Σημαντική είδηση:
17.09.2025 | 12:14
Νεκρός αναβάτης μηχανής σε τροχαίο στη Λένορμαν
Ναβάλνι: Βιολογικά δείγματα που εστάλησαν στο εξωτερικό «δείχνουν δηλητηρίαση», λέει η σύζυγός του
Κόσμος 17 Σεπτεμβρίου 2025 | 13:16

Ναβάλνι: Βιολογικά δείγματα που εστάλησαν στο εξωτερικό «δείχνουν δηλητηρίαση», λέει η σύζυγός του

Η Ναβάλναγια ζητά δημοσιοποίηση των πορισμάτων δύο εργαστηρίων για τον θάνατο του Αλεξέι Ναβάλνι

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
Vita.gr
Spotlight

Δηλητηρίαση του συζύγου της Αλεξέι Ναβάλνι έδειξαν οι εργαστηριακές εξετάσεις σε βιολογικά δείγματα που εστάλησαν στο εξωτερικό, σύμφωνα με την Γιούλια Ναβάλναγια, σύζυγος του εκλιπόντος Ρώσου.

Ο 47χρονος ηγέτης της αντιπολίτευσης Αλεξέι ΝαβάλνιΝαβάλνι, πέθανε αιφνίδια στις 16 Φεβρουαρίου 2024 σε ρωσική φυλακή στον Αρκτικό Κύκλο, στερώντας από την αντιπολίτευση τον πιο χαρισματικό και δημοφιλή ηγέτη της.

Η Γιούλια έχει επανειλημμένα κατηγορήσει τη Ρωσία ότι τον δολοφόνησε, ισχυρισμό που το Κρεμλίνο απορρίπτει ως «ανοησία».

Ανέβασε βίντεο στο X, στο οποίο είπε ότι βιολογικό υλικό από τον Ναβάλνι βγήκε λαθραία στο εξωτερικό το 2024 και ότι δύο εργαστήρια εξέτασαν το υλικό. «Αυτά τα εργαστήρια σε δύο διαφορετικές χώρες κατέληξαν στο ίδιο συμπέρασμα: ο Αλεξέι δολοφονήθηκε. Πιο συγκεκριμένα, δηλητηριάστηκε», είπε η Ναβάλναγια.

Ζήτησε από τα εργαστήρια να δημοσιοποιήσουν τα ευρήματά τους για αυτό που αποκάλεσε «ανεπιθύμητη αλήθεια». Δεν διευκρίνισε ποιο δηλητήριο είχαν εντοπίσει τα εργαστήρια.

Πέρυσι, η Ναβάλναγια απέρριψε την ενημέρωση των Ρώσων ανακριτών ότι ο Ναβάλνι πέθανε από «συνδυασμό ασθενειών».

Υπενθυμίζεται πάντως ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ έχουν καταλήξει ότι ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν διέταξε τη δολοφονία του Ναβάλνι, σύμφωνα με το Associated Press (AP) και τη Wall Street Journal.

Με πληροφορίες από Reuters

Business
CrediaBank: Αλλάζει η πίστα μετά την εξαγορά της HSBC Μάλτας

CrediaBank: Αλλάζει η πίστα μετά την εξαγορά της HSBC Μάλτας

Business
Περιστέρης: Yποδομές και ενεργειακή αυτονομία «κλειδί» για τα logistics

Περιστέρης: Yποδομές και ενεργειακή αυτονομία «κλειδί» για τα logistics

Champions League
inTown
Δύο περίεργες αποφάσεις Ζελένσκι – «Έχασε επαφή με την πραγματικότητα»
17.09.25

Δύο περίεργες αποφάσεις Ζελένσκι – «Έχασε επαφή με την πραγματικότητα»

«Κάποιες από τις πρόσφατες κινήσεις δείχνουν πρόχειρα μελετημένες» αναφέρουν ειδικοί που βλέπουν με ανησυχία τον τρόπο χειρισμού του πολέμου από το επιτελείο του Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ουκρανία: Οι ΗΠΑ εγκρίνουν την αποστολή όπλων που χρηματοδοτούνται από τους συμμάχους
17.09.25

Οι ΗΠΑ εγκρίνουν την αποστολή όπλων στην Ουκρανία - «Είναι αυτά που ζητούσαν»

Οι ΗΠΑ επαναλαμβάνουν την αποστολή όπλων στην Ουκρανία στο πλαίσιο μίας νέας συμφωνίας που προβλέπει τη χρηματοδότηση τους μέσω κεφαλαίων των χωρών του ΝΑΤΟ

