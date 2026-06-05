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ΗΠΑ: Ιερέας απολύθηκε για παραπλήσιες θέσεις με τον αντιπρόεδρο Βανς σχετικά με εξωγήινους και δαίμονες
Κόσμος 05 Ιουνίου 2026, 23:35

ΗΠΑ: Ιερέας απολύθηκε για παραπλήσιες θέσεις με τον αντιπρόεδρο Βανς σχετικά με εξωγήινους και δαίμονες

Ένας ιερέας - εξορκιστής στις ΗΠΑ απομακρύνθηκε από το αξίωμα του εξορκιστή μετά από δηλώσεις του για τα UFO, τους δαίμονες και την... μεταξύ τους σχέση.

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Ο καθολικός αρχιεπίσκοπος της Ουάσιγκτον, ο καρδινάλιος Ρόμπερτ ΜακΈλροϊ, απομάκρυνε την Τετάρτη έναν γνωστό ιερέα από το αξίωμα του εξορκιστή της αρχιεπισκοπής, αφού ο τελευταίος είχε κάνει δημόσιες δηλώσεις στις οποίες υποδείκνυε ότι οι θεάσεις UFO ήταν έργο δαιμόνων, σύμφωνα με το NBC.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Ντι Τζέι Βανς, είχε πει πως οι εξωγήινοι είναι δαίμονες και είχε ξεσηκώσει αντιδράσεις σχετικά με την κατάσταση της πολιτικής στις ΗΠΑ. Ο ίδιος είχε αναρτήσει και τα «15 σημάδια πως το σπίτι σας έχει δαίμονες» που ακολουθεί παρακάτω.

Πρέπει να γίνει σαφές πως τα ζητήματα των εξωγήινων δεν αντιμετωπίζονται στις ΗΠΑ όπως στην Ευρώπη, πως δηλαδή μπορεί να υπάρχουν άλλες μορφές ζωής σε άλλους πλανήτες βάσει πιθανοτήτων. Αλλά είναι κάτι βαθιά ριζωμένο στην κουλτούρα, τις ταινίες και τις σειρές τους εδώ και δεκαετίες με την αγνή τρέλα και ακόμα και θεωρίες εξωγήινων που εκπαίδευσαν αρχαίους πολιτισμούς να είναι ορατές ακόμα και στην τηλεόραση. Χωρίς η θρησκεία να μένει ασυγκίνητη.

Ο Μακέλροϊ δήλωσε ότι η αρχιεπισκοπή διακόπτει επίσης τις σχέσεις της με το Κέντρο Πνευματικής Αναγέννησης του Αγίου Μιχαήλ, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό με έδρα την Ουάσιγκτον, τον οποίο διευθύνει ο ιερέας, ο Μονσινιόρ Στίβεν Ροσέτι.

Ο αρχιεπίσκοπος δήλωσε ότι οι δηλώσεις του Ροσέτι «που συνδέουν τα UFO με τη δαιμονική παρουσία και η πρόσφατη χρήση των κοινωνικών μέσων από το Κέντρο υπονομεύουν σοβαρά την πολύ ακριβή διδασκαλία της Εκκλησίας σχετικά με τον διάβολο, τους δαίμονες και τον εξορκισμό».

Είναι σαφές πως η πολιτική και η κοινωνική ζωή των ΗΠΑ γνωρίζει ημέρες συνωμοσίας, αντιεπιστημονικότητας και αγνής τρέλας. Αυτό που δεν είναι σαφές είναι αν η καθαίρεση από την θέση του ιερέα, μπορεί να πλήττει την Ελευθερία του Λόγου του ιερέα, η οποία υπερισχύει σε πολλές περιπτώσεις.

«Στους δαίμονες αρέσει να κρύβονται»

«Υπάρχει ένας κίνδυνος εδώ», δήλωσε ο Ροσέτι την Παρασκευή σε ένα βίντεο στη σελίδα του στο Facebook, όπου αναφέρθηκε στις θεάσεις UFO και στην ύπαρξη εξωγήινων. «Ως εξορκιστής ήθελα να επισημάνω αυτόν τον κίνδυνο. Και αυτός είναι ότι στους δαίμονες αρέσει να κρύβονται. … Δεν θέλουν να γνωρίζουμε τι κάνουν, επειδή είναι πιο αποτελεσματικοί όταν δεν το συνειδητοποιούμε».

«Μπορούν να μπουν στο μυαλό σου, ξέρεις, και να χειραγωγήσουν τα πράγματα στον κόσμο για να μας επηρεάσουν να κάνουμε το κακό». «Είναι προσωπική μου πεποίθηση ότι πιθανώς πολλές, αν όχι οι περισσότερες, από αυτές τις θεάσεις UFO είναι στην πραγματικότητα δαίμονες», πρόσθεσε ο Ροσέτι σε μια δήλωση μνημείο αντιεπιστημονικότητας και αγνής τρέλας.

Ο Ροσέτι ανέφερε επίσης ότι οι άνθρωποι μπορούν να είναι καλοί καθολικοί και να πιστεύουν ότι υπάρχει ζωή σε άλλους πλανήτες, αν και ο ίδιος προσωπικά δεν πιστεύει ότι υπάρχει ζωή αλλού.

Σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο του Κέντρου του Αγίου Μιχαήλ, ο Ροσέτι δήλωσε ότι τον λυπεί η ενέργεια της αρχιεπισκοπής.

«Ζητώ συγχώρεση για όποιον τρόπο δεν ήμουν πιστός στις διδασκαλίες του Μαγεστηρίου της Εκκλησίας, ιδιαίτερα στο βίντεο που αναφέρθηκε σχετικά με τους “εξωγήινους και το δαιμονικό”», είπε. «Πιστεύω ότι είναι υψίστης σημασίας να είμαστε υπάκουοι στην Εκκλησία και θα συνεχίσω να προσπαθώ να υποτάσσω όλα όσα κάνω και το Κέντρο ώστε να είμαστε έτσι υπάκουοι».

Ο Ροσέτι, ο οποίος έχει πάνω από 148.000 ακόλουθους στο Instagram, είναι ένας διακεκριμένος ψυχολόγος καθώς και εξορκιστής, χωρίς να υπάρχει η παραμικρή γνώση πως μπορεί η ψυχολογία και ο εξορκισμός να είναι συμβατές έννοιες μεταξύ τους.  Το κέντρο του ειδικεύεται στην προσφορά πνευματικής θεραπείας σε ιερείς που αντιμετωπίζουν διάφορες δυσκολίες.

Το 2023, δήλωσε στο Associated Press ότι υπήρχε αυξανόμενο και ανανεωμένο ενδιαφέρον για πληροφορίες σχετικά με τη δαιμονική κατοχή και τον εξορκισμό. Ίσως το ερώτημα το οποίο γεννάται να είναι, το αν η αμερικανική πολιτική λέει αυτά που θέλει να ακούσει η κοινωνία, όσο τρελά και αν είναι ή αν είναι αλληλοτροφοδοτούμενοι χώροι και η αντιεπιστημονικότητα της πολιτικής ενισχύει την αντιεπιστημονικότητα της κοινωνίας.

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