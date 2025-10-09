newspaper
Επιθεώρηση εργασίας: Σε επίπεδα ρεκόρ η βία και η παρενόχληση – Υπερδιπλασιασμός καταγγελιών το 2024
Οικονομικές Ειδήσεις 09 Οκτωβρίου 2025 | 15:01

Επιθεώρηση εργασίας: Σε επίπεδα ρεκόρ η βία και η παρενόχληση – Υπερδιπλασιασμός καταγγελιών το 2024

Ανησυχητικά τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης της Επιθεώρησης Εργασίας για τη βία και την παρενόχληση στην εργασία το 2024. Άσχημο ξεκίνημα και το 2025

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
ΕπιμέλειαΧρυσάνθη Ρουμελιώτου
Spotlight

Το φάσμα της παρενόχλησης στην εργασία παραμένει μεγάλο, παρά τις διαστάσεις που έχει λάβει τα τελευταία χρόνια.

Ενώ το κίνημα #MeToo έχει αναμφισβήτητα πυροδοτήσει μια αυξημένη ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σεξουαλική παρενόχληση, είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι η παρενόχληση στον χώρο εργασίας εξακολουθεί να υπάρχει με δεκάδες μορφές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης του 2024 της Επιθεώρησης Εργασίας για την βία και την παρενόχληση στην εργασία, ο συνολικός αριθμός των καταγγελιών για περιστατικά βίας και παρενόχλησης στον χώρο εργασίας υπερδιπλασιάστηκε σε σχέση με το 2022.

Οι μορφές παρενόχλησης στην εργασία

Αρχικά θα πρέπει να αναφέρουμε τι ορίζεται ως παρενόχληση.

Ακολουθούν οι 10 πιο συνηθισμένοι τύποι παρενόχλησης στον χώρο εργασίας που πρέπει να προσέξετε:

  1. Σεξουαλική παρενόχληση
    -Αντάλλαγμα
    -Εχθρικό εργασιακό περιβάλλον
  2. Διακριτική παρενόχληση
    -Παρενόχληση λόγω αναπηρίας
    -Φυλετική παρενόχληση
    -Παρενόχληση λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού
    -Παρενόχληση λόγω ταυτότητας φύλου
    -Ηλικιακός ρατσισμός
    -Θρησκευτική παρενόχληση
  3. Προσωπική παρενόχληση
  4. Φυσική παρενόχληση
  5. Λεκτική παρενόχληση
  6. Ψυχολογική παρενόχληση
  7. Παρενόχληση μέσω εξουσίας
  8. Διαδικτυακή παρενόχληση (διαδικτυακός εκφοβισμός)
  9. Αντίποινα
  10. Παρενόχληση από τρίτους

Η έκθεση της Επιθεώρηση Εργασίας για το 2024

«Η ετήσια έκθεση 2024 του αυτοτελούς τμήματος για την παρακολούθηση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία της Επιθεώρησης Εργασίας αποσκοπεί πρωτίστως στην αύξηση της ορατότητας του ισχύοντος προστατευτικού νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, καθώς και της εφαρμογής του στην πράξη», δήλωσε η Επιθεωρήτρια Εργασιακών Σχέσεων, Μαρία Αντωνοπούλου, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ).

Όπως είπε, η συντονισμένη δράση όλων των συναρμόδιων φορέων και η συστράτευση των εμπλεκόμενων μερών συμβάλλουν καθοριστικά στην εμπέδωση της εμπιστοσύνης των πολιτών και στη σταδιακή μεταβολή της εργασιακής κουλτούρας προς την κατεύθυνση της μηδενικής ανοχής απέναντι σε βίαιες και παρενοχλητικές συμπεριφορές στον εργασιακό χώρο.

Τι δείχνουν τα στοιχεία

Σύμφωνα με τα ευρήματα της ετήσιας έκθεσης που παρουσίασε η κυρία Αντωνοπούλου, μέσα στο 2024, ο συνολικός αριθμός των καταγγελιών για περιστατικά βίας και παρενόχλησης στον χώρο εργασίας ανήλθε σε 318, σημειώνοντας υπερδιπλασιασμό σε σχέση με το 2022 (151 καταγγελίες).

