Ανδρουλάκης για Γενοκτονία Ποντίων: Η 19η Μαΐου αποτελεί μια μαύρη επέτειο για την ιστορία του Ελληνισμού
Ο Νίκος Υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει σταθεί διαχρονικά στο πλευρό των Ελλήνων του Πόντου και στον αγώνα τους για δικαιοσύνη
Μαύρη επέτειο για την ιστορία του Ελληνισμού χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης την 19η Μαΐου, Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων.
Τόνισε ότι, 107 χρόνια μετά τη Γενοκτονία των Ποντίων, παραμένει επίκαιρος και αναγκαίος ο αγώνας για τη διεθνή αναγνώριση της μεγάλης σφαγής που σημειώθηκε στις αρχές του 20ού αιώνα.
Υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει σταθεί διαχρονικά στο πλευρό των Ελλήνων του Πόντου και στον αγώνα τους για δικαιοσύνη, υπενθυμίζοντας πως, με πρωτοβουλία του αείμνηστου Μιχάλη Χαραλαμπίδη καθιερώθηκε το 1994 η 19η Μαΐου ως Ημέρα Μνήμης της Ποντιακής Γενοκτονίας.
Ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ακόμη ότι έχει έρθει η στιγμή να γίνει «ένα βήμα παραπάνω», επισημαίνοντας πως, σε μια εποχή όπου αναθεωρητικές δυνάμεις επιχειρούν να επαναχαράξουν σύνορα και όπου ο πόλεμος και ο εκτοπισμός πληθυσμών επανέρχονται στο προσκήνιο, η διεθνής αναγνώριση της Ποντιακής Γενοκτονίας δεν αποτελεί μόνο εθνικό στόχο αλλά και πανανθρώπινο αίτημα.
Ανέφερε τέλος, ότι μόνο η ισχυρή συλλογική μνήμη μπορεί να αποτρέψει αντίστοιχες θηριωδίες κατά της ανθρωπότητας.
«Σε μια εποχή που οι αναθεωρητικές δυνάμεις επιθυμούν να επαναχαράξουν τον χάρτη και η φρίκη του πολέμου και ο εκτοπισμός πληθυσμών έχουν επιστρέψει, η διεθνής αναγνώριση της Ποντιακής Γενοκτονίας δεν αποτελεί μόνο ένα εθνικό στοίχημα, αλλά έναν πανανθρώπινο στόχο, γιατί μόνο η ισχυρή συλλογική μνήμη είναι ικανή να αποτρέψει ανάλογες θηριωδίες κατά της ανθρωπότητας», υπογραμμίζει χαρακτηριστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης
