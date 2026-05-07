Σημαντική είδηση:
07.05.2026 | 11:22
Τραυματισμός 12χρονου που επέβαινε σε πατίνι – Παρασύρθηκε από ΙΧ
Τρόφιμα: Τι έδειξαν οι έλεγχοι για υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων
Agro-in 07 Μαΐου 2026, 12:16

Τον Μάρτιο αναλύθηκαν συνολικά 311 δείγματα με τρόφιμα φυτικής προέλευσης για υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Στο 97,7% ανέρχεται το ποσοστό των δειγμάτων τροφίμων φυτικής προέλευσης, τα οποία κατά τους ελέγχους βρέθηκαν εντός ορίων για υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τον Μάρτιο 2026.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, τον Μάρτιο αναλύθηκαν συνολικά 311 δείγματα τροφίμων φυτικής προέλευσης. Από αυτά, 45 δείγματα προήλθαν από Συνοριακούς Σταθμούς Ελέγχου, στο πλαίσιο των ελέγχων που προβλέπονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1793 για την προσωρινή αύξηση των επίσημων ελέγχων σε συγκεκριμένα εισαγόμενα προϊόντα, ενώ 266 δείγματα αφορούσαν ελέγχους στην εσωτερική αγορά.

Με βάση τα αποτελέσματα του Μαρτίου 2026, το 97,7% των δειγμάτων ήταν εντός των ανώτατων νόμιμων ορίων υπολειμμάτων, επιβεβαιώνοντας, όπως αναφέρεται «το υψηλό επίπεδο συμμόρφωσης των προϊόντων που διακινούνται στην αγορά».

Τα κύρια ευρήματα

Κύρια ευρήματα Μαρτίου 2026

  • Συνολικά δείγματα: 311
  • Δείγματα από Συνοριακούς Σταθμούς Ελέγχου: 45
  • Δείγματα από την εσωτερική αγορά: 266
  • Δείγματα εισαγόμενων προϊόντων: 124
  • Δείγματα εγχώριων προϊόντων: 187
  • Δείγματα με μη εγκεκριμένες δραστικές ουσίες: 3
  • Δείγματα με υπερβάσεις στα ανώτατα όρια υπολειμμάτων (MRLs): 7
  • Δείγματα με υπερβάσεις στα MRLs και πιθανή επικινδυνότητα για τους καταναλωτές: 4

Οι μη συμμορφώσεις

Στο πλαίσιο των ελέγχων, εντοπίστηκαν μη συμμορφώσεις σε επτά δείγματα προϊόντων: ρόδια, αμπελόφυλλα, χαμομήλι, πιπεριά τσίλι, σπανάκι, πατάτες και μήλα. Σε δύο περιπτώσεις εισαγόμενων προϊόντων, τα φορτία απορρίφθηκαν στους Συνοριακούς Σταθμούς Ελέγχου και δεν εισήχθησαν στη χώρα.

Παράλληλα, τον Μάρτιο 2026 η Ελλάδα προχώρησε σε τέσσερις κοινοποιήσεις στο ευρωπαϊκό Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές, iRASFF, για υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε τρόφιμα φυτικής προέλευσης.

Οι αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν στα δύο επίσημα εργαστήρια ελέγχου υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων του ΥΠΑΑΤ: στο εργαστήριο του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου και στο εργαστήριο του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης.

Η συμμόρφωση ή μη συμμόρφωση ορίζεται βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) 396/2005 για τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων, ενώ η εκτίμηση κινδύνου για τον καταναλωτή γίνεται με τη χρήση του μοντέλου EFSA PRIMo της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων.

«Τα αποτελέσματα του Μαρτίου επιβεβαιώνουν ότι οι η συντριπτική πλειονότητα των προϊόντων που φτάνουν στον καταναλωτή είναι εντός των αυστηρών ευρωπαϊκών ορίων. Οι έλεγχοι του ΥΠΑΑΤ συνεχίζονται συστηματικά, τόσο στην εσωτερική αγορά όσο και στα σύνορα, με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας, την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και τη στήριξη των παραγωγών και επιχειρήσεων που τηρούν τους κανόνες», δήλωσε σχετικά ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύρος Πρωτοψάλτης.

