Πρόστιμα «φωτιά» 2,2 εκατ. ευρώ σε σούπερ μάρκετ

Με την ολοκλήρωση ελέγχων που διεξήγαγε η ΔΙΜΕΑ -για την τήρηση του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους και την τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας- ανακοινώνονται οι σχετικές αποφάσεις για την επιβολή των αντίστοιχων προστίμων:

– Η πρώτη απόφαση, για την επιβολή προστίμου 805.340 ευρώ στην εταιρεία «Lidl», αφορά παραβάσεις του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, κατόπιν εντολής ελέγχου που έδωσε το 2024 ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 2025.

– Η δεύτερη αφορά πρόστιμο 1.440.000 ευρώ στην εταιρεία «Σκλαβενίτης», για παραβάσεις του Κώδικα Δεοντολογίας, κατόπιν ελέγχου που διατάχθηκε το καλοκαίρι του 2025.

Όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία, πριν από την ανακοίνωση των αποφάσεων ενημερώθηκαν οι δύο εταιρείες.

Αδιαπραγμάτευτη η προστασία των καταναλωτών λέει ο Θεοδωρικάκος

Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η εφαρμογή του νόμου για την προστασία των καταναλωτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ο νόμος είναι νόμος και ισχύει για όλους. Οι φορείς του λιανεμπορίου οφείλουν να επιδεικνύουν κοινωνική ευθύνη απέναντι σε όλους τους πολίτες ανεξαιρέτως. Είμαστε δεσμευμένοι σε ό,τι περνά από το δικό μας χέρι να στηρίζουμε με πράξεις το διαθέσιμο εισόδημα της ελληνικής οικογένειας, της μεσαίας τάξης και ιδιαίτερα των πιο αδύναμων κοινωνικών στρωμάτων».

Υπενθυμίζεται ότι χθες ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε πως «με πράξεις ενισχύουμε το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών – δίνουμε αυξήσεις, μειώνουμε φόρους, επιστρέφουμε ένα ενοίκιο, ελέγχουμε την αγορά – κάνουμε τα πάντα για να βελτιώνουμε την πραγματικότητα της ζωής των πολιτών».

Ο κ. Θεοδωρικάκος επισήμανε ότι «το μεγαλύτερο πρόβλημα ακρίβειας σχετίζεται με τη στέγη και την ενέργεια» και ανέφερε ότι «τα έξοδα για το νοίκι μειώνονται κατά 8%, καθώς το κράτος από τον Νοέμβριο επιστρέφει ένα νοίκι και για τις τιμές της ενέργειας παρενέβη ο ίδιος ο πρωθυπουργός».

«Δεν μένουμε μόνο στην αύξηση μισθών, αλλά ελέγχουμε την αγορά. Η ΔΙΜΕΑ διεξάγει έλεγχο σε όλα τα σούπερ μάρκετ για τον κώδικα δεοντολογίας», συνέχισε ο Υπουργός Ανάπτυξης και ξεκαθάρισε πως «αν υπάρχουν παραβάσεις – και έχουμε ισχυρές ενδείξεις ότι υπάρχουν – θα εξαντληθεί η αυστηρότητά μας. Τα πρόστιμα θα ανακοινωθούν αμέσως. Ο νόμος είναι νόμος και ισχύει για όλους».