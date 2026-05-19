Αυτή την Κυριακή με το ΒΗΜΑ: «Τάδε Εφη Ξένου» – 25 χρόνια πολιτικής ιστορίας με μολύβι και χαρτί
Ο πρώτος τόμος της συλλεκτικής έκδοσης «Τάδε Έφη Ξένου 1999-2007» έρχεται την Κυριακή 24 Μαΐου μαζί με το ΒΗΜΑ
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Αυτή την Κυριακή 24 Μαΐου, η εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ κυκλοφορεί τον πρώτο τόμο της συλλεκτικής έκδοσης «Τάδε Έφη Ξένου 1999-2007», μια ξεχωριστή καταγραφή της πολιτικής και κοινωνικής επικαιρότητας μέσα από το αιχμηρό και διεισδυτικό σκίτσο της Έφη Ξένου.
Η έκδοση συγκεντρώνει χαρακτηριστικά σκίτσα μιας περιόδου γεμάτης πολιτικές εξελίξεις και ιστορικές στιγμές, από την εποχή του εκσυγχρονισμού και την ευφορία των Ολυμπιακών Αγώνων μέχρι τα πρώτα σημάδια μιας νέας εποχής αβεβαιότητας. Με χιούμορ, πολιτική παρατήρηση και σατιρική ματιά, τα σκίτσα αποτυπώνουν πρόσωπα και γεγονότα που σημάδεψαν τη δημόσια ζωή της χώρας.
Μέσα από τις σελίδες του τόμου ζωντανεύει μια ολόκληρη εποχή, όπου η πολιτική γελοιογραφία λειτουργεί όχι μόνο ως σχόλιο της επικαιρότητας αλλά και ως ένας διαφορετικός τρόπος ανάγνωσης της σύγχρονης ιστορίας. Το ανήσυχο πενάκι της Έφης Ξένου μετατρέπει πολιτικούς πρωταγωνιστές και δημόσια πρόσωπα σε εμβληματικές φιγούρες, αποτυπώνοντας με ευρηματικότητα το κλίμα και τις αντιφάσεις της περιόδου.
Ο πρώτος τόμος της συλλεκτικής σειράς «Τάδε Έφη Ξένου» αποτελεί μια έκδοση-αρχείο για τους αναγνώστες που θέλουν να θυμηθούν, αλλά και να ξαναδούν με νέα ματιά, σημαντικές στιγμές της πρόσφατης πολιτικής ιστορίας της Ελλάδας.
- Φεστιβάλ Γαστρονομικών Εμπειριών στα Μεσόγεια
- ΗΠΑ: Υγειονομικοί έλεγχοι στα σύνορα λόγω Εμπολα
- Ζώα συντροφιάς: Πρόγραμμα εξειδικευμένης φροντίδας και διατροφής για επαγγελματίες και κηδεμόνες
- Ρωσία: Έπληξε λιμάνι στον Δούναβη – Η Ουκρανία εξαπέλυσε drones εναντίον της Μόσχας
- ΕΚΠΑ: Στο top 100 παγκοσμίως σε 4 πεδία και διακρίσεις σε 24 επιστημονικά αντικείμενα
- Ελαιόλαδο: Οι μεγάλες προκλήσεις και το στοίχημα της επόμενης δεκαετίας
- Καιρός: Από το ψύχος της Αρκτικής σε ακραία ζέστη – Η Ευρώπη προετοιμάζεται…
- NBA: Αδιανόητη παράσταση του Γουεμπανιάμα, break στην Οκλαχόμα και 1-0 οι Σπερς σε ένα απίθανο ματς (vids, pics)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις