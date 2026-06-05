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Ο Άντονι Χεντ, ο ηθοποιός που έγινε γνωστός για τον ρόλο του Ρούπερτ Τζάιλς στη σειρά «Buffy the Vampire Slayer» απεβίωσε σε ηλικία 72 ετών.

«Έφυγε ειρηνικά από τη ζωή λόγω επιπλοκών από πνευμονία, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του», ανέφεραν σε δήλωσή τους οι κόρες του, Έμιλι και Ντέιζι Χεντ.

«Ήταν, και θα είναι για πάντα, τιμή και προνόμιο να είμαστε οι κόρες του και να έχουμε δει από πρώτο χέρι τον αντίκτυπο που είχαν τόσο ο ίδιος όσο και το έργο του σε τόσους πολλούς».

Από το σανίδι του θεάτρου

Γεννημένος στο Κάμντεν του Λονδίνου, ο Χεντ ξεκίνησε την καριέρα του στο θέατρο με ρόλους στα έργα «Ερρίκος ο 5ος» και «Ο ανεμιστήρας της Λαίδης Γουίντερμιρ», καθώς και με τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Δρ Φρανκ-Ν-Φέρτερ στην παραγωγή του «The Rocky Horror Show» στο Γουέστ Εντ το 1990.

Έγινε παγκοσμίως γνωστός για τον ρόλο του ως Ρούπερτ Τζάιλς στη σειρά «Buffy the Vampire Slayer», όπου υποδύθηκε τον μέντορα του χαρακτήρα της Σάρα Μισέλ Γκέλαρ

Ρούπερτ Μάνιον

Έγινε παγκοσμίως γνωστός για τον ρόλο του ως Ρούπερτ Τζάιλς στη σειρά «Buffy the Vampire Slayer», όπου υποδύθηκε τον μέντορα του χαρακτήρα της Σάρα Μισέλ Γκέλαρ.

Είχε επίσης επαναλαμβανόμενο ρόλο στη σειρά «Little Britain», εμφανίστηκε στην παραγωγή της BBC «Merlin», καθώς και σε κινηματογραφικούς ρόλους στις ταινίες «The Iron Lady» και «The Inbetweeners Movie». Πιο πρόσφατα, υποδύθηκε τον πρώην ιδιοκτήτη ποδοσφαιρικού συλλόγου, Ρούπερτ Μάνιον, στη σειρά «Ted Lasso».

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Η κληρονομιά του

«Γνωρίζουμε πόσο πολύ θα λείψει στους φίλους, τους συναδέλφους και τους θαυμαστές των παραστάσεων στις οποίες συμμετείχε –αγαπούσε πολύ τη δουλειά του και πάντα θεωρούσε τον εαυτό του απίστευτα τυχερό που μπόρεσε να συνεργαστεί με τόσο εξαιρετικά ταλαντούχους ανθρώπους, σε τόσο υπέροχες παραγωγές, κατά τη διάρκεια μιας καριέρας που διήρκεσε αρκετές δεκαετίες», δήλωσαν οι κόρες του.

«Η θλίψη μας είναι πολύ μεγαλύτερη από το κενό που άφησε πίσω του, αλλά γνωρίζουμε ότι η κληρονομιά του θα ζήσει μέσα από τις παραστάσεις στις οποίες συμμετείχε και μέσα από το κοινό που τις αγαπά.

»Πόσο τυχερές είμαστε που γνωρίζουμε ότι μπορούμε να τον βλέπουμε να κάνει αυτό που τόσο αγαπούσε, ακόμα και τώρα που δεν είναι πλέον μαζί μας».

*Με στοιχεία από theguardian.com