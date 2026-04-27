«Δεν τρομοκρατούμαστε» απαντούν στη Ζωή Κωνσταντοπούλου οι εργαζόμενοι της Επιθεώρησης Εργασίας

Στην… αντεπίθεση περνούν οι εργαζόμενοι στην Επιθεώρηση Εργασίας, έπειτα από τα όσα συνέβησαν τις προηγούμενες ημέρες σε υπόθεση με πρωταγωνίστρια τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, και είχαν ως αποτέλεσμα να οδηγηθεί στο Αυτόφωρο ένας εργαζόμενος έπειτα από μήνυση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.

Συγκεκριμένα, στις 23 Απριλίου ένας επιθεωρητής Εργασίας είχε αναλάβει τη διαδικασία ρύθμισης εργατικής διαφοράς μεταξύ πρώην εργαζόμενης και του κόμματος «Πλεύση Ελευθερίας».

Αντί για εξέταση, στο ΑΤ Ομονοίας

Ο επιθεωρητής Εργασίας της Ανεξάρτητης Αρχής έχει κληθεί να εξετάσει το βάσιμο ή μη της καταγγελίας μιας εργαζόμενης στην Πλεύση Ελευθερίας, η οποία είχε καταγγείλει το κόμμα της Κωνσταντοπούλου για μη καταβολή δεδουλευμένων και για άσκηση βίας και παρενόχλησης.

Ωστόσο, η εξέταση δεν ολοκληρώθηκε και ο επιθεωρητής οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Ομονοίας έπειτα από μήνυση της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

«Δεν τρομοκρατούμαστε» λένε οι εργαζόμενοι

Οι εργαζόμενοι στην Επιθεώρηση Εργασίας εξέδωσαν ανακοίνωση, στην οποία αφού καταγγέλλουν το περιστατικό, διαμηνύουν ότι «δεν τρομοκρατούνται».

«Δεν θα επιτρέψουμε την ποινικοποίηση της άσκησης των καθηκόντων μας», τονίζει ο Σύλλογος Εργαζομένων της Επιθεώρησης Εργασίας, καταγγέλλοντας «με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο» το περιστατικό, το οποίο χαρακτηρίζει «πρωτοφανές και απολύτως απαράδεκτο», σημειώνοντας ότι έλαβε χώρα κατά τη διαδικασία επίλυσης εργατικής διαφοράς στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ανατολικού Τομέα Αθηνών.

Σε άλλο σημείο της ανακοίνωσης, αναφέρουν: «Το περιστατικό αυτό έρχεται, μάλιστα, σε μια συγκυρία κατά την οποία το νέο πειθαρχικό πλαίσιο για τους δημόσιους υπαλλήλους διευρύνει επικίνδυνα τα περιθώρια επιβολής βαρύτατων κυρώσεων, ακόμη και απώλειας της θέσης εργασίας, με αφετηρία καταγγελίες που μπορεί να είναι μονομερείς ή ατεκμηρίωτες».

Τι απαντά η Ζωή Κωνσταντοπούλου

Από την πλευρά της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για «ψευδοκαταγγελία» από πλευράς της πρώην υπαλλήλου της, ενώ υποστήριξε ότι οι υπάλληλοι της Επιθεώρησης Εργασίας αποπειράθηκαν να την εκβιάσουν και γι’ αυτό προχώρησε στη μηνητήρια αναφορά.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Συλλόγου Εργαζομένων Επιθεώρησης Εργασίας

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Το περιστατικό αυτό μας σόκαρε όλους και όλες. Το να πηγαίνει κάποιος στη δουλειά του και να καταλήγει κρατούμενος και διωκόμενος, επειδή απλώς ασκεί τα καθήκοντά του, προκαλεί οργή, αλλά και πείσμα να υπερασπιστούμε το έργο μας. Η πράξη αυτή δεν στοχοποιεί μόνο τον συγκεκριμένο συνάδελφο, αλλά το σύνολο των εργαζομένων στην Επιθεώρηση Εργασίας. Στο πρόσωπό του αναγνωρίζουμε όλους εμάς που καθημερινά, με ευθύνη και επαγγελματισμό, παρεμβαίνουμε σε έναν ιδιαίτερα απαιτητικό χώρο για την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας.

Επιπλέον είναι εξαιρετικά προβληματικό να οδηγούνται υπάλληλοι σε αυτόφωρη διαδικασία με την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος, χωρίς αυτή πρώτα να έχει στοιχειοθετηθεί από τον καταγγέλλοντα. Αν οι ελεγχόμενοι εργοδότες μιμηθούν τέτοιες πρακτικές τότε οι Επιθεωρητές θα σέρνονται κάθε μέρα σιδηροδέσμιοι στα δικαστήρια και το ελεγκτικό έργο της Επιθεώρησης θα είναι πρακτικά αδύνατο να ασκηθεί.

Το γεγονός αυτό συνιστά ευθεία προσβολή του θεσμικού ρόλου της Επιθεώρησης Εργασίας και πλήγμα στον πυρήνα της λειτουργίας της.

Αποτελεί πλήγμα στην ανεξαρτησία του Επιθεωρητή Εργασίας που κατοχυρώνεται από τις διατάξεις του Ν. 3996/2011, που προβλέπουν την άσκηση των καθηκόντων του κατά συνείδηση και χωρίς δεσμεύσεις από εντολές, και από τη Διεθνή Σύμβαση Εργασίας 81 της ΔΟΕ, που επιβάλλει την προστασία των Επιθεωρητών από κάθε εξωτερική παρέμβαση.

