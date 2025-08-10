Σε τροχιά συνεχούς ανόδου τιμών βρίσκεται η φοιτητική στέγη στην Ελλάδα, με τις έξι μεγάλες πανεπιστημιουπόλεις της χώρας να καταγράφουν πολύ μεγάλες αυξήσεις στα μισθώματα την τελευταία δεκαετία καθώς η ζήτηση υπερβαίνει την προσφορά.

Η τάση δημιουργίας ιδιωτικών φοιτητικών εστιών και η αύξηση της συγκατοίκησης αναδεικνύονται ως στρατηγικές λύσεις

Η μεσοσταθμική αύξηση των ζητούμενων μισθωμάτων φθάνει το 7,3% σε σχέση με πέρυσι και το 110% σε βάθος δεκαετίας, με την Αθήνα να προηγείται καταγράφοντας άνοδο 147%, όπως δείχνουν τα στοιχεία που συγκέντρωσε το Παρατηρητήριο Φοιτητικών Κατοικιών 2025 της GEOAXIS Property & Valuation Services.

Η έρευνα επιβεβαιώνει ότι η Αθήνα αποτελεί την πόλη με τις υψηλότερες και η Κομοτηνή την πόλη με τις χαμηλότερες τιμές ενοικίασης τυπικών, παλαιών φοιτητικών διαμερισμάτων. Από την άλλη, η τάση δημιουργίας ιδιωτικών φοιτητικών εστιών και η αύξηση της συγκατοίκησης αναδεικνύονται ως νέες στρατηγικές λύσεις, ενώ η ΠΟΜΙΔΑ συστήνει σε φοιτητές και γονείς «ψυχραιμία» και σειρά πρακτικών συμβουλών.

Τιμές και παλαιότητα

Στην Αθήνα, η τιμή ξεκινά από τα 4,9 ευρώ/τ.μ. το 2016 και φτάνει τα 12,1 ευρώ/τ.μ. το 2025, σημειώνοντας δραματική αύξηση 147% μέσα σε εννέα χρόνια και αύξηση 12,6% μόνο το τελευταίο έτος.

Στη Θεσσαλονίκη, η τιμή ανεβαίνει από 4,8 ευρώ/τ.μ. σε 10,1 ευρώ/τ.μ., με συνολική αύξηση 108% και ετήσια μεταβολή 5,8% από το 2024 στο 2025.

Η Πάτρα ακολουθεί με τιμές από 4,6 ευρώ/τ.μ. το 2016 σε 10,5 ευρώ/τ.μ. το 2025, που αντιστοιχεί σε αύξηση 128% και 5% το τελευταίο έτος.

Στο Ηράκλειο, η αύξηση είναι πιο ισορροπημένη. Από 4,7 ευρώ/τ.μ. το 2016 στα 9,5 ευρώ/τ.μ. το 2025, με συνολική μεταβολή 101% και ετήσια 5,2%.

Ο Βόλος παρουσιάζει άνοδο από 4,4 ευρώ/τ.μ. σε 9 ευρώ/τ.μ., με αντίστοιχα ποσοστά αύξησης 106% από το 2016 και 8,3% μεταξύ 2024 και 2025.

Τέλος, η Κομοτηνή εμφανίζει τη μικρότερη δεκαετή μεταβολή, από 5 ευρώ/τ.μ. το 2016 σε 8,5 ευρώ/τ.μ. το 2025, με αύξηση 70% συνολικά και 6,6% το τελευταίο έτος.

Ο μέσος όρος αύξησης των ενοικίων για το σύνολο των έξι πόλεων φτάνει το 7,3% από το 2024 στο 2025 και το 110% από το 2016 έως το 2025. Τα στοιχεία δεν περιλαμβάνουν κοινόχρηστες ή άλλες δαπάνες.

Όπως ήταν αναμενόμενο, τα παλαιότερα φοιτητικά διαμερίσματα καταγράφονται στη Θεσσαλονίκη (κέντρο) με διάμεση ηλικία τα 51 έτη. Ακολουθεί η Αθήνα με διάμεση ηλικία τα 48 έτη, ο Βόλος και η Πάτρα με 40 έτη και το Ηράκλειο Κρήτης με 27 έτη. Τη μικρότερη διάμεση παλαιότητα καταγράφει η Κομοτηνή με 21 έτη. Συμπερασματικά, ένα τυπικό φοιτητικό διαμέρισμα είναι από 30 έως 45 ετών.

