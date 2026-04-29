Για χρόνια σχεδίαζε τις επιθέσεις ο 89χρονος – Ο οπλισμός, τα μάγια και οι συντάξεις – «Με κυνηγάνε δαίμονες» έλεγε στην κόρη του

Για περισσότερο από πέντε χρόνια φαίνεται ότι σχεδίαζε τις ένοπλες επιθέσεις ο 89χρονος που εισέβαλε στα γραφεία του ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στο Πρωτοδικείο στο κέντρο της Αθήνας τραυματίζοντας συνολικά πέντε υπαλλήλους.

Σύμφωνα με όσα είπε ο ίδιος την καραμπίνα και το περίστροφο που είχε στην κατοχή του τα είχε αγοράσει πριν 5 ίσως και περισσότερα χρόνια από Ρομά στο χωριό του στην Καλαμάτα. Μάλιστα όπως είπε είχε δουλέψει ως οπλουργός στην Αμερική και ο ίδιος τροποποίησε την καραμπίνα για να χωράει και να την κρύβει κάτω από το παλτό του.

Τα όπλα και οι σφαίρες

Επίσης είπε ότι έκανε και πρόβες με τα όπλα πυροβολώντας σε χωράφια στο χωριό του.

Την τελική απόφαση για τις ένοπλες επιθέσεις την έλαβε πριν τα Χριστούγεννα φέτος. Όπως είπε είχε σχεδιάσει να επιτεθεί τον χειμώνα για να μπορεί να φοράει την καπαρντίνα και να κρύβει την καραμπίνα. Ωστόσο είχε δουλειές και διάφορες άλλε ασχολίες και πέρασε ο καιρός. Έτσι αποφάσισε να επιτεθεί το πρωί της Τρίτης για να μην περάσει και άλλο ο καιρός.

Το σχέδιό του ήταν να χτυπήσει στα γραφεία του ΕΦΚΑ, στο Πρωτοδικείου και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στο Στρασβούργο διότι και εκεί οι υπάλληλοι, όπως είπε του είχαν απαντήσει σε επιστολή που είχε στείλει για τη σύνταξή του στην Ελλάδα και τον κορόιδευαν.

Μάλιστα φέρεται να ισχυρίστηκε ότι ήθελε να τον συλλάβουν στη Γαλλία και εκεί να πάει φυλακή.

Ειδικότερα για το Πρωτοδικείο είπε ότι την περασμένη εβδομάδα είχε πάει δυο-τρεις φορές για να δει από πού θα μπει και διαπίστωσε ότι δεν γινόταν έλεγχος.

Τι έκρυβες στις αποσκευές του

Κατά την έρευνα στις χειραποσκευές του, οι αστυνομικοί εντόπισαν, σύμφωνα με πληροφορίες, πέντε φακέλους που περιείχαν συνολικά 1.500 ευρώ και 4.000 δολάρια ΗΠΑ. Στη βαλίτσα του βρέθηκαν ρούχα, εσώρουχα, πιτζάμες, ξυραφάκια, τα φάρμακά του, ακόμη και το πιεσόμετρο του, καθώς και το διαβατήριό του, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι είχε προετοιμαστεί να παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα στο εξωτερικό.

Εκτός από το περίστροφο με τα έξι φυσίγγια που βρέθηκε πάνω του μετά τη σύλληψή του σε ξενοδοχείο στην Πάτρα, οι αστυνομικοί εντόπισαν στις τσέπες του οκτώ ακόμη φυσίγγια για περίστροφο και ένα φυσίγγιο κυνηγετικού όπλου, καθώς και 300 ευρώ. Σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του στα Κάτω Πατήσια, βρέθηκαν ένα όπλο ρέπλικα και δύο αναδιπλούμενα μαχαίρια.

Την ίδια ώρα, κοντά στο Πρωτοδικείο, στο σημείο όπου κινήθηκε μετά την επίθεση, οι αστυνομικοί εντόπισαν οκτώ κυνηγετικά φυσίγγια, τα οποία φέρεται να πέταξε ο δράστης μετά τον πυροβολισμό και τον τραυματισμό των τεσσάρων υπαλλήλων.