Πρόκειται για επώνυμες καταγγελίες που υποβλήθηκαν σε τμήματα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων ανά την επικράτεια για διενέργεια εργατικής διαφοράς, με την πλειονότητα αυτών των καταγγελιών να έχουν υποβληθεί σε μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, όπως στην Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Αθηνών, Κεντρικής Μακεδονίας, Πειραιώς και Δυτικής Αττικής.

Ποιοτικά και ποσοτικά ευρήματα

Φύλο καταγγελλόντων: 66% γυναίκες και 34% άνδρες, στοιχείο που, όπως ανέφερε η κυρία Αντωνοπούλου, αναδεικνύει τη μεγαλύτερη ευαλωτότητα των γυναικών στον εργασιακό χώρο ενώ, ταυτόχρονα, αποκαλύπτει και την ύπαρξη ανδρικών θυμάτων παρενόχλησης.

Φύλο καταγγελλομένων: 70% άνδρες και 30% γυναίκες, υποδηλώνοντας, σύμφωνα με την κυρία Αντωνοπούλου, τη διατήρηση παραδοσιακών νοοτροπιών περί υπεροχής του ανδρικού φύλου σε ορισμένους χώρους εργασίας.

Όπως είπε, συγκριτικά με τα προηγούμενα έτη, παρατηρείται ότι το κάθετο mobbing, δηλαδή οι βίαιες και παρενοχλητικές συμπεριφορές οι οποίες προκαλούνται από τον εργοδότη, μειώνεται, ενώ το οριζόντιο mobbing -μεταξύ συναδέλφων- αυξάνεται.

Τύπος παρενόχλησης: Υποβλήθηκαν 280 καταγγελίες για λεκτική βία, ηθική και ψυχολογική παρενόχληση, εκ των οποίων 46 καταγγελίες για σωματική βία και 38 για σεξουαλική παρενόχληση.

Εντός του 2024, καταγράφηκε κατακόρυφη αύξηση στην υποβολή καταγγελιών σεξουαλικής παρενόχλησης: από 12 υποθέσεις το 2023 σε 38 το 2024.

Η συντριπτική πλειονότητα των καταγγελλόντων ήταν γυναίκες σε ποσοστό 89%, ενώ έγιναν καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση και από τρεις άνδρες και ένα διεμφυλικό άτομο.

Τα σκήπτρα των καταγγελλόμενων κρατούν οι άνδρες

Τα σκήπτρα των καταγγελλόμενων ήταν άνδρες. Όπως επισημάνθηκε στην εκδήλωση, σε ποσοστό 53% των περιπτώσεων, η σεξουαλική παρενόχληση καταγγέλθηκε ότι προκλήθηκε από τον ίδιο τον εργοδότη. Σε ποσοστό 47% ως καταγγελλόμενος είναι άλλος εργαζόμενος ή υπεύθυνος.

Σχετικά με την έκβαση των υποθέσεων της σεξουαλικής παρενόχλησης, η κυρία Αντωνοπούλου δήλωσε ότι είναι αισιόδοξο και ενθαρρυντικό το γεγονός ότι 14 από τις 38 υποθέσεις επιλύθηκαν με τη μεσολάβηση της Επιθεώρησης Εργασίας.

Το ποσοστό σύστασης προσφυγής στα αρμόδια δικαστήρια ανήλθε σε 26%, ενώ σε ποσοστό 8% επιβλήθηκαν διοικητικές κυρώσεις.

Κλάδοι δραστηριότητας των καταγγελλόμενων επιχειρήσεων

Με βάση τα στοιχεία της έκθεσης για το 2024, την πρώτη θέση στις καταγγελίες για εν γένει παραβιάσεις σε θέματα βίας και παρενόχλησης στην εργασία κατέχουν οι επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στους κλάδους του χονδρικού και λιανικού εμπορίου σε ποσοστό 28%, των ξενοδοχείων και της εστίασης, με αθροιστικό ποσοστό 26%.

