Ο Κόρι Τζόσεφ μίλησε στο σάιτ της ΚΑΕ Ολυμπιακός για το Game 2 των Πειραιωτών με τη Μονακό και τόνισε πως η ομάδα δεν πρέπει να μείνει στο 1-0.

Ο Καναδός γκαρντ που ήταν από τους κορυφαίους των ερυθρόλευκων στην επιβλητική νίκη επί των Μονεγάσκων με 91-70 αναφέρθηκε και στο πώς νιώθει εκείνος όσο περνάει ο καιρός και ζει την καθημερινότητα της ομάδας.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο παίκτης του Ολυμπιακού:

Αρχικά θέλω να σου δείξω ένα σχόλιο που διάβασα στα Social Media, το οποίο μάλλον περιγράφει τα συναισθήματα των περισσότερων στην εξέδρα. «Sorry Cory Joseph, I wasn’t familiar with your game» (μτφ. συγγνώμη Κόρι Τζόζεφ, δεν ήμουν εξοικειωμένος με το παιχνίδι σου).

«Είμαι απλά χαρούμενος που ήμουν ο εαυτός μου. Παίζω μπάσκετ επαγγελματικά εδώ και πολλά χρόνια και το να φέρνω την ενέργειά μου και να επηρεάζω το παιχνίδι, κάθε φορά που μπαίνω στο γήπεδο είναι το στοιχείο μου».

Νιώθεις καλύτερα όσο περνάει ο καιρός;

«Σίγουρα. Καθημερινά νιώθω όλο και καλύτερα, αλλά είναι η ώρα των Playoffs και πρέπει ο καθένας μας να φέρνει το πιο σπουδαίο παιχνίδι του».

Απόλαυσες το πρώτο σου παιχνίδι Playoff στην EuroLeague όσο το είδαμε;

«Το έκανα πράγματι. Ήμουν χαρούμενος που ήταν εντός έδρας. Οι φίλαθλοί μας ήταν απίστευτοι. Δεν μπορούσα να ακούσω τους συμπαίκτες μου. Ένιωσα τον ηλεκτρισμό της εξέδρας και το να τους βλέπουμε, μας έδωσε αλήθεια πάρα πολλά. Το εκτιμούμε πραγματικά και ελπίζουμε να είναι έτσι το ΣΕΦ και στο Game 2».

Προφανώς έχεις ζήσει τα πάντα στην καριέρα σου και έχεις αντιμετωπίσει τους κορυφαίους. Τι είναι αυτό που θέλει περισσότερη προσοχή μετά από μια τόσο επιβλητική νίκη σε μια σειρά αγώνων;

«Το παιχνίδι είναι πλέον πνευματικό. Η νίκη είναι νίκη, είναι καλή και προφανώς είναι αυτό που θέλαμε να κάνουμε. Όμως κάποιες φορές δεν πρέπει να μένεις πολύ στο πώς κέρδισες ή στο πώς έχασες. Αυτοί θα βγουν δυνατά με στόχο να χτυπήσουν πρώτοι και να παίξουν σήμερα. Όσον αφορά εμάς, πρέπει να διατηρηθούμε σε υψηλό επίπεδο και ξεχάσουμε το χθεσινό. Είναι μια σειρά best-of-five και επικρατεί αυτός που φτάνει στις 3 νίκες. Επομένως έχουμε να επιστρέψουμε στη δουλειά, αν θέλουμε να φτάσουμε εκεί».