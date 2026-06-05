Με ή απέναντι στον Τσίπρα; Ο ΣΥΡΙΖΑ στο κατώφλι μιας ιστορικής μετάβασης – Το ανοιχτό μέτωπο των «αποκλεισμένων»

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Mε τον Τσίπρα ή απέναντι στον Τσίπρα; Αυτό είναι το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου που καίει τον ΣΥΡΙΖΑ και θα απασχολήσει αύριο, Σάββατο, την Κεντρική Επιτροπή του κόμματος που συνέρχεται σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Δεν θα ήταν παράταιρο να χαρακτηρίσουμε τη συνεδρίαση ως μια απ’ τις κρισιμότερες της ιστορίας του κόμματος, καθώς τα στελέχη βρίσκονται αντιμέτωπα με διλήμματα και αποφάσεις που μπορούν να καθορίσουν όχι μόνο το μέλλον της Κουμουνδούρου, αλλά και τη συνολική αρχιτεκτονική του προοδευτικού χώρου.

Κακό το κλίμα

Η πολυπόθητη -για κάποιους εντός κόμματος- συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας έγινε έπειτα από πιέσεις και σε κλίμα έντονης εσωκομματικής πόλωσης, καθώς το προηγούμενο διάστημα είχε προηγηθεί η διαγραφή του Παύλου Πολάκη απ’ την κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά και οι παρεμβάσεις στελεχών όπως ο Νίκος Παππάς, αλλά και η Ρένα Δούρου που έθεταν συνέχεια το ερώτημα, «που οδεύει ο ΣΥΡΙΖΑ». Την ίδια ώρα οι παραιτήσεις στελεχών δείχνουν να είναι καθημερινό φαινόμενο, οδηγώντας το κόμμα στη συρρίκνωση.

Η συνεδρίαση έγινε επίσης στη σκιά των δημοσκοπήσεων που δίνουν στον ΣΥΡΙΖΑ εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά στην παρούσα συγκυρία. Αν επαληθευτούν τα περισσότερα απ’ αυτά τότε το κόμμα δεν συγκεντρώνει το απαραίτητο ποσοστό για να μπει στη Βουλή. Αντιλαμβάνεται πλέον κανείς ότι τα διλήμματα τίθενται πλέον με όρους πολιτικής επιβίωσης. Μιας επιβίωσης που φαίνεται να περνάει από την ΕΛΑΣ, το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.

Όσο κι αν ο πρώην πρωθυπουργός έχει ξεκαθαρίσει προς πάσα κατεύθυνση -συμπεριλαμβανομένων και των πρώην συντρόφων του- ότι κανείς δεν έχει κρατημένο «στασίδι» στο νέο κόμμα και πως οι όποιες συνεργασίες με πρόσωπα αναμένεται να λάβουν χώρα από το Φθινόπωρο, στον ΣΥΡΙΖΑ η πλευρά του προέδρου, Σωκράτη Φάμελλου υποστηρίζει ότι η ανασυγκρότηση της κεντροαριστεράς προϋποθέτει τη στήριξη του νέου εγχειρήματος.

Εισήγηση για στήριξη

Αυτό εξάλλου εισηγήθηκε στην Πολιτική Γραμματεία και η πρόταση πέρασε άνετα, την ώρα που το επόμενο μέτωπο θα είναι αυτό της Κεντρικής Επιτροπής. Απέναντι στην εισήγηση Φάμελλου βρέθηκε ανοιχτά ο Παύλος Πολάκης σε συμμαχία με τον Νίκο Παππά και η Ρένα Δούρου που σε γενικές γραμμές υποστηρίζουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να ακολουθήσει αυτόνομη πορεία.

Είναι περιττό να αναφερθεί ότι οι εν λόγω είναι «αποκλεισμένοι» από τον πρώην πρωθυπουργό. Με απλά λόγια ο Αλέξης Τσίπρας επουδενί θα έμπαινε πάλι στη δύσκολη θέση να πρέπει να δικαιολογεί τις εξάρσεις του «αψύ» Σφακιανού ή να ξανασυνεργαστεί με ανθρώπους με τους οποίους τα πράγματα δεν πήγαν καλά. Το κλίμα στις μεταξύ τους σχέσεις έχει βαρύνει εδώ και καιρό, ενώ ουδείς ξεχνά τις συμμαχίες που είχαν σχηματιστεί στο συνέδριο -τον Φεβρουάριο του 2024- και ποιος στήριξε ποιον.