Πηγή: OT

Τράπεζες
Τράπεζες: Στα 2 δισ. ευρώ η πιστωτική επέκταση στην Ελλάδα στο πρώτο τρίμηνο του 2026

Γιόγκα: Μπορεί να γίνει το καλύτερο «φάρμακο» για τις ημικρανίες;

Κόσμος
Αναφορές ότι το Ιράν θα απαντήσει σήμερα στην πρόταση των ΗΠΑ

Αναφορές ότι το Ιράν θα απαντήσει σήμερα στην πρόταση των ΗΠΑ

Συλλεκτική έκδοση 06.05.26

Οι Πειρατές του Νίκου Κυριακόπουλου μας «ταξιδεύουν» στην εικαστική παράδοση του livre d'artiste

Το Art Project Space παρουσιάζει την Πέμπτη 7 Μαΐου τη συλλεκτική έκδοση Πειρατές, με πρωτότυπα χαρακτικά του Νίκου Κυριακόπουλου. Εκεί όπου η τέχνη είναι τρόπος ζωής

Αφθώδης πυρετός: Σχέδιο για μερική άρση απαγόρευσης διακίνησης τυριού από τη Λέσβο – Τα μέτρα που αποφασίστηκαν
Σύσκεψη στο ΥπΑΑΤ 17.04.26 Upd: 14:59

Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τον αφθώδη πυρετό στο Λέσβο και τη διαχείρισή του. Ποιοι συμμετείχαν

Λέσβος: Βράζει το νησί με τις επιπτώσεις του αφθώδους πυρετού – Κρίσιμο ραντεβού με Σχοινά για τους κτηνοτρόφους
Ελλάδα 16.04.26

Τρίτη ημέρα κινητοποιήσεων και όλη η Λέσβος βρίσκεται στο «πόδι». Μία από τις μεγαλύτερες και μαζικότερες κινητοποιήσεις των τελευταίων ετών στη Μυτιλήνη.

inStream - Ροή Ειδήσεων
«Ισλαμικό Κίνημα των Συντρόφων της Δεξιάς Χειρός» – Το «μακρύ χέρι» του Ιράν στην Ευρώπη;
Υβριδική τρομοκρατία 07.05.26

Η νεοεμφανιζόμενη ισλαμιστική οργάνωση συνδέεται με κλιμακούμενες επιθέσεις κατά εβραϊκών στόχων και της εξόριστης ιρανικής αντιπολίτευσης στην Ευρώπη, με εκτιμώμενη δράση ως «πληρεξούσια» του Ιράν

Μαργαρίτα Βεργολιά
Η Ακροδεξιά και η υποπολιτική της
Αποδαιμονοποίηση και κανονικοποίηση 07.05.26

Ένα πρόσφατο βιβλίο προσπαθεί να εξηγήσει πώς η Ακροδεξιά κατάφερε μια «παράξενη νίκη»

Παναγιώτης Σωτήρης
Μόσχα: Αποκαλύφθηκε η άκρως μυστική σχολή που εκπαιδεύει Ρώσους πράκτορες – Ποιο γνωστό πανεπιστήμιο τη «φιλοξενεί»
Κόσμος 07.05.26

Η μυστική σχολή προετοιμάζει πράκτορες αντίστοιχους με αυτούς που έχουν χακάρει δυτικά κοινοβούλια, έχουν δηλητηριάσει αντιφρονούντες και έχουν παρέμβει σε εκλογές σε Ευρώπη και ΗΠΑ

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χανιά: Οδηγός πατινιού έπεσε σε λακούβα και τραυματίστηκε – «Πάει» στα δικαστήρια τον δήμο, αρνείται αποζημίωση 900 ευρώ
Στα Χανιά 07.05.26

Ο οδηγός του πατινιού νοσηλεύτηκε στο Γενικό Νοσοκομείο στα Χανιά και ζητεί καταβολή μισθών, φιλοδωρημάτων, εξόδων διατροφής, ιατρικών εξόδων και ηθικής βλάβης συνολικού ποσού 11.420,50 ευρώ

Ο έρωτας της Τζέιν Φόντα και του Τεντ Τέρνερ – «Η ζωή είναι πολύ σύντομη για τσακωμούς»
Παρελθόν 07.05.26

Η ηθοποιός, Τζέιν Φόντα, και ο μεγιστάνας των μέσων ενημέρωσης, Τεντ Τέρνερ, ο οποίος απεβίωσε στις 6 Μαΐου σε ηλικία 87 ετών, ήταν παντρεμένοι από το 1991 έως το 2001. Αλλά ο τεντ ήταν άπιστος.

