The Number Of The Beast: Το εμβληματικό άλμπουμ των Iron Maiden επιστρέφει στο προσκήνιο – 44 χρόνια από την κυκλοφορία του

Η μουσική των Iron Maiden πρωταγωνιστεί ξανά, με δύο κλασικά κομμάτια τους να χρησιμοποιούνται σε καθοριστικές σκηνές πρόσφατων παραγωγών της μικρής και μεγάλης οθόνης.

Πρώτα, το The Trooper ακούστηκε στο φινάλε του Stranger Things, προκαλώντας νέο κύμα ενδιαφέροντος για τον κατάλογο της μπάντας.

Λίγες ημέρες αργότερα, ένα ακόμη εμβληματικό τραγούδι τους συνοδεύει μία από τις πιο ακραίες κινηματογραφικές σκηνές της χρονιάς: το The Number Of The Beast ακούγεται στην κορύφωση της ταινίας τρόμου .

Στη συγκεκριμένη σκηνή, ο Ρέιφ Φάινς χορεύει σχεδόν γυμνός πάνω σε έναν σωρό ανθρώπινων οστών, με το τραγούδι-ορόσημο των Iron Maiden να λειτουργεί ως ανατριχιαστικό μουσικό υπόβαθρο.

Πρόκειται για το ομότιτλο κομμάτι του τρίτου άλμπουμ της μπάντας, που κυκλοφόρησε το 1982 και θεωρείται μέχρι σήμερα σημείο καμπής στην ιστορία του heavy metal.

Η παρουσία του The Trooper στο Stranger Things είχε ως αποτέλεσμα αύξηση 252% στις ακροάσεις του κομματιού στις πλατφόρμες streaming, και όλα δείχνουν πως το The Number Of The Beast θα γνωρίσει αντίστοιχη αναζωπύρωση.

Από τον Πολ Ντι’Άνο στον Μπρους Ντίκινσον

Το τραγούδι αποτελεί βασικό πυλώνα της καριέρας των Iron Maiden και συνδέεται άρρηκτα με την άφιξη του Μπρους Ντίκινσον, του πρώτου άλμπουμ που ηχογράφησαν μαζί του. «Αυτό που συνέβη με το The Number Of The Beast ξεπέρασε κάθε προσδοκία», είχε πει ο ίδιος στο Classic Rock το 2011.

Ο Ντίκινσον εντάχθηκε στο συγκρότημα στα τέλη του 1981, προερχόμενος από τους Samson, ένα ακόμη σχήμα της σκηνής New Wave Of British Heavy Metal. Αντικατέστησε τον Πολ Ντι’Άνο, ο οποίος απομακρύνθηκε επειδή οι υπερβολές της ζωής στον δρόμο επηρέασαν σοβαρά τη φωνή του.

«Ήξερα ότι έμπαινα σε μια σπουδαία μπάντα», θυμάται ο Ντίκινσον. «Και ήξερα ότι μπορούσα να την απογειώσω. Είχα ήδη αναπτύξει μια μεγάλη, σχεδόν οπερατική φωνή. Το όραμά μου ήταν απλό: η φωνή μου πάνω στους Maiden θα δημιουργούσε κάτι πολύ μεγαλύτερο».

Για τον Στιβ Χάρις, μπασίστα και κινητήρια δύναμη του συγκροτήματος, ο Ντίκινσον ήταν η ιδανική επιλογή — ένας τραγουδιστής με ένταση και εύρος, ικανός να φτάσει σε ύψη αντίστοιχα με εκείνα του Ίαν Γκίλαν των Deep Purple. Το αποτέλεσμα ήταν ένα άλμπουμ που θεωρείται σήμερα ένα από τα σπουδαιότερα στην ιστορία του heavy metal.

Ένα άλμπουμ που άλλαξε τα πάντα

«Καταλαβαίναμε ήδη την ώρα που το γράφαμε ότι ήταν κάτι ξεχωριστό», είχε πει ο Ντίκινσον. «Αυτός ο ενθουσιασμός έχει αποτυπωθεί στον ήχο».

Τέσσερα τραγούδια του δίσκου — όλα γραμμένα αποκλειστικά από τον Στιβ Χάρις — καθιερώθηκαν ως κλασικά: το Run To The Hills, το Children Of The Damned, το Hallowed Be Thy Name και φυσικά το The Number Of The Beast.

Η έμπνευση για τους στίχους προήλθε από έναν εφιάλτη του Χάρις μετά την προβολή της ταινίας Damien: The Omen II. Το θέμα προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στις ΗΠΑ, με θρησκευτικές οργανώσεις να καταγγέλλουν το συγκρότημα. Όπως είχε πει ο Ντίκινσον το 2005, όμως, αυτό λειτούργησε τελικά υπέρ τους: «Ήταν δωρεάν διαφήμιση. Τα παιδιά έλεγαν ‘’τέλειο, η δεξιά καίει τους δίσκους τους — πρέπει να πάρω κι άλλους’’».

Η εμβληματική αφηγηματική εισαγωγή, με απόσπασμα από την Αποκάλυψη, διαβάστηκε από τον ηθοποιό Μπάρι Κλέιτον, καθώς ο Βίνσεντ Πράις είχε ζητήσει αμοιβή δυσανάλογη με τον προϋπολογισμό του άλμπουμ.

Χωρίς προκαταβολή από δισκογραφική, το άλμπουμ κόστισε συνολικά 28.000 λίρες και μέσα σε έξι μήνες πούλησε πάνω από 1,5 εκατομμύριο αντίτυπα. Έναν μήνα μετά την κυκλοφορία του, βρέθηκε στην κορυφή των βρετανικών charts.

Οι πανηγυρισμοί στο Marquee Club του Λονδίνου ήταν χαρακτηριστικοί της εποχής, όπως και οι μισθοί των 60 λιρών την εβδομάδα — που σύντομα αυξήθηκαν. Όταν η περιοδεία τελείωσε, όλα τα μέλη αγόρασαν σπίτια.

Και τότε, όπως έχει αφηγηθεί ο ίδιος ο Ντίκινσον, ήρθε η απρόσμενη σιωπή: «Ήμουν σε μια σπουδαία μπάντα, είχαμε Νο.1 άλμπουμ, είχαμε γυρίσει τον κόσμο. Και αναρωτήθηκα τι κάνω από εδώ και πέρα».

*Mε πληροφορίες από: musicradar