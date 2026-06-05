newspaper
Παρασκευή 05 Ιουνίου 2026
weather-icon 25o
Stream

in
newspaper

# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Κάρε Ότις: Πρώην σούπερ μόντελ κατέθεσε εναντίον πρώην διευθυντή πρακτορείου μοντέλων για βιασμούς
Κόσμος 05 Ιουνίου 2026, 20:41

Κάρε Ότις: Πρώην σούπερ μόντελ κατέθεσε εναντίον πρώην διευθυντή πρακτορείου μοντέλων για βιασμούς

Πρώην σούπερ μόντελ των 90's και 00΄s κατέθεσε σε βάρος του πρώην επικεφαλής του πρακτορείου Elite Europe για βιασμούς. Η υπόθεση της Ότις έχει παραγραφεί, αλλά θέλει να ωθήσει άλλα θύματα να μιλήσουν

Σύνταξη
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Δύο απρόσμενες συνήθειες που ίσως αποκαλύπτουν υψηλή ευφυΐα

Δύο απρόσμενες συνήθειες που ίσως αποκαλύπτουν υψηλή ευφυΐα

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Η Αμερικανίδα Κάρε Ότις, διάσημο πρώην μοντέλο των δεκαετιών 1980-1990, κατέθεσε μήνυση στο Παρίσι σε βάρος του Ζεράλ Μαρί, πρώην διευθυντή για την Ευρώπη του Elite, ενός πρακτορείου κορυφαίων μοντέλων, έγινε σήμερα γνωστό από τον δικηγόρο της, που επιβεβαίωσε μία πληροφορία του Radio France.

Η ενάγουσα, ηλικίας σήμερα 57 ετών, που διαμένει στις ΗΠΑ, κατηγορεί τον Γάλλο, ηλικίας 76 ετών σήμερα, για «βιασμούς σε βάρος ανηλίκων όταν εκείνη ήταν 17 ετών» και για «εμπορία ανθρώπων», όπως πληροφορήθηκε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Η μήνυση, που κατατέθηκε σήμερα με παράσταση πολιτικής αγωγής, ενώπιον του δικαστηρίου του Παρισιού, υποβάλλεται από τον Ματιάς Νταρμόν, που είναι επίσης συνήγορος της Innocence en danger, «μιας οργάνωσης στο πλευρό της Κάρε από την αρχή», όπως είπε ο ίδιος στο AFP.

«Με αυτήν τη μήνυση, εάν άλλα πιθανά θύματα του Ζεράλ Μαρί βρουν το θάρρος, όπως η Κάρε, να καταθέσουν μία αγωγή, θα μπορούσαν να δουν την υπόθεσή τους να διερευνάται σωστά από τους δικαστές του Παρισιού», υποστήριξε αυτός ο δικηγόρος.

Στη μήνυση επισημαίνεται η ανάγκη για «ενδελεχείς έρευνες» προκειμένου να «εξακριβωθεί εάν άλλα θύματα ενδέχεται να έχουν εκτεθεί σε παρόμοιες ενέργειες σε ένα ανάλογο πλαίσιο».

Τι λέει η πλευρά του Ζεράλ Ματί

Η Κάρε Ότις, που ανήκε στο κλειστό κλαμπ των top model (στο πλευρό άλλων πρώην λαμπερών εκπροσώπων του χώρου της μόδας όπως η Ναόμι Κάμπελ, η Κλόντια Σίφερ ή και η Σίντι Κρόφορντ), υποστηρίζει πως τα φερόμενα γεγονότα εκτυλίχθηκαν στο σπίτι του Ζεράλ Μαρί στα μέσα της δεκαετίας του 1980, απουσία της συντρόφου του εκείνη την εποχή, του κορυφαίου μοντέλου Λίντα Εβανγκελίστα.

«Οι ψευδείς κατηγορίες της Κάρε Ότις έχουν ήδη βρεθεί στο επίκεντρο μιας ενδελεχούς έρευνας, με την υπόθεση να αρχειοθετείται το 2023», απάντησε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων η Σελίν Μπεκερμάν, συνήγορος του Ζεράλ Μαρί, όπως μετέφερε το ΑΠΕ.

Η Μπεκερμάν δυσκολεύεται να κατανοήσει «πώς μια νέα μήνυση, σχετικά με τα ίδια γεγονότα -που φέρεται να διαπράχθηκαν πριν από περισσότερα από σαράντα χρόνια- θα μπορούσε να επιτύχει, χωρίς να παραβιάζονται οι πιο βασικές αρχές του δικαίου μας».

«Ο Ζεράλ Μαρί έχει εμπιστοσύνη στο δικαστικό σύστημα της χώρας μας», κατέληξε η δικηγόρος.

Βιασμοί και κύκλωμα τράφικινγκ

Ο Ότις, ο οποίος τότε ήταν 17 ετών, στάλθηκε στο Παρίσι το 1986 από το πρακτορείο μοντέλων Elite και φιλοξενήθηκε στο διαμέρισμα του Μαρί, «πιστεύοντας λανθασμένα ότι ήθελε να την υποστηρίξει στην καριέρα της ως μοντέλο», σύμφωνα με την καταγγελία.

«Κατά τη διάρκεια της διαμονής της στο διαμέρισμα, ισχυρίζεται ότι βιάστηκε επανειλημμένα από τον κατηγορούμενο, ο οποίος στη συνέχεια κανόνισε να την παραδώσει σε άλλους πλούσιους άνδρες σε όλη την Ευρώπη», όπως προστίθεται από το Associated Press.

Σύμφωνα με την καταγγελία, η Ότις δεν πληρώθηκε ποτέ για τη δουλειά της ως μοντέλο.

«Στόχος μας είναι να δώσουμε σε άλλα θύματα την ευκαιρία να βρουν το θάρρος να προσχωρήσουν στην καταγγελία μας», δήλωσε ο Ντάρμον. «Ανοίγουμε το δρόμο σε όλους όσους έχουν πληγεί από αυτή την υπόθεση διεθνούς εμβέλειας, ώστε να βγουν στο προσκήνιο και να ακουστούν οι φωνές τους».

Ο γαλλικός ραδιοτηλεοπτικός σταθμός France Info μετέδωσε την Παρασκευή ότι η Ότις δήλωσε ότι ήθελε να «καταγγείλει ένα ολόκληρο σύστημα σεξουαλικής κακοποίησης μοντέλων που διήρκεσε για χρόνια στη βιομηχανία της μόδας», παραλληλίζοντας την υπόθεση με τις επιπτώσεις της υπόθεσης Τζέφρι Έπσταϊν.

Σύμφωνα με τη γαλλική νομοθεσία, τα θύματα που ήταν ανήλικα κατά τη στιγμή της φερόμενης σεξουαλικής κακοποίησης μπορούν να υποβάλουν ποινική καταγγελία έως και 30 χρόνια μετά την ενηλικίωσή τους, γεγονός που τους επιτρέπει να το πράξουν έως την ηλικία των 48 ετών.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Δύο απρόσμενες συνήθειες που ίσως αποκαλύπτουν υψηλή ευφυΐα

Δύο απρόσμενες συνήθειες που ίσως αποκαλύπτουν υψηλή ευφυΐα

Economy
Οφειλές: Μέσα στον Ιούνιο η αύξηση του ορίου ακατάσχετου λογαριασμού

Οφειλές: Μέσα στον Ιούνιο η αύξηση του ορίου ακατάσχετου λογαριασμού

inWellness
inTown
Stream newspaper
Απάντηση Ζελένσκι σε Πούτιν: «Η ρωσική πλευρά επιλέγει και πάλι τον πόλεμο»
Προβάδισμα στον πόλεμο 05.06.26

Απάντηση Ζελένσκι σε Πούτιν: «Η ρωσική πλευρά επιλέγει και πάλι τον πόλεμο»

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σχολίασε με ένα σύντομο βίντεο την απάντηση Πούτιν ο οποίος ζήλωσε πως δεν βρίσκει λόγο για συνάντηση προτού υπάρξει συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΔΟΑΕ: Κοντά στη σύναψη συμφωνίας – πλαισίου για το πυρηνικό πρόγραμμα Ιράν και ΗΠΑ – Τι ζητά η Τεχεράνη
Οι τελευταίες πληροφορίες 05.06.26

ΔΟΑΕ: Κοντά στη σύναψη συμφωνίας - πλαισίου για το πυρηνικό πρόγραμμα Ιράν και ΗΠΑ - Τι ζητά η Τεχεράνη

Το Ιράν ζητά την αποδέσμευση παγωμένων περιουσιακών στοιχείων του από τις ΗΠΑ, αξίας 24 δισεκατομμυρίων - Τι δήλωσε ο στρατιωτικός σύμβουλος του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Γαλλία: Στην 11χρονη που αγνοείτο ανήκει η σορός που βρέθηκε σε σιλό σιτηρών
Κόσμος 05.06.26

Τραγικό φινάλε στη Γαλλία: Στην 11χρονη που αγνοείτο ανήκει η σορός που βρέθηκε σε σιλό σιτηρών

