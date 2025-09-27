newspaper
Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
27.09.2025 | 13:42
Πρώτο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Κρήτη
Ρόδος: Εργαζόμενος έπεσε θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης από προϊστάμενό του – Τι καταγγέλλει
Ελλάδα 27 Σεπτεμβρίου 2025 | 15:15

Ρόδος: Εργαζόμενος έπεσε θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης από προϊστάμενό του – Τι καταγγέλλει

Ο εργαζόμενος προχώρησε σε επίσημη καταγγελία στην Επιθεώρηση Εργασίας, περιγράφοντας πώς το περιστατικό τον κατέβαλε ψυχολογικά και τον ταπείνωσε στον χώρο εργασίας του

Spotlight

Eργαζόμενος στη Ρόδο, ο οποίος πήγε στο σούπερ μάρκετ που δούλευε εκτός ωραρίου μαζί με τη σύντροφό του, κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης από τον ίδιο του τον προϊστάμενο.

Όπως ανέφερε, ο προϊστάμενός του τον πλησίασε από πίσω, τον άγγιξε στα οπίσθια και αμέσως μετά, έκανε με το δάχτυλο την κίνηση της σιωπής, σαν να του έλεγε «μην μιλήσεις».

Ο νεαρός εργαζόμενος ξεκίνησε να δουλεύει στο κατάστημα τον Ιανουάριο του 2024 ως μερικώς απασχολούμενος υπάλληλος. Το γεγονός ότι ο άντρας ήταν προϊστάμενος του ενίσχυσε το κλίμα φόβου που βίωσε ο νεαρός όταν άρχισε να δέχεται ανεπίτρεπτες συμπεριφορές.

Του έστελνε μηνύματα με άσεμνο περιεχόμενο

Η πρώτη προσβλητική ενέργεια έγινε στις 8 Φεβρουαρίου 2024, όταν ο προϊστάμενος έστειλε στον εργαζόμενο μήνυμα στο κινητό του με άσεμνο και σεξιστικό περιεχόμενο.

Το μήνυμα αυτό, που έφερε ξεκάθαρο σεξουαλικό υπονοούμενο, προκάλεσε έντονη αμηχανία στον εργαζόμενο, ο οποίος, ίσως επειδή φοβόταν το γεγονός οτι ειναι υπεύθυνος του, δεν αντέδρασε.

Το περιστατικό που έφτασε τον νεαρό «στα όρια του» έγινε στις 20 Απριλίου 2024.  Εκείνος επισκέφθηκε το κατάστημα εκτός ωραρίου, συνοδευόμενος από τη σύντροφό του όταν ο προϊστάμενος τον πλησίασε και χωρίς συναίνεση τον ακούμπησε στα οπίσθια.

Αμέσως μετά έφερε το δάχτυλό του στα χείλη του ζητώντας σιωπή και ψιθύρισε μια φράση με ξεκάθαρο σεξουαλικό και προσβλητικό περιεχόμενο. Το περιστατικό αυτό υπήρξε τραυματικό για τον εργαζόμενο, καθώς έγινε και μπροστά στην σύντροφο του.

Η επίσημη καταγγελία

Λίγες ημέρες αργότερα, ο εργαζόμενος προχώρησε σε επίσημη καταγγελία στην Επιθεώρηση Εργασίας. Στην αγωγή του, περιγράφει πώς το γεγονός τον κατέβαλε ψυχολογικά και τον ταπείνωσε στον χώρο εργασίας του, μπροστά στη σύντροφό του αλλά και σε συνάδελφό του.

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου εξέτασε την υπόθεση και κατέληξε ότι υπήρξε πράγματι προσβολή της αξιοπρέπειας του εργαζομένου. Στις 3 Σεπτεμβρίου 2025, εξέδωσε απόφαση με την οποία υποχρέωσε τον πρώην προϊστάμενο να καταβάλει στον ενάγοντα το ποσό των 800 ευρώ ως αποζημίωση για ηθική βλάβη.

Το ποσό βέβαια ήταν μικρότερο από αυτό που ζητήθηκε αρχικά στην αγωγή, ωστόσο για τον εργαζόμενο είχε ιδιαίτερη σημασία ότι το δικαστήριο αναγνώρισε την προσβολή και τη σοβαρότητα του συμβάντος.

Σύνταξη
Δήμητρα Τριανταφύλλου
LIVE: Σαν Πάουλι – Λεβερκούζεν
Bundesliga 27.09.25

LIVE: Σαν Πάουλι – Λεβερκούζεν

LIVE: Σαν Πάουλι - Λεβερκούζεν. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την αναμέτρηση Σαν Πάουλι - Λεβερκούζεν, για την 5η αγωνιστική της Bundesliga. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports 3.

Σύνταξη
LIVE: Μάιντς – Ντόρτμουντ
Bundesliga 27.09.25

LIVE: Μάιντς – Ντόρτμουντ

LIVE: Μάιντς - Ντόρτμουντ. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την αναμέτρηση Μάιντς - Ντόρτμουντ, για την 5η αγωνιστική της Bundesliga. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports 5.

Σύνταξη
Μέγαρο Μαξίμου: Κύματα πίεσης από ναυάγιο με Ερντογάν και ραντεβού στο Λευκό Οίκο – Πώς επιχειρεί να αμβλύνει τις εντυπώσεις
Πολιτική 27.09.25

Μέγαρο Μαξίμου: Κύματα πίεσης από ναυάγιο με Ερντογάν και ραντεβού στο Λευκό Οίκο – Πώς επιχειρεί να αμβλύνει τις εντυπώσεις

Πώς το Μαξίμου επιχειρεί να αμβλύνει τις αρνητικές εντυπώσεις μετά την ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν και μετά το ραντεβού Ερντογάν - Τραμπ στο Λευκό Οίκο, επενδύοντας στη συζήτηση στη Βουλή το πρώτο 15θήμερο του Οκτωβρίου και σε δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Από την κλιματική κατάρρευση έως το τέλος του ΝΑΤΟ: Τέσσερα σενάρια για τον κόσμο έως το 2045
«Έκθεση για το Μέλλον» 27.09.25

Από την κλιματική κατάρρευση έως το τέλος του ΝΑΤΟ: Τέσσερα σενάρια για τον κόσμο έως το 2045

Η «Έκθεση για το Μέλλον» παρουσιάζει τέσσερα σενάρια έως το 2045 - Από έναν κόσμο κυριαρχούμενο από τεχνολογικούς κολοσσούς έως έναν όπου οι παλιές συμμαχίες έχουν καταρρεύσει και οι συγκρούσεις γίνονται η νέα κανονικότητα

Μαρία Κρουστάλη
Μαρία Κρουστάλη
ΣΥΡΙΖΑ: Οι δηλώσεις Σαλμά δείχνουν ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι γαλάζιο με την υπογραφή του πρωθυπουργού
Αιχμηρή ανακοίνωση 27.09.25

ΣΥΡΙΖΑ: Οι δηλώσεις Σαλμά δείχνουν ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι γαλάζιο με την υπογραφή του πρωθυπουργού

«Κάθε μέρα που περνάει, η κυβέρνηση Μητσοτάκη βυθίζει όλο και πιο πολύ τη χώρα στα σκάνδαλα και καταρρακώνει κάθε έννοια κράτους δικαίου και δημοκρατίας», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Viral διπλοπενιές: Αρκούδα απολαμβάνει το ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας – Όσα είπε ο Λαρισαίος Δημήτρης Κατσιούρας
Viral 27.09.25

Viral διπλοπενιές: Αρκούδα απολαμβάνει το ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας – Όσα είπε ο Λαρισαίος Δημήτρης Κατσιούρας

Ο Δημήτρης Κατσιούρας επιστρέφει ξανά στο διαδίκτυο με νέο βίντεο και τον πιο φανατικό θαυμαστή του μπουζουκιού του, τον Τομ, τη φιλόμουση αρκούδα

Σύνταξη
Ρωσία: Ισχυρίζεται ότι κατέλαβε τρία χωριά στην Ουκρανία – Ανταλλάσσουν επιθέσεις με drones Μόσχα και Κίεβο
Μαίνεται ο πόλεμος 27.09.25

Η Ρωσία ισχυρίζεται ότι κατέλαβε τρία χωριά στην Ουκρανία - Ανταλλάσσουν επιθέσεις με drones Μόσχα και Κίεβο

Η Ρωσία έχει καταλάβει περίπου το 0,8% της συνολικής επιφάνειας της Ουκρανίας από τις αρχές του έτους, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Μόσχας

Σύνταξη
Σάλος στην τέχνη: Η τεχνητή νοημοσύνη διαψεύδει εμπειρογνώμονες για τον Λαουτίστα του Καραβάτζιο – «Αυθεντικός»
Σκάνδαλο 27.09.25

Σάλος στην τέχνη: Η τεχνητή νοημοσύνη διαψεύδει εμπειρογνώμονες για τον Λαουτίστα του Καραβάτζιο – «Αυθεντικός»

Επιστημονική ανάλυση που βασίστηκε σε Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) έρχεται να ανατρέψει τα δεδομένα στον κόσμο των Παλαιών Δασκάλων, αποδίδοντας στον θρυλικό Καραβάτζιο (Michelangelo Merisi da Caravaggio) έναν πίνακα που μέχρι σήμερα όλοι θεωρούσαν αντίγραφο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
