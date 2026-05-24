magazin
Κυριακή 24 Μαϊου 2026
weather-icon 23o
Stream

in
magazin

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# FINAL FOUR
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Run for your lives: Οι Iron Maiden ξεσήκωσαν για άλλη μια φορά την Αθήνα
Music 24 Μαΐου 2026, 09:30

Run for your lives: Οι Iron Maiden ξεσήκωσαν για άλλη μια φορά την Αθήνα

«The Number of the Beast», «Phantom of the Opera», «The Trooper» και «Fear of the Dark» και ό,τι τραγούδι σε έκανε να ανατριχιάζεις στην εφηβεία έκανε το ΟΑΚΑ να τρέμει από ντεσιμπέλ χθες Σάββατο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σχολιάστε
A
A
Vita.gr
Το λιπίδιο που μπορεί να τετραπλασιάσει τον κίνδυνο εμφράγματος

Το λιπίδιο που μπορεί να τετραπλασιάσει τον κίνδυνο εμφράγματος

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Μια βραδιά που θα θυμούνται για καιρό έζησαν χθες οι φίλοι των Iron Maiden (για πολλούς σκέτο Maiden) στην Αθήνα, καθώς το ΟΑΚΑ γέμισε από περισσότερους από 50.000 θεατές για την εμφάνιση του θρυλικού βρετανικού συγκροτήματος. Από νωρίς το απόγευμα, χιλιάδες άνθρωποι είχαν αρχίσει να συγκεντρώνονται γύρω από το στάδιο, δημιουργώντας εικόνες μεγάλης συναυλιακής προσμονής πολύ πριν ανάψουν τα φώτα της σκηνής για «χιλιόμετρα» μισού αιώνα των Maiden πάνω στη σκηνή.

View this post on Instagram

A post shared by Iron Maiden (@ironmaiden)


Την «προθέρμανση» της βραδιάς ανέλαβαν οι Anthrax, οι οποίοι εμφανίστηκαν λίγο μετά τις 19:00 και προετοίμασαν το έδαφος για αυτό που θα ακολουθούσε – διόλου τυχαία, βέβαια , καθώς αποτελούν πυλώνες της thrash metal εδώ και δεκαετίες. Όσο περνούσε η ώρα, η αρένα και οι κερκίδες γέμιζαν όλο και περισσότερο, μέχρι τη στιγμή που λίγο πριν από τις 21:00 τα φώτα έσβησαν και το στάδιο ξέσπασε σε χειροκροτήματα και φωνές-  η «συνταγή» είχε σίγουρα πετύχει.

«A constant fear that something’s always near»

Οι Iron Maiden ξεκίνησαν με το «Murders in the Rue Morgue», δίνοντας από τα πρώτα λεπτά το στίγμα της βραδιάς: Run for your lives. Το κοινό τραγουδούσε μαζί με τον Μπρους Ντίκινσον σχεδόν κάθε κομμάτι, ενώ η ανταπόκριση ήταν ιδιαίτερα έντονη σε τραγούδια όπως τα «The Number of the Beast», «Phantom of the Opera», «The Trooper» και «Fear of the Dark», με χιλιάδες φωνές να ενώνονται σε μία.


Η συγκεκριμένη περιοδεία έχει ιδιαίτερο χαρακτήρα καθώς είναι αφιερωμένη κυρίως στα πρώτα χρόνια της πορείας του συγκροτήματος και περιλαμβάνει τραγούδια που για αρκετούς θαυμαστές αποτελούσαν προσωπική επιθυμία να ακούσουν ζωντανά επιστρέφοντας νοερά στην πρώτη εκείνη φορά που ανατρίχιασαν στο άκουσμα ενός riff των Maiden. Ένα από τα σημεία που ξεχώρισαν ήταν η επιστροφή του «Infinite Dreams», τραγουδιού που είχε να παρουσιαστεί ζωντανά για πολλά χρόνια, προκαλώντας ενθουσιασμό στους παλιούς φίλους της μπάντας.

Eνώ, πιστοί στις αξίες του καλού live, oι Μaiden δεν άφησαν το κοινό παραπονεμένο προσφέροντας όχι ένα, αλλά τρία (!) κομμάτια στο encore ολοκληρώνοντας 2 ώρες ταξιδιού στον χρόνο – για τους μύστες.

