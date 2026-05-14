Ζωή Κωνσταντοπούλου: Στη Βουλή πέντε αιτήματα άρσης ασυλίας σε βάρος της – Ποιες υποθέσεις αφορούν

Ούτε ένα, ούτε δύο… πέντε αιτήματα άρσης ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου θα εξετάσει σε μία ημέρα η Βουλή. Ειδικότερα, η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας θα μονοπωλήσει το ενδιαφέρον του κοινοβουλίου την Τρίτη 19 Μαΐου, καθώς η Ολομέλεια θα κληθεί να εξετάσει πέντε διαφορετικά αιτήματα άρσης της βουλευτικής ασυλίας της, με τη συντριπτική πλειοψηφία των δικογραφιών να έχει σχηματιστεί ύστερα από μηνύσεις δικαστικών λειτουργών που μετέχουν στη δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών.

Όπως προκύπτει από τους σχετικούς φακέλους, η Ζωή Κωνσταντοπούλου ελέγχεται για σωρεία σοβαρών αξιόποινων πράξεων, όπως παράνομη βιντεοσκόπηση, παραβίαση προσωπικών δεδομένων, παραβίαση απορρήτου προφορικών συνομιλιών, σοβαρή διατάραξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας, απλή συνέργεια σε απόπειρα φθοράς δημόσιας υπηρεσίας και συκοφαντική δυσφήμηση.

Ποιες υποθέσεις αφορούν

Το πρώτο αίτημα αφορά δικογραφία που σχηματίσθηκε κατόπιν μηνυτήριων αναφορών δύο δικαστικών λειτουργών, για τις αξιόποινες πράξεις αφενός της παράβασης των διατάξεων του άρθρου 38 παρ. 4 του ν. 4624/2019, περί προσωπικών δεδομένων και του άρθρου 370Α παρ. 2 εδ. β΄ του Ποινικού Κώδικα, σχετικά με την παραβίαση απορρήτου προφορικής συνομιλίας και αφετέρου της παράβασης του άρθρου 168 του Ποινικού Κώδικα, σχετικά με τη διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας, που φέρονται τελεσθείσες, στη Λάρισα, στις 19 Μαρτίου 2026.

Το δεύτερο αίτημα υποβλήθηκε για δικογραφία που σχηματίσθηκε αυτεπαγγέλτως και εξ αφορμής της από 20-3-2026 αναφοράς ενώπιον του Εισαγγελέως Πρωτοδικών Λάρισας, της Προϊσταμένης Διεύθυνσης της Γραμματείας του Πρωτοδικείου Λάρισας. Το εν λόγω αίτημα αφορά τις αξιόποινες πράξεις της παράβασης του άρθρου 38 παρ. 1, 2 και 4 του ν. 4624/2019, περί προσωπικών δεδομένων, της παράβασης του άρθρου 370 Α παρ. 2 εδ. α’ του Ποινικού Κώδικα, σχετικά με την παραβίαση απορρήτου προφορικής συνομιλίας, της δημόσιας διακοπής και της σοβαρής διατάραξης της λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας (από κοινού) και της απλής συνέργειας σε απόπειρα διακεκριμένης φθοράς πράγματος που χρησιμεύει για το κοινό όφελος, οι οποίες φέρεται ότι τελέστηκαν εντός του Δικαστικού Μεγάρου της Λάρισας, στις 20 Μαρτίου 2026.

Το τρίτο αίτημα υποβλήθηκε κατόπιν της από 8-4-2026 έκθεσης ένορκης εξέτασης, η οποία επέχει θέση έγκλησης, αστυνομικού της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, αναφορικά με την αξιόποινη πράξη της παράβασης του άρθρου 38 παρ. 1, 2, 4 του ν. 4624/2019, περί προσωπικών δεδομένων, η οποία φέρεται ότι τελέστηκε σε βάρος του εν λόγω αστυνομικού, εντός του Δικαστικού Μεγάρου Λάρισας, στις 20 Μαρτίου 2026. Συγκεκριμένα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου φέρεται να τον έχει βιντεοσκοπήσει και ακολούθως να έχει αναρτήσει το υλικό αυτό σε εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης στο διαδίκτυο, χωρίς τη συναίνεσή του.

Το τέταρτο αίτημα υποβλήθηκε για δικογραφία που σχηματίστηκε κατόπιν των από 2/4/, 7/4 και 7/4/2026 εκθέσεων ένορκης εξέτασης, που επέχουν θέση μήνυσης, τριών αστυνομικών, αναφορικά με την αξιόποινη πράξη της παράβασης του άρθρου 38 παρ. 1 και 2 του ν. 4624/2019, περί προσωπικών δεδομένων, κατά συρροή, η οποία φέρεται ότι τελέστηκε σε βάρος τους, στη Λάρισα, στην είσοδο του κτιρίου του συγκροτήματος «Γαιόπολις» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, την 1η Απριλίου 2026. Συγκεκριμένα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου φέρεται να τους έχει βιντεοσκοπήσει και ακολούθως να έχει αναρτήσει το υλικό αυτό σε εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης στο διαδίκτυο, χωρίς τη συναίνεσή τους.

Το τελευταίο αίτημα υποβλήθηκε κατόπιν της από 16-2-2026 έγκλησης του Άδωνι Γεωργιάδη για την αξιόποινη πράξη της συκοφαντικής δυσφήμησης, που φέρεται να τελέστηκε δημόσια, κατ΄εξακολούθηση (άρθρο 363α του Ποινικού Κώδικα) σε βάρος του, στις 2 και 3 Φεβρουαρίου 2026, με δηλώσεις της στις τηλεοπτικές εκπομπές «Kόντρα 24» και «Καλημέρα Ελλάδα».