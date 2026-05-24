Run for your lives: Οι Iron Maiden ξεσήκωσαν για άλλη μια φορά την Αθήνα

Μια βραδιά που θα θυμούνται για καιρό έζησαν χθες οι φίλοι των Iron Maiden (για πολλούς σκέτο Maiden) στην Αθήνα, καθώς το ΟΑΚΑ γέμισε από περισσότερους από 50.000 θεατές για την εμφάνιση του θρυλικού βρετανικού συγκροτήματος. Από νωρίς το απόγευμα, χιλιάδες άνθρωποι είχαν αρχίσει να συγκεντρώνονται γύρω από το στάδιο, δημιουργώντας εικόνες μεγάλης συναυλιακής προσμονής πολύ πριν ανάψουν τα φώτα της σκηνής για «χιλιόμετρα» μισού αιώνα των Maiden πάνω στη σκηνή.

Την «προθέρμανση» της βραδιάς ανέλαβαν οι Anthrax, οι οποίοι εμφανίστηκαν λίγο μετά τις 19:00 και προετοίμασαν το έδαφος για αυτό που θα ακολουθούσε – διόλου τυχαία, βέβαια , καθώς αποτελούν πυλώνες της thrash metal εδώ και δεκαετίες. Όσο περνούσε η ώρα, η αρένα και οι κερκίδες γέμιζαν όλο και περισσότερο, μέχρι τη στιγμή που λίγο πριν από τις 21:00 τα φώτα έσβησαν και το στάδιο ξέσπασε σε χειροκροτήματα και φωνές- η «συνταγή» είχε σίγουρα πετύχει.

«A constant fear that something’s always near»

Οι Iron Maiden ξεκίνησαν με το «Murders in the Rue Morgue», δίνοντας από τα πρώτα λεπτά το στίγμα της βραδιάς: Run for your lives. Το κοινό τραγουδούσε μαζί με τον Μπρους Ντίκινσον σχεδόν κάθε κομμάτι, ενώ η ανταπόκριση ήταν ιδιαίτερα έντονη σε τραγούδια όπως τα «The Number of the Beast», «Phantom of the Opera», «The Trooper» και «Fear of the Dark», με χιλιάδες φωνές να ενώνονται σε μία.

Η συγκεκριμένη περιοδεία έχει ιδιαίτερο χαρακτήρα καθώς είναι αφιερωμένη κυρίως στα πρώτα χρόνια της πορείας του συγκροτήματος και περιλαμβάνει τραγούδια που για αρκετούς θαυμαστές αποτελούσαν προσωπική επιθυμία να ακούσουν ζωντανά επιστρέφοντας νοερά στην πρώτη εκείνη φορά που ανατρίχιασαν στο άκουσμα ενός riff των Maiden. Ένα από τα σημεία που ξεχώρισαν ήταν η επιστροφή του «Infinite Dreams», τραγουδιού που είχε να παρουσιαστεί ζωντανά για πολλά χρόνια, προκαλώντας ενθουσιασμό στους παλιούς φίλους της μπάντας.

Eνώ, πιστοί στις αξίες του καλού live, oι Μaiden δεν άφησαν το κοινό παραπονεμένο προσφέροντας όχι ένα, αλλά τρία (!) κομμάτια στο encore ολοκληρώνοντας 2 ώρες ταξιδιού στον χρόνο – για τους μύστες.

Oι Iron Maiden και η Αθήνα

Για τους Iron Maiden, η εμφάνιση στην Αθήνα είχε και έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Η σχέση τους με το ελληνικό κοινό κρατά εδώ και δεκαετίες και κάθε επιστροφή τους μοιάζει περισσότερο με επανένωση παρά με μια απλή συναυλία. Η εικόνα χιλιάδων ανθρώπων να τραγουδούν μαζί κάτω από τα φώτα του ΟΑΚΑ επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά γιατί το συγκρότημα παραμένει, μισό αιώνα μετά την ίδρυσή του, ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στην ιστορία της heavy metal μουσικής.

Το συγκρότημα θέλησε να ευχαριστήσει τους χιλιάδες θεατές που βρέθηκαν στο ΟΑΚΑ, δημοσιεύοντας μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Thank you Athens! What a start to our 2026 world tour… 🔥» («Ευχαριστούμε Αθήνα! Τι ξεκίνημα για την παγκόσμια περιοδεία μας το 2026…»), συνοδεύοντας τα λόγια τους με εικόνες και στιγμιότυπα από τη βραδιά.