View this post on Instagram

A post shared by Iron Maiden (@ironmaiden)

Oι Iron Maiden  και η Αθήνα

Για τους Iron Maiden, η εμφάνιση στην Αθήνα είχε και έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Η σχέση τους με το ελληνικό κοινό κρατά εδώ και δεκαετίες και κάθε επιστροφή τους μοιάζει περισσότερο με επανένωση παρά με μια απλή συναυλία. Η εικόνα χιλιάδων ανθρώπων να τραγουδούν μαζί κάτω από τα φώτα του ΟΑΚΑ επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά γιατί το συγκρότημα παραμένει, μισό αιώνα μετά την ίδρυσή του, ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στην ιστορία της heavy metal μουσικής.


Το συγκρότημα θέλησε να ευχαριστήσει τους χιλιάδες θεατές που βρέθηκαν στο ΟΑΚΑ, δημοσιεύοντας μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Thank you Athens! What a start to our 2026 world tour… 🔥» («Ευχαριστούμε Αθήνα! Τι ξεκίνημα για την παγκόσμια περιοδεία μας το 2026…»), συνοδεύοντας τα λόγια τους με εικόνες και στιγμιότυπα από τη βραδιά.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Δημόσιο Χρέος: Η Ελλάδα ετοιμάζει και δεύτερη πρόωρη αποπληρωμή για φέτος

Δημόσιο Χρέος: Η Ελλάδα ετοιμάζει και δεύτερη πρόωρη αποπληρωμή για φέτος

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Το λιπίδιο που μπορεί να τετραπλασιάσει τον κίνδυνο εμφράγματος

Το λιπίδιο που μπορεί να τετραπλασιάσει τον κίνδυνο εμφράγματος

Economy
Χρυσές λίρες: Ποιες χρονιές πουλήθηκαν οι περισσότερες [πίνακας]

Χρυσές λίρες: Ποιες χρονιές πουλήθηκαν οι περισσότερες [πίνακας]

inWellness
inTown
Stream magazin
Φρανκ Σινάτρα: Μετέφερε 1 εκατ. δολάρια για τη σιωνιστική πολιτοφυλακή Χαγκανά στο Ισραήλ αποκάλυψε η κόρη του
«Ήρωας» έγραψε 23.05.26

Φρανκ Σινάτρα: Μετέφερε 1 εκατ. δολάρια για τη σιωνιστική πολιτοφυλακή Χαγκανά στο Ισραήλ αποκάλυψε η κόρη του

Μια άγνωστη και εξαιρετικά αμφιλεγόμενη πτυχή από τη ζωή του Φρανκ Σινάτρα έφερε στο φως η κόρη του, Νάνσι, μέσα από αναρτήσεις της στην πλατφόρμα X

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γιώτα Νέγκα – Κώστας Τριανταφυλλίδης: «Ο κόσμος του Γιάννη Σπανού είναι μεγάλος και πολυδιάστατος»
Συνέντευξη 22.05.26

Γιώτα Νέγκα - Κώστας Τριανταφυλλίδης: «Ο κόσμος του Γιάννη Σπανού είναι μεγάλος και πολυδιάστατος»

Λίγο πριν τη μεγάλη τους συναυλία αφιέρωμα στον Γιάννη Σπανό, μιλήσαμε με τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη για τον σπουδαίο συνθέτη και το έργο του

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
80 χρόνια Cher: Από το ορφανοτροφείο, Βασίλισσα των comeback – Τα σκάνδαλα, η κακοποίηση, οι νίκες
Queen 20.05.26

80 χρόνια Cher: Από το ορφανοτροφείο, Βασίλισσα των comeback – Τα σκάνδαλα, η κακοποίηση, οι νίκες

Η Cher, ένα φαινόμενο δεκαετιών, έγινε 80 με μια σειρά από νίκες που επιβεβαιώνουν πως η αειθαλής με καταγωγή από την Αρμενία ντίβα είναι η ιστορία της ποπ από μόνη της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τζάνετ Τζάκσον – Ρίτσαρντ Μπράνσον: Το συμβόλαιο του 1991 που διέλυσε όλα τα ρεκόρ
Virgin Records 20.05.26

Έτσι έγινε βασίλισσα της ποπ: Το ιστορικό συμβόλαιο της Τζάνετ Τζάκσον με τον Ρίτσαρντ Μπράνσον το 1991 που διέλυσε όλα τα ρεκόρ

Στις αρχές των nineties ο Ρίτσαρντ Μπράνσον και η Virgin Records έκαναν την έκπληξη, υπογράφοντας την Τζάνετ Τζάκσον - και ο εκκεντρικός δισεκατομμυριούχος έβαλε βαθιά το χέρι στην τσέπη για να τα καταφέρει

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Παύλος Σιδηρόπουλος – Εν Κατακλείδι: Ο Πρίγκιπας του ελληνικού ροκ σε graphic novel
Μύθος 19.05.26

Παύλος Σιδηρόπουλος – Εν Κατακλείδι: Ο Πρίγκιπας του ελληνικού ροκ σε graphic novel

Όπως αναφέρει και ο Γιάννης Αγγελάκας στην εισαγωγή: «Ο Χρόνος βάζει τα πράγματα, τις αξίες και τα πρόσωπα στη θέση τους και όλοι πια ξέρουμε πως ο Παύλος Σιδηρόπουλος έχει τον Χρόνο με το μέρος του». 

Σύνταξη
Einstürzende Neubauten: Νέο μέλος, παλιός θόρυβος – Η θρυλική μπάντα του Βερολίνου γυρίζει σελίδα
«Αντικουλτούρα της αντικουλτούρας» 18.05.26

Einstürzende Neubauten: Νέο μέλος, παλιός θόρυβος – Η θρυλική μπάντα του Βερολίνου γυρίζει σελίδα

Οι Einstürzende Neubauten ανοίγουν ένα νέο κεφάλαιο, παραμένοντας πιστοί στον αντισυμβατικό ήχο και το πνεύμα που τους έκανε σύμβολο της βερολινέζικης αντικουλτούρας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Ήμουν σε παρακμή, ήμουν ανόητη, ήμουν χαζή» – Οι σκοτεινές ημέρες της Ντόνα Σάμερ
Ντίβα ολκής 17.05.26

«Ήμουν σε παρακμή, ήμουν ανόητη, ήμουν χαζή» - Οι σκοτεινές ημέρες της Ντόνα Σάμερ

Στο κοινό έδειχνε γεμάτη γοητεία, αλλά στην ιδιωτική της ζωή η σταρ της ντίσκο, Ντόνα Σάμερ, πάλευε με την κατάθλιψη, την αυτοαπέχθεια και τις αυτοκτονικές σκέψεις.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πίσω από τη λάμψη της Eurovision: Συλλήψεις, μποϊκοτάζ και το Ισραήλ ξανά στη δεύτερη θέση
«Ποια ουδετερότητα;» 17.05.26

Πίσω από τη λάμψη της Eurovision: Συλλήψεις, μποϊκοτάζ και το Ισραήλ ξανά στη δεύτερη θέση

Η Ντάρα χάρισε στη Βουλγαρία την πρώτη της νίκη στη Eurovision, όμως ο τελικός της Βιέννης σημαδεύτηκε από μποϊκοτάζ, διαδηλώσεις, συλλήψεις και αντιδράσεις για τη συμμετοχή του Ισραήλ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μητσοτάκης: Κυριακάτικη «προεκλογική» ανασκόπηση – Κουβέντα για το μπάζωμα της εξεταστικής
Πολιτική Γραμματεία 24.05.26

Κυριακάτικη «προεκλογική» ανασκόπηση από Μητσοτάκη - Κουβέντα για το μπάζωμα της εξεταστικής

Σε μία μακροσκελή ανάρτηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε τις «επιτυχίες» της κυβέρνησης τις τελευταίες δύο εβδομάδες - Κουβέντα για τον πληθωρισμό που καλπάζει και το μπάζωμα στη Βουλή για υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Σαμουράι, εντυπωσιακές μάχες, υπέροχες μαριονέτες: Ο Hidari επιστρέφει και ο Κιάνου Ριβς θα είναι εκεί
Stop-motion 24.05.26

Σαμουράι, εντυπωσιακές μάχες, υπέροχες μαριονέτες: Ο Hidari επιστρέφει και ο Κιάνου Ριβς θα είναι εκεί

Τρία χρόνια μετά την κυκλοφορία της ταινίας μικρού μήκους στο διαδίκτυο, ο κόσμος του Hidari ετοιμάζεται να μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη - χωρίς να χάσει το εντυπωσιακό stop-motion στυλ του και με τον Κιάνου Ριβς «χαρίζοντας» τη φωνή του στον πρωταγωνιστή

