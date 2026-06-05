Η Οδύσσεια: Πάρτι χιλιάδων δολαρίων στη μαύρη αγορά για τα εισιτήρια – Μεταπωλούνται έως και για $10.000

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Οι θιασώτες των blockbuster βιώνουν τη δική τους προσωπική «Οδύσσεια» στην προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν μια θέση για τη νέα δημιουργία του Κρίστοφερ Νόλαν, The Odyssey.

Με την έναρξη της προπώλησης την Πέμπτη 4 Ιουνίου, οι πλατφόρμες και η εφαρμογή της κορυφαίας αλυσίδας κινηματογράφων AMC Theatres κατέρρευσαν κάτω από το βάρος της πρωτοφανούς ζήτησης.

Χιλιάδες χρήστες βρέθηκαν αντιμέτωποι με ψηφιακές ουρές αναμονής που ξεπερνούσαν τη μία ώρα, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στις διαθέσιμες θέσεις.

Η στενότητα αυτή οδήγησε άμεσα στην εμφάνιση μιας ανεξέλεγκτης δευτερογενούς αγοράς.

Μέχρι την Παρασκευή 5 Ιουνίου, το eBay είχε κατακλυστεί από δεκάδες αγγελίες μεταπώλησης εισιτηρίων, κυρίως για τις προβολές στην κορυφαία premium μορφή IMAX 70mm.

Αξίζει να σημειωθεί ότι Η Οδύσσεια γράφει ιστορία ως η πρώτη ταινία μεγάλου μήκους που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες φιλμ IMAX, όμως ο αριθμός των αιθουσών παγκοσμίως που μπορούν να υποστηρίξουν τη συγκεκριμένη προβολή είναι εξαιρετικά περιορισμένος.

Αστρονομικές τιμές

Οι τιμές που ζητούν οι μεταπωλητές προκαλούν ίλιγγο, με χαρακτηριστικά παραδείγματα τα $1.099 για δύο εισιτήρια στο AMC Lincoln Square της Νέας Υόρκης, τα $2.000 για μια τετράδα εισιτηρίων στην ίδια αίθουσα, αλλά και το εξωπραγματικό ποσό των $10.000 για ένα πακέτο 12 εισιτηρίων σε προβολή στην πολιτεία της Τζόρτζια.

Η φρενίτιδα αυτή έρχεται σε μια χρονική συγκυρία όπου οι κινηματογραφικές αίθουσες καταγράφουν ήδη επιδόσεις-ρεκόρ.

Η AMC ανακοίνωσε πρόσφατα ότι ο Μάιος κατέγραψε την υψηλότερη προσέλευση από το 2019 με 25,5 εκατομμύρια θεατές, χάρη σε επιτυχίες τρόμου όπως το Backrooms και το Obsession.

Ο «Βασιλιάς» του box office επιστρέφει

Ο 55χρονος Κρίστοφερ Νόλαν δεν είναι ξένος προς τα εισπρακτικά φαινόμενα. Η προηγούμενη ταινία του, Oppenheimer, η οποία κυκλοφόρησε την ίδια μέρα με την Barbie τον Ιούλιο του 2023, δημιούργησε το παγκόσμιο πολιτιστικό φαινόμενο Barbenheimer.

Το Oppenheimer κατέληξε να κερδίσει 7 βραβεία Όσκαρ (μεταξύ των οποίων Καλύτερης Ταινίας και Σκηνοθεσίας), ενώ συγκέντρωσε $975,8 εκατομμύρια στο παγκόσμιο box office.

Αμφιλεγόμενο καστ, ομηρικά debate

H Οδύσσεια είναι η κινηματογραφική μεταφορά του ομώνυμου έπους του Ομήρου. Παρακολουθεί το δεκαετές, περιπετειώδες ταξίδι επιστροφής του Οδυσσέα στην Ιθάκη μετά τη λήξη του Τρωικού Πολέμου, την ίδια ώρα που μια πολυπληθής ομάδα μνηστήρων διεκδικεί τη σύζυγό του, Πηνελόπη, και τον θρόνο του.

Το καστ της ταινίας είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά των τελευταίων ετών -αν και έχει διχάσει.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συναντάμε τον Mατ Ντέϊμον ως Οδυσσέα, τον Tομ Χόλαντ ως τον γιο του, Τηλέμαχο, και την Αν Χάθαγουεϊ ως Πηνελόπη. Στην ταινία συμμετέχουν επίσης κορυφαία ονόματα όπως οι Zεντάγια, Ρόμπερτ Πάτινσον, Λουπίτα Νιόνγκο, Έλιοτ Πέιτζ, Σαρλίζ Θερόν κα.

Η επίσημη έξοδος της ταινίας στις αίθουσες έχει προγραμματιστεί για τις 17 Ιουλίου με το στοίχημα να είναι το μεγαλύτερο κινηματογραφικό γεγονός του καλοκαιριού.