Κάρε Ότις: Πρώην σούπερ μόντελ κατέθεσε εναντίον πρώην διευθυντή πρακτορείου μοντέλων για βιασμούς

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Η Αμερικανίδα Κάρε Ότις, διάσημο πρώην μοντέλο των δεκαετιών 1980-1990, κατέθεσε μήνυση στο Παρίσι σε βάρος του Ζεράλ Μαρί, πρώην διευθυντή για την Ευρώπη του Elite, ενός πρακτορείου κορυφαίων μοντέλων, έγινε σήμερα γνωστό από τον δικηγόρο της, που επιβεβαίωσε μία πληροφορία του Radio France.

Η ενάγουσα, ηλικίας σήμερα 57 ετών, που διαμένει στις ΗΠΑ, κατηγορεί τον Γάλλο, ηλικίας 76 ετών σήμερα, για «βιασμούς σε βάρος ανηλίκων όταν εκείνη ήταν 17 ετών» και για «εμπορία ανθρώπων», όπως πληροφορήθηκε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Η μήνυση, που κατατέθηκε σήμερα με παράσταση πολιτικής αγωγής, ενώπιον του δικαστηρίου του Παρισιού, υποβάλλεται από τον Ματιάς Νταρμόν, που είναι επίσης συνήγορος της Innocence en danger, «μιας οργάνωσης στο πλευρό της Κάρε από την αρχή», όπως είπε ο ίδιος στο AFP.

«Με αυτήν τη μήνυση, εάν άλλα πιθανά θύματα του Ζεράλ Μαρί βρουν το θάρρος, όπως η Κάρε, να καταθέσουν μία αγωγή, θα μπορούσαν να δουν την υπόθεσή τους να διερευνάται σωστά από τους δικαστές του Παρισιού», υποστήριξε αυτός ο δικηγόρος.

Στη μήνυση επισημαίνεται η ανάγκη για «ενδελεχείς έρευνες» προκειμένου να «εξακριβωθεί εάν άλλα θύματα ενδέχεται να έχουν εκτεθεί σε παρόμοιες ενέργειες σε ένα ανάλογο πλαίσιο».

Τι λέει η πλευρά του Ζεράλ Ματί

Η Κάρε Ότις, που ανήκε στο κλειστό κλαμπ των top model (στο πλευρό άλλων πρώην λαμπερών εκπροσώπων του χώρου της μόδας όπως η Ναόμι Κάμπελ, η Κλόντια Σίφερ ή και η Σίντι Κρόφορντ), υποστηρίζει πως τα φερόμενα γεγονότα εκτυλίχθηκαν στο σπίτι του Ζεράλ Μαρί στα μέσα της δεκαετίας του 1980, απουσία της συντρόφου του εκείνη την εποχή, του κορυφαίου μοντέλου Λίντα Εβανγκελίστα.

«Οι ψευδείς κατηγορίες της Κάρε Ότις έχουν ήδη βρεθεί στο επίκεντρο μιας ενδελεχούς έρευνας, με την υπόθεση να αρχειοθετείται το 2023», απάντησε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων η Σελίν Μπεκερμάν, συνήγορος του Ζεράλ Μαρί, όπως μετέφερε το ΑΠΕ.

Η Μπεκερμάν δυσκολεύεται να κατανοήσει «πώς μια νέα μήνυση, σχετικά με τα ίδια γεγονότα -που φέρεται να διαπράχθηκαν πριν από περισσότερα από σαράντα χρόνια- θα μπορούσε να επιτύχει, χωρίς να παραβιάζονται οι πιο βασικές αρχές του δικαίου μας».

«Ο Ζεράλ Μαρί έχει εμπιστοσύνη στο δικαστικό σύστημα της χώρας μας», κατέληξε η δικηγόρος.

Βιασμοί και κύκλωμα τράφικινγκ

Ο Ότις, ο οποίος τότε ήταν 17 ετών, στάλθηκε στο Παρίσι το 1986 από το πρακτορείο μοντέλων Elite και φιλοξενήθηκε στο διαμέρισμα του Μαρί, «πιστεύοντας λανθασμένα ότι ήθελε να την υποστηρίξει στην καριέρα της ως μοντέλο», σύμφωνα με την καταγγελία.

«Κατά τη διάρκεια της διαμονής της στο διαμέρισμα, ισχυρίζεται ότι βιάστηκε επανειλημμένα από τον κατηγορούμενο, ο οποίος στη συνέχεια κανόνισε να την παραδώσει σε άλλους πλούσιους άνδρες σε όλη την Ευρώπη», όπως προστίθεται από το Associated Press.

Σύμφωνα με την καταγγελία, η Ότις δεν πληρώθηκε ποτέ για τη δουλειά της ως μοντέλο.

«Στόχος μας είναι να δώσουμε σε άλλα θύματα την ευκαιρία να βρουν το θάρρος να προσχωρήσουν στην καταγγελία μας», δήλωσε ο Ντάρμον. «Ανοίγουμε το δρόμο σε όλους όσους έχουν πληγεί από αυτή την υπόθεση διεθνούς εμβέλειας, ώστε να βγουν στο προσκήνιο και να ακουστούν οι φωνές τους».

Ο γαλλικός ραδιοτηλεοπτικός σταθμός France Info μετέδωσε την Παρασκευή ότι η Ότις δήλωσε ότι ήθελε να «καταγγείλει ένα ολόκληρο σύστημα σεξουαλικής κακοποίησης μοντέλων που διήρκεσε για χρόνια στη βιομηχανία της μόδας», παραλληλίζοντας την υπόθεση με τις επιπτώσεις της υπόθεσης Τζέφρι Έπσταϊν.

Σύμφωνα με τη γαλλική νομοθεσία, τα θύματα που ήταν ανήλικα κατά τη στιγμή της φερόμενης σεξουαλικής κακοποίησης μπορούν να υποβάλουν ποινική καταγγελία έως και 30 χρόνια μετά την ενηλικίωσή τους, γεγονός που τους επιτρέπει να το πράξουν έως την ηλικία των 48 ετών.