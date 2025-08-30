newspaper
Airbnb: Ποιες αλλαγές έρχονται στη βραχυχρόνια μίσθωση
Οικονομικές Ειδήσεις 30 Αυγούστου 2025 | 10:53

Airbnb: Ποιες αλλαγές έρχονται στη βραχυχρόνια μίσθωση

Οι νέες αυστηρές προδιαγραφές για τα Airbnb – Τι συζητείται για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Στην παράταση για έναν ακόμη χρόνο των περιορισμών που ισχύουν για μισθώσεις τύπου Airbnb σε κεντρικά διαμερίσματα της Αθήνας προσανατολίζεται η κυβέρνηση.

Με το στεγαστικό πρόβλημα να παραμένει οξύ, ειδικά στο λεκανοπέδιο της Αττικής, όπου οι τιμές των ενοικίων έχουν κάνει άλμα τα τελευταία χρόνια χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις  αποκλιμάκωσης, η παράταση των απαγορεύσεων για νέα Airbnb για τα τρία πρώτα διαμερίσματα του κέντρου της Αθήνας θεωρείται δεδομένη.

Από την 1η Οκτωβρίου 2025 έρχονται και νέοι κανόνες για τα ακίνητα που μισθώνονται βραχυχρόνια.

Σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς για όλο το 2025 το Μητρώο Ακινήτων δεν θα δέχεται νέες καταχωρίσεις ακινήτων για βραχυχρόνιες μισθώσεις στις ακόλουθες Δημοτικές Περιοχές του Δήμου Αθηναίων:

  • 1ο Δημοτικό Διαμέρισμα: Πλάκα, Κολωνάκι, Κουκάκι, Σύνταγμα, Ομόνοια, Μοναστηράκι, Εξάρχεια, Ιλίσια, Νεάπολη
  • 2ο Δημοτικό Διαμέρισμα: Μετς, Νέος Κόσμος, ‘Αγιος Αρτέμιος, Παγκράτι
  • 3ο Δημοτικό Διαμέρισμα: Βοτανικός, Μεταξουργείο, Γκάζι, Πετράλωνα, Ρουφ

Η απαγόρευση έκδοσης νέων Αριθμών Μητρώου Ακινήτων (ΑΜΑ) στα τρία πρώτα δημοτικά διαμερίσματα της πρωτεύουσας εφαρμόζεται ήδη από τον Ιανουάριο του 2025 και κανονικά λήγει στο τέλος του έτους.

Ωστόσο, όπως αναφέρουν πληροφορίες, το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, προσανατολίζεται στην παράταση του μέτρου έως και το τέλος του 2026 ενώ εξετάζεται η εφαρμογή του και σε άλλες περιοχές όπου εντοπίζονται προβλήματα και έλλειψη διαθέσιμων κατοικιών.

Τι ισχύει από 1η Οκτωβρίου

Από την 1η Οκτωβρίου 2025 έρχονται και νέοι κανόνες για τα ακίνητα που μισθώνονται βραχυχρόνια.

Συγκεκριμένα θα πρέπει να:

α) αποτελούν χώρους κύριας χρήσης και να διαθέτουν φυσικό φωτισμό, αερισμό και κλιματισμό,

β) διαθέτουν ασφάλιση έναντι αστικής ευθύνης για ζημιές ή ατυχήματα που μπορεί να προκληθούν,

γ) διαθέτουν υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, πυροσβεστήρες και ανιχνευτές καπνού, ρελέ διαρροής ή ρελέ αντιηλεκτροπληξιακό και ενδείξεις σήμανσης διαφυγής, και

δ) διαθέτουν πιστοποιητικό μυοκτονίας και απεντόμωσης, φαρμακείο με είδη πρώτων βοηθειών, καθώς και οδηγό με τηλέφωνα πρώτης ανάγκης.

Έλεγχοι και…

Για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης των φορολογουμένων με τις παραπάνω προδιαγραφές θα διενεργούνται επιτόπιοι έλεγχοι στον χώρο που μισθώνεται και έχει δηλωθεί στην ειδική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ από υπαλλήλους του Υπουργείου Τουρισμού και παράλληλα δύναται να διενεργείται έλεγχος και από μικτά συνεργεία ελέγχου με υπαλλήλους της ΑΑΔΕ και υπαλλήλους του Υπουργείου Τουρισμού για την ταυτόχρονη διαπίστωση της συμμόρφωσης με τις φορολογικές υποχρεώσεις.

Τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τον έλεγχο, προηγείται ενημέρωση προς τον διαχειριστή του ακινήτου, για να προσκομίσει κάθε στοιχείο που επιβεβαιώνει τη συνδρομή των προδιαγραφών.

Αν κρίνεται απαραίτητο, οι υπάλληλοι που διενεργούν τον έλεγχο, ζητούν τη συνδρομή των οργάνων της Ελληνικής Αστυνομίας για τη διενέργεια του ελέγχου, τα οποία την παρέχουν κατά τον χρόνο και στον τόπο που ζητείται.

…πρόστιμα

Αν δεν επιτραπεί η είσοδος στο ελεγχόμενο ακίνητο, δεν πληρούνται οι προδιαγραφές ή ο διαχειριστής του ακινήτου δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του, επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο 5.000 ευρώ.

Μάλιστα, εάν διενεργηθεί νέος έλεγχος εντός ενός έτους από την κοινοποίηση της πράξης επιβολής προστίμου και διαπιστωθεί εκ νέου παράβαση των προδιαγραφών, επιβάλλεται πρόστιμο στο διπλάσιο (10.000 ευρώ) και στην περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης στο τετραπλάσιο του αρχικά επιβληθέντος (20.000 ευρώ).

Πηγή ΟΤ

