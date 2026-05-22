«Επιδημία» από σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα στην Ευρώπη – Γονόρροια και σύφιλη έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ

Νέα δεδομένα από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) δείχνουν ότι τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, συμπεριλαμβανομένων της γονόρροιας και της σύφιλης, έχουν φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ.

Σύμφωνα με το ECDC, γονόρροια και σύφιλη έφτασαν το 2024 στα υψηλότερα επίπεδά τους εδώ και πάνω από 10 χρόνια. Για την ακρίβεια, η γονόρροια έφθασε σε 106.331 κρούσματα, αύξηση 303% από το 2015. Τα περιστατικά σύφιλης υπερδιπλασιάστηκαν την ίδια περίοδο σε 45.557.

Δραματική αύξηση των λεγόμενων και αφροδίσιων νοσημάτων είχε καταγράψει το ECDC και πέρυσι.

Ανάγκη για επείγουσα δράση

Το ECDC ζήτησε επείγουσα δράση για την αντιμετώπιση αυτού του πολύ σοβαρού προβλήματος, καθώς οι ασθένειες αυτές μπορεί να προκαλέσουν και άλλα προβλήματα υγείας. Επισημαίνει ότι όσον αφορά τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, ευθύνονται εν μέρει «τα διευρυνόμενα κενά στις εξετάσεις και την πρόληψη».

Σύμφωνα με τον Μπρούνο Τσιάνσιο, επικεφαλής της Μονάδας Άμεσα Μεταδιδόμενων και Προλαμβανόμενων με εμβόλιο Νοσημάτων, «αυτές οι λοιμώξεις μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές επιπλοκές». Σε αυτές περιλαμβάνονται χρόνιος πόνος και στειρότητα. Στην περίπτωση της σύφιλης, δε, προβλήματα με την καρδιά ή το νευρικό σύστημα.

Σημαντικό και το πρόβλημα με τα κρούσματα συγγενούς σύφιλης. Δηλαδή μολύνσεις που μεταδίδονται απευθείας στα νεογνά, οδηγώντας σε δυνητικά διά βίου επιπλοκές. Μέσα σε έναν χρόνο, από το 2023 έως το 2024, είχαν σχεδόν διπλασιαστεί.

Ο Μπρούνο Τσιάνσιο επισήμανε: «Η προστασία της σεξουαλικής σας υγείας παραμένει απλή υπόθεση. Χρησιμοποιήστε προφυλακτικά με νέους ή πολλαπλούς συντρόφους. Και κάντε το τεστ εάν έχετε συμπτώματα».

Αυξημένα κρούσματα στην Ισπανία

Σύμφωνα με το ECDC, η Ισπανία είχε τον υψηλότερο αριθμό επιβεβαιωμένων κρουσμάτων γονόρροιας και σύφιλης από τις συμμετέχουσες ευρωπαϊκές χώρες το 2024, με 37.169 και 11.556.

Επίσης, οι άνδρες που είχαν σεξουαλικές επαφές με άνδρες παρέμειναν η πιο δυσανάλογα πληγείσα ομάδα. Παρουσιάζουν τις πιο απότομες μακροπρόθεσμες αυξήσεις στη γονόρροια και τη σύφιλη.

Ο ευρωπαϊκός οργανισμός υγείας ανέφερε επίσης ότι οι ετεροφυλόφιλες γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας είδαν μεγάλες αυξήσεις στη σύφιλη.

Τα χλαμύδια εξακολουθούν να είναι η πιο συχνά αναφερόμενη βακτηριακή λοίμωξη συνολικά. Ωστόσο, από το 2015 παρατηρείται μείωση στα κρούσματα κατά 6%, σε 213.443.

Τι συμβαίνει στη Βρετανία με τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα

Από το Brexit και μετά, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν συμμετείχε στην έρευνα του ECDC. Η βρετανική κυβέρνηση δημοσιεύει τα δικά της στοιχεία για την Αγγλία κάθε χρόνο.

Η έκθεση της Υπηρεσίας Ασφάλειας Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου για τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβριο. Σύμφωνα με αυτήν υπήρξαν 71.802 κρούσματα γονόρροιας στην Αγγλία το 2024 και 9.535 κρούσματα σύφιλης.

Στην ίδια χρονική περίοδο, διαγνώστηκαν 168.889 μολύνσεις από χλαμύδια.

Στη Βρετανία το υπουργείο Υγείας προσφέρει εμβολιασμό για τη γονόρροια από το 2025. Αιτία, το γεγονός ότι τα κρούσματα το 2023 έφτασε σε αριθμό ρεκόρ: 85.000.

Τα συμπτώματα της γονόρροιας και της σύφιλης

Τα συμπτώματα στα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα διαφέρουν.

Στην περίπτωση γονόρροιας, μπορεί να περιλαμβάνουν πόνο, ασυνήθιστες εκκρίσεις και φλεγμονή των γεννητικών οργάνων. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν εμφανίζονται συμπτώματα.

Η πρόληψη είναι πραγματικά πολύ απλή. Η μετάδοση μπορεί να αποφευχθεί με τη σωστή χρήση προφυλακτικών και με την αποδοχή του εμβολίου, εάν προσφέρεται.

Τα συμπτώματα της σύφιλης περιλαμβάνουν πληγές γύρω από τα γεννητικά όργανα και το στόμα, εξάνθημα στα χέρια, τριχόπτωση και συμπτώματα που μοιάζουν με γρίπη. Συχνά είναι δύσκολο να παρατηρηθούν στην αρχή και μπορούν να εμφανιστούν και να εξαφανιστούν με την πάροδο του χρόνου.

Όπως και στη γονόρροια, και σε άλλα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, η μετάδοση μπορεί να αποφευχθεί με τη χρήση προφυλακτικών. Η σύφιλη μπορεί να αντιμετωπιστεί με αντιβιοτικά.

Γονόρροια και σύφιλη είναι σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα εάν δεν αντιμετωπιστούν.