Σε κάθε περίπτωση η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, για να το πούμε ωμά, δεν αναμένεται να οδηγήσει τυπικά σε απόφαση διάλυσης ή αναστολής λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ. Άλλωστε, ο ίδιος ο Σωκράτης Φάμελλος έχει απορρίψει δημοσίως τα σχετικά σενάρια, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει επίσημη συζήτηση για αυτοδιάλυση του κόμματος.

Οι συσχετισμοί

Εάν η πλειοψηφία της ΚΕ εγκρίνει την εισήγηση του Σωκράτη Φάμελλου περί στήριξης του εγχειρήματος Τσίπρα -οι συσχετισμοί στο όργανο αυτό λένε πως θα γίνει- τότε ο ΣΥΡΙΖΑ θα εισέλθει σε μια νέα φάση, κατά την οποία η αυτόνομη παρουσία του θα τεθεί υπό αμφισβήτηση στην πράξη, ανεξάρτητα από το αν θα εξακολουθήσει να υπάρχει τυπικά ως κόμμα. Σε αυτό το ενδεχόμενο το ερώτημα είναι τι θα πράξει η απέναντι πλευρά, είτε στη συνεδρίαση της ΚΕ είτε στη συνέχεια. Θα υπάρξει ακόμα μια διάσπαση;

Η πλευρά Πολάκη υποστηρίζει πως η κατάσταση είναι αναστρέψιμη εφόσον ο ΣΥΡΙΖΑ λειτουργήσει αυτόνομα. Στην τοποθέτησή του άφησε αρκετές αιχμές για την αρχηγία Τσίπρα στον ΣΥΡΙΖΑ. Από την άλλη βέβαια δεν φάνηκε διατεθειμένος να κάνει κάποια αυτοκριτική αναφορικά με το πόσες φορές έχυσε ο ίδιος την καρδάρα με το γάλα, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ βρισκόταν καβάλα στο άλογο έχοντας στριμώξει την κυβέρνηση και μια φράση του ή μια ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αρκούσε για να βγάλει τη ΝΔ από τη δύσκολη θέση.

Απούσα η αυτοκριτική

Γενικότερα πάντως, αυτοκριτική δεν υπήρξε. Ουδείς για παράδειγμα έδωσε μια σαφή εξήγηση για τους λόγους που το κόμμα ρευστοποιείται με ταχύτατους ρυθμούς από τη στιγμή που ο Αλέξης Τσίπρας επανήλθε στο δημόσιο βίο με την «Ιθάκη» αρχικά και την ΕΛΑΣ τις τελευταίες μέρες. Ουδείς ψέλλισε ένα επιχείρημα γιατί δεν περιχαρακώθηκε ο χώρος ώστε να έχει τις λιγότερες απώλειες και την ίδια ώρα να ακολουθήσει μια πορεία ανόδου πείθοντας τον κόσμο για τις προθέσεις του.

Εν ολίγοις ο ΣΥΡΙΖΑ δημοσκοπικά ακολουθεί τη μοίρα της Νέας Αριστεράς. Με τη διαφορά ότι η δεύτερη ποτέ δεν κατάφερε να πραγματοποιήσει το μεγάλο πέταγμα προς τον κόσμο, ενώ την ίδια ώρα ο ΣΥΡΙΖΑ έφθινε μέρα με τη μέρα όλο και πιο πολύ. Μια φθορά που άρχισε στις 30 Ιουνίου του 2023 και φτάνει στο σήμερα.

Υπό αυτό το πρίσμα οι αποφάσεις των επόμενων ημερών ενδέχεται να κλείσουν οριστικά έναν ιστορικό κύκλο που ξεκίνησε πριν από περισσότερο από δύο δεκαετίες και να ανοίξουν έναν νέο στον χώρο της ελληνικής Κεντροαριστεράς. Αυτό που είναι δεδομένο είναι το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στο κατώφλι μιας ιστορικής μετάβασης. Το πόσο αναίμακτα ή όχι θα τη βιώσει, είναι κάτι που μένει να το δούμε.