Βασικός ύποπτος για την εξαφάνιση και τον θάνατο του παιδιού είναι ένας 41χρονος, που έχει καταγγελθεί έξι φορές στο παρελθόν για σεξουαλικές επιθέσεις και βιασμούς παιδιών - Oργή στη Γαλλία για τις παραλείψεις σε σχέση με την υπόθεση

Σύνταξη
Η σκοτεινή πλευρά του Μουντιάλ 2026: Μπορεί ένα τουρνουά ποδοσφαίρου να… βλάψει τον πλανήτη;
Αθλητισμός & Σπορ 05.06.26

Η σκοτεινή πλευρά του Μουντιάλ 2026: Μπορεί ένα τουρνουά ποδοσφαίρου να… βλάψει τον πλανήτη;

Το Μουντιάλ επιστρέφει σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά, όμως η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή κρύβει μια σκληρή πραγματικότητα. Έκθεση προειδοποιεί ότι οι τεράστιες αποστάσεις και οι αεροπορικές μετακινήσεις φέρνουν ένα πρωτοφανές περιβαλλοντικό κόστος

Μαρία Κρουστάλη
Μαρία Κρουστάλη
Στάρμερ: Η Ρωσία θα μπορούσε να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ από το 2030
Κόσμος 05.06.26

Στάρμερ: Η Ρωσία θα μπορούσε να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ από το 2030

«Δεν είναι υπερβολικό να πούμε πως ζούμε στην πιο επικίνδυνη και αβέβαιη περίοδο της ζωής μας», σημείωσε ο Κιρ Στάρμερ, προσθέτοντας πως αποτελεί «ευθύνη» της κυβέρνησής του να «είναι έτοιμη»

Σύνταξη
Γαλλία και Γερμανία προτείνουν σταδιακή ενσωμάτωση των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Κόσμος 05.06.26

Γαλλία και Γερμανία προτείνουν σταδιακή ενσωμάτωση των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Γαλλία και η Γερμανία υποστηρίζουν ότι η πολιτική διεύρυνσης χρειάζεται «νέα δυναμική» και ζητούν μια πιο αποτελεσματική διαδικασία ένταξης που θα επικεντρώνεται στις μεταρρυθμίσεις και όχι στα διαδικαστικά εμπόδια

Σύνταξη
Ιρλανδία: Απαγορεύει την είσοδο στους ακροδεξιούς Ισραηλινούς υπουργούς Γκβιρ και Σμότριτς
Κόσμος 05.06.26

Ιρλανδία: Απαγορεύει την είσοδο στους ακροδεξιούς Ισραηλινούς υπουργούς Γκβιρ και Σμότριτς

Η ανακοίνωση αυτή από την Ιρλανδία εκδίδεται ενώ στους κόλπους της ΕΕ, Ιταλία και Ισπανία απαίτησαν την επιβολή κυρώσεων κατά του Ισραηλινού υπουργού Γκβιρ, μετά τη δημοσίευση βίντεο που δείχνει την ωμή μεταχείριση που επιφύλαξε σε ξένους ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα

Σύνταξη
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Εξετάζει νέους περιορισμούς στις βίζες Ρώσων πολιτών – Επιστολή 11 χωρών της ζώνης Σένγκεν
Δείτε αναλυτικά 05.06.26

Νέους περιορισμούς στις βίζες Ρώσων πολιτών εξετάζει η ΕΕ - Επιστολή 11 χωρών της ζώνης Σένγκεν

«Ο περιορισμός της έκδοσης βίζας σε Ρώσους πολίτες αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την αρχή της ρωσικής επιθετικότητας κατά της Ουκρανίας το 2022»

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αυτή η κρυμμένη κατοικία σε ένα ελληνικό νησί αφήνει μακριά τον υπόλοιπο κόσμο
«Κάλλυμα» 05.06.26

Αυτή η κρυμμένη κατοικία σε ένα ελληνικό νησί αφήνει μακριά τον υπόλοιπο κόσμο

Σχεδιασμένη από το αρχιτεκτονικό γραφείο Ateno Architecture Studio στο Μεγανήσι, η Euthea, που στα ελληνικά σημαίνει τόσο «ωραία θέα» όσο και «ευθεία γραμμή», ενσωματώνεται αρμονικά στο τοπίο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Βουτιά στην τιμή του Bitcoin, αρνητικό ρεκόρ 20μήνου – Πού οφείλεται η πτώση
Διεθνής Οικονομία 05.06.26