Η διαδικασία επίλυσης εργατικών διαφορών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 του Ν. 3996/2011, όπως ισχύει, αποτελεί θεσμοθετημένη διαδικασία διαλόγου και διαπραγμάτευσης, με στόχο την ειρηνική επίλυση διαφορών μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών. Ο Επιθεωρητής Εργασίας, στο πλαίσιο αυτό, ενεργεί ως ουδέτερος διαμεσολαβητής, με μοναδικό γνώμονα την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και την προστασία των δικαιωμάτων.

Υπό το πρίσμα αυτό, η σύλληψη Επιθεωρητή Εργασίας εν ώρα άσκησης των καθηκόντων του, κατόπιν μονομερούς καταγγελίας ενός εκ των εμπλεκόμενων μερών, δημιουργεί ένα εξαιρετικά επικίνδυνο προηγούμενο.

Το περιστατικό αυτό έρχεται, μάλιστα, σε μια συγκυρία κατά την οποία το νέο πειθαρχικό πλαίσιο για τους δημόσιους υπαλλήλους διευρύνει επικίνδυνα τα περιθώρια επιβολής βαρύτατων κυρώσεων, ακόμη και απώλειας της θέσης εργασίας, με αφετηρία καταγγελίες που μπορεί να είναι μονομερείς ή ατεκμηρίωτες. Στην πράξη, ο δημόσιος υπάλληλος καθίσταται ιδιαίτερα εκτεθειμένος και ανυπεράσπιστος, καθώς η ίδια η άσκηση των καθηκόντων του μπορεί να αποτελέσει αφορμή για πειθαρχική και ποινική εμπλοκή.

Όταν μια απλή καταγγελία αρκεί, για να ενεργοποιήσει διαδικασίες που θέτουν σε κίνδυνο την επαγγελματική υπόσταση ενός υπαλλήλου, χωρίς ουσιαστικές εγγυήσεις προστασίας, τότε δεν μιλάμε απλώς για θεσμικό έλλειμμα, αλλά για ένα περιβάλλον που ευνοεί τον εκφοβισμό και την αποτροπή άσκησης των καθηκόντων. Άλλωστε και η ίδια η εξέλιξη της υπόθεσης με την απελευθέρωση του συναδέλφου επιβεβαιώνει το παραπάνω σκεπτικό.

Αν η άσκηση των καθηκόντων ενός Επιθεωρητή μπορεί να οδηγεί σε αυτόφωρη σύλληψη και ταυτόχρονα να τον εκθέτει σε διαδικασίες που μπορεί να καταλήξουν ακόμη και στην απώλεια της εργασίας του, τότε τίθεται ευθέως υπό αμφισβήτηση η δυνατότητα ανεξάρτητης και απρόσκοπτης άσκησης του ελεγκτικού και συμφιλιωτικού έργου.

Τέτοιου είδους περιστατικά:

• υπονομεύουν τη θεσμική λειτουργία της Επιθεώρησης Εργασίας,

• δημιουργούν κλίμα εκφοβισμού στους εργαζόμενους της Επιθεώρησης,

• θέτουν σε κίνδυνο την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων,

• και πλήττουν την ίδια την έννοια του κράτους δικαίου.

Δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι δεν τρομοκρατούμαστε και δεν θα επιτρέψουμε την ποινικοποίηση της άσκησης των καθηκόντων μας. Ο αγώνας για αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες εργασίας δεν μπορεί να διεξάγεται υπό καθεστώς φόβου και διώξεων.

Απαιτούμε εδώ και τώρα:

• Να μην αποδοθούν κατηγορίες στο συνάδελφο.

• Τη θεσμική θωράκιση των Επιθεωρητών Εργασίας, ώστε να μπορούν να ασκούν τα καθήκοντά τους χωρίς φόβο διώξεων και παρεμβάσεων, καθώς αποδεικνύεται στην πράξη ότι οι υφιστάμενες διατάξεις δεν τους καλύπτουν.

• Την παρέμβαση της Διοίκησης της Επιθεώρησης Εργασίας και του Υπ. Εργασίας για την αποτροπή αντίστοιχων περιστατικών στο μέλλον, ιδίως υπό το φως των νέων διατάξεων του Ν. 4512/2018 (άρθρα 155 & 157), για τις οποίες είχαμε προειδοποιήσει, αλλά και του νέου πειθαρχικού πλαισίου που εντείνει την ανασφάλεια των εργαζομένων.

Δηλώνουμε ότι θα είμαστε στο πλευρό του άξιου συναδέλφου μας με κάθε τρόπο και μέσο και ότι το ζήτημα αυτό δεν θα αφεθεί να ξεχαστεί. Το επόμενο διάστημα θα προχωρήσουμε σε δράσεις για τη στήριξή του και για τη διασφάλιση ενός ασφαλούς πλαισίου λειτουργίας για όλους τους εργαζόμενους στην Επιθεώρηση Εργασίας. Τέτοιες πράξεις βάλουν και αμφισβητούν όχι μόνο το πρόσωπο του ενός συναδέλφου που βρέθηκε σ’ αυτή την θέση, αλλά όλων μας, που καθημερινά με φιλότιμο, γνώση και υπευθυνότητα παρεμβαίνουμε στην εμπόλεμη ζώνη των εργασιακών σχέσεων για την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας.

Η υπεράσπιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της Επιθεώρησης Εργασίας αποτελεί ζήτημα δημοκρατίας και προστασίας του κόσμου της εργασίας.

Ο Σύλλογός μας θα είναι παρών και συμπαραστάτης σε κάθε διωκόμενο συνάδελφο που κατηγορείται άδικα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του».