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αγίου Πνεύματος: Οι κοντινοί προορισμοί και το κόστος της απόδρασης – Πού κυμαίνονται ακτοπλοϊκά και διαμονή
Planet Travel 24.05.26

Αγίου Πνεύματος: Οι κοντινοί προορισμοί και το κόστος της απόδρασης – Πού κυμαίνονται ακτοπλοϊκά και διαμονή

Από την Πελοπόννησο και την Εύβοια μέχρι τις Κυκλάδες και τον Αργοσαρωνικό, οι κρατήσεις για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος κινούνται ήδη σε υψηλά επίπεδα

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Κατακόκκινο ξανά το ΟΑΚΑ: Τόσοι οπαδοί του Ολυμπιακού θα βρεθούν στον τελικό
Μπάσκετ 24.05.26

Κατακόκκινο ξανά το ΟΑΚΑ: Τόσοι οπαδοί του Ολυμπιακού θα βρεθούν στον τελικό

Το Ολυμπιακό Στάδιο θα… πλημμυρίζει από το κόκκινο και το άσπρο, από τα χρώματα του Ολυμπιακού. Πάνω από 16.000 οπαδοί των Πειραιωτών θα ενισχύσουν την ομάδα τους στον τελικό με την Ρεάλ Μαδρίτης

Σύνταξη
Ι. Καϊτεζίδης:«Η μεγάλη αποχή της 2ης Κυριακής έδειξε ότι οι πολίτες δεν ήθελαν το ισχύον εκλογικό σύστημα»
Αυτοδιοίκηση 24.05.26

Ι. Καϊτεζίδης:«Η μεγάλη αποχή της 2ης Κυριακής έδειξε ότι οι πολίτες δεν ήθελαν το ισχύον εκλογικό σύστημα»

Ο Δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη και Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ελλάδας Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, μίλησε στο in για τον νέο Κώδικα Αυτοδιοίκησης και το εκλογικό σύστημα.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
Κατάθεση-βόμβα στην υπόθεση Έπσταϊν: Η Σάρα Κέλεν κατονόμασε τρεις διάσημους άνδρες για σεξουαλική κακοποίηση
Woman 24.05.26

Κατάθεση-βόμβα στην υπόθεση Έπσταϊν: Η Σάρα Κέλεν κατονόμασε τρεις διάσημους άνδρες για σεξουαλική κακοποίηση

Νέα τροπή παίρνει η έρευνα για τον Τζέφρι Έπσταϊν, καθώς η πρώην βοηθός του Σάρα Κέλεν κατέθεσε στο Κογκρέσο καταγγελίες εις βάρος τριών ανδρών

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Έδεσσας
Οι ώρες 24.05.26

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Έδεσσας

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα παραμείνουν σε ισχύ στο τμήμα της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Έδεσσας μέχρι τις 16:00 το μεσημέρι, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας

Σύνταξη
Ζιζέλ Πελικό: Βρήκε ξανά την αγάπη και την εμπιστοσύνη – Ο νέος της σύντροφος [εικόνες]
Κόσμος 24.05.26

Η Ζιζέλ Πελικό λέει ότι βρήκε ξανά την αγάπη και την εμπιστοσύνη - Ο νέος της σύντροφος [εικόνες]

Η Ζιζέλ Πέλικο έγινε διεθνές σύμβολο ανθεκτικότητας αφότου παραιτήθηκε της ανωνυμίας της και δήλωσε ότι η ντροπή ανήκει στους κακοποιητές της, όχι στην ίδια

Σύνταξη
«Σβήνονται» πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις στην εφορία – Ποιους αφορά
Οικονομία 24.05.26

«Σβήνονται» πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις στην εφορία – Ποιους αφορά

Η απαλλαγή θα καλύπτει φορολογούμενους οι οποίοι, όπως συχνά διαπιστώνεται σε διασταυρώσεις της ΑΑΔΕ, αμελούν να υποβάλουν δήλωση -ή σπεύδουν εκ των υστέρων, με καθυστέρηση, να την υποβάλλουν εκπρόθεσμα- εφόσον δεν προκύπτει φόρος προς καταβολή, ή το ποσό είναι πολύ μικρό

Σύνταξη
Λευκός Οίκος: Η στιγμή των πυροβολισμών – «Είχε εμμονή με την προεδρία» λέει ο Τραμπ για τον άνδρα που άνοιξε πυρ
Κόσμος 24.05.26

