# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
«Δεν τρομοκρατούμαστε» απαντούν στη Ζωή Κωνσταντοπούλου οι εργαζόμενοι της Επιθεώρησης Εργασίας
Ελλάδα 27 Απριλίου 2026, 23:40

Οι εργαζόμενοι στην Επιθεώρηση Εργασίας εξέδωσαν ανακοίνωση, σχολιάζοντας το περιστατικό με τον επιθεωρητή που διανυκτέρευσε στο ΑΤ Ομονοίας έπειτα από μήνυση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.

Στην… αντεπίθεση περνούν οι εργαζόμενοι στην Επιθεώρηση Εργασίας, έπειτα από τα όσα συνέβησαν τις προηγούμενες ημέρες σε υπόθεση με πρωταγωνίστρια τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, και είχαν ως αποτέλεσμα να οδηγηθεί στο Αυτόφωρο ένας εργαζόμενος έπειτα από μήνυση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.

Συγκεκριμένα, στις 23 Απριλίου ένας επιθεωρητής Εργασίας είχε αναλάβει τη διαδικασία ρύθμισης εργατικής διαφοράς μεταξύ πρώην εργαζόμενης και του κόμματος «Πλεύση Ελευθερίας».

Αντί για εξέταση, στο ΑΤ Ομονοίας

Ο επιθεωρητής Εργασίας της Ανεξάρτητης Αρχής έχει κληθεί να εξετάσει το βάσιμο ή μη της καταγγελίας μιας εργαζόμενης στην Πλεύση Ελευθερίας, η οποία είχε καταγγείλει το κόμμα της Κωνσταντοπούλου για μη καταβολή δεδουλευμένων και για άσκηση βίας και παρενόχλησης.

Ωστόσο, η εξέταση δεν ολοκληρώθηκε και ο επιθεωρητής οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Ομονοίας έπειτα από μήνυση της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

«Δεν τρομοκρατούμαστε» λένε οι εργαζόμενοι

Οι εργαζόμενοι στην Επιθεώρηση Εργασίας εξέδωσαν ανακοίνωση, στην οποία αφού καταγγέλλουν το περιστατικό, διαμηνύουν ότι «δεν τρομοκρατούνται».

«Δεν θα επιτρέψουμε την ποινικοποίηση της άσκησης των καθηκόντων μας», τονίζει ο Σύλλογος Εργαζομένων της Επιθεώρησης Εργασίας, καταγγέλλοντας «με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο» το περιστατικό, το οποίο χαρακτηρίζει «πρωτοφανές και απολύτως απαράδεκτο», σημειώνοντας ότι έλαβε χώρα κατά τη διαδικασία επίλυσης εργατικής διαφοράς στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ανατολικού Τομέα Αθηνών.

Σε άλλο σημείο της ανακοίνωσης, αναφέρουν: «Το περιστατικό αυτό έρχεται, μάλιστα, σε μια συγκυρία κατά την οποία το νέο πειθαρχικό πλαίσιο για τους δημόσιους υπαλλήλους διευρύνει επικίνδυνα τα περιθώρια επιβολής βαρύτατων κυρώσεων, ακόμη και απώλειας της θέσης εργασίας, με αφετηρία καταγγελίες που μπορεί να είναι μονομερείς ή ατεκμηρίωτες».

Τι απαντά η Ζωή Κωνσταντοπούλου

Από την πλευρά της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για «ψευδοκαταγγελία» από πλευράς της πρώην υπαλλήλου της, ενώ υποστήριξε ότι οι υπάλληλοι της Επιθεώρησης Εργασίας αποπειράθηκαν να την εκβιάσουν και γι’ αυτό προχώρησε στη μηνητήρια αναφορά.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Συλλόγου Εργαζομένων Επιθεώρησης Εργασίας

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Το περιστατικό αυτό μας σόκαρε όλους και όλες. Το να πηγαίνει κάποιος στη δουλειά του και να καταλήγει κρατούμενος και διωκόμενος, επειδή απλώς ασκεί τα καθήκοντά του, προκαλεί οργή, αλλά και πείσμα να υπερασπιστούμε το έργο μας. Η πράξη αυτή δεν στοχοποιεί μόνο τον συγκεκριμένο συνάδελφο, αλλά το σύνολο των εργαζομένων στην Επιθεώρηση Εργασίας. Στο πρόσωπό του αναγνωρίζουμε όλους εμάς που καθημερινά, με ευθύνη και επαγγελματισμό, παρεμβαίνουμε σε έναν ιδιαίτερα απαιτητικό χώρο για την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας.

Επιπλέον είναι εξαιρετικά προβληματικό να οδηγούνται υπάλληλοι σε αυτόφωρη διαδικασία με την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος, χωρίς αυτή πρώτα να έχει στοιχειοθετηθεί από τον καταγγέλλοντα. Αν οι ελεγχόμενοι εργοδότες μιμηθούν τέτοιες πρακτικές τότε οι Επιθεωρητές θα σέρνονται κάθε μέρα σιδηροδέσμιοι στα δικαστήρια και το ελεγκτικό έργο της Επιθεώρησης θα είναι πρακτικά αδύνατο να ασκηθεί.

Το γεγονός αυτό συνιστά ευθεία προσβολή του θεσμικού ρόλου της Επιθεώρησης Εργασίας και πλήγμα στον πυρήνα της λειτουργίας της.

Αποτελεί πλήγμα στην ανεξαρτησία του Επιθεωρητή Εργασίας που κατοχυρώνεται από τις διατάξεις του Ν. 3996/2011, που προβλέπουν την άσκηση των καθηκόντων του κατά συνείδηση και χωρίς δεσμεύσεις από εντολές, και από τη Διεθνή Σύμβαση Εργασίας 81 της ΔΟΕ, που επιβάλλει την προστασία των Επιθεωρητών από κάθε εξωτερική παρέμβαση.

Η διαδικασία επίλυσης εργατικών διαφορών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 του Ν. 3996/2011, όπως ισχύει, αποτελεί θεσμοθετημένη διαδικασία διαλόγου και διαπραγμάτευσης, με στόχο την ειρηνική επίλυση διαφορών μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών. Ο Επιθεωρητής Εργασίας, στο πλαίσιο αυτό, ενεργεί ως ουδέτερος διαμεσολαβητής, με μοναδικό γνώμονα την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και την προστασία των δικαιωμάτων.

Υπό το πρίσμα αυτό, η σύλληψη Επιθεωρητή Εργασίας εν ώρα άσκησης των καθηκόντων του, κατόπιν μονομερούς καταγγελίας ενός εκ των εμπλεκόμενων μερών, δημιουργεί ένα εξαιρετικά επικίνδυνο προηγούμενο.

Το περιστατικό αυτό έρχεται, μάλιστα, σε μια συγκυρία κατά την οποία το νέο πειθαρχικό πλαίσιο για τους δημόσιους υπαλλήλους διευρύνει επικίνδυνα τα περιθώρια επιβολής βαρύτατων κυρώσεων, ακόμη και απώλειας της θέσης εργασίας, με αφετηρία καταγγελίες που μπορεί να είναι μονομερείς ή ατεκμηρίωτες. Στην πράξη, ο δημόσιος υπάλληλος καθίσταται ιδιαίτερα εκτεθειμένος και ανυπεράσπιστος, καθώς η ίδια η άσκηση των καθηκόντων του μπορεί να αποτελέσει αφορμή για πειθαρχική και ποινική εμπλοκή.

Όταν μια απλή καταγγελία αρκεί, για να ενεργοποιήσει διαδικασίες που θέτουν σε κίνδυνο την επαγγελματική υπόσταση ενός υπαλλήλου, χωρίς ουσιαστικές εγγυήσεις προστασίας, τότε δεν μιλάμε απλώς για θεσμικό έλλειμμα, αλλά για ένα περιβάλλον που ευνοεί τον εκφοβισμό και την αποτροπή άσκησης των καθηκόντων. Άλλωστε και η ίδια η εξέλιξη της υπόθεσης με την απελευθέρωση του συναδέλφου επιβεβαιώνει το παραπάνω σκεπτικό.

Αν η άσκηση των καθηκόντων ενός Επιθεωρητή μπορεί να οδηγεί σε αυτόφωρη σύλληψη και ταυτόχρονα να τον εκθέτει σε διαδικασίες που μπορεί να καταλήξουν ακόμη και στην απώλεια της εργασίας του, τότε τίθεται ευθέως υπό αμφισβήτηση η δυνατότητα ανεξάρτητης και απρόσκοπτης άσκησης του ελεγκτικού και συμφιλιωτικού έργου.

Τέτοιου είδους περιστατικά:

• υπονομεύουν τη θεσμική λειτουργία της Επιθεώρησης Εργασίας,

• δημιουργούν κλίμα εκφοβισμού στους εργαζόμενους της Επιθεώρησης,

• θέτουν σε κίνδυνο την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων,

• και πλήττουν την ίδια την έννοια του κράτους δικαίου.

Δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι δεν τρομοκρατούμαστε και δεν θα επιτρέψουμε την ποινικοποίηση της άσκησης των καθηκόντων μας. Ο αγώνας για αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες εργασίας δεν μπορεί να διεξάγεται υπό καθεστώς φόβου και διώξεων.

Απαιτούμε εδώ και τώρα:

• Να μην αποδοθούν κατηγορίες στο συνάδελφο.

• Τη θεσμική θωράκιση των Επιθεωρητών Εργασίας, ώστε να μπορούν να ασκούν τα καθήκοντά τους χωρίς φόβο διώξεων και παρεμβάσεων, καθώς αποδεικνύεται στην πράξη ότι οι υφιστάμενες διατάξεις δεν τους καλύπτουν.

• Την παρέμβαση της Διοίκησης της Επιθεώρησης Εργασίας και του Υπ. Εργασίας για την αποτροπή αντίστοιχων περιστατικών στο μέλλον, ιδίως υπό το φως των νέων διατάξεων του Ν. 4512/2018 (άρθρα 155 & 157), για τις οποίες είχαμε προειδοποιήσει, αλλά και του νέου πειθαρχικού πλαισίου που εντείνει την ανασφάλεια των εργαζομένων.

Δηλώνουμε ότι θα είμαστε στο πλευρό του άξιου συναδέλφου μας με κάθε τρόπο και μέσο και ότι το ζήτημα αυτό δεν θα αφεθεί να ξεχαστεί. Το επόμενο διάστημα θα προχωρήσουμε σε δράσεις για τη στήριξή του και για τη διασφάλιση ενός ασφαλούς πλαισίου λειτουργίας για όλους τους εργαζόμενους στην Επιθεώρηση Εργασίας. Τέτοιες πράξεις βάλουν και αμφισβητούν όχι μόνο το πρόσωπο του ενός συναδέλφου που βρέθηκε σ’ αυτή την θέση, αλλά όλων μας, που καθημερινά με φιλότιμο, γνώση και υπευθυνότητα παρεμβαίνουμε στην εμπόλεμη ζώνη των εργασιακών σχέσεων για την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας.

Η υπεράσπιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της Επιθεώρησης Εργασίας αποτελεί ζήτημα δημοκρατίας και προστασίας του κόσμου της εργασίας.

Ο Σύλλογός μας θα είναι παρών και συμπαραστάτης σε κάθε διωκόμενο συνάδελφο που κατηγορείται άδικα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του».

Κρήτη: Μυστήριο με τα μηνύματα του αγνώστου «Γιώργου» στον 40χρονο που δολοφόνησε τη 43χρονη
Ελλάδα 27.04.26

Κρήτη: Μυστήριο με τα μηνύματα του αγνώστου «Γιώργου» στον 40χρονο που δολοφόνησε τη 43χρονη

Στο «μικροσκόπιο» των ερευνών βρίσκονται τα μηνύματα που έχουν σταλεί στον 40χρονο πρώην φίλο της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη από έναν άγνωστο άνδρα με το όνομα Γιώργος.

Σύνταξη
Παγκράτι: Ταυτοποιήθηκε ο δράστης της επίθεσης στην 23χρονη για μια θέση πάρκινγκ – Κρυβόταν για να περάσει το αυτόφωρο
Ελλάδα 27.04.26

Παγκράτι: Ταυτοποιήθηκε ο δράστης της επίθεσης στην 23χρονη για μια θέση πάρκινγκ – Κρυβόταν για να περάσει το αυτόφωρο

Ο δράστης ξυλοκόπησε τη άτυχη γυναίκα και τις έσπασε το πόδι - Μετά την επίθεση κρυβόταν ενώ σήμερα εμφανίστηκε και απομάκρυνε το μηχανάκι από το σημείο

Σύνταξη
Βούλα: Τέσσερις συλλήψεις σε γνωστό κατάστημα για παράνομο πάρκινγκ με αμοιβή σε δημόσιους χώρους
Ελλάδα 27.04.26

Βούλα: Τέσσερις συλλήψεις σε γνωστό κατάστημα για παράνομο πάρκινγκ με αμοιβή σε δημόσιους χώρους

Συνελήφθησαν 3 παρκαδόροι και προσωρινά υπεύθυνος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή της Βούλας για αυθαίρετη κατάληψη δημόσιου χώρου

Σύνταξη
Τροχαία: Πενθήμερο εντατικών ελέγχων στην Αττική – Συνελήφθησαν 20 οδηγοί, οι 10 υπό την επήρεια αλκοόλ
Ελλάδα 27.04.26

Τροχαία: Πενθήμερο εντατικών ελέγχων στην Αττική – Συνελήφθησαν 20 οδηγοί, οι 10 υπό την επήρεια αλκοόλ

Κατά τους ελέγχους ακινητοποιήθηκαν από την Τροχαία 387 οχήματα, εκ των οποίων 137 μεταφέρθηκαν με γερανό, ενώ αφαιρέθηκαν 544 άδειες ικανότητας οδήγησης και 185 άδειες κυκλοφορίας.

Σύνταξη
Μουρτζούκου: Τη μητέρα του Παναγιωτάκη κατονόμασε ως δολοφόνο – Σοκάρουν οι εικόνες με την κακοποίηση του μωρού
Ελλάδα 27.04.26

Μουρτζούκου: Τη μητέρα του Παναγιωτάκη κατονόμασε ως δολοφόνο – Σοκάρουν οι εικόνες με την κακοποίηση του μωρού

Η Ειρήνη Μουρτζούκου παρέδωσε στις ανακριτικές Αρχές ένα βίντεο, υποστηρίζοντας πως για τον θάνατο του Παναγιωτάκη ευθύνεται η μητέρα και η γιαγιά του παιδιού.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΔΥΠΑ: Πάνω από 700 συμβασιούχοι εργασιακοί σύμβουλοι οδηγούνται στην ανεργία – Τι απαντά η διοίκηση
Κύμα διαμαρτυριών 28.04.26

ΔΥΠΑ: Πάνω από 700 συμβασιούχοι εργασιακοί σύμβουλοι οδηγούνται στην ανεργία – Τι απαντά η διοίκηση

Αβέβαιο είναι το μέλλον των συμβασιούχων εργασιακών συμβούλων της ΔΥΠΑ, που οδηγούνται στην έξοδο. «Δεν είναι εκπαραθύρωση αλλά λήξη προγράμματος», απαντά η διοίκηση. Φουντώνουν οι διαμαρτυρίες.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Θετικός για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές ο ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ
Επικαιρότητα 27.04.26

Θετικός για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές ο ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ

Από την Κουμουνδούρου, υπενθυμίζουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει προτείνει το τελευταίο διάστημα επιπλέον κοινές πρωτοβουλίες για πρόταση δυσπιστίας, «για να φύγει το συντομότερο αυτή η κυβέρνηση»

Σύνταξη
Λουτσέσκου: «Οι δύο χειρότεροι μήνες της ζωής μου – Χάσαμε από τον φόβο ότι δεν θα τα καταφέρουμε»
Ποδόσφαιρο 27.04.26

Λουτσέσκου: «Οι δύο χειρότεροι μήνες της ζωής μου – Χάσαμε από τον φόβο ότι δεν θα τα καταφέρουμε»

Σε συνέντευξή του σε ρουμάνικο Μέσο, ο Ραζβάν Λουτσέσκου χαρακτήρισε ως τους δύο πιο δύσκολους μήνες της ζωής του, μετά τον θάνατο του πατέρα του Μιρτσέα και τον χαμένο τελικό Κυπέλλου με τον ΟΦΗ.

Σύνταξη
Κρήτη: Μυστήριο με τα μηνύματα του αγνώστου «Γιώργου» στον 40χρονο που δολοφόνησε τη 43χρονη
Ελλάδα 27.04.26

Κρήτη: Μυστήριο με τα μηνύματα του αγνώστου «Γιώργου» στον 40χρονο που δολοφόνησε τη 43χρονη

Στο «μικροσκόπιο» των ερευνών βρίσκονται τα μηνύματα που έχουν σταλεί στον 40χρονο πρώην φίλο της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη από έναν άγνωστο άνδρα με το όνομα Γιώργος.

Σύνταξη
Ο Χίφι της Παρί προβλέπει ότι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός δεν θα προκριθούν στο Final Four! (pic)
Μπάσκετ 27.04.26

Ο Χίφι της Παρί προβλέπει ότι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός δεν θα προκριθούν στο Final Four! (pic)

Ο γκαρντ της Παρί Ναντίρ Χίφι στην πρόβλεψή του για για το ποιες ομάδες που θα καταφέρουν να προκριθούν στο Final Four, αφήνει εκτός τους δύο «αιωνίους» του ελληνικού μπάσκετ.

Σύνταξη
Υποκλοπές: Κυβερνητικά…. μαθήματα «θεσμικής συμπεριφοράς» ανήμερα της διάταξης του ΑΠ – Σκληρή κόντρα κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 27.04.26

Κυβερνητικά…. μαθήματα «θεσμικής συμπεριφοράς» ανήμερα της διάταξης του ΑΠ - Σκληρή κόντρα κυβέρνησης - ΠΑΣΟΚ

Συνεχίζονται οι σφοδρές αντιδράσεις για την απόφαση του Αρείου Πάγου που οδηγεί στο «θάψιμο» του σκανδάλου των υποκλοπών. Αναζοπύρωσε τη «φωτιά» η έκτακτη συνέντευξη Τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να παίρνει το «όπλο» του και να «πυροβολεί» το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης που «σήκωσε το γάντι» και απάντησε καταλλήλως.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
H εργασιακή ευτυχία… φέρνει επιχειρηματική επιτυχία – Έρευνα του London School of Economics
LSE-Edenred 27.04.26

Οι γαμπροί της εργασιακής ευτυχίας - Τι μας κάνει χαρούμενους στη δουλειά

Λένε πως το χρήμα δεν φέρνει την ευτυχία. Όμως η ευτυχία των εργαζομένων φέρνει χρήμα στις επιχειρήσεις, αφού συσχετίζεται με υψηλότερη παραγωγικότητα, κερδοφορία και αποτίμηση οικονομικής αξίας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Χαμός με το ιατρικό επιτελείο της Τότεναμ
Ποδόσφαιρο 27.04.26

Χαμός με το ιατρικό επιτελείο της Τότεναμ

Οργισμένοι οι οπαδοί των Spurs για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε το ιατρικό τιμ της ομάδας τους, τον σοβαρό τραυματισμό του Σίμονς

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπρέντφορντ
Ποδόσφαιρο 27.04.26

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπρέντφορντ

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπρέντφορντ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπρέντφορντ για την 34η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης για υποκλοπές: Ευθεία υπονόμευση της διάκρισης των εξουσιών, στο τραπέζι και η πρόταση δυσπιστίας
Πολιτική Γραμματεία 27.04.26

Ανδρουλάκης για υποκλοπές: Ευθεία υπονόμευση της διάκρισης των εξουσιών, στο τραπέζι και η πρόταση δυσπιστίας

Νέα κοινοβουλευτική πρωτοβουλία για τις υποκλοπές προαναγγέλλει το ΠΑΣΟΚ, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να γνωστοποιεί την πρόθεση κατάθεσης πρότασης για Εξεταστική Επιτροπή και να στρέφει τα πυρά του σε κυβέρνηση και Άρειο Πάγο.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ο Móglaí Bap των Kneecap μιλάει για την αυτοκτονία της μητέρας του
«Ήταν ευτυχισμένη» 27.04.26

Ο Móglaí Bap των Kneecap για την αυτοκτονία της μητέρας του - «Πρέπει να απαλλαγούμε από το βάρος της ντροπής»

«Πολλοί από τη γενιά των γονιών μας δεν πιστεύουν στη ψυχοθεραπεία. Αλλά εμείς είμαστε διαφορετικοί», υποστήριξε ο Móglaí Bap των Kneecap, αναφερόμενος στον θάνατο της μητέρας του.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Είναι προφανές ότι οι ΗΠΑ μπήκαν σε αυτόν τον πόλεμο χωρίς καμία στρατηγική είπε ο Μερτς
Κόσμος 27.04.26

Είναι προφανές ότι οι ΗΠΑ μπήκαν σε αυτόν τον πόλεμο χωρίς καμία στρατηγική είπε ο Μερτς

Οι ΗΠΑ «ταπεινώνονται» από την ιρανική ηγεσία και από τους Φρουρούς της Επανάστασης, δεν διαφαίνεται τέλος στη σύγκρουση, είπε ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, σε γυμνάσιο της χώρας

Σύνταξη
Παγκράτι: Ταυτοποιήθηκε ο δράστης της επίθεσης στην 23χρονη για μια θέση πάρκινγκ – Κρυβόταν για να περάσει το αυτόφωρο
Ελλάδα 27.04.26

Παγκράτι: Ταυτοποιήθηκε ο δράστης της επίθεσης στην 23χρονη για μια θέση πάρκινγκ – Κρυβόταν για να περάσει το αυτόφωρο

Ο δράστης ξυλοκόπησε τη άτυχη γυναίκα και τις έσπασε το πόδι - Μετά την επίθεση κρυβόταν ενώ σήμερα εμφανίστηκε και απομάκρυνε το μηχανάκι από το σημείο

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