Σύμφωνα με την κυρία Αντωνοπούλου, κρίνεται επιτακτική η ανάγκη για τη λήψη προσφορότερων μέτρων και τη στοχευμένη δράση προς την επίτευξη αλλαγής της εργασιακής κουλτούρας σε αυτούς τους κλάδους.

Ως προς τα μεγέθη των καταγγελλόμενων επιχειρήσεων, η πλειονότητα των καταγγελιών έγινε από εργαζόμενους μικρομεσαίων επιχειρήσεων με ποσοστό 67%. Από την άλλη πλευρά, οι μεγάλες επιχειρήσεις της μεσαίας τάξης που απασχολούν από 151 έως 250 εργαζόμενους, φαίνεται να έχουν επιτύχει σε μεγάλο βαθμό την απαιτούμενη αλλαγή της εργασιακής κουλτούρας με ποσοστό καταγγελιών μόλις 3%.

Ηλικιακή κατανομή

Ο μεγαλύτερος αριθμός των καταγγελλόντων (ποσοστό 48%), ανεξαρτήτως φύλου, ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 45-64 ετών, ακολουθούν οι ηλικίες 35-44 ετών με 27%, ενώ με πολύ μικρότερα ποσοστά έπονται οι ηλικιακές ομάδες 25-34 ετών, 18-24 ετών και οι άνω των 65 ετών με μόλις 1%.

Ως προς τις ηλικιακές ομάδες, την πρώτη θέση στις καταγγελίες κατέχουν με ίσα ποσοστά (40%) η γενιά Χ και οι Millennials και ακολουθούν οι Zoomers και οι Baby Boomers.

Έκβαση και αποτελέσματα

Το 2024, το 31% των υποθέσεων επιλύθηκε μέσω της διαμεσολάβησης των υπηρεσιών της Επιθεώρησης Εργασίας. Αυτό που παρατηρήθηκε είναι ότι το ποσοστό επίλυσης των υποθέσεων είναι σταθερά υψηλό, όπως συνέβη και κατά τα προηγούμενα έτη.

Επίσης, μειώθηκε η ψαλίδα επιλύσεων και συστάσεων προσφυγής στα δικαστήρια από 47% σε 39%.

Όπως διευκρίνισε η κυρία Αντωνοπούλου, οι Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων συστήνουν την προσφυγή στα αρμόδια δικαστήρια σε υποθέσεις που, λόγω των αντικρουόμενων ισχυρισμών των μερών, δεν μπορούν να καταλήξουν σε ένα ασφαλές συμπέρασμα. Το σημαντικό είναι ότι, σε πολλές περιπτώσεις, το αιτιολογημένο πόρισμα του Επιθεωρητή Εργασίας αποτελεί πυξίδα και ακρογωνιαίο λίθο για το διατακτικό της απόφασης του φυσικού δικαστή.

Επιπλέον, 10% των υποθέσεων κατέληξε σε επιβολή διοικητικών κυρώσεων, ενώ ποσοστό 7% των υποθέσεων ματαιώθηκε.

Ταυτόχρονα, το 2024, παρατηρήθηκε αύξηση των επιβληθέντων προστίμων, με τα περισσότερα πρόστιμα να έχουν επιβληθεί από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Αθηνών και Κεντρικής Μακεδονίας.

Την ίδια χρονιά, κατατέθηκαν 299 κανονισμοί εργασίας με ενσωματωμένες πολιτικές κατά της βίας και της παρενόχλησης στον χώρο εργασίας, υποδηλώνοντας μια σταθερή πορεία προς την καλλιέργεια κουλτούρας μηδενικής ανοχής.

Σημειώνεται ότι οι περισσότεροι κανονισμοί εργασίας έχουν κατατεθεί στις μεγάλες Περιφερειακές Ενότητες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ ακολουθούν η Κρήτη και η Κεντρική Ελλάδα.

Στοιχεία πρώτου οκταμήνου 2025

Κατά το πρώτο οκτάμηνο του 2025, πραγματοποιήθηκαν 1.008 έλεγχοι στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας αναφορικά με τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων ως προς το θεσμικό πλαίσιο σχετικά με τα θέματα της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία.

Από το σύνολο των ελέγχων:

– 825 έλεγχοι ήταν προγραμματισμένοι (ποσοστό 82%),

– 129 πραγματοποιήθηκαν, κατόπιν ανώνυμων καταγγελιών (13%) και

– 54 έλεγχοι διενεργήθηκαν στο πλαίσιο εργατικών διαφορών.

Υπήρχε στόχευση ελέγχων σε συγκεκριμένους κλάδους: στο λιανικό εμπόριο (22%), στην εστίαση (15%), στο χονδρικό εμπόριο (9%) και στα καταλύματα (8%).

Από τους ελέγχους αυτούς, διαπιστώθηκαν συνολικά 62 παραβάσεις, με το ποσοστό παραβατικότητας να φτάνει το 6,15%.

Σε ποια επαγγέλματα

Η εστίαση κατέχει την πρώτη θέση με ποσοστό 23% επί του συνόλου των παραβάσεων, ενώ ακολουθούν το λιανικό και χονδρικό εμπόριο, με ποσοστά 15% και 8% αντίστοιχα.

Τα καταλύματα παρουσιάζουν σχετική συμμόρφωση, με χαμηλότερο ποσοστό παραβάσεων (ποσοστό 6% επί του συνόλου των παραβάσεων).

Τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν κατά την εξεταζόμενη περίοδο ανήλθαν σε 120.200 ευρώ, με το 65% να προκύπτει από εργατικές διαφορές, το 22% από επιτόπιους ελέγχους κατόπιν ανώνυμων καταγγελιών και το 13% από προγραμματισμένους ελέγχους.

Συνολικά, μέσα στο πρώτο οκτάμηνο του 2025, διενεργήθηκαν 307 εργατικές διαφορές σχετικά με τη βία και την παρενόχληση στην εργασία, με αυξητική τάση σε σχέση με το 2024 και κορύφωση των καταγγελιών κατά τους θερινούς μήνες.

Το mobbing, δηλαδή το φαινόμενο της λεκτικής βίας, της ψυχολογικής και της ηθικής παρενόχλησης, αποτέλεσε κυρίαρχη μορφή παρενόχλησης, αντιστοιχώντας στο 78% των περιπτώσεων.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε αύξηση των εργατικών διαφορών που περιείχαν και σωματική βία συγκριτικά με το 2024.

Αντίθετα, οι καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση έχουν μειωθεί, με το σχετικό ποσοστό να ανέρχεται σε 5,8% του συνόλου.

Οι εργατικές διαφορές εντοπίστηκαν κυρίως στους κλάδους εστίασης, καταλυμάτων και εμπορίου, οι οποίοι συγκέντρωσαν το 69% των σχετικών καταγγελιών.

Ως προς το προφίλ των καταγγελλόμενων επιχειρήσεων, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που απασχολούν έως 50 εργαζόμενους, με ποσοστό 66,1%, αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα των καταγγελλόμενων επιχειρήσεων, ενώ οι μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν έως 10 εργαζόμενους, αντιπροσωπεύουν ποσοστό 37,2%.

Τι πρέπει να κάνουν οι εργαζόμενοι εάν πέσουν θύματα εκφοβισμού ή παρενόχλησης

Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να δουν αν μπορούν να επιλύσουν το πρόβλημα ανεπίσημα πρώτα.

Εάν δεν μπορούν, θα πρέπει να μιλήσουν με έναν από τους παρακάτω:

-διευθυντής
-τμήμα ανθρώπινου δυναμικού (HR)
-εκπρόσωπος συνδικάτου

Εάν αυτά δεν λειτουργήσουν και εξακολουθούν να υφίστανται παρενόχληση, μπορούν να κινηθούν νομικά ενώπιον δικαστηρίου εργατικών διαφορών.