Την Πέμπτη η απολογία του – Βαριές κατηγορίες

Ο 89χρονος αναμένεται να απολογηθεί αύριο στη 1.00 το μεσημέρι μετά την προθεσμία που έλαβε.

Νωρίτερα ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη εις βάρος του για τρία κακουργήματα και έξι πλημμελήματα.

Ειδικότερα τα τρία κακουργήματα είναι τα εξής:

Απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή

Διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας εντός δικαστικού καταστήματος

Διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας με πυροβόλο όπλο

Τα έξι πλημμελήματα:

Οπλοχρησία κατ’ εξακολούθηση

Παράνομη οπλοφορία όπλου για θήρα κατ’ εξακολούθηση

Παράνομη κατοχή πυρομαχικών και φυσιγγίων

Παράνομη κατοχή όπλων μαχαίρια και ρέπλικα

Διατάραξη της λειτουργίας της υπηρεσίας κατά εξακολούθηση

Απειλή διάπραξης εγκλημάτων

Οι συντάξεις που λάμβανε ο 89χρονος

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά ο ηλικιωμένος εισέπραττε σύνταξη από τη Γερμανία (περίπου 100 ευρώ), σύνταξη από τις ΗΠΑ (2.600 δολάρια μηνιαίως), καθώς και επίδομα από την Ελλάδα (περί τα 360 ευρώ μηνιαίως).

Παράλληλα, επιχείρησε να πείσει τον ΕΦΚΑ ώστε αντί του προνομιακού επιδόματος να λάβει την κατώτατη σύνταξη. Σύμφωνα με ειδικούς, η διαφορά ανάμεσα στα δύο ποσά θα ανερχόταν μόλις στα 40 ευρώ, δηλαδή από 360 σε 400 ευρώ.

Το 2018 διεκδίκησε ποσό που αντιστοιχούσε σε 400 ένσημα, περίπου 100 ευρώ. Ο ίδιος φέρεται να προσέφυγε με περισσότερους από πέντε δικηγόρους, αναλαμβάνοντας και τα αντίστοιχα έξοδα, προκειμένου να συνεχίσει τις διεκδικήσεις του.

Τις αποκαλύψεις επιβεβαίωσε και η κόρη του, η οποία ανέφερε: «Αυτός, από ό,τι μου είχε πει, ήταν να παίρνει 100 ευρώ τον μήνα από την Ελλάδα. Οπότε, ακόμη κι αν είχε όντως δουλέψει, δεν ήταν κάποιο ιδιαίτερο ποσό γι’ αυτόν. Για άλλους μπορεί να είναι, αλλά για εκείνον που ήδη έπαιρνε καλά χρήματα από την Αμερική. Ξέρω ότι έπαιρνε κάθε μήνα πάνω από 2.000 δολάρια σύνταξη».

Οι δαίμονες και τα μάγια

Οι αποκαλύψεις της κόρης του 89χρονου που μίλησε στο MEGA σοκάρουν.

Όπως είπε μεταξύ άλλων ο πατέρας της «δούλευε σε ένα εργοστάσιο που έφτιαχναν βίδες, αλλά άλλαζε δουλειά συνέχεια από ό,τι μου είχε πει κάποια στιγμή στο παρελθόν. Τσακωνόταν, έφευγε, δεν πήγαινε αλλού σε άλλη δουλειά και κάποια στιγμή είχε ανοίξει δικό του εργαστήριο, το οποίο δεν πήγε καλά και το είχε κλείσει λίγο πριν βγει στη σύνταξη. Χαλούσε πολλά λεφτά σε υποτιθέμενα μαγικά. Είχε πάει Ινδία να κάνει αυτά τα πράγματα. Είχε κάποια εκεί στην Αθήνα που της έδινε καλά λεφτά για να κάνει υποτίθεται μάγια. Οπότε ξέρω ότι έχει χαλάσει πάρα πολλά λεφτά σε αυτά τα πράγματα».

Όπως λέει η ίδια:

«Δεν μπορούσα να το πάρω και 100% σοβαρά γιατί αυτή η υπόθεση με τα ότι ‘έχω καραμπίνα και ότι τους έχω κάνει μήνυση και ότι τα έχω πάει μέχρι το δικαστήριο της Χάγης’, γιατί είχε πάει στο δικαστήριο της Χάγης και είχε χαλάσει και πολλά λεφτά, οπότε φαντάζομαι ότι όντως πρέπει να είχε βάλει κάποιον δικηγόρο. Ισχύει, αυτό το ακούω τώρα 10 χρόνια, ίσως και παραπάνω. 10, 12 χρόνια, οπότε λες εντάξει, δεν είναι, δηλαδή δεν παίρνεις σοβαρά».

«Μου έλεγε ότι τον κυνηγάνε δαίμονες»

Η ίδια συνεχίζει:

«Εμένα προσωπικά, μου είχε πει ότι τον κυνηγάνε δαίμονες, ότι πάνε τη νύχτα και τον ξυπνάνε και τον χτυπάνε και τον δένουν κάτω και δεν μπορεί να κουνηθεί. Του έλεγα συνέχεια ότι πρέπει να πάει σε έναν γιατρό, να κοιτάξει να δει τι μπορεί να κάνει για αυτό. Ότι υπάρχουν φάρμακα που μπορούν να τον βοηθήσουν. Και μου έλεγε ότι εγώ είμαι τρελή, ότι δεν είναι τρελός. Όταν εγώ είχα έρθει Ελλάδα το 2022, που είχα πάει και είχα βρει τη θεία μου, την αδερφή του και την ανιψιά του, που υποτίθεται τον προσέχανε, της το είχα πει της θείας μου ότι ‘ξέρεις κάτι θεία, έχει πρόβλημα, πρέπει να τον βοηθήσετε. Εμένα δεν με ακούει, δεν μου μιλάει. Στην κόρη του δεν μιλάει’. Λέω ‘πείτε του, πείστε τον να πάει σε έναν γιατρό. Πηγαίνετε τον εσείς σε έναν γιατρό’».

«Το είπα να πάει σε γιατρό… Μου έκοψε και την καλημέρα»

Και συμπληρώνει:

«Δεν λες κάτι τέτοιο για αστείο, να πάρω ένα πιστόλι να πάω να πυροβολήσω κόσμο γιατί μου χρωστάει 100 ευρώ. Και μου λέει ‘όχι’, μου λέει ‘ο πατέρας σου δεν έχει κανένα πρόβλημα, όλοι οι υπόλοιποι του φέρονται έτσι και…’ κάτι τέτοια τρελά. Και της λέω ‘θεία σε παρακαλώ πάρα πολύ, δεν είναι αυτά που λες. Δηλαδή για δαιμόνιους και διαβόλους που τον χτυπάνε τη νύχτα, αλλά δεν είναι… αυτά τα πράγματα δεν είναι φυσιολογικά. Λοιπόν, εμένα λέω ό,τι και να του πω δεν μ’ ακούει, με βρίζει, με κάνει. Εσάς λέω που σας ακούει, να του πείτε να πάει σε έναν γιατρό έστω, δηλαδή κάτι να κάνετε από την πλευρά σας αφού ενδιαφέρεστε. Η κατάληξη ήταν μετά από 2 μέρες να γυρίσει να μου πει ότι εγώ δεν είμαι παιδί του και ότι εγώ δεν θέλω το καλό του και να τον αφήσω ήσυχο. Και μου έκοψε και την καλημέρα μετά από εκεί».

«Μετά από μερικές μέρες που πήγα να κάνω κάτι συμβολαιογραφικά, να τακτοποιήσω κάποια χαρτιά που χρειαζόμουν, έμαθα ότι έχει γράψει και την περιουσία όλη στην αδερφή του και στην ανιψιά του. Πολύ λυπάμαι για αυτό που έγινε. Μακάρι να μπορούσα να κάνω κάτι περισσότερο, χρόνια πριν να το σταματήσω. Δηλαδή δεν το χωράει ο νους μου. Είναι πολύ τρελό αυτό. Γιατί δεν χρώσταγε ο άνθρωπος να πάει στη δουλειά του και να καταλήξει στο νοσοκομείο χωρίς λόγο για 100 ευρώ», καταλήγει.