Έφη Αλεβίζου
Κρουαζιερόπλοιο MV Hondius: Εν πλω προς τα Κανάρια – «Όλοι θα μείνουν μέσα μέχρι την άφιξη των αεροσκαφών»
Ξέσπασμα χανταϊού 07.05.26

Η απομάκρυνση των επιβατών του MV Hondius, όπου ξέσπασε ο χανταϊός, έχει προγραμματιστεί για την επόμενη εβδομάδα, ενώ το κρουαζιερόπλοιο αναμένεται να φτάσει στα Κανάρια το Σάββατο

Σάλος στη Γερμανία για τον Ζοάο Πινιέιρο: «Σκάνδαλο στο Μόναχο»
Champions League 07.05.26

Οργή σε Μόναχο και γερμανικά ΜΜΕ για τις αποφάσεις του Πορτογάλου διαιτητή, Ζοάο Πινιέιρο στο 1-1 με την Παρί Σεν Ζερμέν – Στο επίκεντρο οι φάσεις με Νούνο Μέντες και Ζοάο Νέβες, σκληρές δηλώσεις από τη διοίκηση και τον Κομπανί

Γιώργος Μαζιάς
Άνδρος: Στα 40 μέτρα το ναυάγιο «Corsage C» – Σήμερα η επιχείρηση ειδικών συνεργείων δυτών
Στην Άνδρο 07.05.26

Το φορτηγό πλοίο «Corsage C» προσέκρουσε σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου - Η εκτεταμένη εισροή υδάτων είχε ως αποτέλεσμα να χάσει γρήγορα τη στεγανότητά του και τελικά να βυθιστεί

Μητσοτάκης στην ΚΟ ΝΔ: «Κλείνει» το μάτι στους «13» του ΟΠΕΚΕΠΕ – Βάζει «κόφτη» στην εσωκομματική κριτική
Πολιτική Γραμματεία 07.05.26

Σε μία κρίσιμη για τον Κυριάκο Μητσοτάκη πολιτική συγκυρία, συνεδριάζει η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ, με τον πρωθυπουργό να επιχειρεί να κατευνάσει τις έντονες εσωκομματικές αντιδράσεις στους χειρισμούς του Μαξίμου για μία σειρά θεμάτων - Πάνω από 40 βουλευτές θα λάβουν το λόγο

Νατάσα Ρουγγέρη
NBA: Διέλυσαν τους Τίμπεργουλβς και ισοφάρισαν οι Σπερς, 2-0 για τους Νικς (vids)
Μπάσκετ 07.05.26

Μετά το break των Μινεσότα Τίμπεργουλβς στο πρώτο ματς, οι Σαν Αντόνιο Σπερς διέλυσαν τους «Λύκους» με 38 πόντους διαφοράς στο Game 2, για το 1-1 στους ημιτελικούς της δυτικής περιφέρειας του NBA – Σημαντικό προβάδισμα για τους Νικς μετά το 2-0 επί των Σίξερς.

Για έναν στρατηγό του IDF, η τρομοκρατία των εποίκων αποτελεί λεκέ στην θεσμική εβραϊκή βία
Κόσμος 07.05.26

Σε άρθρο γνώμης της ισραηλινής εφημερίδας Haaretz σημειώνεται ότι «όταν σπίτια πυρπολούνται με τους κατοίκους τους μέσα, πρόκειται για ισραηλινή τρομοκρατία».

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Κουτσούμπας: Αλληλεγγύη στον δίκαιο αγώνα των εργολαβικών εργαζομένων στα ΕΛΠΕ Θεσσαλονίκης
Πολιτική Γραμματεία 07.05.26

«Δεν μπορεί τα ΕΛΠΕ να έχουν φτάσει να έχουν πάνω από ένα δισεκατομμύριο κέρδη το 2025 και να υπάρχουν όμηροι εργαζόμενοι, οι οποίοι παράγουν όλο αυτόν τον πλούτο», δήλωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας

