Eurovision 2026: Aκούστε τα 14 υποψήφια τραγούδια του πρώτου ελληνικού ημιτελικού
Η αντίστροφη μέτρηση για τον εθνικό τελικό της Eurovision έχει ξεκινήσει με τα πρώτα 14 κομμάτια να κάνουν πρεμιέρα
Με συνολικά 28 συμμετοχές, σόλο καλλιτέχνες και σχήματα διεκδικούν να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στην επερχόμενη Eurovision 2026 που θα διεξαχθεί στη Βιέννη της Αυστρίας τον Μάϊο του 2026.
Η επιλογή του κομματιού θα γίνει μετά από ψηφοφορία, αφού ολοκληρωθεί η παρουσίαση τους σε δύο ημιτελικούς μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ.
Σήμερα δόθηκαν στη δημοσιότητα τα 14 κομμάτια που διεκδικούν την πρόκριση στον A’ ημιτελικό. Τα υπόλοιπα 14 του B’ ημιτελικού κάνουν πρεμιέρα αύριο.
Ο Α’ Ημιτελικός του ελληνικού τελικού θα διεξαχθεί την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου με το κοινό να αναδεικνύει μέσα από ψηφοφορία τον τελικό νικητή.
Αυτά είναι τα κομμάτια που θα διεκδικήσουν εντυπώσεις στον Α’ Ημιτελικό. Ακούστε τα:
1. «The other side», Alexandra Sieti
2. «Drop It», THE Astrolabe
3. «Aphrodite», Desi G
4. «Ferto», Ακύλας
5. «Parea», Evangelia
6. «2nd Chance», Παναγιώτης Τσακαλάκος
7. «Slipping Away», Niya
8. «Χάνομαι», Marseaux
9. «Άλμα», Rosanna Mailan
10. «Europa», STEFI
11. «The Songwriter», Revery
12. «Chaos», Dinamiss
13. «YOU & I», STYLIANOS
14. «Χίλια Κομμάτια», Spheyiaa
Στον Β’ ημιτελικό θα διαγωνιστούν
1. «AGAPI», RIKKI
2. «Back in the game», GARVIN
3. «Labyrinth», Mikay
4. «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα
5. «mad about it», D3lta
6. «Αστείο», ZAF
7. «No More Drama», ΚΙΑΝΝΑ
8. «You Are The Fire», Stella Kay
9. «Anatello», TIANORA
10. «Whatcha Doin To Me», Victoria Anastasia
11. «Set Everything On Fire», BASILICA
12. «Dark Side of the Moon», good job Nicky
13. «Bulletproof», KOZA MOSTRA
14. «SABOTAGE!», leroybroughtflowers
Η Κλαυδία στην 6η θέση
Ο 69ος Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision έλαβε χώρα το βράδυ του Σαββάτου στη Βασιλεία της Ελβετίας με την Αυστρία και τον τενόρο JJ να σηκώνουν το τρόπαιο και την Ελλάδα με την Κλαυδία και την Αστερομάτα στην 6η θέση.
Η διοργάνωση της Eurovision διεξήχθη μέσα σε ένα τεταμένο γεωπολιτικό περιβάλλον, με τη συμμετοχή του Ισραήλ να προκαλεί κύματα αντιδράσεων λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στη Λωρίδα της Γάζας.
Η Eurovision του 2025 χάρισε στην Ελλάδα μία από τις πιο αξιομνημόνευτες στιγμές της τελευταίας δεκαετίας, με τη χώρα να καταλαμβάνει την 6η θέση, ισοφαρίζοντας την επίδοση της Eurovision 2013 me to Alcohol is free.
