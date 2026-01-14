magazin
Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026
14.01.2026 | 11:53
Απομακρύνεται προσωπικό από την αμερικάνικη βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ
Eurovision 2026: Πόσο κοστίζει ο εθνικός τελικός «Sing for Greece» – Ποιο ήταν το αντίστοιχο περυσινό ποσό;
Fizz 14 Ιανουαρίου 2026 | 20:50

Eurovision 2026: Πόσο κοστίζει ο εθνικός τελικός «Sing for Greece» – Ποιο ήταν το αντίστοιχο περυσινό ποσό;

Ο ελληνικός τελικός για τη Eurovision της Βιέννης βρίσκεται στην τελική ευθεία.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Μοναξιά: Η τεχνολογία μας έχει κόψει τα φτερά;

Μοναξιά: Η τεχνολογία μας έχει κόψει τα φτερά;

Spotlight

Η απόφαση της ΕΡΤ για την ανάθεση της παραγωγής του Sing for Greece, του ελληνικού τελικού της Eurovision 2026, στη DAM Παραγωγές Α.Ε, αναρτήθηκε στη Διαύγεια.

Ο 70ος  διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision 2026 θα διεξαχθεί μέσα Μαΐου στη Βιέννη.

Ποιο είναι το φετινό κόστος

Το κόστος που θα βαρύνει την ΕΡΤ για το Sing for Greece 2026 είναι 587.489,54 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ.

Το αντίστοιχο περσινό ποσό ήταν 195.000 Ευρώ, αλλά αφορούσε μία μόνο βραδιά και με λιγότερες απαιτήσεις από τον φετινό εθνικό τελικό, που περιλαμβάνει τρεις βραδιές, 28 διαγωνιζόμενους έναντι 12 πέρσι, πολλές περισσότερες ώρες προβών, αλλά και υψηλότερες τεχνικές προδιαγραφές σε σχέση με το 2025.

Τι περιλαμβάνει η ανάθεση έργου

Σύμφωνα με την προκήρυξη που είχε δημοσιεύσει η ΕΡΤ, κάποιες από τις προϋποθέσεις για την ανάληψη του έργου ήταν οι εξής:

Καλλιτεχνική προσέγγιση (σκηνοθεσία, σκηνικό, χορογραφία, φωτισμός, visuals).

Τεχνικές προδιαγραφές και περιγραφή του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί.

Αναλυτικό προϋπολογισμό και χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου.

Πρόταση για τα γραφικά (GFX package) κάθε σόου, όπως σήματα έναρξης, bumpers, infoboards, κάρτες αποτελεσμάτων και ειδικά για τον τελικό πίνακες βαθμολογίας.

Παραγωγή σχετικών βίντεο (preview clips, backstage κ.ά.).

Πρόβλεψη για διερμηνεία στα αγγλικά ή γαλλικά για τον Εθνικό Τελικό.

Αποδεικτικά εμπειρίας και τεχνογνωσίας, όπως portfolio, συνεργασίες και links προηγούμενων παραγωγών.

Οι ενδιαφερόμενοι έπρεπε επίσης να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υφίσταται κανένα κώλυμα σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τον κανονισμό Περιεχομένου Προγράμματος της ΕΡΤ.

Sing for Greece 2026: Πότε θα δούμε τις 3 βραδιές

Τις επόμενες ημέρες, εκπρόσωποι της DAM Παραγωγές Α.Ε. θα συναντηθούν με τους ανθρώπους της ΕΡΤ που διαχειρίζονται το project Eurovision, ώστε να συμφωνηθεί το χρονοδιάγραμμα και να ανακοινωθούν οι ημερομηνίες του Sing for Greece 2026.

Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, πιθανές ημερομηνίες θεωρούνται οι 3, 5 και 7 Φεβρουαρίου ή εναλλακτικά οι 9, 11 και 13 Φεβρουαρίου.