Βουτιά στην τιμή του Bitcoin, αρνητικό ρεκόρ 20μήνου – Πού οφείλεται η πτώση

Η πτωτική κίνηση του Bitcoin επιδεινώθηκε μετά την ανακοίνωση της έκθεσης για την απασχόληση Μαΐου στις ΗΠΑ, η οποία ήταν καλύτερη από το αναμενόμενο, οδηγώντας σε άνοδο των αποδόσεων και ασκώντας πίεση στα περιουσιακά στοιχεία υψηλού κινδύνου

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Στεγαστική κρίση: Το κόστος των ενοικίων αδειάζει τις τσέπες των Αθηναίων – Όνειρο απατηλό η προσιτότητα στη στέγαση
Στεγαστική κρίση 05.06.26

Το κόστος των ενοικίων αδειάζει τις τσέπες των Αθηναίων - Όνειρο απατηλό η προσιτότητα στη στέγαση

Όταν το κόστος για στέγαση «καταπίνει» σχεδόν έναν ολόκληρο μισθό. Μια διευρυνόμενη γεωγραφική ανισότητα που αποδεικνύει ότι το πρόβλημα δεν εντοπίζεται πλέον μόνο στις παραδοσιακά ακριβές πρωτεύουσες του βορρά, αλλά πλήττει δραματικά τον ευρωπαϊκό νότο και τις τουριστικές μητροπόλεις.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Απάντηση Ζελένσκι σε Πούτιν: «Η ρωσική πλευρά επιλέγει και πάλι τον πόλεμο»
Προβάδισμα στον πόλεμο 05.06.26

Απάντηση Ζελένσκι σε Πούτιν: «Η ρωσική πλευρά επιλέγει και πάλι τον πόλεμο»

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σχολίασε με ένα σύντομο βίντεο την απάντηση Πούτιν ο οποίος ζήλωσε πως δεν βρίσκει λόγο για συνάντηση προτού υπάρξει συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Προμαχώνας: Για οπλοκατοχή καταδικάστηκαν οι πέντε μοτοσυκλετιστές των Hells Angels – Αφέθηκαν ελεύθεροι μετά την έφεση
Ελλάδα 05.06.26

Προμαχώνας: Για οπλοκατοχή καταδικάστηκαν οι πέντε μοτοσυκλετιστές των Hells Angels – Αφέθηκαν ελεύθεροι μετά την έφεση

Κατά την απολογία τους, οι πέντε μοτοσυκλετιστές δήλωσαν ότι είναι δόκιμα μέλη των Hells Angels. Εξηγώντας γιατί είχαν στην κατοχή τους μαχαίρια, γκλοπ και σιδερογροθιές, υποστήριξαν ότι στη χώρα τους η κατοχή των συγκεκριμένων αντικειμένων δεν απαγορεύεται.

Σύνταξη
ΔΟΑΕ: Κοντά στη σύναψη συμφωνίας – πλαισίου για το πυρηνικό πρόγραμμα Ιράν και ΗΠΑ – Τι ζητά η Τεχεράνη
Οι τελευταίες πληροφορίες 05.06.26

ΔΟΑΕ: Κοντά στη σύναψη συμφωνίας - πλαισίου για το πυρηνικό πρόγραμμα Ιράν και ΗΠΑ - Τι ζητά η Τεχεράνη

Το Ιράν ζητά την αποδέσμευση παγωμένων περιουσιακών στοιχείων του από τις ΗΠΑ, αξίας 24 δισεκατομμυρίων - Τι δήλωσε ο στρατιωτικός σύμβουλος του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 05.06.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:00 το Game 2 των τελικών της Stoiximan GBL ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Η Οδύσσεια: Πάρτι χιλιάδων δολαρίων στη μαύρη αγορά για τα εισιτήρια – Μεταπωλούνται έως και για $10.000
Μια άλλη Οδύσσεια 05.06.26

Η Οδύσσεια: Πάρτι χιλιάδων δολαρίων στη μαύρη αγορά για τα εισιτήρια – Μεταπωλούνται έως και για $10.000

Τα εισιτήρια για την πολυαναμενόμενη Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν κυκλοφόρησαν την Πέμπτη 4 Ιουνίου, ενόψει της παγκόσμιας πρεμιέρας στις 17 Ιουλίου, προκαλώντας παροξυσμό στους φαν

Σύνταξη
Γαλλία: Στην 11χρονη που αγνοείτο ανήκει η σορός που βρέθηκε σε σιλό σιτηρών
Κόσμος 05.06.26

Τραγικό φινάλε στη Γαλλία: Στην 11χρονη που αγνοείτο ανήκει η σορός που βρέθηκε σε σιλό σιτηρών

