόρη της Βαλέρια έγινε 18 χρονών – «Μια νεαρή γυναίκα που με γεμίζει περηφάνια»
Χρόνια πολλά! 28.01.26

Ελένη Μενεγάκη: Η κόρη της Βαλέρια έγινε 18 χρονών – «Μια νεαρή γυναίκα που με γεμίζει περηφάνια»

Η Ελένη Μενεγάκη θέλησε να ευχηθεί στην αγαπημένη της κόρη Βαλέρια για τα 18α γενέθλια της, δημοσιεύοντας στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα καρουζέλ με μοναδικές φωτογραφίες.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Σοβαρά ερωτήματα για την άδεια λειτουργίας της «Βιολάντα» – Η κυβέρνηση ψάχνει τρόπο διαχείρισης
«Δεν θα ξεχαστεί» 30.01.26

Νέα Αριστερά: Σοβαρά ερωτήματα για την άδεια λειτουργίας της «Βιολάντα» – Η κυβέρνηση ψάχνει τρόπο διαχείρισης

Η Νέα Αριστερά επισημαίνει πως γεννιούνται σοβαρά ερωτήματα το γεγονός ότι οι μελέτες πυροπροστασίας για την άδεια λειτουργίας του εργοστασίου φέρουν την υπογραφή του σημερινού υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Σύνταξη
Συνάντηση Τασούλα με Παπαδήμο – Στο επίκεντρο οικονομικές και πολιτικές προκλήσεις
Πολιτική Γραμματεία 30.01.26

Συνάντηση Τασούλα με Παπαδήμο – Στο επίκεντρο οικονομικές και πολιτικές προκλήσεις

Κώστας Τασούλας και Λουκάς Παπαδήμος προέβησαν σε επισκόπηση και αξιολόγηση της πολιτικής και οικονομικής κατάστασης διεθνώς και ειδικότερα της Ευρώπης και αναφέρθηκαν στις επιπτώσεις που έχει στην Ελλάδα

Σύνταξη
«Τι συμβαίνει στο κεφάλι του Τραμπ;» – Η δύσκολη τέχνη της ερμηνείας των δηλώσεων ενός αλλοπρόσαλλου ηγέτη
Διπλωματικός πονοκέφαλος 30.01.26

«Τι συμβαίνει στο κεφάλι του Τραμπ;» – Η δύσκολη τέχνη της ερμηνείας των δηλώσεων ενός αλλοπρόσαλλου ηγέτη

Η πληθώρα των αλαζονικών δηλώσεων, των επιθέσεων και των θεωριών συνωμοσίας αναγκάζει τους απεσταλμένους να αναζητούν το μήνυμα μέσα στην παραφροσύνη του Τραμπ

Σύνταξη
Ιράν: Δηλώνει έτοιμο για δίκαιες συνομιλίες με τις ΗΠΑ, όχι όμως για τις αμυντικές του ικανότητες
Κόσμος 30.01.26

Το Ιράν είναι έτοιμο για δίκαιες συνομιλίες με τις ΗΠΑ, όχι όμως για τις αμυντικές του ικανότητες

Απαντώντας στις απειλές των ΗΠΑ για στρατιωτική δράση, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν διεμήνυσε εκ νέου πως η Τεχεράνη είναι έτοιμη είτε για διαπραγματεύσεις είτε για πόλεμο

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη στην εργασία: Πώς τα εργαλεία μεταγραφής απειλούν το απόρρητο και θεμελιώδη δικαιώματα
Social Europe 30.01.26

Τεχνητή νοημοσύνη στην εργασία: Πώς τα εργαλεία μεταγραφής απειλούν το απόρρητο και θεμελιώδη δικαιώματα

Ταχύτητα και αποτελεσματικότητα υπόσχονται τα εργαλεία μεταγραφής συνομιλιών με τεχνητή νοημοσύνη και εντάσσονται στην εργασιακή ρουτίνα. Ωστόσο, γίνονται φορείς έκθεσης προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τα κέρδη και οι ανθρώπινες ζωές
Ματωμένη «ανάπτυξη» 30.01.26

Τα κέρδη και οι ανθρώπινες ζωές

Τα εργατικά ατυχήματα είναι το σκοτεινό πρόσωπο του τρόπου που αντιμετωπίστηκε η οικονομική ανάπτυξη στη χώρα μας

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Ισραήλ: Το μεθοριακό πέρασμα της Ράφα θα ξανανοίξει την Κυριακή – Αίτημα της Χαμάς να ξανανοίξει άμεσα
Κόσμος 30.01.26

Ισραήλ: Το μεθοριακό πέρασμα της Ράφα θα ξανανοίξει την Κυριακή – Αίτημα της Χαμάς να ξανανοίξει άμεσα

Το μεθοριακό πέρασμα της Ράφα είναι το μοναδικό σημείο εισόδου και εξόδου που βρίσκεται ανάμεσα στη Λωρίδα της Γάζας και τον έξω κόσμο και δεν περνά από το Ισραήλ

Σύνταξη
Κικίλιας: Νέα καίρια χτυπήματα του Λιμενικού στο οργανωμένο έγκλημα των ναρκωτικών για την προστασία των παιδιών
Έδωσε συγχαρητήρια 30.01.26

Κικίλιας: Νέα καίρια χτυπήματα του Λιμενικού στο οργανωμένο έγκλημα των ναρκωτικών για την προστασία των παιδιών

«Η μάχη απέναντι στα ναρκωτικά είναι μάχη για τα παιδιά μας, για τις οικογένειες και για το μέλλον της κοινωνίας μας», υπογράμμισε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
Εταιρική διαφθορά; Δύσκολες ερωτήσεις στο ποδαρικό του Melania στο «Trump-Kennedy Center»
«Λαμπρή», «συμπονετική», «ευφυής» 30.01.26

Εταιρική διαφθορά; Δύσκολες ερωτήσεις στο ποδαρικό του Melania στο «Trump-Kennedy Center»

Με μια πρεμιέρα που έμοιαζε περισσότερο με θεσμικό γεγονός παρά με απλή προβολή, το Melania παρουσιάστηκε στο Kennedy Center με έντονη πολιτική παρουσία, υπερβολικούς επαίνους και πρωτοφανή οικονομική επένδυση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Παναθηναϊκός κληρώθηκε με τη Βικτόρια Πλζεν στα play offs του Europa League
Europa League 30.01.26

Ο Παναθηναϊκός κληρώθηκε με τη Βικτόρια Πλζεν στα play offs του Europa League

Ο Παναθηναϊκός θα κληθεί να ξεπεράσει το εμπόδιο της Βικτόρια Πλζεν για να βρεθεί στους «16» του Europa League - Στις 19 Φεβρουαρίου το πρώτο ματς στο ΟΑΚΑ, μια βδομάδα μετά η ρεβάνς στην Τσεχία

Σύνταξη
