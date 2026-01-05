Eurovision 2026: Αυτοί είναι οι 28 υποψήφιοι που διεκδικούν μία θέση στον ελληνικό τελικό

Oi 28 φιναλίστ του ελληνικού τελικού του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, οι οποίοι θα διεκδικήσουν την εκπροσώπηση της Ελλάδας στον 70ό διαγωνισμό, παρουσιάστηκαν το βράδυ της Κυριακής σε ειδική τηλεοπτική εκπομπή της ΕΡΤ.

Στην εκπομπή, το κοινό γνώρισε τους καλλιτέχνες και τα τραγούδια που θα συμμετάσχουν στους δύο Ημιτελικούς του ελληνικού τελικού.

Τα αποσπάσματα των 28 τραγουδιών είναι διαθέσιμα προς ακρόαση στις ψηφιακές πλατφόρμες της ΕΡΤ, ERTFLIX και ERTεcho.

Τα 28 τραγούδια θα διαγωνιστούν σε δύο Ημιτελικούς, διεκδικώντας την πρόκριση στον Μεγάλο Τελικό, την οποία θα κερδίσουν τα 14 εξ αυτών αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού. Στον Εθνικό Τελικό, το νικητήριο τραγούδι θα αναδειχθεί από την ψήφο του κοινού και των δύο κριτικών επιτροπών (μία διεθνή και μία ελληνική).

Μετά από κλήρωση, οι 28 υποψήφιοι χωρίστηκαν σε δύο Ημιτελικούς. Από κάθε Ημιτελικό, επτά τραγούδια με την ψήφο αποκλειστικά του κοινού, θα προκριθούν στον Μεγάλο Τελικό, όπου 14 τραγούδια θα διεκδικήσουν την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2026.

Στον Α’ Ημιτελικό θα διαγωνιστούν οι:

1. «The other side», Alexandra Sieti

2. «Drop It», THE Astrolabe

3. «Aphrodite», Desi G

4. «Ferto», Ακύλας

5. «Parea», Evangelia

6. «2nd Chance», Παναγιώτης Τσακαλάκος

7. «Slipping Away», Niya

8. «Χάνομαι», Marseaux

9. «Άλμα», Rosanna Mailan

10. «Europa», STEFI

11. «The Songwriter», Revery

12. «Chaos», Dinamiss

13. «YOU & I», STYLIANOS

14. «Χίλια Κομμάτια», Spheyiaa

Στον Β’ Ημιτελικό θα διαγωνιστούν οι:

1. «AGAPI», RIKKI

2. «Back in the game», GARVIN

3. «Labyrinth», Mikay

4. «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα

5. «mad about it», D3lta

6. «Αστείο», ZAF

7. «No More Drama», ΚΙΑΝΝΑ

8. «You Are The Fire», Stella Kay

9. «Anatello», TIANORA

10. «Whatcha Doin To Me», Victoria Anastasia

11. «Set Everything On Fire», BASILICA

12. «Dark Side of the Moon», good job Nicky

13. «Bulletproof», KOZA MOSTRA

14. «SABOTAGE!», leroybroughtflowers