Τα μεγαλύτερα σε επιφάνεια φοιτητικά διαμερίσματα καταγράφονται στη Θεσσαλονίκη με διάμεση επιφάνεια τα 48 τ.μ. Ακολουθεί η Κομοτηνή με 44 τ.μ., ο Βόλος με 43 τ.μ., η Αθήνα με 42 τ.μ. και η Πάτρα με 39 τ.μ. Οι μικρότερες διάμεσες επιφάνειες φοιτητικών διαμερισμάτων καταγράφηκαν στο Ηράκλειο Κρήτης με 38 τ.μ. Συμπερασματικά, ένα τυπικό φοιτητικό διαμέρισμα έχει μέση επιφάνεια από 40 μέχρι 45 τ.μ.

Ανθεκτικά για επένδυση, αβάστακτα για ενοικίαση

Όπως επισημαίνεται στη μελέτη, τα φοιτητικά διαμερίσματα, μαζί με τα data centers και τους οίκους ευγηρίας, έχουν αποδειχθεί σε πανευρωπαϊκό πλαίσιο τα πλέον ανθεκτικά επενδυτικά ακίνητα, λόγω σταθερά αυξημένης ζήτησης ανεξάρτητα από τον οικονομικό κύκλο.

Σαφώς λιγότερα φοιτητικά διαμερίσματα βρίσκονται διαθέσιμα στην αγορά σε σχέση με το 2016, καθώς ένα ποσοστό ακινήτων περί το 15% – 25% έχει εισέλθει οριστικά σε καθεστώς βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Η προσφορά φοιτητικών διαμερισμάτων αναμένεται να σημειώσει περαιτέρω μείωση λόγω αύξησης του τουρισμού. Ενδεικτικά, στου Ζωγράφου είχαμε μια αύξηση εγγεγραμμένων ακινήτων σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης της τάξεως του 17% σε σχέση με πέρσι και 30% σε σχέση με το 2023. Στην έρευνα επισημαίνεται επίσης ότι όλο και περισσότεροι ιδιοκτήτες προβαίνουν σε περιορισμένη επίπλωση διαμερισμάτων για να έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Καθώς οι φοιτητές αρχίζουν να επιλέγουν το αντικείμενο των σπουδών τους με βάση την έδρα του Πανεπιστημίου και όχι το γνωστικό αντικείμενο, η ζήτηση στο μέλλον αναμένεται να ενταθεί κοντά στα μεγάλα Πανεπιστήμια και να μειωθεί στην επαρχία.

Η πλειονότητα επιλέγει να ενοικιάσει όσο το δυνατόν παλαιότερα διαμερίσματα, ενώ καταγράφεται αύξηση των φοιτητών που επιλέγουν να συγκατοικήσουν για να επιμερίζονται τα έξοδα. Αποτέλεσμα είναι τα μεγαλύτερα διαμερίσματα να εμφανίζουν σταδιακά χαμηλότερο ρίσκο διάθεσης.

Η νέα αγορά «all inclusive»

Τα τελευταία χρόνια έχει ενταθεί η προσπάθεια μεγάλων παικτών του real estate να δημιουργήσουν κατοικίες στα πρότυπα ιδιωτικών φοιτητικών εστιών, καθώς είναι πλέον διαπιστωμένο ότι με την προσφορά επιπρόσθετων υπηρεσιών η συγκεκριμένη μορφή ανάπτυξης μπορεί να αποφέρει σημαντικότερα έσοδα.

Αναπτύσσεται μια νέα αγορά γύρω από ιδιωτικές φοιτητικές εστίες «all inclusive», όπου τα πλεονεκτήματά της σε σύγκριση με τα τυπικά φοιτητικά διαμερίσματα είναι:

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλες οι υπηρεσίες και λογαριασμοί (όπως καθαρισμός, φύλαξη, ρεύμα, νερό, θέρμανση, internet και χρήση κοινόχρηστων χώρων).

Η τυποποίηση των διαμερισμάτων και η μοναδική επιλογή της αποδοχής του πλήρους πακέτου παροχών διευκολύνει εξαιρετικά στη διαχείριση.

Η παροχή υψηλής ασφάλειας στους ενοίκους (σύστημα εισόδου με κάρτα, κάμερες, φύλαξη) αξιολογείται ως το σημαντικότερο πλεονέκτημα.

Τα διαμερίσματα είναι πλήρως ανακαινισμένα και επιπλωμένα.

Βρίσκονται πλησίον των σχολών ή πολύ κοντά σε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Υπάρχει, σε κάποιες περιπτώσεις, η δυνατότητα ευέλικτης μίσθωσης ανάλογα με την περίοδο φοίτησης.

