Ερχονται νέοι κανόνες, έλεγχοι και πρόστιμα – φωτιά

Σφίγγει ο ελεγκτικός κλοιός γύρω από ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων τύπου Airbnb καθώς από την 1η Οκτωβρίου τίθενται σε εφαρμογή νέοι κανόνες λειτουργίας για τα ακίνητα που μισθώνονται βραχυχρόνια, ενώ παρατείνεται για ένα ακόμα έτος το απαγορευτικό στις νέες βραχυχρόνιες μισθώσεις στο κέντρο της Αθήνας και παράλληλα μπαίνει στο τραπέζι σχέδιο επέκτασης του φρένου σε νέα Airbnb σε άλλες περιοχές της χώρας όπου το στεγαστικό πρόβλημα είναι οξύ.

Η ΑΑΔΕ άρχισε ήδη να στέλνει μαζικά emails σε όσους έχουν ενεργούς Αριθμούς Μητρώου Ακινήτων στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης, μεταφέροντας το μήνυμα του υπουργείου Τουρισμού για τις νέες προδιαγραφές που θα πρέπει να πληρούνται από την 1η Οκτωβρίου, τους ελέγχους και τα τσουχτερά πρόστιμα που θα αντιμετωπίσουν οι παραβάτες.

Νέες προδιαγραφές

Ειδικότερα, από την 1η Οκτωβρίου 2025 όλα τα ακίνητα που μισθώνονται βραχυχρόνια θα πρέπει σωρευτικά:

Να αποτελούν χώρους κύριας χρήσης και να διαθέτουν φυσικό φωτισμό, αερισμό και κλιματισμό.

Να είναι ασφαλισμένα έναντι αστικής ευθύνης για ζημιές ή ατυχήματα που μπορεί να προκληθούν.

Να διαθέτουν υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, πυροσβεστήρες και ανιχνευτές καπνού, ρελέ διαρροής ή ρελέ αντιηλεκτροπληξιακό και ενδείξεις σήμανσης διαφυγής.

Να έχουν πιστοποιητικό μυοκτονίας και απεντόμωσης, φαρμακείο με είδη πρώτων βοηθειών, καθώς και οδηγό με τηλέφωνα πρώτης ανάγκης.

Έλεγχοι

Για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης με τις νέες προδιαγραφές, υπάλληλοι του υπουργείου Τουρισμού ή/και μεικτά συνεργεία ελέγχου (με υπαλλήλους της ΑΑΔΕ και του υπουργείου Τουρισμού) θα διενεργούν επιτόπιους ελέγχους στον χώρο που μισθώνεται και έχει δηλωθεί στην πλατφόρμα του Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης.

Για τον έλεγχο οι ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης θα ενημερωθούν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από τη διενέργειά του, προκειμένου να προσκομίσουν κάθε στοιχείο που επιβεβαιώνει τη συνδρομή των παραπάνω προδιαγραφών.

Οι ελεγκτές του υπουργείου Τουρισμού θα φέρουν το δελτίο υπηρεσιακής τους ταυτότητας και έγγραφη εντολή διενέργειας επιτόπιου ελέγχου από το αρμόδιο όργανο του υπουργείου Τουρισμού ή εξουσιοδοτημένα από αυτό όργανα, και θα τα επιδεικνύουν κατά τη διενέργεια του ελέγχου.

Η εντολή

Η έγγραφη εντολή περιέχει τουλάχιστον:

Τον αριθμό και την ημερομηνία της εντολής.

Το ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου στον οποίο έχει ανατεθεί ο έλεγχος.

Το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία, τη διεύθυνση και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου του διαχειριστή ή ιδιοκτήτη της οικίας που μισθώνεται βραχυχρόνια.

Στην περίπτωση που ο έλεγχος διενεργείται από μεικτό κλιμάκιο που απαρτίζεται και από υπαλλήλους της ΑΑΔΕ, εκδίδεται και εντολή επιτόπιου φορολογικού ελέγχου. Κατά τη διενέργεια του ελέγχου, οι ελεγχόμενοι θα πρέπει να επιδείξουν τα πιστοποιητικά, τις βεβαιώσεις και όποια στοιχεία ζητηθούν προς απόδειξη τήρησης των προδιαγραφών.

Πρόστιμο

Στους διαχειριστές ακινήτων επιβάλλεται από τους ελεγκτές του υπουργείου Τουρισμού αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ, εάν:

Δεν επιτραπεί η είσοδος στο ελεγχόμενο ακίνητο.

Δεν πληρούται κάποια από τις προαναφερόμενες προδιαγραφές.

Δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις παρ. 6 άρ. 3 Ν. 5170/2025).

Ειδικότερα, σε περίπτωση που διενεργηθεί νέος έλεγχος εντός ενός έτους από την κοινοποίηση της πράξης επιβολής προστίμου και διαπιστωθεί εκ νέου παράβαση των προδιαγραφών, το παραπάνω πρόστιμο επιβάλλεται στο διπλάσιο και στην περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης στο τετραπλάσιο του αρχικά επιβληθέντος.

