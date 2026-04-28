Ολυμπιακός – Μονακό: Πότε θα γίνει το Game 2 της σειράς
Ο Σταύρος Ελληνιάδης μίλησε για τη φετινή σεζόν του Κολοσσού Ρόδου, αλλά και τον στόχο της ομάδας να επιστρέψει ξανά στην Ευρώπη.
- Κορυφώνεται η εξέγερση των «γαλάζιων» βουλευτών κατά του στενού πυρήνα του «επιτελικού κράτους» – Κεραυνοί στο κοινό άρθρο των 5
- «Είναι σαν ένας αργός θάνατος»: Πώς η φυλακή τιμωρεί μητέρες και τα παιδιά τους
- Όσα πρέπει να ξέρετε για την φετινή Eurovision - Ο (σχεδόν) σίγουρος νικητής, η θέση του Akyla και τα 3 αουτσάιντερ που μπορεί να κάνουν την έκπληξη
- Ελπίδα Μαζαράκη: Πέθανε η αγαπημένη ηθοποιός - Την Πέμπτη η κηδεία της
Σε παράσταση για ένα ρόλο μετέτρεψε ο Ολυμπιακός το Game 1 με την Μονακό για τα playoffs της Euroleague, με τους Ερυθρόλευκους να επικρατούν με 91-70 και να κάνουν το 1-0 στη σειρά.
Οι Πειραιώτες έκαναν το καθήκον τους και πλέον στρέφουν το βλέμμα τους στο Game 2, που θα γίνει επίσης στο ΣΕΦ. Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για την Πέμπτη (30/4) και θα ξεκινήσει στις 21:00.
Εάν η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα επικρατήσει και στο Game 2, θα κάνει το 2-0 απέναντι στους Μονεγάσκους και θα πάει στο Πριγκιπάτο για να τελειώσει τη σειρά στο Game 3, το οποίο είναι προγραμματισμένο για την ερχόμενη Τρίτη (5/5) στις 20:45.
Ολυμπιακός – Μονακό: 1-0
Game 1: Ολυμπιακός – Μονακό: 91-70
Game 2: Ολυμπιακός – Μονακό (30/04, 21:00)
Game 3: Μονακό – Ολυμπιακός (05/05, 20:45)
Game 4: Μονακό – Ολυμπιακός (07/05, 20:30 – αν χρειαστεί)
Game 5: Ολυμπιακός – Μονακό (12/05 ή 13/05 αν χρειαστεί)
- Αταμάν: «Είναι πολύ σημαντικό να κερδίσουμε και το δεύτερο παιχνίδι»
- Κόρι Τζόσεφ: Ο x factor του game 1 έχει δαχτυλίδι ΝΒΑ
- Ένα παλικάρι από τις… λίμνες του Οντάριο
- Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου 5-4: Παίζοντας μπάλα στο Λούβρο… (vid)
- Βαλένθια – Παναθηναϊκός: Πότε είναι το δεύτερο παιχνίδι της σειράς
- Μιλουτίνοφ: «Ο δρόμος είναι μακρύς, να επικεντρωθούμε στο Game 2»
- Βαλένθια – Παναθηναϊκός 67-68: «Έσπασε» την έδρα με «καυτό» Ναν και καταλυτικό Χέιζ-Ντέιβις
- Μπαρτζώκας: «Να βάζουμε πίεση στους δημιουργούς της Μονακό και να μην βιαζόμαστε»
