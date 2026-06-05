Πέθανε ο Άντονι Χεντ, ο ηθοποιός των σειρών «Buffy the Vampire Slayer» και «Ted Lasso», σε ηλικία 72 ετών
Ο Βρετανός ηθοποιός Άντονι Χεντ πρωταγωνίστησε στο Γουέστ Εντ πριν αποκτήσει διεθνή φήμη τη δεκαετία του ’90 με τη σειρά «Buffy the Vampire Slayer».
- Ραφήνα: Βίντεο ντοκουμέντο από την αιματηρή συμπλοκή σε πρατήριο καυσίμων
- Τρία σενάρια για την πορεία της κλιματικής αλλαγής - Η Ελλάδα στις πιο εκτεθειμένες οικονομίες
- Κοσμική θύελλα: Επιστήμονες εντόπισαν τον κρυφό άνεμο που πνέει εδώ και 20.000 χρόνια στο Γαλαξία μας
- Κοζάνη: Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα οι 13 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ – Βαρύ κατηγορητήριο
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ο Άντονι Χεντ, ο ηθοποιός που έγινε γνωστός για τον ρόλο του Ρούπερτ Τζάιλς στη σειρά «Buffy the Vampire Slayer» απεβίωσε σε ηλικία 72 ετών.
«Έφυγε ειρηνικά από τη ζωή λόγω επιπλοκών από πνευμονία, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του», ανέφεραν σε δήλωσή τους οι κόρες του, Έμιλι και Ντέιζι Χεντ.
«Ήταν, και θα είναι για πάντα, τιμή και προνόμιο να είμαστε οι κόρες του και να έχουμε δει από πρώτο χέρι τον αντίκτυπο που είχαν τόσο ο ίδιος όσο και το έργο του σε τόσους πολλούς».
Από το σανίδι του θεάτρου
Γεννημένος στο Κάμντεν του Λονδίνου, ο Χεντ ξεκίνησε την καριέρα του στο θέατρο με ρόλους στα έργα «Ερρίκος ο 5ος» και «Ο ανεμιστήρας της Λαίδης Γουίντερμιρ», καθώς και με τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Δρ Φρανκ-Ν-Φέρτερ στην παραγωγή του «The Rocky Horror Show» στο Γουέστ Εντ το 1990.
Έγινε παγκοσμίως γνωστός για τον ρόλο του ως Ρούπερτ Τζάιλς στη σειρά «Buffy the Vampire Slayer», όπου υποδύθηκε τον μέντορα του χαρακτήρα της Σάρα Μισέλ Γκέλαρ
Ρούπερτ Μάνιον
Έγινε παγκοσμίως γνωστός για τον ρόλο του ως Ρούπερτ Τζάιλς στη σειρά «Buffy the Vampire Slayer», όπου υποδύθηκε τον μέντορα του χαρακτήρα της Σάρα Μισέλ Γκέλαρ.
Είχε επίσης επαναλαμβανόμενο ρόλο στη σειρά «Little Britain», εμφανίστηκε στην παραγωγή της BBC «Merlin», καθώς και σε κινηματογραφικούς ρόλους στις ταινίες «The Iron Lady» και «The Inbetweeners Movie». Πιο πρόσφατα, υποδύθηκε τον πρώην ιδιοκτήτη ποδοσφαιρικού συλλόγου, Ρούπερτ Μάνιον, στη σειρά «Ted Lasso».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η κληρονομιά του
«Γνωρίζουμε πόσο πολύ θα λείψει στους φίλους, τους συναδέλφους και τους θαυμαστές των παραστάσεων στις οποίες συμμετείχε –αγαπούσε πολύ τη δουλειά του και πάντα θεωρούσε τον εαυτό του απίστευτα τυχερό που μπόρεσε να συνεργαστεί με τόσο εξαιρετικά ταλαντούχους ανθρώπους, σε τόσο υπέροχες παραγωγές, κατά τη διάρκεια μιας καριέρας που διήρκεσε αρκετές δεκαετίες», δήλωσαν οι κόρες του.
«Η θλίψη μας είναι πολύ μεγαλύτερη από το κενό που άφησε πίσω του, αλλά γνωρίζουμε ότι η κληρονομιά του θα ζήσει μέσα από τις παραστάσεις στις οποίες συμμετείχε και μέσα από το κοινό που τις αγαπά.
»Πόσο τυχερές είμαστε που γνωρίζουμε ότι μπορούμε να τον βλέπουμε να κάνει αυτό που τόσο αγαπούσε, ακόμα και τώρα που δεν είναι πλέον μαζί μας».
*Με στοιχεία από theguardian.com
- ΗΠΑ: Ακυρώθηκαν από δικαστήριο οι περιορισμοί στη νόμιμη μετανάστευση του Τραμπ
- Προμαχώνας: Για οπλοκατοχή καταδικάστηκαν οι πέντε μοτοσυκλετιστές των Hells Angels – Αφέθηκαν ελεύθεροι μετά την έφεση
- Κάρε Ότις: Πρώην σούπερ μόντελ κατέθεσε εναντίον πρώην διευθυντή πρακτορείου μοντέλων για βιασμούς
- ΔΟΑΕ: Κοντά στη σύναψη συμφωνίας – πλαισίου για το πυρηνικό πρόγραμμα Ιράν και ΗΠΑ – Τι ζητά η Τεχεράνη
- Ο κόσμος του Ολυμπιακού ξανά 12ος παίκτης: Πάνω από 15.500 οι ανανεώσεις των διαρκείας – Παράταση έως τη Δευτέρα
- Άλσος Βεΐκου: Βίντεο ντοκουμέντο από τη φωτιά – Ο μελισσοκόμος προσπαθούσε να σβήσει τις φλόγες
- LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
- Η Οδύσσεια: Πάρτι χιλιάδων δολαρίων στη μαύρη αγορά για τα εισιτήρια – Μεταπωλούνται έως και για $10.000
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις