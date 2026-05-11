Metallica: Λένε ευχαριστώ στην Ελλάδα, κάνουν ρεκόρ στο ΟΑΚΑ – «Η μεγαλύτερη συναυλία που έγινε ποτέ»

Μετά από 16 ολόκληρα χρόνια αναμονής, οι Metallica επέστρεψαν το Σάββατο στο ΟΑΚΑ για να παραδώσουν ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα που συγκέντρωσε πάνω από 90.000 θεατές.

Φλερτάροντας με κάθε προηγούμενο ρεκόρ προσέλευσης το Ολυμπιακό Στάδιο έγινε επίκεντρο του παγκόσμιου ροκ χάρτη με ένα κατάμεστο ΟΑΚΑ, μια επιβλητική σκηνή 360 μοιρών και μια συναυλία που ξεπέρασε κάθε προσδοκία.

Οι θρυλικοί Metallica, ξεκινώντας το νέο σκέλος της περιοδείας τους M72 από την ελληνική πρωτεύουσα, υποκλίθηκαν στο κοινό της Αθήνας, το οποίο επίσημα πλέον κατέχει τον τίτλο της πολυπληθέστερης «οικογένειας» που έχει υποδεχθεί το συγκρότημα επί ελληνικού εδάφους και σήμερα, Δευτέρα 11 Μαΐου, βρήκε το διαδίκτυο «φλέγεται» μετά από την ανάρτηση της μπάντας.

Οι θρύλοι της μέταλ σκηνής ανάρτησαν μια φωτογραφία που αποτυπώνει το μέγεθος της λαοθάλασσας που τους τίμησε επιβεβαιώνοντας αυτό που όλοι ένιωθαν μέσα στο στάδιο: η Αθήνα είναι ροκ.

«Ουάου!! Ευχαριστούμε θερμά την Metallica Family στην Ελλάδα που έσπασε το ρεκόρ προσέλευσης το Σάββατο το βράδυ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας!» έγραψε η μπάντα στην ανάρτησή της.

«Πάνω από 90.000 από εσάς γεμίσατε τον χώρο, και πιστέψτε μας… το νιώσαμε! Δεν θα μπορούσαμε να σκεφτούμε καλύτερο τρόπο για να ξεκινήσουμε αυτό το σκέλος της παγκόσμιας περιοδείας #M72».

Παράλληλα η High Priority, η διοργανώτρια εταιρεία της συναυλίας, έκανε τον δικό της απολογισμό, χαρακτηρίζοντας τη βραδιά ως «ανεπανάληπτη εμπειρία που θα μείνει για πάντα χαραγμένη στη μνήμη όλων».

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η ιστορική συναυλία που χαιρέτησαν και οι Τρύπες [με αφορμή το φόρο τιμής του Δεν Χωράς Πουθενά] έγινε «διεθνές σημείο συνάντησης που επιβεβαίωσε την ικανότητα της Αθήνας να φιλοξενεί παραγωγές παγκόσμιου βεληνεκούς».

Με την ίδια φωτογραφία, η διοργανώτρια εταιρεία High Priority, έκανε το δικό της απολογισμό για τη «μεγαλύτερη συναυλία που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα», όπως έγραψε στην ανάρτησή της.

«Το Σάββατο 9 Μαΐου θα μείνει για πάντα χαραγμένο στη μνήμη μας» γράφει στη λεζάντα της ανάρτηση η High Priority.

«Οι Metallica χάρισαν στους περισσότερους από 90.000 θεατές που βρέθηκαν στο Ολυμπιακό Στάδιο μια ανεπανάληπτη εμπειρία, στη μεγαλύτερη συναυλία που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα. Με τη μεγαλειώδη 360° σκηνή του M72 World Tour να δεσπόζει στο κέντρο του ΟΑΚΑ, fans από όλη την Ελλάδα αλλά και από 91 χώρες του εξωτερικού, έζησαν από κοντά ένα τεράστιο συναυλιακό γεγονός που περίμεναν 16 ολόκληρα χρόνια.

Ανάμεσα στις κορυφαίες στιγμές της βραδιάς ήταν και η ιδιαίτερη αναφορά των Metallica στο ελληνικό κοινό, με τις εκτελέσεις του Ζορμπά και του Δεν Χωράς Πουθενά, να ξεσηκώνουν ολόκληρο το στάδιο» -επιλογές που ξεσήκωσαν το κατάμεστο στάδιο, δημιουργώντας μια οργανική σύνδεση ανάμεσα στο συγκρότημα και την τοπική μουσική παράδοση.

Το γεγονός ότι οι Metallica επέλεξαν την Αθήνα για να ξεκινήσουν το συγκεκριμένο σκέλος της περιοδείας τους, σε συνδυασμό με την τεράστια προσέλευση, στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα στην παγκόσμια βιομηχανία του θεάματος.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο ευχαριστήριο μήνυμα της High Priority, η εμπιστοσύνη που έδειξαν οι χιλιάδες εργαζόμενοι και οι fans από όλο τον κόσμο μετέτρεψε το Σάββατο 9 Μαΐου σε ένα ιστορικό ορόσημο.