Το ποσοστό αυξημένου ενοικίου σε σχέση με τα τυπικά φοιτητικά διαμερίσματα κυμαίνεται μεταξύ 20% – 40%, ανάλογα με την πόλη.

Συστάσεις ΠΟΜΙΔΑ προς φοιτητές και γονείς

Για μια ακόμη χρονιά η ΠΟΜΙΔΑ δίνει συστάσεις σε γονείς και φοιτητές, που ψάχνουν απεγνωσμένα για σπίτι:

• Μην πανικοβάλλεστε. Δεν χρειάζεται να μισθώσετε κατοικία από την πρώτη στιγμή ούτε τα μαθήματα αρχίζουν αμέσως.

• Μην ψάχνετε για σπίτι ακριβώς δίπλα στο Πανεπιστήμιο. Λίγες στάσεις ή δρόμους πιο μακριά, υπάρχουν πολλές επιλογές.

• Οργανώστε την αναζήτηση και κλείστε άμεσα το ακίνητο που σας ταιριάζει.

• Μην αποδέχεστε μίσθωμα που υπερβαίνει τον προϋπολογισμό σας.

• Δεν υπάρχει περιορισμός στο ύψος εγγύησης ή προκαταβολών.

• Εξετάστε τη συγκατοίκηση για μείωση κόστους και υψηλότερο επίδομα.

• Ελέγξτε το σπίτι προσεκτικά και κατά προτίμηση με το φως της ημέρας.

• Υπογράψτε έγγραφο μισθωτήριο πριν από οποιαδήποτε πληρωμή.

• Αποφύγετε τα ανεπίσημα «γραφεία πληροφοριών» που ζητούν προκαταβολές.

• Συνεργαστείτε μόνο με επίσημα μεσιτικά γραφεία, πληρώνοντας μετά την υπογραφή μισθωτηρίου.

Η φοιτητική κατοικία στην Ελλάδα διαμορφώνεται πλέον ως ένας ανθεκτικός κλάδος της αγοράς ακινήτων με τις τιμές να κινούνται σταθερά ανοδικά και την προσφορά να παραμένει περιορισμένη. Οι φοιτητές και οι οικογένειές τους, καλούνται να κινηθούν με σχέδιο, ψυχραιμία και προσοχή, αξιοποιώντας τόσο τις κλασικές λύσεις όσο και τις νέες επιλογές στέγασης, σε ένα περιβάλλον όπου η ζήτηση συνεχίζει να υπερβαίνει κατά πολύ την προσφορά.

Μεσοπρόθεσμη τάση – πρόβλεψη

Η συνέχιση της ανόδου των μισθωτικών αξιών των φοιτητικών διαμερισμάτων λόγω περιορισμένης προσφοράς είναι δεδομένη, αποτελώντας από μόνη της μια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη τόσο σε πανευρωπαϊκό όσο και σε εγχώριο επίπεδο.

Η έρευνα αγοράς πραγματοποιήθηκε με συλλογή στοιχείων μέσω αγγελιών που δημοσιεύθηκαν σε εφημερίδες και στο διαδίκτυο, για έξι ενδεικτικές φοιτητικές πόλεις στο διάστημα του Ιουνίου – Ιουλίου 2025, αναφέρει το ΑΠΕ – ΜΠΕ. Η έρευνα βασίστηκε σε αναζήτηση διαμερισμάτων που προκαλούν το ενδιαφέρον των φοιτητών, ήτοι δυάρια ή γκαρσονιέρες απολύτως τυπικής κατασκευής που δεν ωφελούνται από ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ή εξαιρετικά προνομιακή θέση.

Οι περιοχές μελέτης ήταν η Αθήνα (Ζωγράφου, Πανεπιστημιούπολη, Γουδή, Ιλίσια), η Θεσσαλονίκη (Κέντρο), η Πάτρα (Κέντρο), το Ηράκλειο (Κέντρο), ο Βόλος (Κέντρο) και η Κομοτηνή (Κέντρο).

Αναφορικά με την επιλογή των περιοχών μελέτης, ήταν η ενδεικτικότερη κάλυψη έξι χαρακτηριστικών φοιτητικών πόλεων της Ελλάδας με σημαντικό αριθμό φοιτητών, όπως οι προαναφερόμενες πόλεις. Επιπλέον, στόχος ήταν να εξαχθούν συμπεράσματα για φοιτητικές πόλεις που εκπροσωπούν μεγάλα αλλά και διαφορετικά διαμερίσματα της χώρας (Αττική, Μακεδονία, Κρήτη, Πελοπόννησος, Θεσσαλία και Θράκη).