World
Μίραν: Εύσημα στην Ελλάδα – Λάθος η παρέμβαση υπέρ Πάουελ

Μίραν: Εύσημα στην Ελλάδα – Λάθος η παρέμβαση υπέρ Πάουελ

Vita.gr
Μοναξιά: Η τεχνολογία μας έχει κόψει τα φτερά;

Μοναξιά: Η τεχνολογία μας έχει κόψει τα φτερά;

World
ΗΠΑ: Επέμβαση στο Ιράν μέσα στις επόμενες 24 ώρες – Προληπτική εκκένωση σε βάσεις

ΗΠΑ: Επέμβαση στο Ιράν μέσα στις επόμενες 24 ώρες – Προληπτική εκκένωση σε βάσεις

inWellness
inTown
«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο
inTickets 13.01.26

«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο

Πέντε ερωτικές ιστορίες, τοποθετημένες σε διαφορετικές εποχές της Ελλάδας, συνθέτουν το κοινό σύμπαν του έργου «Η Αστερόσκονη», όπου άνθρωποι και χρονικότητες συναντιούνται γύρω από την ίδια ανάγκη για αγάπη και σύνδεση.

Σύνταξη
inTickets 12.01.26

«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά

Η Δευτέρα 9 Μαρτίου είναι αφιερωμένη στον Αντώνη Καλογιάννη, καθώς το έργο του θα «ζωντανέψει» στη σκηνή του θεάτρου Παλλάς, μέσα από τη μουσική παράσταση «Η φωνή της ψυχής μας».

Σύνταξη
Stream magazin
Τα Πουλιά Πεθαίνουν Τραγουδώντας – Η ιστορία αγάπης 40 ετών της Ρέιτσελ Γουόρντ με τον συμπρωταγωνιστή της
Νίκη έναντι του χρόνου 14.01.26

Τα Πουλιά Πεθαίνουν Τραγουδώντας – Η ιστορία αγάπης 40 ετών της Ρέιτσελ Γουόρντ με τον συμπρωταγωνιστή της

Η τεσσαρακονταετής ιστορία αγάπης της Ρέιτσελ Γουόρντ από το σήριαλ των 80s «Τα Πουλιά Πεθαίνουν Τραγουδώντας» με τον συμπρωταγωνιστή της Μπράιαν Μπράουν, 78 ετών, και το μυστικό της μακροχρόνιας σχέσης τους - μετά την απάντηση της ηθοποιού, 68 ετών, σε σκληρά σχόλια για την εμφάνισή της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Φθηνά τη γλίτωσαν: Τα «σκληρά» αστεία της Νίκι Γκλέιζερ που δεν ακούστηκαν στις Χρυσές Σφαίρες
«Τα απαγορευμένα» 14.01.26

Φθηνά τη γλίτωσαν: Τα «σκληρά» αστεία της Νίκι Γκλέιζερ που δεν ακούστηκαν στις Χρυσές Σφαίρες

Από την Σίντνεϊ Σουίνι στον Μπραντ Πιτ αυτοί ήταν οι σταρ του Χόλιγουντ που γλίτωσαν από τα καυστικά αστεία της Νίκι Γκλέιζερ στις Χρυσές Σφαίρες το βράδυ της Κυριακής.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κρις Νορθ – Ο διασυρμός, η αλλόκοτη ανάρτηση και οι βολές στην πρώην παρτενέρ του στο Sex and the City, Σάρα Τζέσικα Πάρκερ
«Γ@μώ το Νέο Έτος!» 14.01.26

Κρις Νορθ - Ο διασυρμός, η αλλόκοτη ανάρτηση και οι βολές στην πρώην παρτενέρ του στο Sex and the City, Σάρα Τζέσικα Πάρκερ

Ο διασυρμένος για σεξουαλική κακοποίηση ηθοποιός του Χόλιγουντ Κρις Νορθ έβαλε στο στόχαστρο την πρώην συμπρωταγωνίστριά του στο Sex and the City, Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, σε μια παράξενη ανάρτηση.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων – Η Μελίσα Γκίλμπερτ στηρίζει τον σύζυγό της Τίμοθι Μπάσφιλντ μετά την παράδοσή του στις αρχές
«Θείος Τιμ» 14.01.26

Σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων - Η Μελίσα Γκίλμπερτ στηρίζει τον σύζυγό της Τίμοθι Μπάσφιλντ μετά την παράδοσή του στις αρχές

Η Μελίσα Γκίλμπερτ φαίνεται να στέκεται δίπλα στον σύζυγό της μετά την παράδοση του Τίμοθι Μπάσφιλντ στις αρχές με την κατηγορία της σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, ενώ ο ίδιος μιλάει για «εκδίκηση» από τη μητέρα των φερόμενων θυμάτων.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κίφερ Σάδερλαντ: Συνελήφθη στο Χόλιγουντ – Τι συνέβη στον διάσημο ηθοποιό
Go Fun 14.01.26

Κίφερ Σάδερλαντ: Συνελήφθη στο Χόλιγουντ - Τι συνέβη στον διάσημο ηθοποιό

Ο Κίφερ Σάδερλαντ είναι ευρέως γνωστός για τον ρόλο του πράκτορα Τζακ Μπάουερ στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά 24, καθώς και για την ερμηνεία του ως προέδρου των ΗΠΑ στη σειρά Designated Survivor.

Σύνταξη
Η Ζόε Σαλντάνα είναι η πιο εμπορική ηθοποιός όλων των εποχών με έσοδα 15,47 δισεκατομμύρια δολαρίων
Κορυφή 13.01.26

Η Ζόε Σαλντάνα είναι η πιο εμπορική ηθοποιός όλων των εποχών με έσοδα 15,47 δισεκατομμύρια δολαρίων

Η Ζόε Σαλντάνα είναι η πρώτη ηθοποιός που εμφανίστηκε σε τέσσερις ταινίες που απέφεραν περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένης της ταινίας «Avengers: Infinity War».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βιασμός, κακοποίηση, εξευτελισμός: Ο Χούλιο Ιγκλέσιας αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη – Πολιτικός σεισμός στην Ισπανία
Τρόμος στον παράδεισο 13.01.26

Βιασμός, κακοποίηση, εξευτελισμός: Ο Χούλιο Ιγκλέσιας αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη – Πολιτικός σεισμός στην Ισπανία

Στο στόχαστρο των εισαγγελέων για σεξουαλική βία και εξευτελισμό γυναικών βρίσκεται ο τραγουδιστής και είδωλο δεκαετιών Χούλιο Ιγκλέσιας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Ελληνίδα Katherine Embiricos στο κόκκινο χαλί των Χρυσών Σφαιρών με ένα πολυσυζητημένο ντοκιμαντέρ
Made in Greece 13.01.26

Η Ελληνίδα Katherine Embiricos στο κόκκινο χαλί των Χρυσών Σφαιρών με ένα πολυσυζητημένο ντοκιμαντέρ

Στο κόκκινο χαλί βρέθηκε η Katherine Embiricos, η Ελληνίδα παραγωγός που υπογράφει, πίσω από τις κάμερες, ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ντοκιμαντέρ της χρονιάς, το «The Voice of Hind Rajab».

Σύνταξη
«Της άρεσε ο Μπεν Άφλεκ» – Η αποκάλυψη που έκανε ο Ματ Ντέιμον για τη σύζυγό του Λουτσιάνα και τον κολλητό του
Οικογενειακές ιστορίες 13.01.26

«Της άρεσε ο Μπεν Άφλεκ» – Η αποκάλυψη που έκανε ο Ματ Ντέιμον για τη σύζυγό του Λουτσιάνα και τον κολλητό του

Αρκετά χρόνια προτού ο Ματ Ντέιμον συναντήσει τη Λουτσιάνα, όταν εκείνη είχε δει το Good Will Hunting για πρώτη φορά, «σκάλωσε» με τον Μπεν Άφλεκ. Στο τέλος παντρεύτηκε τον κολλητό του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κανείς δεν ξέρει που βρίσκεται ο Τίμοθι Μπάσφιλντ 3 ημέρες μετά την έκδοση εντάλματος σύλληψης για παιδική κακοποίηση
Άφαντος 13.01.26

Κανείς δεν ξέρει που βρίσκεται ο Τίμοθι Μπάσφιλντ 3 ημέρες μετά την έκδοση εντάλματος σύλληψης για παιδική κακοποίηση

Η αστυνομία του Αλμπουκέρκε επιβεβαίωσε στο People ότι συνεργάζεται με την Ομοσπονδιακή Αστυνομία για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του ηθοποιού και σκηνοθέτη Τίμοθι Μπάσφιλντ, την ώρα που η σύζυγός του, η ηθοποιός Μελίσα Γκίλμπερτ έχει απενεργοποιήσει τους λογαριασμούς της στα σόσιαλ μίντια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Άννα Βίσση: Ενθουσιασμένη με τη μετακόμιση στο Αθηνών Αρένα -Τι δηλώνει για την ανακαίνιση
Fizz 13.01.26

Άννα Βίσση: Ενθουσιασμένη με τη μετακόμιση στο Αθηνών Αρένα -Τι δηλώνει για την ανακαίνιση

Η Άννα Βίσση έτοιμη για το νέο της επαγγελματικό εγχείρημα. Τι απαντά στις φήμες που τη θέλουν να σταματά το τραγούδι και στα ερωτήματα για το μέχρι πότε θα συνεχίσει να τραγουδά.

Σύνταξη
Ιράν: Τι θα μπορούσε να περιλαμβάνει μια επίθεση των ΗΠΑ στη χώρα; Τα επικρατέστερα σενάρια
Δύσκολα διλήμματα 14.01.26

Τι θα μπορούσε να περιλαμβάνει μια επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν; Τα επικρατέστερα σενάρια

Το Reuters μετέδωσε την πληροφορία ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν, η οποία θα μπορούσε να εκδηλωθεί ακόμη και εντός του επόμενου 24ωρου

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 0-2: Ο Τσακαλίδης ολοκλήρωσε το έγκλημα, ο Δικέφαλος στον ημιτελικό
Ποδόσφαιρο 14.01.26

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 0-2: Ο Τσακαλίδης ολοκλήρωσε το έγκλημα, ο Δικέφαλος στον ημιτελικό

Μύθου και Οζντόεφ έβαλαν μπροστά τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη και ο Τσακαλίδης με τραγική διαιτησία ήταν αυτός που... σφράγισε την πρόκριση του Δικεφάλου του Βορρά στον ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson.

Σύνταξη
Η νέα μανία των «υπέροχων τίποτα» – Λέγονται Mirumi, είναι ρομποτάκια και ήρθαν για να διώξουν τα Labubu
Λούτρινο 14.01.26

Η νέα μανία των «υπέροχων τίποτα» - Λέγονται Mirumi, είναι ρομποτάκια και ήρθαν για να διώξουν τα Labubu

Αν το 2025 ήταν η χρονιά των Labubu, το 2026 αναμένεται να είναι η χρονιά των Mirumi. Γεννημένα στην Ιαπωνία, αφράτα και με κίνηση: είναι τα νέα ντάρλινγκ έτοιμα να εκθρονίσουν τον προκάτοχό τους από τις καρδιές και τις τσάντες των κολλημένων με τα τρεντ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
LIVE: Παρτιζάν – Ολυμπιακός
Euroleague 14.01.26

LIVE: Παρτιζάν – Ολυμπιακός

LIVE: Παρτιζάν – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παρτιζάν – Ολυμπιακός για την 22η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Άρης
Ποδόσφαιρο 14.01.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Άρης

LIVE: Παναθηναϊκός – Άρης. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Άρης για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Φοινικούντα: Αποκάλυψη – Ο λόγος που ο ανιψιός έλεγε πως ήθελε να πάει στην Καλαμάτα την επόμενη ημέρα μετά το φονικό
Ελλάδα 14.01.26

Φοινικούντα: Αποκάλυψη – Ο λόγος που ο ανιψιός έλεγε πως ήθελε να πάει στην Καλαμάτα την επόμενη ημέρα μετά το φονικό

Στο Live News μιλά ένας φίλος του ανιψιού, ο οποίος λέει πως μία μέρα μετά το διπλό φονικό στο κάμπινγκ ο ανιψιός του ζήτησε να πάνε μαζί έως την Καλαμάτα.

Σύνταξη
Τσουκαλάς για παραίτηση διοικητή ΥΠΑ: Η κυβέρνηση οφείλει να απολογηθεί σε ανώτατο επίπεδο για το επιτελικό μπάχαλο
FIR Αθηνών 14.01.26

Τσουκαλάς για παραίτηση διοικητή ΥΠΑ: Η κυβέρνηση οφείλει να απολογηθεί σε ανώτατο επίπεδο για το επιτελικό μπάχαλο

«Η προ ημερών δήλωση του κ. Κυρανάκη 'αυτά παραλάβαμε' ήταν τελικά εσωκομματική αιχμή αλλά και το μεγαλοπρεπέστερο 'άδειασμα' της 'επιτελικής κυβέρνησης των αρίστων'», τονίζει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Κόντης: «Αυτή η ημέρα, αυτή η στιγμή, αυτό το παιχνίδι ήταν ένα ορόσημο για εμάς» (vid)
Ποδόσφαιρο 14.01.26

Κόντης: «Αυτή η ημέρα, αυτή η στιγμή, αυτό το παιχνίδι ήταν ένα ορόσημο για εμάς» (vid)

Στους... επτά ουρανούς πετούσε ο Χρήστος Κόντης μετά τη μεγάλη πρόκριση του ΟΦΗ επί της ΑΕΚ στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson, τονίζοντας ότι η σημερινή μέρα είναι ορόσημο για τους Κρητικούς.

Σύνταξη
Ιράν: Ποιες είναι οι αμερικανικές βάσεις που θα μπορούσε να χτυπήσει
Λίστα 14.01.26

Ποιες είναι οι αμερικανικές βάσεις που θα μπορούσε να χτυπήσει το Ιράν

Προειδοποίηση προς χώρες της Μέσης Ανατολής απηύθυνε το Ιράν, απειλώντας ότι θα χτυπήσει αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις, σε περίπτωση που δεχθεί επίθεση από τις ΗΠΑ.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
ΠΑΣΟΚ για Mercosur στο Ευρωκοινοβούλιο: Τα ψεύτικα τα λόγια τα γαλάζια!
«Το κρέας-ψάρι» 14.01.26

ΠΑΣΟΚ για Mercosur στο Ευρωκοινοβούλιο: Τα ψεύτικα τα λόγια τα γαλάζια!

Οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ κατηγορούν την κυβέρνηση ότι «παρέμεινε σιωπηλή στο Συμβούλιο και αποδέχθηκε τη συμφωνία χωρίς καμία ουσιαστική διεκδίκηση υπέρ των Ελλήνων αγροτών»

Σύνταξη
Ο Γουίτκοφ ανακοίνωσε την έναρξη της δεύτερης φάσης του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα
Κόσμος 14.01.26

Ο Γουίτκοφ ανακοίνωσε την έναρξη της δεύτερης φάσης του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα

Εν τω μεταξύ, η πλειονότητα των παλαιστινιακών κινημάτων εξέφρασαν τη στήριξή τους στην 15μελή τεχνοκρατική παλαιστινιακή επιτροπή που θα αναλάβει τη διοίκηση της Λωρίδας της Γάζας.

Σύνταξη
Ο Apon έρχεται δυναμικά με νέο album κι εμφανίσεις – Χαμός στα social media με το teaser για το νέο του album
Music Stage 14.01.26

Ο Apon έρχεται δυναμικά με νέο album κι εμφανίσεις – Χαμός στα social media με το teaser για το νέο του album

Αυτή την περίοδο, ο Apon ετοιμάζεται να μοιραστεί με το κοινό τη νέα του δισκογραφική δουλειά, μετά το υπερεπιτυχημένο album «Ονειροπόλος», που έγινε τριπλά πλατινένιο σε χρόνο - ρεκόρ ξεπερνώντας τα 300 εκατομμύρια streaming points

Σύνταξη