Business
ΔΕΗ: Έξοδος στις αγορές με ομόλογο 700 εκατ. ευρώ

ΔΕΗ: Έξοδος στις αγορές με ομόλογο 700 εκατ. ευρώ

Business
Metlen: Deal με Ομιλο Καράτζη για τη μεγαλύτερη μονάδα αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα

Metlen: Deal με Ομιλο Καράτζη για τη μεγαλύτερη μονάδα αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα

Προειδοποίηση για νέο blackout στην Ισπανία
Διακυμάνσεις τάσης 09.10.25

Προειδοποίηση για νέο blackout στην Ισπανία

Τι αναφέρεται σε έγγραφο του διαχειριστή του δικτύου της Ισπανίας, REE. Προέτρεψε για την εφαρμογή γρήγορων τεχνικών αλλαγών για την αποφυγή blackout.

Σύνταξη
Σε τρία στρατόπεδα η Fed για τα επιτόκια – Τι έδειξαν τα πρακτικά
Συνεχιζόμενη αβεβαιότητα 09.10.25

Σε τρία στρατόπεδα η Fed για τα επιτόκια – Τι έδειξαν τα πρακτικά

Ο μοναχικός δρόμος του εκλεκτού του Τραμπ, Στίβεν Μίραν. Υποστήριξε μία μεγαλύτερη μείωση κατά μισή ποσοστιαία μονάδα και περισσότερες μειώσεις τους επόμενους μήνες.

Ναταλία Δανδόλου
Ναταλία Δανδόλου
Το εργασιακό νομοσχέδιο στη Βουλή: Αρνητικοί οι φορείς εργαζομένων – Όλα καλά τα βλέπει η υπουργός Εργασίας
13ωρο 08.10.25

Το εργασιακό νομοσχέδιο στη Βουλή: Αρνητικοί οι φορείς εργαζομένων – Όλα καλά τα βλέπει η υπουργός Εργασίας

Πάνω από 45 προτάσεις φορέων και πολιτών ενσωματώθηκαν στο εργασιακό νομοσχέδιο είπε η υπουργός Εργασίας. Πάντως οι εκπρόσωποι των εργαζομενων που τοποθετήθηκαν στη Βουλή ήταν όλοι αρνητικοί.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Eurobank: Ποιες είναι οι τέσσερις φυλές των ανέργων – Γιατί επιμένει η χαλαρότητα στην αγορά εργασίας
Έκθεση Εurobank 08.10.25

Ποιες είναι οι τέσσερις φυλές των ανέργων - Γιατί επιμένει η χαλαρότητα στην αγορά εργασίας

Κρίσιμη πρόκληση για την αγορά εργασίας η αύξηση συμμετοχής γυναικών και νέων και η εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού. Τι δείχνει η έκθεση της Εurostat για την περίοδο 2009-2024

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Πάνω στο έγκλημα της διαφθοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ, έστησαν το έγκλημα της συγκάλυψης
ΠΑΣΟΚ 09.10.25

Ανδρουλάκης: Πάνω στο έγκλημα της διαφθοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ, έστησαν το έγκλημα της συγκάλυψης

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέφερε ότι πρώτος –ακόμη και σε επίκαιρη ερώτηση στον πρωθυπουργό- έθεσε τα ζητήματα του Οργανισμού αλλά η κυβέρνηση είτε υποβάθμιζε τη συζήτηση είτε τον επέκρινε ότι δεν φορά τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδος

Σύνταξη
Η Miu Miu φέρνει τις ποδιές στην πασαρέλα – «Σύμβολο εργασίας και φροντίδας» λέει η Miuccia Prada
Σχόλιο των καιρών 09.10.25

Η Miu Miu φέρνει τις ποδιές στην πασαρέλα - «Σύμβολο εργασίας και φροντίδας» λέει η Miuccia Prada

«Στη μόδα, μιλάμε πάντα για γκλάμουρ και πλούσιους ανθρώπους, αλλά πρέπει να αναγνωρίζουμε και τη ζωή των ανθρώπων που προσφέρουν πίσω από τα φώτα» είπε η Miuccia Prada μετά την επίδειξη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Στην Μπαρτσελόνα μέχρι το 2029 ο Ντε Γιόνγκ»
Ποδόσφαιρο 09.10.25

«Στην Μπαρτσελόνα μέχρι το 2029 ο Ντε Γιόνγκ»

Κάτοικος Βαρκελώνης για ακόμα τέσσερα χρόνια θα παραμείνει ο Ντε Γιόνγκ, ο οποίος φαίνεται να έφτασε σε συμφωνία με την ομάδα του Χάνσι Φλικ για την ανανέωση του συμβολαίου του.

Σύνταξη
Προειδοποίηση για νέο blackout στην Ισπανία
Διακυμάνσεις τάσης 09.10.25

Προειδοποίηση για νέο blackout στην Ισπανία

Τι αναφέρεται σε έγγραφο του διαχειριστή του δικτύου της Ισπανίας, REE. Προέτρεψε για την εφαρμογή γρήγορων τεχνικών αλλαγών για την αποφυγή blackout.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για Ζαχάροβα: Ταύτιση Ρωσίας με τις τουρκικές θέσεις – Δεν επιτρέπεται η Ευρώπη να αυταπατάται
Δήλωση Μάντζου 09.10.25

ΠΑΣΟΚ για Ζαχάροβα: Ταύτιση Ρωσίας με τις τουρκικές θέσεις – Δεν επιτρέπεται η Ευρώπη να αυταπατάται

«Οι προκλητικές και ανιστόρητες δηλώσεις της Μ. Ζαχάροβα είναι απολύτως καταδικαστέες και επικίνδυνες», τόνισε ο υπεύθυνος ΚΤΕ Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Δημήτρης Μάντζος

Σύνταξη
Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου
inTickets 09.10.25

Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου

Δύο 24ωρα έμειναν μέχρι να ανέβει τη σκηνή του Ηρωδείου και ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Θανάσης Βασιλόπουλος προετοιμάζεται για τη συναυλία «Με φίλους κάτω από την Ακρόπολη».

Σύνταξη
Ο Κασσελάκης κατέθεσε συμπληρωματική αναφορά για τον Αυγενάκη στην ευρωπαϊκή εισαγγελία
«Τέρμα τα ψέματα» 09.10.25

Ο Κασσελάκης κατέθεσε συμπληρωματική αναφορά για τον Αυγενάκη στην ευρωπαϊκή εισαγγελία

Ο Στέφανος Κασσελάκης προχώρησε και σε αυτοτελή αναφορά προς την επιτροπή Πόθεν Έσχες της Βουλής, καθώς και προς τον οικονομικό εισαγγελέα, ζητώντας πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

Σύνταξη
Φάμελλος: Η κυβέρνηση είναι με τους Φραπέδες και τους Χασάπηδες και όχι με τους παραγωγούς
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 09.10.25

Φάμελλος: Η κυβέρνηση είναι με τους Φραπέδες και τους Χασάπηδες και όχι με τους παραγωγούς

«Η κυβέρνηση έχει βάλει στο μάτι τον αγροτικό τομέα, γιατί είναι με τους μεσάζοντες», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
«Μία ελληνική ομάδα θα μπορούσε να πάρει πολυετή άδεια στο NBA Europe» (pic)
Euroleague 09.10.25

«Μία ελληνική ομάδα θα μπορούσε να πάρει πολυετή άδεια στο NBA Europe» (pic)

Ο γνωστός δημοσιογράφος Αλεσάντρο Λουίτζι Μάγκι αποκαλύπτει πως το NBA Europe ετοιμάζεται να δώσει 12 πολυετείς άδειες συμμετοχής. Πιθανό να υπάρχει και ελληνική παρουσία στο νέο εγχείρημα.

