Ναβάλνι: Βιολογικά δείγματα που εστάλησαν στο εξωτερικό «δείχνουν δηλητηρίαση», λέει η σύζυγός του

Δηλητηρίαση του συζύγου της Αλεξέι Ναβάλνι έδειξαν οι εργαστηριακές εξετάσεις σε βιολογικά δείγματα που εστάλησαν στο εξωτερικό, σύμφωνα με την Γιούλια Ναβάλναγια, σύζυγος του εκλιπόντος Ρώσου.

Ο 47χρονος ηγέτης της αντιπολίτευσης Αλεξέι ΝαβάλνιΝαβάλνι, πέθανε αιφνίδια στις 16 Φεβρουαρίου 2024 σε ρωσική φυλακή στον Αρκτικό Κύκλο, στερώντας από την αντιπολίτευση τον πιο χαρισματικό και δημοφιλή ηγέτη της.

Η Γιούλια έχει επανειλημμένα κατηγορήσει τη Ρωσία ότι τον δολοφόνησε, ισχυρισμό που το Κρεμλίνο απορρίπτει ως «ανοησία».

Ανέβασε βίντεο στο X, στο οποίο είπε ότι βιολογικό υλικό από τον Ναβάλνι βγήκε λαθραία στο εξωτερικό το 2024 και ότι δύο εργαστήρια εξέτασαν το υλικό. «Αυτά τα εργαστήρια σε δύο διαφορετικές χώρες κατέληξαν στο ίδιο συμπέρασμα: ο Αλεξέι δολοφονήθηκε. Πιο συγκεκριμένα, δηλητηριάστηκε», είπε η Ναβάλναγια.

We managed to transfer Alexei’s biological materials abroad. Laboratories in two different countries conducted examinations. These laboratories, independently of each other, concluded that Alexei was poisoned. These results are of public importance and must be published. We all… pic.twitter.com/Sp8w1322gY — Yulia Navalnaya (@yulia_navalnaya) September 17, 2025

Ζήτησε από τα εργαστήρια να δημοσιοποιήσουν τα ευρήματά τους για αυτό που αποκάλεσε «ανεπιθύμητη αλήθεια». Δεν διευκρίνισε ποιο δηλητήριο είχαν εντοπίσει τα εργαστήρια.

Πέρυσι, η Ναβάλναγια απέρριψε την ενημέρωση των Ρώσων ανακριτών ότι ο Ναβάλνι πέθανε από «συνδυασμό ασθενειών».

Υπενθυμίζεται πάντως ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ έχουν καταλήξει ότι ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν διέταξε τη δολοφονία του Ναβάλνι, σύμφωνα με το Associated Press (AP) και τη Wall Street Journal.

Με πληροφορίες από Reuters