Σύνταξη
Τραμπ: Φωτογραφία του με τον Έπσταϊν στο κάστρο του Γουίνδσορ – Η έκπληξη… στην υποδοχή του
17.09.25

Έκπληξη... στην υποδοχή του Τραμπ στη Βρετανία - Η φωτογραφία του με τον Έπσταϊν στο κάστρο του Γουίνδσορ

Οι αρχές συνέλαβαν τέσσερα άτομα που πρόβαλαν με προτζέκτορα τη φωτογραφία του του Τραμπ στο κάστρο του Γουίνδσορ με τον καταδικασμένο για μαστροπεία Τζέφρι Έπσταϊν

Σύνταξη
Η Αμερική ξαναγαπά την κοκαΐνη – Χρυσές δουλειές για τον νέο βασιλιά των ναρκωτικών του Μεξικού
17.09.25

Η Αμερική ξαναγαπά την κοκαΐνη - Χρυσές δουλειές για τον νέο βασιλιά των ναρκωτικών του Μεξικού

Από το κρυφό οχυρό του στα βουνά του Μεξικού ο Οσεγουέρα μοιάζει ο νέος «βασιλιάς» της κοκαΐνης, όπως σημειώνει η WSJ, την ώρα που ο Τραμπ ρίχνει το βάρος του στον πόλεμο κατά της φαιντανύλης.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Gen Z και millennials βάζουν στον «πάγο» τον γάμο και την οικογένεια λόγω του αυξημένου κόστους ζωής
Κόσμος 17.09.25

Gen Z και millennials βάζουν στον «πάγο» τον γάμο και την οικογένεια λόγω του αυξημένου κόστους ζωής

Διαφορετικές είναι οι οικονομικές επιλογές της Gen Z και των millennials, σε σχέση με άλλες γενιές, καθώς αποφασίζουν να καθυστερήσουν μεγάλα «βήματα» όπως ο γάμος και η δημιουργία οικογένειας

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Το Ισραήλ έπληξε παιδιατρικό νοσοκομείο και εκτοπισμένους στην «ανθρωπιστική ζώνη» – Δεκάδες νέοι νεκροί
17.09.25 Upd: 11:51

Το Ισραήλ έπληξε παιδιατρικό νοσοκομείο και εκτοπισμένους στην «ανθρωπιστική ζώνη» - Δεκάδες νέοι νεκροί

Το Ισραήλ κλιμακώνει την επίθεσή του - Χιλιάδες εγκαταλείπουν την πόλη της Γάζας, κανένα ασφαλές σημείο στη Λωρίδα - Οι IDF έδωσαν στη δημοσιότητα τα πρώτα πλάνα από τη χερσαία εισβολή

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Περού: Συγκρούσεις της αστυνομίας με διαδηλωτές που είχαν κλείσει το δρόμο προς Μάτσου Πίτσου
Κόσμος 17.09.25

Συγκρούσεις της αστυνομίας με διαδηλωτές που είχαν κλείσει το δρόμο προς Μάτσου Πίτσου - Απομακρύνθηκαν 1.400 τουρίστες

Τα σιδηροδρομικά δρομολόγια προς το Μάτσου Πίτσου, στο Περού, ανεστάλησαν τη Δευτέρα, καθώς διαδηλωτές είχαν αποκλείσει τις σιδηροτροχιές - Από την περιοχή απομακρύνθηκαν 1.400 τουρίστες

Σύνταξη
Τραμπ: Οι αλλαγές που έχει επιφέρει στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ – Το CNN κάνει τη σύγκριση με τον Ρίγκαν
17.09.25

Οι αλλαγές που έχει επιφέρει ο Τραμπ στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ - Το CNN κάνει τη σύγκριση με τον Ρίγκαν

Ο Ντόναλντ Τραμπ επισκέπτεται τη Βρετανία, όπως είχε κάνει και ο Ρόναλντ Ρίγκαν το 1982 - Το CNN γράφει για τα επικίνδυνα σενάρια που προκύπτουν από τη στάση του απέναντι στον Βλαντίμιρ Πούτιν

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
ΗΠΑ – Τσάρλι Κερκ: Αποσύρθηκε έγγραφο για τη βία της ακροδεξιάς από τον ιστότοπο του υπ. Δικαιοσύνης
17.09.25

Τυχαίο; Αποσύρθηκε έγγραφο για τη βία της ακροδεξιάς από τον ιστότοπο του αμερικανικού υπ. Δικαιοσύνης

Το έγγραφο αυτό, υπογράμμιζε ότι «εξτρεμιστές της ακροδεξιάς έχουν διαπράξει πολύ περισσότερες δολοφονίες με ιδεολογικά κίνητρα απ’ ό,τι εξτρεμιστές της άκρας αριστεράς και ισλαμιστές εξτρεμιστές»

Σύνταξη
Η Ρωσία επιστρέφει στο «αλισβερίσι»
17.09.25

Η Ρωσία επιστρέφει στο «αλισβερίσι»

Οι κυρώσεις και οι φόβοι τραπεζών σπρώχνουν τη Μόσχα σε ανταλλακτικές συμφωνίες με κίνδυνο επανάληψης του χάους των ‘90s

Γεώργιος Μαζιάς
Από την «ειδική σχέση», μέχρι τον Τζέφρι Έπσταϊν – Η ιστορική επίσκεψη Τραμπ στη Βρετανία ως «ναρκοπέδιο»
17.09.25

Από την «ειδική σχέση», μέχρι τον Τζέφρι Έπσταϊν – Η ιστορική επίσκεψη Τραμπ στη Βρετανία ως «ναρκοπέδιο»

Το Λονδίνο ποντάρει σε περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων με τις ΗΠΑ, όμως η ιστορική δεύτερη επίσημη επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ είναι στρωμένη με «αγκάθια» και προκλήσεις

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Καρολάιν Κράουτς: Πώς μεγαλώνει η μικρή Λυδία – Τι γνωρίζει για τον θάνατο της μητέρας της
4 χρόνια από τη δολοφονία 17.09.25

Καρολάιν Κράουτς: Πώς μεγαλώνει η μικρή Λυδία – Τι γνωρίζει για τον θάνατο της μητέρας της

Τέσσερα χρόνια έχουν περάσει από την άγρια δολοφονία της Καρολάιν Κράουτς από τον σύζυγό της, Μπάμπη Αναγνωστόπουλο στα Γλυκά Νερά - Τι λέει ο πατέρας της Καρολάιν για την εγγονή του.

Σύνταξη
Από την Ιλλυρική στη σύγχρονη Αλβανία – Σπάνιο μαυσωλείο Ρωμαίου ευγενούς ήρθε στο φως
Culture Live 17.09.25

Από την Ιλλυρική στη σύγχρονη Αλβανία – Σπάνιο μαυσωλείο Ρωμαίου ευγενούς ήρθε στο φως

Αρχαιολόγοι στην Αλβανία ανακάλυψαν το πρώτο ρωμαϊκό μαυσωλείο της χώρας, που ανήκε σε πολίτη ανώτερης τάξης πριν από 1.700 χρόνια, με ελληνικές επιγραφές, αφιέρωση στον Δία και χρυσά κεντήματα

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός Κ19 – Πάφος Κ19
Youth League 17.09.25

LIVE: Ολυμπιακός Κ19 – Πάφος Κ19

LIVE: Ολυμπιακός Κ19 – Πάφος Κ19. Παρακολουθήστε live στις 13:30 την πρεμιέρα της Κ19 του Ολυμπιακού στη League Phase του Youth League, κόντρα στην Πάφο Κ19. τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 2.

Σύνταξη
Ευλογιά των προβάτων: Στους δρόμους οι κτηνοτρόφοι στη Λάρισα – «Ελλιπή τα μέτρα – Σταματήστε τις θανατώσεις»
Ελλάδα 17.09.25

Στους δρόμους οι κτηνοτρόφοι στη Λάρισα - «Ελλιπή τα μέτρα για την ευλογιά - Σταματήστε τις θανατώσεις»

Διαμαρτυρία πραγματοποιούν οι κτηνοτρόφοι στη Λάρισα με φόντο τα «καθυστερημένα και ελλιπή μέτρα» του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την ευλογιά των προβάτων

Σύνταξη
Η ΕΛ.ΑΣ επικοινώνησε με την οικογένεια Αντετοκούνμπο μετά το απειλητικό μήνυμα που δέχθηκε η Μαράια στο Instagram
Μπάσκετ 17.09.25

Η ΕΛ.ΑΣ επικοινώνησε με την οικογένεια Αντετοκούνμπο μετά το απειλητικό μήνυμα που δέχθηκε η Μαράια στο Instagram

Αστυνομικός από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος επικοινώνησε με την οικογένεια Αντετοκούνμπο μετά το αισχρό, απειλητικό μήνυμα που έλαβε η Μαράια στο Instagram.