Σύνταξη
Άγρια κόντρα στη Βουλή για το ταξίδι στη Γάζα: Για «κρουαζιέρα» κάνει λόγο ο Γεωργιάδης – «Τα χάπια σου τα πήρες;»
Πολιτική Γραμματεία 09.10.25

Άγρια κόντρα στη Βουλή για το ταξίδι στη Γάζα: Για «κρουαζιέρα» κάνει λόγο ο Γεωργιάδης – «Τα χάπια σου τα πήρες;»

Η συζήτηση στη Βουλή ξέφυγε με αποτέλεσμα ο Άδωνις Γεωργιάδης να ακούσει «γαλλικά» από τα έδρανα που κάθονταν οι βουλευτές της Αριστεράς.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Λάσλο Κρασναχορκάι: «Δεν με ενδιαφέρει να πιστεύω σε κάτι, αλλά να κατανοώ τους ανθρώπους που πιστεύουν»
Σκοτάδι, φως και σκοτάδι 09.10.25

Λάσλο Κρασναχορκάι: «Δεν με ενδιαφέρει να πιστεύω σε κάτι, αλλά να κατανοώ τους ανθρώπους που πιστεύουν»

Ο Ούγγρος Λάσλο Κρασναχορκάι (László Krasznahorkai) γνωστός για το βιβλίο του Το Ταγκό του Σατανά (Satantango) του 1985, είναι ο φετινός αποδέκτης του βραβείου Νόμπελ Λογοτεχνίας – πολλά από τα βιβλία του έχουν γίνει ταινίες μεγάλου μήκους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ολυμπιακός: Ποιοι παίκτες είναι διαθέσιμοι για την Dubai BC – Η ευκαιρία του Νιλικίνα
Euroleague 09.10.25

Ποιοι παίκτες του Ολυμπιακού είναι διαθέσιμοι για την Dubai BC - Η ευκαιρία του Νιλικίνα

Ο Ολυμπιακός έχει αρκετά προβλήματα τραυματισμών, ο Εβάν Φουρνιέ δύσκολα θα είναι διαθέσιμος και ο Φρανκ Νιλικίνα μπαίνει στα… βαθιά από νωρίς – Ποιοι «ερυθρόλευκοι» είναι διαθέσιμοι για το ματς με την Dubai BC.

Σύνταξη
Την Πέμπτη η προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για την εξωτερική πολιτική
Στις 16 Οκτωβρίου 09.10.25

Την Πέμπτη η προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για την εξωτερική πολιτική

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε να γενικευτεί το θέμα της συζήτησης και να γίνει για το σύνολο της εξωτερικής πολιτικής, μετά το αρχικό αίτημα του Νίκου Ανδρουλάκη

Σύνταξη
Αναβιώνει η Κου Κλουξ Κλαν στις ΗΠΑ;
Βρήκαν έδαφος 09.10.25

Αναβιώνει η Κου Κλουξ Κλαν στις ΗΠΑ;

Νέα παραρτήματα και οργανώσεις της Κου Κλουξ Κλαν ξεφυτρώνουν στις ΗΠΑ ενώ ρατσισμός και ευαγγελικός χριστιανισμός έχουν συμμαχίσει.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τεχνητή Νοημοσύνη: Η τρέλα των AI deepfakes μπορεί να σημάνει το τέλος των οπτικών αποδείξεων
Καμπανάκι ειδικών 09.10.25

Η τρέλα των AI deepfakes μπορεί να σημάνει το τέλος των οπτικών αποδείξεων

Νέες προκλήσεις από την τεχνητή νοημοσύνη - Πώς η εφαρμογή Sora που δίνει πολύ ρεαλιστικά βίντεο μόνο με μια περιγραφή μπορεί σε λάθος χέρια να μετατραπεί σε επικίνδυνο εργαλείο παραπληροφόρησης

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
