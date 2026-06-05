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Πέθανε ο Γιώργος Σουφλιάς
Πολιτική 05 Ιουνίου 2026, 19:29

Πέθανε ο Γιώργος Σουφλιάς

Ο Γιώργος Σουφλιάς αποσύρθηκε από την ενεργό πολιτική το 2009 την επόμενη των εκλογών μετά τη συντριπτική ήττα της ΝΔ

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Πέθανε σε ηλικία 85 ετών το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός, Γιώργος Σουφλιάς.

Ο Γιώργος Σουφλιάς γεννήθηκε στις 7 Ιουλίου του 1941 στην στην Αγία Τριάδα Φαρσάλων.

Ηταν διπλωματούχος πολιτικός μηχανικός της Πολυτεχνικής Σχολής του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου.

Πρωτοεξελέγη βουλευτής Λάρισας το 1974 με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Επανεκλέχθηκε το 1977 όπου και διετέλεσε υφυπουργός Εσωτερικών στις κυβερνήσεις Κωνσταντίνου Καραμανλή και Υφυπουργός Συντονισμού στην κυβέρνηση του Γεωργίου Ράλλη.

Ανέλαβε για πρώτη φορά υπουργός, ως υπουργός Εθνικής Οικονομίας στην κυβέρνηση Τζαννετάκη το 1989. Στην περίοδο 1990-1993 διετέλεσε διαδοχικά υπουργός Οικονομικών, Εθνικής Οικονομίας και Παιδείας. Το 1997 διεκδίκησε ανεπιτυχώς την προεδρία της Νέας Δημοκρατίας στο τέταρτο συνέδριο του κόμματος.

Η διαγραφή από τη ΝΔ

Διαγράφηκε από τη Νέα Δημοκρατία το 1998 και επανεντάχθηκε σε αυτή το 2001.

Ο Γιώργος Σουφλιάς διεγράφη από τον τότε πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή μαζί με τους Στέφανο Μάνο και Βασίλη Κοντογιαννόπουλο διότι κινούνταν εκτός από τη κομματική γραμμή.

Ο Γιώργος Σουφλιάς επέστρεψε στη ΝΔ στο 5ο τακτικό συνέδριο του κόμματος το 2001 με τον Καραμανλή να τον υποδέχεται λέγοντάς του «Γιώργο, καλωσόρισες σπίτι σου».

Στις βουλευτικές εκλογές του 2004 ήταν οι πρώτες στις οποίες δεν εξελέγη στη Λάρισα, αλλά με το ψηφοδέλτιο επικρατείας. Από το Μάρτιο 2004 έως και τον Οκτώβριο του 2009 ήταν υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων τόσο στην πρώτη, όσο και στη δεύτερη κυβέρνηση Καραμανλή.

Η αποχώρηση από την πολιτική

Στις εκλογές του Οκτωβρίου 2009 εξελέγη βουλευτής επικρατείας με τη Νέα Δημοκρατία ως επικεφαλής του ψηφοδελτίου, την επόμενη των εκλογών όμως ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την πολιτική.

Οι λόγοι ήταν οι κατηγορίες εναντίον του για την βαριά ήττα της Νέας Δημοκρατίας στις πρόωρες εκλογές, τις οποίες είχε εισηγηθεί ο ίδιος στον πρωθυπουργό, αν και ο Σουφλιάς είχε δηλώσει πως θεώρησε σωστή την απόφαση αυτή και πως οι πραγματικοί λόγοι της ήττας ήταν διαφορετικοί.

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Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

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Ταυτότητα
Παρασκευή 05 Ιουνίου 2026
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