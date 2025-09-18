magazin
Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025
Θα πέσουν τα τσιμέντα – Και με τη βούλα οι Iron Maiden στο ΟΑΚΑ το 2026
Θα πέσουν τα τσιμέντα – Και με τη βούλα οι Iron Maiden στο ΟΑΚΑ το 2026

Η νέα συναυλιακή βόμβα έσκασε. Οι θρύλοι της heavy metal Iron Maiden έρχονται στις 23 Μαΐου 2026 στο ΟΑΚΑ για μια συναυλία.

Φροίξος Φυντανίδης
Ακουγόταν εδώ και λίγο καιρό ως πιθανότητα. Ωστόσο τίποτα δεν ήταν επίσημο – τουλάχιστον μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης. Ήταν και τότε που έσκασε η βόμβα: η Iron Maiden θα «προσγειωθούν» στις 23 Μαΐου 2026 στο ΟΑΚΑ για μια και μόνο συναυλία.

Οι θρύλοι του heavy metal έχουν ξεκινήσει από την περασμένη χρονιά την μεγαλειώδη παγκόσμια περιοδεία τους Run For Your Lives, με την οποία γιορτάζουν τα 50 χρόνια ζωής τους. Το 2025 η Αθήνα δεν κατάφερε να χωρέσει στο καλεντάρι τους – ωστόσο φέτος τα πράγματα έχουν αλλάξει.

Μάλιστα, το live των Iron Maiden έρχεται μόλις δύο εβδομάδες μετά από εκείνο των Metallica στο ΟΑΚΑ, κάνοντας τον Μάιο του 2026 έναν μήνα σταθμό για τους fans της heavy metal.

Η Αθήνα θα αποτελέσει τον πρώτο σταθμό του ευρωπαϊκού σκέλους της περιοδείας, η οποία θα συνεχιστεί σε Ρουμανία, Σλοβακία και Βουλγαρία, με headline εμφανίσεις σε μεγάλα στάδια και κορυφαία φεστιβάλ.

«Όλοι μας αγαπάμε πολύ την περιοδεία RUN FOR YOUR LIVES. Οι οπαδοί ήταν καταπληκτικοί, το set list είναι τέλειο για την 50ή επέτειο, το show είναι πιθανότατα το καλύτερό μας μέχρι σήμερα και η ζήτηση για εισιτήρια ήταν απίστευτη, με σχεδόν παντού sold out και συνολικά πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές» είπε ο Στιβ Χάρις. «Έτσι, όλοι σκεφτήκαμε ότι θα έπρεπε να παίξουμε μερικές ακόμα συναυλίες στην Ευρώπη πριν κατευθυνθούμε σε άλλα μέρη του κόσμου αργότερα μέσα στη χρονιά».

Αυτή θα είναι η πρώτη εμφάνιση των Iron Maiden στην Ελλάδα μετά το 2022, όταν η συναυλία τους σημαδεύτηκε από την προσωρινή αποχώρηση του Bruce Dickinson, λόγω καπνογόνων από το κοινό κατά τη διάρκεια του «The Number of the Beast».

Η προπώληση των εισιτηρίων για τη συναυλία της Αθήνας ξεκινά τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου, μέσω του ironmaiden.com και των επίσημων ελληνικών συνεργατών.

RUN FOR YOUR LIVES EUROPEAN TOUR DATES 2026

ΜΑΪΟΣ 2026
23 Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ – ΟΑΚΑ
26 Σόφια, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ – Vasil Levski Stadium
28 Βουκουρέστι, ΡΟΥΜΑΝΙΑ – Arena Națională
30 Μπρατισλάβα, ΣΛΟΒΑΚΙΑ – Národný Futbalový Štadión

ΙΟΥΝΙΟΣ 2026
02 Αννόβερο, ΓΕΡΜΑΝΙΑ – Heinz von Heiden Arena
10 Άμστερνταμ, ΟΛΛΑΝΔΙΑ – Ziggo Dome
17 Μιλάνο, ΙΤΑΛΙΑ – San Siro Stadium
22 Παρίσι, ΓΑΛΛΙΑ – Paris La Défense Arena
28 Λυών – Décines, ΓΑΛΛΙΑ – Groupama Stadium

ΙΟΥΛΙΟΣ 2026
07 Λισαβόνα, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ – Estádio da Luz
11 Ηνωμένο Βασίλειο Headline Show – Λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν

