Χειρότερη από ποτέ είναι η κατάσταση με τη φοιτητική στέγη στην Ελλάδα, φέρνοντας γονείς και φοιτητές σε απόγνωση. Για μια ακόμη χρονιά φέτος συνεχίζονται οι μεγάλες αυξήσεις των ενοικίων, ιδίως για κατοικίες μικρότερων επιφανειών, που ζητούνται κυρίως από φοιτητές. Μάλιστα, το πρόβλημα επεκτείνεται και σε περιοχές πέραν της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, με χαρακτηριστικότερα παραδείγματα την Πάτρα και το Ηράκλειο.

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Φοιτητικών Κατοικιών 2025 της GEOAXIS Property & Valuation Services, σημειώνεται μεσοσταθμική άνοδος ενοικίων κατά 7,3% σε ετήσια βάση και 110% στη δεκαετία. Ξεχωρίζει η Αθήνα, όπου η αύξηση αγγίζει το 147% σε σχέση με το 2016, επιβεβαιώνοντας το ραγδαία αυξανόμενο κόστος στέγασης για τους φοιτητές.

Φοιτητική στέγη: Στα ύψη οι τιμές

Ενδεικτικά, η μέση τιμή για φοιτητικά ενοίκια σε διαμερίσματα έως 65 τ.μ. είναι:

– Ζωγράφου: 540€

– Παγκράτι: 580€

– Εξάρχεια: 600€

– Αιγάλεω: 460€

– Κυψέλη: 500€

– Νίκαια: 500€

– Θεσσαλονίκη: 500€

– Κομοτηνή: 300€

– Βόλος: 400€

– Ιωάννινα: 370€

– Πάτρα: 380€

– Ηράκλειο Κρήτης: 400€

«Τείνει να γίνει ένα ψυχολογικό θέμα»

Το θέμα της εύρεσης στέγης ωστόσο δεν απασχολεί μόνο τους φοιτητές.

«Τείνει πλέον να γίνει ένα ψυχολογικό θέμα. Είναι μία καινούργια ψυχολογική διάσταση το να μην βρίσκει κάποιος σπίτι και η ανασφάλεια που αυτό εμπεριέχει», λέει στο MEGA η μεσίτρια Άννα Μοκάκου.

«Το συζητάμε πλέον τρία χρόνια και όλοι όσοι έχετε, και εγώ, ό,τι γνωστούς πέρα από τους πελάτες μας που δεν μπορούμε να τους εξυπηρετήσουμε, ειδικά σε οικονομικά ακίνητα, όπου πω την ιδιότητά μου όλοι λένε ότι ψάχνω σπίτι, δεν βρίσκω, είναι ακριβά».

Όπως λέει η ίδια: «Υπάρχουν άνθρωποι που λήγει το συμβόλαιό τους και τρέμουν τι θα τους ζητήσει ο ιδιοκτήτης».

Ενώ για τη φοιτητική στέγη σημειώνει: «Πρέπει οι γονείς να διευρύνουν τις περιοχές αναζήτησης, γιατί όταν πάνε όλοι και πέφτουν στου Ζωγράφου σε ένα σπίτι, και ο ιδιοκτήτης ούτε θα μπει στη διαδικασία να το ανακαινίσει και πρέπει να προσέξουν λίγο και αυτό το λέμε πάντα, θέλω να το αναφέρουμε γιατί έρχεται τώρα η εποχή της αγγελίας ‘μαϊμού’, δηλαδή όταν μία αγγελία είναι πολύ καλή για να είναι αληθινή, μάλλον δεν είναι αληθινή. (…) Δεν δίνουμε χρήματα πριν δούμε το σπίτι και επιβεβαιώσουμε ότι αυτός που μας το δείχνει είναι είτε ο μεσίτης που είναι πιστοποιημένος είτε ο ιδιοκτήτης».

Πώς επηρεάζει η βραχυχρόνια μίσθωση

Σημαντική είναι και η παράμετρος της βραχυχρόνιας μίσθωσης.

«Τα τελευταία χρόνια επειδή έχει διευρυνθεί η τουριστική περίοδος, πανελλαδικά, δυστυχώς οι ιδιοκτήτες προτιμούν να τα κρατάνε στην βραχυχρόνια για μεγαλύτερο διάστημα γιατί πια υπάρχει τουρισμός και τον Οκτώβρη και τον Νοέμβρη και εκεί υπάρχει μεγάλο θέμα, ειδικά σε περιοχές τουριστικές».

Φοιτητική στέγη – Ακριβοθώρητες οι εστίες

Την ίδια στιγμή όπως καταγγέλλουν οι φοιτητές, οι φοιτητικές εστίες είναι ελάχιστες και σε άθλιες συνθήκες υγιεινής και διαβίωσης, ενώ για την εισδοχή τα κριτήρια θέλουν τον φοιτητή να είναι στα όρια της φτώχειας. Χαρακτηριστικά καλύπτουν λιγότερο από το 6% των φοιτητών που σπουδάζουν μακριά από το σπίτι τους. 6 πανεπιστημιακά ιδρύματα της πρωτεύουσας δεν διαθέτουν καν εστία, ενώ χωρίς εστίες είναι και 17 πόλεις με σημαντικό αριθμό σπουδαστών.