Βασικός ύποπτος για την εξαφάνιση και τον θάνατο του παιδιού είναι ένας 41χρονος, που έχει καταγγελθεί έξι φορές στο παρελθόν για σεξουαλικές επιθέσεις και βιασμούς παιδιών - Oργή στη Γαλλία για τις παραλείψεις σε σχέση με την υπόθεση

Σύνταξη
Η σκοτεινή πλευρά του Μουντιάλ 2026: Μπορεί ένα τουρνουά ποδοσφαίρου να… βλάψει τον πλανήτη;
Αθλητισμός & Σπορ 05.06.26

Η σκοτεινή πλευρά του Μουντιάλ 2026: Μπορεί ένα τουρνουά ποδοσφαίρου να… βλάψει τον πλανήτη;

Το Μουντιάλ επιστρέφει σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά, όμως η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή κρύβει μια σκληρή πραγματικότητα. Έκθεση προειδοποιεί ότι οι τεράστιες αποστάσεις και οι αεροπορικές μετακινήσεις φέρνουν ένα πρωτοφανές περιβαλλοντικό κόστος

Μαρία Κρουστάλη
Μαρία Κρουστάλη
Πέθανε ο Γιώργος Σουφλιάς
Πολιτική 05.06.26

Πέθανε ο Γιώργος Σουφλιάς

Ο Γιώργος Σουφλιάς αποσύρθηκε από την ενεργό πολιτική το 2009 την επόμενη των εκλογών μετά τη συντριπτική ήττα της ΝΔ

Σύνταξη
AJ Dybantsa: Το απόλυτο φαβορί του NBA Draft που έγινε «αυτοκρατορία» πριν καν πατήσει στο παρκέ
Μπάσκετ 05.06.26

Το απόλυτο φαβορί του NBA Draft που έγινε «αυτοκρατορία» πριν καν πατήσει στο παρκέ

Το επιχειρηματικό φαινόμενο AJ Dybantsa: Ο 19χρονος Αμερικανός καλαθοσφαιριστής επαναπροσδιορίζει το προφίλ του σύγχρονου αθλητή, έχοντας ήδη εξασφαλίσει συμβόλαια εκατομμυρίων με κολοσσούς.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
H συναυλία των Sex Pistols στο Μάντσεστερ που μάζεψε 50 άτομα και γέννησε το βρετανικό post-punk
Διήρκεσε μισή ώρα 05.06.26

H συναυλία των Sex Pistols στο Μάντσεστερ που μάζεψε 50 άτομα και γέννησε το βρετανικό post-punk

Λίγο μετά την πρώτη εμφάνιση των Sex Pistols στο Μάντσεστερ, πριν 50 χρόνια, άρχισε να φουντώνει το κύμα του post-punk. Ωστόσο στη συναυλία παρευρέθηκε μόνο ένα κοινό 30 έως 50 ατόμων και διήρκεσε το πολύ μισή ώρα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σαμαράς: Εχω πάρει τις αποφάσεις μου – Δεν θα ήμουν εδώ αν δεν πίστευα ότι η χώρα βρίσκεται σε κίνδυνο
Πολιτική Γραμματεία 05.06.26 Upd: 20:30

Σαμαράς: Εχω πάρει τις αποφάσεις μου – Δεν θα ήμουν εδώ αν δεν πίστευα ότι η χώρα βρίσκεται σε κίνδυνο

«Οι αγώνες για τον τόπο σου δεν είναι επάγγελμα, στους αγώνες για την πατρίδα δεν υπάρχει σύνταξη» τόνισε ο Αντώνης Σαμαράς από την Κρήτη, δείχνοντας προς τη δημιουργία κόμματος. Ασκώντας σκληρή κρητική στην κυβέρνηση, για τα εθνικά θέματα, την οικονομία, τα σκάνδαλα τόνισε ότι «η Ελλάδα δεν μπορεί να μείνει παρατημένη και βουβή». Στο στόχαστρο και ο Αλ. Τσίπρας.

Σύνταξη
Στάρμερ: Η Ρωσία θα μπορούσε να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ από το 2030
Κόσμος 05.06.26

Στάρμερ: Η Ρωσία θα μπορούσε να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ από το 2030

«Δεν είναι υπερβολικό να πούμε πως ζούμε στην πιο επικίνδυνη και αβέβαιη περίοδο της ζωής μας», σημείωσε ο Κιρ Στάρμερ, προσθέτοντας πως αποτελεί «ευθύνη» της κυβέρνησής του να «είναι έτοιμη»

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Παρασκευή 05 Ιουνίου 2026
Cookies