Υποκλοπές: Απομακρύνεται το σενάριο να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας το ΠΑΣΟΚ – Ποιες κινήσεις ετοιμάζει ο Ανδρουλάκης  

Απομακρύνεται το σενάριο το ΠΑΣΟΚ να καταθέσει πρότασης δυσπιστίας, με τη Χαριλάου Τρικούπη να ετοιμάζεται, ωστόσο, για «πόλεμο» στη σημερινή Ολομέλεια της Βουλής.

Παρά τα σενάρια των προηγούμενων ημερών, στο κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη συζήτησαν όλες τις παραμέτρους και τις επιλογές που έχουν με βάση τις τρέχουσες πολιτικές και δικαστικές εξελίξεις γύρω από το σκάνδαλο των υποκλοπών.

Περιμένουν «νέα μεθόδευση»

Προς το παρόν, στη Χαριλάου Τρικούπη τηρούν στάση αναμονής, σταθμίζοντας όλα τα δεδομένα. Στελέχη του Κινήματος υποστηρίζουν ότι τις προηγούμενες ημέρες στο Μέγαρο Μαξίμου «σκηνοθέτησαν» μία νέα μεθόδευση, προκειμένου να συγκαλύψουν εκ νέου το σκάνδαλο των υποκλοπών.

Πάντως, απέναντι στο πιθανό σενάριο που θέλει την κυβέρνηση να επικαλείται λόγους εθνικής ασφάλειας και να αλλάζει τον απαιτούμενο αριθμό των ψήφων που χρειάζονται για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής από τους 120 στους 151, η αξιωματική αντιπολίτευση έχει λάβει τα μέτρα της.

Τι σταθμίζει το ΠΑΣΟΚ

Από τη Χαριλάου Τρικούπη σχολίαζαν στο in ότι η πολιτική εξίσωση, στην παρούσα φάση, είναι δύσκολη. Στο τραπέζι της συζήτησης του ΠΑΣΟΚ τέθηκαν αρκετές παράμετροι. Στελέχη του Κινήματος αναγνώριζαν ότι εφόσον η κίνηση της κυβέρνησης καταγγελθεί ως «θεσμική εκτροπή», τότε η πρόταση μομφής αποτελεί μονόδρομο. Ωστόσο, εξετάστηκαν αρκετές εναλλακτικές, δεδομένου ότι η ηγεσία του Κινήματος εκτιμά ότι εάν κατατεθεί τώρα πρόταση δυσπιστίας, θα χαθεί η δυνατότητα αξιοποίησης του συγκεκριμένου θεσμικού «όπλου» για τους επόμενους έξι μήνες.

Με δεδομένο, δε, ότι βαδίζουμε προς τις κάλπες, οι εξελίξεις στην κεντροαριστερά δεν είναι και οι πιο ευνοϊκές για να υπάρξει συνεννόηση μεταξύ των κομμάτων της προοδευτικής αντιπολίτευσης. Άλλωστε, για να κατατεθεί πρόταση δυσπιστίας απαιτούνται 50 υπογραφές βουλευτών. Πρόκειται για αριθμό που υπερβαίνει τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ. Μπροστά σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, η συζήτηση, ενδεχομένως να μεταφερθεί στη σφαίρα των πολιτικών συνεννοήσεων. Συγχρόνως, σταθμίζεται επίσης το γεγονός ότι μία πρόταση δυσπιστίας θα δημιουργήσει συσπείρωση στο κυβερνητικό στρατόπεδο, το οποίο βρίσκεται σε δυσμενή θέση μετά το 16ο συνέδριο του κόμματος.

Παράλληλα, φαίνεται πως απομακρύνεται το σενάριο πρότασης μομφής εναντίον του Νικήτα Κακλαμάνη.

Πώς θα κινηθεί, όμως τις επόμενες ημέρες η αξιωματική αντιπολίτευση σε περίπτωση που η κυβέρνηση επιχειρήσει να αλλάξει τους ποινικούς κωδικες για να πέσουν στα «μαλακά» οι 4 ιδιώτες; Πρόκειται για ένα ερώτημα που τέθηκε στο τραπέζι των διαβουλεύσεων.

Όσον αφορά τη σημερινή συνεδρίαση βέβαια, καλά ενημερωμένες κομματικές πηγές σημείωσαν ότι το ΠΑΣΟΚ και ο αρχηγός του πρόκειται να απαντήσουν με πολύ επιθετικό τρόπο στην επικείμενη κυβερνητική μεθόδευση, όπως τη χαρακτηρίζουν. Κίνηση που φιλοδοξούν να καταγραφεί με ένταση στη δημόσια συζήτηση, θα έχει ισχυρό συμβολισμό και θα εκθέτει ανεπανόρθωτα τη Νέα Δημοκρατία και το Μέγαρο Μαξίμου.

Η «μετωπική» με Φλωρίδη και το… 2022

Σύμφωνα με πληροφορίες, το κλίμα στη συνεδρίαση αναμένεται «πολεμικό». Σημειώνεται ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης προϊδέασε κατά τη χθεσινή του μετωπική σύγκρουση με τον Γιώργο Φλωρίδη για το πώς θα κινηθεί στη σημερινή Ολομέλεια. Οι καταγγελίες της κυβέρνησης πάντως για τη διαρροή του διαλόγου που είχε ο επικεφαλής της ΕΥΠ, Θεμιστοκλής Δεμίρης και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, δεν έμειναν αναπάντητες.

«Ρωτώ, πώς απειλείται η εθνική ασφάλεια με την δημοσιοποίηση μιας ερώτησης και μιας απάντησης. Η ερώτηση λέει “γνωρίζετε τους λόγους που παρακολουθήθηκα; Υπάρχει κάποιο χαρτί;” Και απαντάει “δεν γνωρίζω τους λόγους δεν υπάρχει χαρτί”. Η ασφάλεια του Κυριάκου Μητσοτάκη και του παρακράτους της ΝΔ απειλείται» επισήμανε ο πρόεδρος τους ΠΑΣΟΚ, ανεβάζοντας εκ νέου τους αντιπολιτευτικούς τόνους.

Παράλληλα, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης αντέκρουσε τους κυβερνητικούς ισχυρισμούς αναφορικά με τη διαρροή του διαλόγου, υπενθυμίζοντας τι είχε συμβεί σε αντίστοιχη συνεδρίαση το 2022.

«Το 2022 ήρθε η ΕΥΠ στη Βουλή, το τότε στέλεχος και σημερινό στέλεχος της ΝΔ, ο κ. Καραγκούνης είπε βγαίνοντας “αποσαφηνίστηκε ότι ουδέποτε ο πρωθυπουργός και το γραφείο του ενημερώθηκε ή ενημερώθηκαν για κάποια απολύτως άρση και διάφορα άλλα”. Τότε γιατί δεν κάνατε τίποτα; Γιατί; Α λα καρτ; Τώρα που μάθαμε την αλήθεια απόρρητο και τότε σκοτάδι;», διερωτήθηκε με καυστικό ύφος ο κ. Ανδρουλάκης από το βήμα της Βουλής.