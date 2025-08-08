Ρεκόρ για το Airbnb – Ποιοι ψήφισαν Ελλάδα [γραφήματα]

Σπάει όλα τα κοντέρ η βραχυχρόνια μίσθωση (τύπου Airbnb, Booking ή Expedia) η οποία συνεχίζει ακάθεκτη όλο το καλοκαίρι.

Η Ελλάδα παραμένει στο επίκεντρο της αγοράς βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Ευρώπη καθώς η ζήτηση για την χώρα μας στην κορύφωση της θερινής σεζόν τον Αύγουστο είναι πάνω από το μέσο όρο της Ευρώπης.

Οι διαθέσιμες κλίνες ξεπέρασαν για πρώτη φορά το φράγμα του ενός εκατομμυρίου ήδη από τον Απρίλιο, ενώ καταγράφεται ενίσχυση της ζήτησης και σημαντική αύξηση της πληρότητας, παρά τη μείωση της μέσης διάρκειας διαμονής.

Η βραχυχρόνια μίσθωση

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία του ΙΝΣΕΤΕ, σύμφωνα με τα οποία ο αριθμός των καταλυμάτων που είναι διαθέσιμα για βραχυχρόνια μίσθωση τον Ιούνιο ξεπέρασε τις 240 χιλιάδες, αυξημένος κατά 8% σε σύγκριση με πέρσι.

Ειδικότερα, τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού, ο αριθμός των καταλυμάτων αυξήθηκε κατά 17 χιλιάδες, όταν τον Ιούνιο του 2024 είχαμε 225 χιλιάδες καταλύματα. Τον Μάιο, με 236 χιλιάδες καταλύματα, είχε επίσης καταγραφεί ρεκόρ και ήταν η υψηλότερη τιμή που έχει σημειωθεί από τον Ιανουάριο του 2019 έως σήμερα, μέχρι να καταρριφθεί εκ νέου τον Ιούνιο.

Παράλληλα, η ανοδική πορεία στις διαθέσιμες κλίνες βραχυχρόνιας μίσθωσης συνεχίζεται σταθερά και το πρώτο εξάμηνο φέτος, σε συνέχιση της θετικής εικόνας του 2024.

Τον Απρίλιο καταγράφηκαν 1.008 χιλ. κλίνες, αυξημένες κατά 73 χιλ. έναντι των 935 χιλ. του Απριλίου 2024. Τον Μάιο οι διαθέσιμες κλίνες ήταν 1.038 χιλ., κατά 76 χιλ. περισσότερες από τις 962 χιλ. του Μαΐου 2024. Τον Ιούνιο, οι κλίνες αυξήθηκαν περαιτέρω σε 1.061 χιλ., σημειώνοντας αύξηση 70 χιλ. σε σύγκριση με τις 991 χιλ. τον Ιούνιο του 2024.

Αξιοσημείωτο είναι πως το όριο του 1 εκατ. κλινών ξεπεράστηκε ήδη από τον Απρίλιο το 2025, αρκετά νωρίτερα σε σχέση με τον Ιούλιο το 2024, που αποτελεί και μήνα αιχμής για τον τουρισμό.

Τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2025 καταγράφηκαν διαδοχικά ρεκόρ στον αριθμό διαθέσιμων κλινών βραχυχρόνιας μίσθωσης (1.038 χιλ. και 1.061 χιλ. αντίστοιχα), σημειώνοντας τις υψηλότερες τιμές από τον Ιανουάριο του 2019 μέχρι σήμερα, με την αμέσως επόμενη υψηλότερη επίδοση να αφορά τον Αύγουστο του 2024 (1.023 χιλ.).

Όσον αφορά τις πληρότητες, το δεύτερο τρίμηνο ξεκίνησε με θετικό πρόσημο, καθώς τον Απρίλιο η πληρότητα ανήλθε στο 26%, αυξημένη κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 23% του Απριλίου 2024. Τον Μάιο, καταγράφηκε η πρώτη μείωση πληρότητας για το 2025, με το ποσοστό να διαμορφώνεται στο 28%, χαμηλότερο κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 30% του Μαΐου 2024.

Τέλος, τον Ιούνιο η πληρότητα παρέμεινε σταθερή στο 40%, όσο και τον Ιούνιο του 2024.

Τον Απρίλιο διαμορφώθηκε σε 3,7 διανυκτερεύσεις, παραμένοντας στα ίδια επίπεδα με τον Απρίλιο του 2024. Τον Μάιο, η μέση διάρκεια διαμορφώθηκε σε 3,6 διανυκτερεύσεις, σημειώνοντας την πρώτη αύξηση για το 2025, κατά +5,9% σε σχέση με τις 3,4 διανυκτερεύσεις του Μαΐου 2024. Τον Ιούνιο η μέση διάρκεια παραμονής αυξήθηκε περαιτέρω στις 3,8 διανυκτερεύσεις αυξημένη κατά +2,7% σε σύγκριση με τις 3,7 το 2024.

Εν τω μεταξύ, πρόσφατη έρευνα που πραγματοποίησε το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) δείχνει ότι τα τελευταία χρόνια η συνεισφορά των βραχυχρόνιων μισθώσεων στο ΑΕΠ της χώρας υπολογίζεται ότι κινήθηκε μεταξύ 4,5% και 5,4%, ή περίπου 3,25 δισ. ευρώ, υποστηρίζοντας πάνω από 100.000 θέσεις εργασίας.

Οι βραχυχρόνιες μισθώσεις αποτελούν μια ευέλικτη λύση για την κάλυψη της αυξημένης ζήτησης στον τουρισμό, διαδραματίζοντας ζωτικό ρόλο στην απορρόφηση του κύματος ζήτησης, ιδιαίτερα τους μήνες αιχμής του καλοκαιριού, όταν η πληρότητα των ξενοδοχείων ξεπερνάει συχνά το 90%.

Πηγή: ΟΤ