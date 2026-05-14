Η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλάζει τους κανόνες για τα βιολογικά προϊόντα και τις οικολογικές ετικέτες

Οι χώρες της ΕΕ κατέληξαν σε κοινή θέση για τη μεταρρύθμιση των κανόνων που αφορούν την παραγωγή και την επισήμανση βιολογικών προϊόντων, ανοίγοντας τον δρόμο για διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με το νέο κανονιστικό πλαίσιο.

Η συμφωνία επιτεύχθηκε στο πλαίσιο του Ειδικού Γεωργικού Συμβουλίου της ΕΕ και στοχεύει κυρίως στην απλοποίηση των διαδικασιών, στη μείωση της γραφειοκρατίας και στην ενίσχυση της ανάπτυξης του βιολογικού τομέα σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Σύμφωνα με τις νέες προτάσεις, οι μικροί διαδικτυακοί πωλητές προσυσκευασμένων βιολογικών προϊόντων θα εξαιρούνται υπό προϋποθέσεις από την υποχρεωτική πιστοποίηση, προκειμένου να μειωθεί το διοικητικό κόστος και να διευκολυνθεί η συμμετοχή μικρών επιχειρήσεων στην αγορά βιολογικών προϊόντων.

Παράλληλα, η ΕΕ επιχειρεί να αυστηροποιήσει το πλαίσιο για τα εισαγόμενα προϊόντα. Οι χώρες-μέλη συμφώνησαν ότι προϊόντα που προέρχονται από τρίτες χώρες με «ισοδύναμα» αλλά όχι ταυτόσημα πρότυπα παραγωγής δεν θα μπορούν αυτόματα να χρησιμοποιούν το επίσημο ευρωπαϊκό βιολογικό λογότυπο.

Ωστόσο, θα επιτρέπεται η χρήση του ευρωπαϊκού σήματος σε εισαγόμενα προϊόντα εφόσον πληρούν πρόσθετες απαιτήσεις ελέγχου και παραγωγής που προσεγγίζουν περισσότερο τα αυστηρά ευρωπαϊκά πρότυπα.

Η νέα προσέγγιση επιχειρεί να εξισορροπήσει δύο διαφορετικές ανάγκες: από τη μία την προστασία των Ευρωπαίων παραγωγών και της αξιοπιστίας του οικολογικού σήματος και από την άλλη τη διατήρηση ανοιχτού εμπορίου και ανταγωνισμού στην αγορά βιολογικών προϊόντων.

Το Συμβούλιο συμφώνησε επίσης ότι προϊόντα που έχουν ήδη επισημανθεί βάσει του προηγούμενου κανονισμού θα μπορούν να συνεχίσουν να πωλούνται μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα στην αγορά και νέες πιέσεις στις επιχειρήσεις.

Η αναθεώρηση αφορά τον ευρωπαϊκό κανονισμό του 2018 για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση προϊόντων, με την European Commission να υποστηρίζει ότι οι αλλαγές μπορούν να εξοικονομήσουν περίπου 47,8 εκατομμύρια ευρώ σε διοικητικά κόστη για παραγωγούς, επιχειρήσεις και δημόσιες αρχές.

Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα, με στόχο την οριστική συμφωνία πριν από το τέλος του έτους.