Με όλα τα όπλα ο Ολυμπιακός κόντρα στη Φενέρ στο… ραντεβού με τον τελικό του Final Four

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε (22/5, 18:00) στον πρώτο χρονικά ημιτελικό του Final Four της Euroleague που γίνεται στην Αθήνα και έχει στόχο να περάσει το εμπόδιο της Πρωταθλήτριας Ευρώπης, για να έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει την τέταρτη ευρωπαϊκή κούπα της ιστορίας του στομ τελικό της Κυριακής (24/5, 21:00).

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είδε την ομάδα του να προετοιμάζεται χωρίς προβλήματα, ολοκληρώνοντας τις προπονήσεις της στο απόγευμα της Πέμπτης (21/5), στο Telecom Center, ένα 24ωρο πριν το τζάμπολ του αγώνα.

Μάλιστα, οι αδερφοί Αγγελόπουλοι έδωσαν το «παρών» στο Telekom Center και βρέθηκαν στην τελευταία προπόνηση του Ολυμπιακού ενόψει του μεγάλου ημιτελικού με τη Φενέρ. Φωτογραφήθηκαν στο glass floor και εμψύχωσαν την ομάδα για το σπουδαίο σημερινό παιχνίδι εναντίον του συνόλου του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Οι Πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος βρέθηκαν στο πλευρό της ομάδας, την παραμονή της μεγάλης μάχης με τη Fenerbahce στον ημιτελικό του Final Four της Ευρωλίγκας 🔴🏀#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight #F4GLORY pic.twitter.com/1mECOMJz7Z — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) May 21, 2026

Δείτε βίντεο από την τελευταία προπόνηση του Ολυμπιακού

Να σημειωθεί πως, το βράδυ της Πέμπτης (21/5) η διοργανώτρια αρχή έκανε γνωστή τη διαιτητική τριάδα της αναμέτρησης η οποία θα αποτελείται από τους Σρέτεν Ράντοβιτς, Κάρλος Περούγκα, Μίλαν Νέντοβιτς.

Το πρόγραμμα των ημιτελικών σήμερα (22/5)

Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε (18:00)

Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης (21:00)