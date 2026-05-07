Τρόφιμα: Τι έδειξαν οι έλεγχοι για υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων
Τον Μάρτιο αναλύθηκαν συνολικά 311 δείγματα με τρόφιμα φυτικής προέλευσης για υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων
Στο 97,7% ανέρχεται το ποσοστό των δειγμάτων τροφίμων φυτικής προέλευσης, τα οποία κατά τους ελέγχους βρέθηκαν εντός ορίων για υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τον Μάρτιο 2026.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, τον Μάρτιο αναλύθηκαν συνολικά 311 δείγματα τροφίμων φυτικής προέλευσης. Από αυτά, 45 δείγματα προήλθαν από Συνοριακούς Σταθμούς Ελέγχου, στο πλαίσιο των ελέγχων που προβλέπονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1793 για την προσωρινή αύξηση των επίσημων ελέγχων σε συγκεκριμένα εισαγόμενα προϊόντα, ενώ 266 δείγματα αφορούσαν ελέγχους στην εσωτερική αγορά.
Με βάση τα αποτελέσματα του Μαρτίου 2026, το 97,7% των δειγμάτων ήταν εντός των ανώτατων νόμιμων ορίων υπολειμμάτων, επιβεβαιώνοντας, όπως αναφέρεται «το υψηλό επίπεδο συμμόρφωσης των προϊόντων που διακινούνται στην αγορά».
Κύρια ευρήματα Μαρτίου 2026
- Συνολικά δείγματα: 311
- Δείγματα από Συνοριακούς Σταθμούς Ελέγχου: 45
- Δείγματα από την εσωτερική αγορά: 266
- Δείγματα εισαγόμενων προϊόντων: 124
- Δείγματα εγχώριων προϊόντων: 187
- Δείγματα με μη εγκεκριμένες δραστικές ουσίες: 3
- Δείγματα με υπερβάσεις στα ανώτατα όρια υπολειμμάτων (MRLs): 7
- Δείγματα με υπερβάσεις στα MRLs και πιθανή επικινδυνότητα για τους καταναλωτές: 4
Οι μη συμμορφώσεις
Στο πλαίσιο των ελέγχων, εντοπίστηκαν μη συμμορφώσεις σε επτά δείγματα προϊόντων: ρόδια, αμπελόφυλλα, χαμομήλι, πιπεριά τσίλι, σπανάκι, πατάτες και μήλα. Σε δύο περιπτώσεις εισαγόμενων προϊόντων, τα φορτία απορρίφθηκαν στους Συνοριακούς Σταθμούς Ελέγχου και δεν εισήχθησαν στη χώρα.
Παράλληλα, τον Μάρτιο 2026 η Ελλάδα προχώρησε σε τέσσερις κοινοποιήσεις στο ευρωπαϊκό Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές, iRASFF, για υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε τρόφιμα φυτικής προέλευσης.
Οι αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν στα δύο επίσημα εργαστήρια ελέγχου υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων του ΥΠΑΑΤ: στο εργαστήριο του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου και στο εργαστήριο του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης.
Η συμμόρφωση ή μη συμμόρφωση ορίζεται βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) 396/2005 για τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων, ενώ η εκτίμηση κινδύνου για τον καταναλωτή γίνεται με τη χρήση του μοντέλου EFSA PRIMo της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων.
«Τα αποτελέσματα του Μαρτίου επιβεβαιώνουν ότι οι η συντριπτική πλειονότητα των προϊόντων που φτάνουν στον καταναλωτή είναι εντός των αυστηρών ευρωπαϊκών ορίων. Οι έλεγχοι του ΥΠΑΑΤ συνεχίζονται συστηματικά, τόσο στην εσωτερική αγορά όσο και στα σύνορα, με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας, την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και τη στήριξη των παραγωγών και επιχειρήσεων που τηρούν τους κανόνες», δήλωσε σχετικά ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύρος Πρωτοψάλτης.
Πηγή: OT