Σύνταξη
Οι αντιδράσεις κομμάτων για την μετακίνηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 17.09.25

«Ο Μητσοτάκης πάει για εκλογές»: Πώς σχολιάζει η αντιπολίτευση τη μετακίνηση Λοβέρδου - Τι λέει η ΝΔ

Κώστας Γκιουλέκας (ΝΔ), Μανώλης Χριστοδουλάκης (ΠΑΣΟΚ) και Κώστας Ζαχαριάδης (ΣΥΡΙΖΑ), κατέθεσαν τις προσεγγίσεις των κομμάτων τους για την προσχώρηση Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία

Σύνταξη
Ασπάστηκε το Ισλάμ, έγινε στόχος κριτικής – Ο τραγουδοποιός Cat Stevens θέλει να εξηγήσει τον εαυτό του
17.09.25

Ασπάστηκε το Ισλάμ, έγινε στόχος κριτικής - Ο τραγουδοποιός Cat Stevens θέλει να εξηγήσει τον εαυτό του

Ο Yusuf Islam, κάποτε γνωστός ως Cat Stevens, συνέβαλε στον καθορισμό του ρόλου του τραγουδοποιού. Αφού ασπάστηκε το Ισλάμ, έγινε στόχος κριτικής. Το νέο του αυτοβιογραφικό βιβλίο εξερευνά όλα αυτά και ακόμα περισσότερα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Δύο περίεργες αποφάσεις Ζελένσκι – «Έχασε επαφή με την πραγματικότητα»
17.09.25

Δύο περίεργες αποφάσεις Ζελένσκι – «Έχασε επαφή με την πραγματικότητα»

«Κάποιες από τις πρόσφατες κινήσεις δείχνουν πρόχειρα μελετημένες» αναφέρουν ειδικοί που βλέπουν με ανησυχία τον τρόπο χειρισμού του πολέμου από το επιτελείο του Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Να σωθούν τα πρόβατα ή η φέτα; Να γίνει εμβόλιο ή όχι; – Το κρίσιμο δεκαήμερο της ελληνικής κτηνοτροφίας
17.09.25

Να σωθούν τα πρόβατα ή η φέτα; Να γίνει εμβόλιο ή όχι; – Το κρίσιμο δεκαήμερο της ελληνικής κτηνοτροφίας

Ενα βήμα πριν το lockdown η ελληνική κτηνοτροφία- Οι συστάσεις που αγνοήθηκαν και το θέμα του εμβολίου- Μιλούν στο in: Περιφερειάρχες, κτηνοτρόφοι, κτηνίατροι και καθηγητής Παθολογίας Μηρυκαστικών

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Πώς θα παίξει η Πάφος κόντρα στον Ολυμπιακό – Η πιθανότερη ενδεκάδα του Καρσέδο
Champions League 17.09.25

Πώς θα παίξει η Πάφος κόντρα στον Ολυμπιακό – Η πιθανότερη ενδεκάδα του Καρσέδο

Η Πάφος κοντράρεται με τον Ολυμπιακό στο κατάμεστο Καραϊσκάκη (17/9, 19:45) στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League, με τους Κύπριους να έχουν καταστρώσει τα πλάνα τους για το ιστορικό ντεμπούτο στη διοργάνωση.

Σύνταξη
Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Ο θρήνος για τον θάνατο των δύο γιων του – «Το πένθος είναι ανυπολόγιστο»
17.09.25

Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Ο θρήνος για τον θάνατο των δύο γιων του – «Το πένθος είναι ανυπολόγιστο»

Οι οικογενειακές τραγωδίες στη ζωή του Ρόμπερτ Ρέντφορντ τον τραυμάτισαν για πάντα. «Το πιο δύσκολο πράγμα στον κόσμο είναι όταν τα παιδιά σου έχουν προβλήματα» είχε πει σε μια σπάνια εξομολόγηση για το μεγαλύτερο ρόλο στη ζωή του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μείωσε το «άνοιγμα» το ΧΑ, οι σκέψεις της CrediaBank, απογειώθηκε η Aegean, πήρε ημερομηνία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η BlackRock και οι «40», το μοντέλο Θεοδωρικάκου, η οικογένεια Φύλλα επιστρέφει… (;)

Μείωσε το «άνοιγμα» το ΧΑ, οι σκέψεις της CrediaBank, απογειώθηκε η Aegean, πήρε ημερομηνία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η BlackRock και οι «40», το μοντέλο Θεοδωρικάκου, η οικογένεια Φύλλα επιστρέφει… (;)

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

