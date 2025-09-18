Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
18.09.2025 | 13:30
Φωτιά στη Μαγνησία - Εκκενώθηκε σχολείο - Σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια
Σημαντική είδηση:
18.09.2025 | 11:15
Τραγικός θάνατος στην Κέρκυρα για 70χρονο: Τον χτύπησε κολώνα ενώ έκανε εργασίες
Οι IRON MAIDEN επιστρέφουν στην Ευρώπη το 2026
Τα Νέα της Αγοράς 18 Σεπτεμβρίου 2025 | 13:32

Οι IRON MAIDEN επιστρέφουν στην Ευρώπη το 2026

Για να συνεχίσουν την 50η επετειακή, ΄RUN FOR YOUR LIVES’ World Tour

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

ΜΕ ΕΝΑ SET LIST ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ICONIC ALBUMS ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΔΕΚΑΕΤΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΙΟ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥΣ SHOW ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ, ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΝΕΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΚΑΙ ΜΙΑ SPECIAL ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ.

Οι IRON MAIDEN ανακοίνωσαν τις πρώτες ημερομηνίες ενός πολύ φορτωμένου προγράμματος για το 2026, ξεκινώντας με μια καλοκαιρινή επιστροφή στην Ευρώπη για να παίξουν κυρίως σε φεστιβάλ αλλά και σε στάδια σε χώρες και περιοχές που δεν επισκέφτηκαν το 2025. Ο επόμενος μήνας θα σηματοδοτήσει την έναρξη επισκέψεων σε πολλά άλλα μέρη του κόσμου, τα οποία θα ανακοινωθούν αργότερα.

Οι αρχικές ευρωπαϊκές ημερομηνίες είναι οι παρακάτω και επιπλεον headline φεστιβάλ θα ανακοινωθούν από τα ίδια τα φεστιβάλ παράλληλα με το ironmaiden.com. Είναι μια γεμάτη χρονιά, οπότε μετά από αυτό δεν θα υπάρξουν συναυλίες των Maiden το 2027.

Ο Steve Harris λέει:
«Όλοι μας αγαπάμε πολύ την περιοδεία RUN FOR YOUR LIVES. Οι οπαδοί ήταν καταπληκτικοί, το set list είναι τέλειο για την 50ή επέτειο, το show είναι πιθανότατα το καλύτερό μας μέχρι σήμερα και η ζήτηση για εισιτήρια ήταν απίστευτη, με σχεδόν παντού sold out και συνολικά πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές. Έτσι, όλοι σκεφτήκαμε ότι θα έπρεπε να παίξουμε μερικές ακόμα συναυλίες στην Ευρώπη πριν κατευθυνθούμε σε άλλα μέρη του κόσμου αργότερα μέσα στη χρονιά.

Φυσικά ο Simon Dawson θα είναι ξανά μαζί μας στη θέση του ντράμερ, και τόσο εκείνος όσο και όλη η μπάντα θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους οπαδούς μας για την υπέροχη υποδοχή που του δώσατε στο πρώτο σκέλος.

Πάντα απολαμβάναμε να παίζουμε σε φεστιβάλ, ειδικά καθώς έχουμε την ευκαιρία να παίξουμε σε κοινό που δεν είναι αποκλειστικά για εμάς, και αγαπάμε αυτή την πρόκληση! Έτσι αποφασίσαμε να επισκεφθούμε όσα περισσότερα σπουδαία Metal φεστιβάλ μπορούσαμε κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Επιπλέον, θα παίξουμε και σε στάδια σε Ελλάδα, Ρουμανία, Σλοβακία και Βουλγαρία, όπου δεν παίξαμε φέτος και όπου πάντα αγαπάμε να παίζουμε μπροστά στους παθιασμένους μας φανς.»

Ο μάνατζερ Rod Smallwood σχολιάζει:
«Μείναμε πραγματικά έκπληκτοι από την εξαιρετικά θερμή υποδοχή των οπαδών μας και των media στο πρώτο σκέλος του Run For Your Lives Tour. Ξέραμε ότι είχαμε δημιουργήσει ένα ξεχωριστό show, αλλά η ενέργεια όλων των οπαδών μας σε κάθε συναυλία έγινε αντιληπτή από τη μπάντα και πιστεύω ότι όλοι ζήσαμε κάτι πραγματικά αξέχαστο, και ίσως την καλύτερη περιοδεία μας ποτέ.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας μας τα φεστιβάλ έπαιξαν τεράστιο ρόλο, ξεκινώντας με το Rock in Rio το 1985 φυσικά, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να παίξουμε μπροστά σε νέο κοινό και ελπίζοντας να το μετατρέψουμε σε οπαδούς των Maiden, κάτι που, ελλείψει ραδιοφώνου ή mainstream media, βοήθησε πάρα πολύ να αυξήσουμε το κοινό μας. Έτσι, αυτή η περιοδεία, που περνά από στα πιο σημαντικά Metal φεστιβάλ της Ευρώπης, είναι επίσης ένα τεράστιο ευχαριστώ σε αυτά τα φεστιβάλ για τον τόσο σημαντικό ρόλο που έπαιξαν στα πενήντα χρόνια… και παραπάνω πλέον… της ιστορίας των Iron Maiden.

Εκτός από την Ανατολική Ευρώπη θα παίξουμε επίσης σε μερικά στάδια σε περιοχές που «χάσαμε» στη Γερμανία (Hannover), στη Γαλλία (Lyon-Décines) και στην Ιταλία, η τελευταία στο θρυλικό San Siro του Μιλάνου, έδρα της AC και της Inter Milan, και όπως μου είπαν, θα είμαστε η πρώτη Metal μπάντα που θα παίξει ποτέ εκεί. Είναι πάντα υπέροχο να κατακτούμε νέα εδάφη – ακόμα και μετά από τόσα χρόνια!!

Θα δείτε ότι το πρόγραμμα παρακάτω αναφέρει απλώς UK SHOW για τις 11 Ιουλίου και υπάρχει καλός λόγος για αυτό! Εργαζόμαστε πάνω σε κάτι πολύ ξεχωριστό για τους πιστούς Βρετανούς fans μας, με τα Eddie’s Dive Bar που λανσάραμε πέρσι… να παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο οπότε μείνετε συντονισμένοι!

Οι fans θα παρατηρήσουν επίσης ότι θα παίξουμε ξανά στο Paris La Défense Arena τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, αφού ήδη παίξαμε δύο sold out βραδιές εκεί φέτος μπροστά σε 75.000 θεατές… αλλά υπάρχει καλός λόγος γι’ αυτό!

Ναι, ξέρουμε ότι το ζητούσατε, οπότε θα κινηματογραφήσουμε αυτό το ξεχωριστό show για εσάς και για την αιωνιότητα! Επιλέξαμε κλειστό στάδιο για να δείξουμε την παραγωγή με τον καλύτερο τρόπο και επίσης ένα σπουδαίο κοινό, κάτι που ξέρουμε ότι το Παρίσι ήταν και πάντα είναι για εμάς. Έτσι αποφασίσαμε να επιστρέψουμε στο Παρίσι και ελπίζουμε οι fans εκεί να θέλουν ακόμα να μας δουν! Αυτή θα είναι η 31η μας συναυλία στο Παρίσι, καθώς πάντα υπήρχε κάτι ξεχωριστό από τότε που παίξαμε εκεί για πρώτη φορά με τους KISS το 1980!

Τέλος, ήταν πραγματικά ξεχωριστό να δούμε ότι η μεγάλη πλειονότητα των fans μας εκτίμησε και σεβάστηκε το αίτημά μας να περιορίσει δραστικά τη χρήση των κινητών τηλεφώνων τους στις συναυλίες μας, ιδανικά κρατώντας τα στις τσέπες τους όλη την ώρα και ειδικά στις ζώνες ορθίων μπροστά από τη σκηνή. Υπήρξαν εξαιρέσεις σε μερικά μέρη δυστυχώς, αλλά συνολικά η κατανόηση και η συνεργασία των οπαδών μας έκαναν τεράστια διαφορά στην ατμόσφαιρα κάθε show και αύξησαν απίστευτα το level της απόλαυσης τόσο για τη μπάντα όσο και για το κοινό.

Πλέον ενθαρρύνουμε τους fans μας να το τηρήσουν ξανά σε όλες τις συναυλίες μας το 2026 και στο Παρίσι συγκεκριμένα θα συνεργαστούμε με την Yondr, την εταιρεία που δημιουργεί χώρους χωρίς τηλέφωνα όπου οι fans λαμβάνουν μια ασφαλή κλειδωμένη θήκη η οποία τους επιτρέπει να κρατούν το τηλέφωνό τους πάνω τους όλη την ώρα. Η εταιρεία θα διευκολύνει αυτή τη διαδικασία τελικά προς όφελος σας, των υπέροχων fans μας δηλαδή, μιας και έτσι κι εσείς είμαι βέβαιος ότι, όπως όλοι μας, δεν θέλετε να δείτε μια σειρά από οθόνες κινητών τηλεφώνων στο πλάνο. Επομένως, για να βοηθήσουμε το κινηματογραφικό μας συνεργείο, θα κάνουμε αυτόν τον τεράστιο χώρο στο La Défense εντελώς phone free με Yondr, ώστε να διασφαλίσουμε ότι το show – και φυσικά όλοι εσείς στο κοινό – θα φαίνεστε όσο το δυνατόν πιο φανταστικοί στην κάμερα!

Στα υπόλοιπα venues ζητάμε από τους fans να κρατήσουν ξανά τα τηλέφωνά τους στις τσέπες και να απολαύσουν κάθε στιγμή της συναυλίας, αντί να σηκώνουν το τηλέφωνό τους στον αέρα προσπαθώντας ώστε να κινηματογραφήσουν ένα μέρος του με αποτέλεσμα να ενοχλούν όσους βρίσκονται γύρω τους. Έτσι, αν ένας λεγόμενος fan κοντά σας νομίζει ότι είναι ιδιαίτερος και κινηματογραφεί αυτό που εγωιστικά θέλει, παρακαλώ απλώς να του ζητήσετε πολύ ευγενικά φυσικά, να βάλει το τηλέφωνό του «εκεί που δεν λάμπει ο ήλιος!»

Και, όπως ανέφερα προηγουμένως, για όλους τους fans μας εκτός Ευρώπης, σε καμία περίπτωση δεν σας έχουμε ξεχάσει για αυτό έχουμε στα σκαριά μεγάλες ανακοινώσεις που έρχονται αργότερα για το 2026. Να είστε βέβαιοι ότι θα επισκεφθούμε όσο το δυνατόν περισσότερους από εσάς το επόμενο έτος, πριν η μπάντα κάνει ένα καλά κερδισμένο διάλειμμα από τον δρόμο το 2027.»

RUN FOR YOUR LIVES EUROPEAN TOUR DATES 2026

ΜΑΪΟΣ 2026
23 Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ – ΟΑΚΑ
26 Σόφια, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ – Vasil Levski Stadium
28 Βουκουρέστι, ΡΟΥΜΑΝΙΑ – Arena Națională
30 Μπρατισλάβα, ΣΛΟΒΑΚΙΑ – Národný Futbalový Štadión

ΙΟΥΝΙΟΣ 2026
02 Αννόβερο, ΓΕΡΜΑΝΙΑ – Heinz von Heiden Arena
10 Άμστερνταμ, ΟΛΛΑΝΔΙΑ – Ziggo Dome
17 Μιλάνο, ΙΤΑΛΙΑ – San Siro Stadium
22 Παρίσι, ΓΑΛΛΙΑ – Paris La Défense Arena
28 Λυών – Décines, ΓΑΛΛΙΑ – Groupama Stadium

ΙΟΥΛΙΟΣ 2026
07 Λισαβόνα, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ – Estádio da Luz
11 Ηνωμένο Βασίλειο Headline Show – Λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν

Τέλος, λόγω της δημοτικότητας των Eddie’s Official Pop-Up Dive Bars με ελεύθερη πρόσβαση, θα επεκτείνουμε περαιτέρω αυτό το concept σε όσες περισσότερες πόλεις-συναυλιών μπορούμε, δημιουργώντας έναν μοναδικό χώρο για τους fans να συγκεντρωθούν πριν και μετά το show. Θα σερβίρονται Trooper Beer και Darkest Red wine, με φαγητό, αποκλειστικό merch και επιπλέον ψυχαγωγία. Οι λεπτομέρειες θα είναι διαθέσιμες στο ironmaiden.com σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Τα εισιτήρια θα βγουν προς πώληση την εβδομάδα που ξεκινά στις 22 Σεπτεμβρίου και για περισσότερες πληροφορίες δείτε το ironmaiden.com

AGRO
Κυριάκος Μητσοτάκης προς αγρότες: Ξέρω ότι σας χρωστάμε αλλά…

Κυριάκος Μητσοτάκης προς αγρότες: Ξέρω ότι σας χρωστάμε αλλά…

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Economy
ΕΛΣΤΑΤ: Κόντρα για τα Greek Statistics – Τι απαντά η Αρχή στον Γιαννίτση

ΕΛΣΤΑΤ: Κόντρα για τα Greek Statistics – Τι απαντά η Αρχή στον Γιαννίτση

inWellness
inTown
Τα Νέα της Αγοράς
Η Betsson στο χωριό σου: Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στο χωριό Αρνάδου της Τήνου – Μια πρωτοβουλία πρόληψης και αλληλεγγύης!
Τα Νέα της Αγοράς 17.09.25

Η Betsson στο χωριό σου: Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στο χωριό Αρνάδου της Τήνου – Μια πρωτοβουλία πρόληψης και αλληλεγγύης!

Η σειρά της Betsson στο YouTube, «Η Betsson στο χωριό σου», με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, συνεχίζει το ταξίδι της σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Ο έκτος σταθμός είναι η Τήνος, ένα νησί με ιδιαίτερες προκλήσεις, ειδικά κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Σύνταξη
Επιστροφή στα θρανία: Καλωσορίζουμε τη νέα σεζόν οργανώνοντας την οικογενειακή ζωή
Τα Νέα της Αγοράς 16.09.25

Επιστροφή στα θρανία: Καλωσορίζουμε τη νέα σεζόν οργανώνοντας την οικογενειακή ζωή

Οργανώνουμε την καθημερινότητά μας, προστατεύοντας αποτελεσματικά όσα έχουν αξία, από την υγεία και το σπίτι, μέχρι το αυτοκίνητο και το τετράποδο μέλος της οικογένειας.

Σύνταξη
Άρης Betsson BC: Αναβάθμιση και επέκταση συνεργασίας με την Betsson
Τα Νέα της Αγοράς 15.09.25

Άρης Betsson BC: Αναβάθμιση και επέκταση συνεργασίας με την Betsson

Η Betsson ανακοίνωσε την αναβάθμιση και επέκταση της συνεργασίας της με τον Άρη BC για τα επόμενα τρία χρόνια, αναλαμβάνοντας πλέον τον ρόλο του Ονοματοδότη της ομάδας, που από εδώ και στο εξής θα αγωνίζεται ως Άρης Betsson BC.

Σύνταξη
ProCredit Bank: Το νέο υποκατάστημα σηματοδοτεί μία νέα εποχή για την οικονομική ζωή της Θεσσαλονίκης
Τα Νέα της Αγοράς 12.09.25

ProCredit Bank: Το νέο υποκατάστημα σηματοδοτεί μία νέα εποχή για την οικονομική ζωή της Θεσσαλονίκης

Στην οδό Μητροπόλεως 28, εκγαινιάστηκε ένας σύγχρονος χώρος ο οποίος προσφέρει μία πελατοκεντρική εξυπηρέτηση με προνομιακές υπηρεσίες για ιδιώτες και επιχειρήσεις.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αθήνα: Θραύσματα μνήμης από τον καιρό που έγινε έδρα του ελληνικού κράτους
Κειμήλιον των παλαιών Αθηνών 18.09.25

Αθήνα: Ένα κτίριο, ένας αιώνας, μια ολόκληρη ιστορία

Σχεδόν ταυτοχρόνως με τα επίσημα ανάκτορα του Βασιλέως και επί σχεδίου του αρχιτέκτονος Κλεάνθους ανηγέρθη στον κήπον του Κλαυθμώνος η κατοικία του πρώτου πρεσβευτού της Αγγλίας

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Η Ιταλία έτοιμη να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ
Τι είπε ο ΥΠΕΞ 18.09.25

Η Ιταλία έτοιμη να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Η Ιταλία ανακοίνωσε ότι θα αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο, ακολουθώντας το παράδειγμα της Γαλλίας και της Βρετανίας

Σύνταξη
Together for Palestine: Ρίτσαρντ Γκιρ και όλοι όσοι ξέρεις ένωσαν τη φωνή τους ενάντια στη γενοκτονία στη Γάζα
Culture Live 18.09.25

Together for Palestine: Ρίτσαρντ Γκιρ και όλοι όσοι ξέρεις ένωσαν τη φωνή τους ενάντια στη γενοκτονία στη Γάζα

Η φιλανθρωπική εκδήλωση Together for Palestine, συγκέντρωσε 1,5 εκατομμύρια λίρες για την υποστήριξη της Παλαιστίνης. Στη σκηνή ανέβηκαν μεγάλα ονόματα του χώρου του θεάματος

Σύνταξη
Παναθηναϊκός – Παρτιζάν 91-82: Με το δεξί και κορυφαίο τον Ναν η πρεμιέρα στο «Π. Γιαννακόπουλος» (vid)
Μπάσκετ 18.09.25

Παναθηναϊκός – Παρτιζάν 91-82: Με το δεξί και κορυφαίο τον Ναν η πρεμιέρα στο «Π. Γιαννακόπουλος» (vid)

Με εξαιρετική εμφάνιση του Κέντρικ Ναν, ο Παναθηναϊκός νίκησε 91-82 την Παρτιζάν και ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις του στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» που διεξάγεται στην Αυστραλία.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη σε οδηγό νταλίκας για θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 29χρονο δικυκλιστή
Στη Θεσσαλονίκη 18.09.25

Κακουργηματική δίωξη σε οδηγό νταλίκας για θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 29χρονο δικυκλιστή (βίντεο)

Για την υπόθεση συνελήφθησαν άλλοι τρεις εμπλεκόμενοι, οι οποίοι κατηύθυναν τον οδηγό προκειμένου να διασχίσει κάθετα τη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής στη Θεσσαλονίκη - Τελούν και οι τέσσερις υπό κράτηση

Σύνταξη
Γαλλία: Απεργία «χαστούκι» σε Μακρόν και Λεκορνί – Μαζικές διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα – Το in στο Παρίσι
Φορολογήστε τους πλούσιους 18.09.25 Upd: 15:00

Απεργία «χαστούκι» σε Μακρόν και Λεκορνί - Μαζικές διαδηλώσεις σε όλη τη Γαλλία - Το in στο Παρίσι

Οι εργατικές συνομοσπονδίες στη Γαλλία καλούν σε γενική απεργία διαμηνύοντας ότι δεν θα δεχτούν προϋπολογισμό λιτότητας - Live ανταπόκριση από τη μεγάλη συγκέντρωση στο Παρίσι

Βίντεο - φωτογραφίες: Ρωμανός Λιούτας
Κόλαση επί γης στη Γάζα: Το Ισραήλ κλιμακώνει τη σφαγή – Χιλιάδες φεύγουν αλλά συναντούν «ακόμα περισσότερο θάνατο»
Κόσμος 18.09.25

Κόλαση επί γης στη Γάζα: Το Ισραήλ κλιμακώνει τη σφαγή – Χιλιάδες φεύγουν αλλά συναντούν «ακόμα περισσότερο θάνατο»

Το Ισραήλ έχοντας την «ακλόνητη στήριξη» των ΗΠΑ και την ανοχή ή τη χλιαρή αντίδραση κυβερνήσεων και διεθνών οργανισμών, «διαπράττει γενοκτονία» και μετατρέπει τη Γάζα σε κρανίου τόπο

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Διαβήτης: «Καμπανάκι» ειδικών για μια ξεχωριστή μορφή του που σχετίζεται με υποσιτισμό και κακή διατροφή
Εκατομμύρια ασθενείς 18.09.25

«Καμπανάκι» ειδικών για μια ξεχωριστή μορφή διαβήτη που σχετίζεται με υποσιτισμό και κακή διατροφή

Ο διαβήτης αυτού του τύπου υπολογίζεται ότι έχει προσβάλει 25 εκατομμύρια ανθρώπους στον κόσμο - Σε φτωχές και αναπτυσσόμενες χώρες εντοπίζονται οι πλέον ευάλωτοι πληθυσμοί

Σύνταξη
Στη φυλακή ο 32χρονος για τους εμπρησμούς στον Υμηττό – Τι είπε για τον ISIS
Σύντομη απολογία 18.09.25

Στη φυλακή ο 32χρονος για τους εμπρησμούς στον Υμηττό - Τι είπε για τον ISIS

Ο 32χρονος κατηγορούμενος σύμφωνα με πληροφορίες αποδέχθηκε τους εμπρησμούς στον Υμηττό και είπε ότι το έκανε γιατί δεν είχε φάει - Στις 23 Σεπτεμβρίου η δίκη για τις σεξουαλικές επιθέσεις στο Αιγάλεω

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ανδρουλάκης: Παρουσιάσαμε μέτρα που κοστολογούνται 2,6 δισ. – Αν ο λαός βγάλει πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ θα έχουμε πολιτική αλλαγή
Πολιτική 18.09.25

Ανδρουλάκης: Παρουσιάσαμε μέτρα που κοστολογούνται 2,6 δισ. – Αν ο λαός βγάλει πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ θα έχουμε πολιτική αλλαγή

Ο Νίκος Ανδρουλάκης άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση ενώ για την προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη ΝΔ τόνισε πως ήταν «μεγάλη έκπληξη για εμένα! Περίμενα ότι θα πάει στο Μ-Λ ΚΚΕ!»

Σύνταξη
Μαγνησία: Φωτιά στους Αγίους Θεοδώρους – Εκκενώθηκε σχολείο – Σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια
Στους Αγίους Θεοδώρους 18.09.25

Φωτιά στη Μαγνησία - Εκκενώθηκε σχολείο - Σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο που έχει ξεσπάσει η φωτιά, η οποία καίει κοντά σε κατοικημένη περιοχή - 500 στρέμματα γεωργικών εκτάσεων στις φλόγες

Σύνταξη
Πρώην Ισραηλινός πρέσβης: Διακυβεύουμε τις σχέσεις μας με Αίγυπτο με όσα κάνουμε
Προειδοποίηση εκ των έσω 18.09.25

Πρώην Ισραηλινός πρέσβης: Διακυβεύουμε τις σχέσεις μας με Αίγυπτο με όσα κάνουμε

H υπονόμευση του Καμπ Ντέιβιντ κινδυνεύει να επαναφέρει στρατηγική αβεβαιότητα στα νότια σύνορα του Ισραήλ με την Αίγυπτο, προσθέτοντας άλλο ένα βάρος στον ήδη εκτεταμένο κατάλογο ευθυνών των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Έφεση κάνει ο Παναθηναϊκός για την τιμωρία που «κλείνει» την Λεωφόρο κόντρα στον Ολυμπιακό
Ποδόσφαιρο 18.09.25

Έφεση κάνει ο Παναθηναϊκός για την τιμωρία που «κλείνει» την Λεωφόρο κόντρα στον Ολυμπιακό

Στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών προσφεύγει ο Παναθηναϊκός κατά της απόφασης της ΔΕΑΒ για την τιμωρία που κλείνει την Λεωφόρο για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
