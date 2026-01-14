Eurovision 2026: Πόσο κοστίζει ο εθνικός τελικός «Sing for Greece» – Ποιο ήταν το αντίστοιχο περυσινό ποσό;

Η απόφαση της ΕΡΤ για την ανάθεση της παραγωγής του Sing for Greece, του ελληνικού τελικού της Eurovision 2026, στη DAM Παραγωγές Α.Ε, αναρτήθηκε στη Διαύγεια.

Ο 70ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision 2026 θα διεξαχθεί μέσα Μαΐου στη Βιέννη.

Ποιο είναι το φετινό κόστος

Το κόστος που θα βαρύνει την ΕΡΤ για το Sing for Greece 2026 είναι 587.489,54 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ.

Το αντίστοιχο περσινό ποσό ήταν 195.000 Ευρώ, αλλά αφορούσε μία μόνο βραδιά και με λιγότερες απαιτήσεις από τον φετινό εθνικό τελικό, που περιλαμβάνει τρεις βραδιές, 28 διαγωνιζόμενους έναντι 12 πέρσι, πολλές περισσότερες ώρες προβών, αλλά και υψηλότερες τεχνικές προδιαγραφές σε σχέση με το 2025.

Τι περιλαμβάνει η ανάθεση έργου

Σύμφωνα με την προκήρυξη που είχε δημοσιεύσει η ΕΡΤ, κάποιες από τις προϋποθέσεις για την ανάληψη του έργου ήταν οι εξής:

Καλλιτεχνική προσέγγιση (σκηνοθεσία, σκηνικό, χορογραφία, φωτισμός, visuals).

Τεχνικές προδιαγραφές και περιγραφή του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί.

Αναλυτικό προϋπολογισμό και χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου.

Πρόταση για τα γραφικά (GFX package) κάθε σόου, όπως σήματα έναρξης, bumpers, infoboards, κάρτες αποτελεσμάτων και ειδικά για τον τελικό πίνακες βαθμολογίας.

Παραγωγή σχετικών βίντεο (preview clips, backstage κ.ά.).

Πρόβλεψη για διερμηνεία στα αγγλικά ή γαλλικά για τον Εθνικό Τελικό.

Αποδεικτικά εμπειρίας και τεχνογνωσίας, όπως portfolio, συνεργασίες και links προηγούμενων παραγωγών.

Οι ενδιαφερόμενοι έπρεπε επίσης να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υφίσταται κανένα κώλυμα σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τον κανονισμό Περιεχομένου Προγράμματος της ΕΡΤ.

Sing for Greece 2026: Πότε θα δούμε τις 3 βραδιές

Τις επόμενες ημέρες, εκπρόσωποι της DAM Παραγωγές Α.Ε. θα συναντηθούν με τους ανθρώπους της ΕΡΤ που διαχειρίζονται το project Eurovision, ώστε να συμφωνηθεί το χρονοδιάγραμμα και να ανακοινωθούν οι ημερομηνίες του Sing for Greece 2026.

Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, πιθανές ημερομηνίες θεωρούνται οι 3, 5 και 7 Φεβρουαρίου ή εναλλακτικά οι 9, 11 και 13 Φεβρουαρίου.