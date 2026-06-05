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Η Νέα Δημοκρατία αποχαιρετά τον Γιώργο Σουφλιά – «Η είδηση του θανάτου του μας γεμίζει με θλίψη»
Επικαιρότητα 05 Ιουνίου 2026, 21:51

Η Νέα Δημοκρατία αποχαιρετά τον Γιώργο Σουφλιά – «Η είδηση του θανάτου του μας γεμίζει με θλίψη»

Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με συγκίνηση και ευγνωμοσύνη ένα από τα στελέχη που συγκρότησαν την πρώτη κοινοβουλευτική της ομάδα το 1974.

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Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών ο Γιώργος Σουφλιάς, ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός, αφήνοντας πίσω του μια μακρά και έντονη πολιτική διαδρομή.

Ο Γιώργος Σουφλιάς γεννήθηκε στις 7 Ιουλίου του 1941 στην στην Αγία Τριάδα Φαρσάλων

Η οικογένεια της ΝΔ «αποχαιρετά με συγκίνηση και ευγνωμοσύνη ένα από τα στελέχη που συγκρότησαν την πρώτη κοινοβουλευτική της ομάδα το 1974, έναν μεγάλο αγωνιστή της παράταξης».

Μακρά πολιτική διαδρομή

Ο Γιώργος Σουφλιάς γεννήθηκε το 1941 στην Αγία Τριάδα Φαρσάλων και σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Από το 1967 εργαζόταν ως πολιτικός μηχανικός στη Λάρισα διατηρώντας γραφείο μελετών και κατασκευών.

Μετά τις εκλογές του 1974, επανεκλεγόταν ανελλιπώς βουλευτής Λάρισας έως και τις εκλογές του 1996, ενώ στις εκλογές του 2004, του 2007 και του 2009 εξελέγη βουλευτής Επικρατείας.

Διετέλεσε υφυπουργός Εσωτερικών στις κυβερνήσεις του Κωνσταντίνου Καραμανλή και υφυπουργός Συντονισμού στην κυβέρνηση του Γεωργίου Ράλλη.

Ανέλαβε υπουργός Εθνικής Οικονομίας στην κυβέρνηση του Τζαννή Τζαννετάκη (1989) και υπουργός Οικονομικών στην οικουμενική κυβέρνηση του Ξενοφώντα Ζολώτα (1989-1990).

Στις κυβερνήσεις του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη την περίοδο 1990-1993, διετέλεσε διαδοχικά υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ήταν επίσης ο υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και των δύο κυβερνήσεων του Κώστα Καραμανλή (2004-2009).

Θλίψη

«Η πολυσήμαντη διαδρομή του Γιώργου Σουφλιά χαρακτηρίστηκε από ήθος, αξιοπρέπεια, αποτελεσματικότητα, πάθος και αφοσίωση στο καθήκον, κερδίζοντας το σεβασμό και την εκτίμηση όλου του πολιτικού κόσμου.

Η είδηση του θανάτου του μας γεμίζει με θλίψη, ιδιαίτερα όσα από τα στελέχη μας είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν και να συνεργαστούν μαζί του.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και τους οικείους του», αναφέρει το κυβερνών κόμμα σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

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Παρασκευή 05 Ιουνίου 2026
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