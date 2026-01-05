Eurovision 2026: Αυτοί είναι οι 28 υποψήφιοι που διεκδικούν μία θέση στον ελληνικό τελικό
Αποκαλύφθηκαν τα τραγούδια των 28 καλλιτεχνών που διεκδικούν την εκπροσώπηση της χώρας στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision 2026.
- Βενεζουέλα: Ο στρατός αναγνωρίζει την Ροντρίγκες ως προσωρινή πρόεδρο – Ποια είναι η επονομαζόμενη και «τίγρη»
- Φοροδιαφυγή άνω των 300.000 ευρώ από γνωστό dating coach - Πώς έπεσε στα δίχτυα της ΑΑΔΕ
- Ποιοι θα πληρώσουν επιπλέον φόρο λόγω e-αποδείξεων
- Ακινητοποιημένο για μήνες το ασθενοφόρο που είχε κάνει δωρεά η Αθηνά Παπαχρήστου
Oi 28 φιναλίστ του ελληνικού τελικού του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, οι οποίοι θα διεκδικήσουν την εκπροσώπηση της Ελλάδας στον 70ό διαγωνισμό, παρουσιάστηκαν το βράδυ της Κυριακής σε ειδική τηλεοπτική εκπομπή της ΕΡΤ.
Στην εκπομπή, το κοινό γνώρισε τους καλλιτέχνες και τα τραγούδια που θα συμμετάσχουν στους δύο Ημιτελικούς του ελληνικού τελικού.
Τα αποσπάσματα των 28 τραγουδιών είναι διαθέσιμα προς ακρόαση στις ψηφιακές πλατφόρμες της ΕΡΤ, ERTFLIX και ERTεcho.
Τα 28 τραγούδια θα διαγωνιστούν σε δύο Ημιτελικούς, διεκδικώντας την πρόκριση στον Μεγάλο Τελικό, την οποία θα κερδίσουν τα 14 εξ αυτών αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού. Στον Εθνικό Τελικό, το νικητήριο τραγούδι θα αναδειχθεί από την ψήφο του κοινού και των δύο κριτικών επιτροπών (μία διεθνή και μία ελληνική).
Μετά από κλήρωση, οι 28 υποψήφιοι χωρίστηκαν σε δύο Ημιτελικούς. Από κάθε Ημιτελικό, επτά τραγούδια με την ψήφο αποκλειστικά του κοινού, θα προκριθούν στον Μεγάλο Τελικό, όπου 14 τραγούδια θα διεκδικήσουν την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2026.
Στον Α’ Ημιτελικό θα διαγωνιστούν οι:
1. «The other side», Alexandra Sieti
2. «Drop It», THE Astrolabe
3. «Aphrodite», Desi G
4. «Ferto», Ακύλας
5. «Parea», Evangelia
6. «2nd Chance», Παναγιώτης Τσακαλάκος
7. «Slipping Away», Niya
8. «Χάνομαι», Marseaux
9. «Άλμα», Rosanna Mailan
10. «Europa», STEFI
11. «The Songwriter», Revery
12. «Chaos», Dinamiss
13. «YOU & I», STYLIANOS
14. «Χίλια Κομμάτια», Spheyiaa
Στον Β’ Ημιτελικό θα διαγωνιστούν οι:
1. «AGAPI», RIKKI
2. «Back in the game», GARVIN
3. «Labyrinth», Mikay
4. «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα
5. «mad about it», D3lta
6. «Αστείο», ZAF
7. «No More Drama», ΚΙΑΝΝΑ
8. «You Are The Fire», Stella Kay
9. «Anatello», TIANORA
10. «Whatcha Doin To Me», Victoria Anastasia
11. «Set Everything On Fire», BASILICA
12. «Dark Side of the Moon», good job Nicky
13. «Bulletproof», KOZA MOSTRA
14. «SABOTAGE!», leroybroughtflowers
- Ιλον Μασκ: Από τη θεωρία της προσομοίωσης στο όριο του 1 τρισ. δολαρίων
- Γαλλία: Θα απαγορεύσει τις εισαγωγές τροφίμων με φυτοφάρμακα απαγορευμένα από την ΕΕ
- Βενεζουέλα: Η PDVSA μειώνει την παραγωγή πετρελαίου εν μέσω παράλυσης των εξαγωγών
- Βενεζουέλα: Ο Τραμπ θέλει το πετρέλαιό της – Θα πετύχει το σχέδιό του;
- Eurovision 2026: Αυτοί είναι οι 28 υποψήφιοι που διεκδικούν μία θέση στον ελληνικό τελικό
- Η πρωθυπουργός της Δανίας καλεί τις ΗΠΑ να «σταματήσουν τις απειλές τους»
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Δευτέρα 05.01.2026]
- Ίντερ – Μπολόνια 3-1: Επέστρεψαν στην κορυφή οι Νερατζούρι
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις