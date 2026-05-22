Εσωτερικός τουρισμός: Διακοπές για 27.500 αγρότες με προγράμματα του ΟΠΕΚΑ – Οι παροχές
Agro-in 22 Μαΐου 2026, 08:29

Εσωτερικός τουρισμός: Διακοπές για 27.500 αγρότες με προγράμματα του ΟΠΕΚΑ – Οι παροχές

Έως 12 διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα, χρηματικά βοηθήματα και ιαματικός τουρισμός περιλαμβάνονται στα προγράμματα του ΟΠΕΚΑ

Κώστας Παπαδής
Κώστας Παπαδής
Δωρεάν διακοπές – με 12 διανυκτερεύσεις στα νησιά Βορείου και Νοτίου Αιγαίου -, όπως και φθηνότερη συμμετοχή στα υπόλοιπα νησιά της χώρας μας, προσφέρουν σε 27.500 αγρότες, τα νέα προγράμματα του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας, που υλοποιούνται από τον ΟΠΕΚΑ.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση της υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνας Μιχαηλίδου, το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

1. Διακοπές μέχρι έξι ημερών (5 διανυκτερεύσεις) σε συμβεβλημένα με το ΛΑΕ – ΟΠΕΚΑ τουριστικά καταλύματα. Σε περίπτωση που επιλεγούν συμβεβλημένα τουριστικά καταλύματα των Δήμων Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, καθώς και των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρισας και Τρικάλων, οι ωφελούμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν μέχρι 12 διανυκτερεύσεις.

2. Πρόγραμμα επιδοτούμενου ιαματικού τουρισμού για διακοπές διάρκειας μέχρι έξι ημερών με παράλληλη δυνατότητα δωρεάν πραγματοποίησης έως πέντε απλών λούσεων σε νομίμως λειτουργούσες, συμβεβλημένες με τον ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ, εγκαταστάσεις ιαματικών πηγών.

Αντίστοιχα μέχρι 12 διανυκτερεύσεις σε εγκαταστάσεις ιαματικών πηγών και υδροθεραπευτηρίων της χώρας των ανωτέρω Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, καθώς και των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρισας και Τρικάλων.

3. Επιδοτούμενο παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα σε συμβεβλημένες παιδικές κατασκηνώσεις, διάρκειας μέχρι και 16 ημερών.

4. Επιδοτούμενο εκδρομικό πρόγραμμα εντός της χώρας διάρκειας τεσσάρων ημερών.

5. Πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων της επιλογής των ωφελούμενων.

6. Πρόγραμμα δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρου για την παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων.

7. Πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων-βραβείων σε τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες. Ο αριθμός των χρημάτων θα

δοθεί σε 2.300 μητέρες τριών τέκνων και εξακόσιες 600 μητέρες τεσσάρων και άνω τέκνων. Η παροχή χρηματικών βοηθημάτων – βραβείων ανέρχεται σε 700 ευρώ και 1.000 ευρώ αντίστοιχα.

8. Πρόγραμμα παροχής χρηματικών βραβείων-Υποτροφίες σε επιτυχόντες/ούσες μαθητές/τριες στις πανελλαδικές εξετάσεις. Η παροχή χρηματικών βραβείων δίνεται για πρώτη φορά σε 2.106 δικαιούχους και φθάνει τα 1.000 ευρώ.

Ο ΟΠΕΚΑ επιδοτεί τις επιχειρήσεις καταλυμάτων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, των νησιών των Περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και συγκεκριμένα των νησιών Λέσβου, Λήμνου, Άγιου Ευστράτιου, Σάμου, Ικαρίας, Φούρνων, Χίου, Οινουσσών, Ψαρών, Κω, Πάτμου, Ρόδου, Καρπάθου, Κάσου, Λέρου, Καλύμνου, Αστυπάλαιας, Νισύρου, Σύμης, Τήλου, Χάλκης, Λειψών, Αγαθονησίου, Καστελόριζου με αυξημένο ποσό.

Ως εκ τούτου, οι κοινωνικοί τουρίστες που θα επιλέξουν προορισμούς στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου και στα προαναφερόμενα νησιά των Περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου χωρίς παροχή πρωινού, θα πραγματοποιήσουν τις διακοπές τους χωρίς καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση διαμονής.

Πηγή: ΟΤ

Ευάγγελος Μυτιληναίος: Νέες μπίζνες σε ενέργεια, άμυνα και γάλλιο

Δαμάσκηνα: Το υπερ-φρούτο εποχής που βοηθά το έντερο, την καρδιά και τα οστά

Μη συστημικές τράπεζες: Το στοίχημα για αύξηση μεριδίων στα δάνεια

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλάζει τους κανόνες για τα βιολογικά προϊόντα και τις οικολογικές ετικέτες
Οι «27» συμφώνησαν σε νέο πλαίσιο για την παραγωγή, την πιστοποίηση και τη χρήση του ευρωπαϊκού βιολογικού σήματος με στόχο λιγότερη γραφειοκρατία και αυστηρότερους κανόνες για τις εισαγωγές

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στέλνουν τον λογαριασμό του σκανδάλου στους αγρότες – «Ραβασάκια» για αχρεωστήτως καταβληθέντα
Ραβασάκια από ΑΑΔΕ λαμβάνουν αγρότες για αναδρομικές επιστροφές ενισχύσεων που έλαβαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την εποχή του σκανδάλου - Το προβληματικό σύστημα

Ρούμπιο: «Η Κούβα είναι απειλή για τις ΗΠΑ» – Ψάχνει η Ουάσινγκτον διέξοδο από το Ιράν μέσω Αβάνας;
Η Κούβα αντιμετωπίζει κρίση καυσίμων, η οποία επιδεινώνεται από τον αμερικανικό αποκλεισμό της προμήθειας πετρελαίου - Αβάνα: Η κυβέρνηση των ΗΠΑ μας επιτίθεται αδίστακτα και συστηματικά

Υποκλοπές: Απομακρύνεται το σενάριο να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας το ΠΑΣΟΚ – Ποιες κινήσεις ετοιμάζει ο Ανδρουλάκης  
Αν και απομακρύνεται το σενάριο για πρόταση δυσπιστίας, η κίνηση του Νίκου Ανδρουλάκη στη σημερινή Ολομέλεια αναμένεται να είναι επιθετική απέναντι στην κυβέρνηση, εφόσον αυτή  «μεθοδεύσει» την απόρριψη της εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές.

Βουλή: Ξεκινά η μάχη της εξεταστικής – Με θεσμικές ακροβασίες επιχειρεί η ΝΔ να βάλει τέλος στο σκάνδαλο των υποκλοπών
Η ΝΔ αναμένεται να θέσει ως όριο τις 151 θετικές ψήφους για τη σύσταση εξεταστικής, ωστόσο η απόφαση θα ληφθεί από την ίδια την Ολομέλεια

Η Κούβα απαντά στον κουβανικής καταγωγής Ρούμπιο κάνοντάς τον μαριονέτα του Muppet Show
Η Κούβα κάνει μια πλήρη ανάλυση των κινήσεων των ΗΠΑ εναντίον της με ένα καρτούν διάρκειας δύο λεπτών με μια μαριονέτα που υποδύεται τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Ο υποψήφιος δήμαρχος της Λίμα χτυπά σύμβουλό του με τέιζερ και σκάει στα γέλια [βίντεο]
Ο δήμαρχος πόλης του Περού πυροβολεί με τέιζερ τον σύμβουλό του και αυτός καταρρέει σε γραφείο. Αργότερα ο βοηθός είπε ότι θα κάθονταν «1.000 φορές να του ρίξει ο δήμαρχος» και πως είναι ΑΙ.

Αύξηση του πραγματικού εισοδήματος των νοικοκυριών σε όλη την Ευρώπη το 2025 – Νικητές και χαμένοι
Η Πολωνία και η Πορτογαλία σημείωσαν την ισχυρότερη αύξηση του πραγματικού εισοδήματος νοικοκυριών στην Ευρώπη τα τελευταία δύο χρόνια. Μεταξύ των μεγάλων οικονομιών, η Ισπανία κατέλαβε την πρώτη θέση

Μεταναστευτικό: Κράτηση, απελάσεις και «μαύρες τρύπες» εκτός ΕΕ
Οι Βρυξέλλες επιχειρούν να αυξήσουν τις επιστροφές απορριφθέντων αιτούντων άσυλο εν μέσω πολιτικής πίεσης για το μεταναστευτικό από τη δεξιά στροφή που καταγράφεται σε ολόκληρη την Ευρώπη

Σε αναμονή οι ευρωπαίοι ασθενείς για νέες θεραπείες ίσως και πάνω από 3 χρόνια
Εντείνονται οι ανισότητες πρόσβασης των ευρωπαίων ασθενών σε νέες θεραπείες, ενόσω αυξάνονται οι διαθέσιμοι πόροι για φαρμακευτική δαπάνη στις άλλες χώρες του κόσμου

Οικογένεια, παρασκήνιο, ομερτά: Ο πρίγκιπας Χάρι προσπαθεί να επιστρέψει στην Αγγλία;
Παράλληλες παρεμβάσεις του βασιλιά Καρόλου και του πρίγκιπα Χάρι αναζωπυρώνουν τις φήμες για παρασκηνιακές κινήσεις συμφιλίωσης και πιθανή επιστροφή του δούκα του Σάσεξ στη Βρετανία

Αχμάντ Βαϊντί: Ο σκληροπυρηνικός Ιρανός ταξίαρχος που ορίζει τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ
Ο Αχμάντ Βαϊντί φέρεται ότι συνδέεται με διαβόητες επιθέσεις στο εσωτερικό του Ιράν και στο εξωτερικό τις τελευταίες δεκαετίες. Και πλέον αποτελεί σημαντικό παράγοντα στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ για τον πόλεμο.