Βίντεο από τη στιγμή των πυροβολισμών στον Λευκό Οίκο - «Είχε εμμονή» λέει ο Τραμπ για τον ένοπλο άνδρα

Ο Λευκός Οίκος τέθηκε σε συναγερμό όταν νεαρός άνοιξε πυρ εναντίον αστυνομικών σε σημείο ελέγχου - Βίντεο καταγράφει τις αντιδράσεις δημοσιογράφων τη στιγμή των πυροβολισμών

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης, πράξη 5η: Oι «ερυθρόλευκοι» μπροστά σε μια ακόμη ιστορική πρόκληση (vids, pics)
Μπάσκετ 24.05.26

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης, πράξη 5η: Oι «ερυθρόλευκοι» μπροστά σε μια ακόμη ιστορική πρόκληση (vids, pics)

Ολυμπιακός και Ρεάλ (23/5, 21:00) συγκρούονται για 5η φορά σε τελικό της Euroleague που είναι αριθμός ρεκόρ στην ιστορία της διοργάνωσης-. Μεγάλος στόχος των Πειραιωτών να... ξαναγίνει το 2013!

Σύνταξη
Τσίπρας: «Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας» είπε για τα χρώματα του κόμματος – «Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα»
Νέα ανάρτηση 24.05.26

Τσίπρας: «Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας» είπε για τα χρώματα του κόμματος – «Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα»

Ο Αλέξης Τσίπρας αποκάλυψε τα χρώματά του νέου κόμματος που έχουν άρωμα... Μπαρτσελόνα. Με νέο βίντεο ενόψει της παρουσίασης τουκόμματος την Τρίτη στο Θησείο τόνισε ότι τα χρώματα τα βρήκαμε, «Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας» προϊδεάζοντας για όσα θα ακολουθήσουν

Σύνταξη
Κύπρος: Άνοιξαν οι κάλπες για τις βουλευτικές εκλογές – Συμμετέχουν 18 κομματικοί συνδυασμοί
Οι κατανομές εδρών 24.05.26

Άνοιξαν οι κάλπες για τις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο - Συμμετέχουν 18 κομματικοί συνδυασμοί

Η Κύπρος εκλέγει την επόμενη Βουλή - Οι κάλπες άνοιξαν στις 7:00 το πρωί της Κυριακής σε 1.217 εκλογικά κέντρα και 13 εκλογικά τμήματα στο εξωτερικό - Η ψηφοφορία θα διαρκέσει έως τις 6:00 το απόγευμα

Σύνταξη
Axios: Παράταση εκεχειρίας 60 ημερών – Τι περιλαμβάνει το σχέδιο συμφωνίας Ιράν με ΗΠΑ
Κόσμος 24.05.26

Axios: Παράταση εκεχειρίας 60 ημερών - Τι περιλαμβάνει το σχέδιο συμφωνίας Ιράν με ΗΠΑ

Ο αμερικανικός ιστότοπος Axios δίνει το περίγραμμα της συμφωνίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ επικαλούμενος αμερικανούς αξιωματούχους - Άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ με αντάλλαγμα άρση κυρώσεων

Σύνταξη
Πανελλαδικές 2026: Στην τελική ευθεία οι μαθητές – Τι πρέπει να προσέξουν – Το πρόγραμμα των εξετάσεων
Βασικές πληροφορίες 24.05.26

Στην τελική ευθεία για τις Πανελλαδικές - Τι πρέπει να προσέξουν οι μαθητές - Το πρόγραμμα των εξετάσεων

Πέραν τη σωστής προετοιμασίας για τις Πανελλαδικές καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, εξίσου σημαντική είναι και η διαχείριση των ημερών και των ωρών πριν την εξέταση κάθε μαθήματος, λένε οι ειδικοί

Σύνταξη
Φιλιππίνες: Κατάρρευση κτιρίου υπό ανέγερση με 19 ανθρώπους να αγνοούνται
Κόσμος 24.05.26

Κατάρρευση κτιρίου υπό ανέγερση στις Φιλιππίνες με 19 ανθρώπους να αγνοούνται

Δύο άνθρωποι που φέρονται να έχουν παγιδευτεί μετά την κατάρρευση κτιρίου είναι ζωντανοί και επικοινωνούν με τους διασώστες, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος, καθώς συνεχίζονται οι προσπάθειες διάσωσης

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Κυριακή 24 Μαϊου 2026
Cookies