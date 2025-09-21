Νέες αποκαλύψεις για τον καρδιοχειρουργό με τα φακελάκια – Σοκαριστική καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση

Ενώπιον της Δικαιοσύνης αναμένεται να οδηγηθεί τη Δευτέρα ο διευθυντής της καρδιοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου που έπαιρνε φακελάκι για να χειρουργήσει ασθενείς.

Υπενθυμίζεται ότι ο γιατρός συνελήφθη επ’ αυτοφώρω έπειτα από την παγίδα που του έστησε η σύζυγος ενός ασθενούς, η οποία του έδωσε έναν φάκελο με 4.000 ευρώ σε προσημειωμένα χαρτονομίσματα, τα οποία της είχαν δώσει αστυνομικοί. Ο γιατρός στο παρελθόν έχει καταδικαστεί πρωτοδίκως σε ποινή φυλάκισης ενός έτους με αναστολή και εκκρεμεί η δίκη του σε δεύτερο βαθμό.

«Δεν ζητούσε μόνο φακελάκια»

Την ίδια στιγμή μια νέα σοκαριστική καταγγελία σε βάρος του καρδιοχειρουργού έφερε στο φως της δημοσιότητας οι «Εξελίξεις τώρα» και η Αναστασία Γιάμαλη.

Σύμφωνα με τη καταγγελία, μια 35χρονη γυναίκα, τη μητέρα της οποίας εγχείρισε ο διευθυντής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, δέχθηκε σεξουαλική παρενόχληση.

«Πήγαμε στο γραφείο του στο Ιπποκράτειο, μιλήσαμε. Κάποια πρόφαση έψαχνε για να επικοινωνήσουμε τηλεφωνικά. Μας έλεγε για τα φοβερά, «τα χέρια του Θεού» τα ονόμαζε τα χέρια του. Και ότι είναι πολύ επιτυχημένος και να μην φοβόμαστε. Έδειξε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μένα», ανέφερε η 35χρονη καταγγέλλουσα και κόρη ασθενούς.

Όπως αποκαλύπτει στις «Εξελίξεις τώρα» η 35χρονη, ο καρδιοχειρουργός, αμέσως μετά την επέμβαση της μητέρας της, της ζήτησε 3.000 ευρώ, αλλά, δεν έμεινε εκεί.

«Είχε ακόμα τα αίματα της μητέρας μου επάνω του και μου ζητάει να πάω στο γραφείο να με ενημερώσει. Όσο λοιπόν μου εξηγούσε για το χειρουργείο, άρχισα να καταλαβαίνω ότι… έρχομαι και σε δύσκολη θέση τώρα, με κοίταγε στο στήθος. Μου μιλούσε και με κοίταγε στο στήθος. Και μετά μου είπε ότι, εγώ αυτά είχα να σου πω, σκέφτομαι και άλλα πράγματα. Λέω, πείτε μου γιατρέ, τι σκέφτεστε; Σκέφτομαι, δεν ξέρω πώς να στο πω. Λέω πείτε μου γιατρέ, τι συμβαίνει; Μου λέει κοίταξε: για αυτές τις περιπτώσεις παίρνω περίπου τρία χιλιάρικα. Λέω μάλιστα θα το διευθετήσω. Και πέρα απ’ αυτό μου λέει, εγώ – μου λέει – σε σκέφτομαι», αποκάλυψε η 35χρονη.

Σύμφωνα με τη σοκαριστική μαρτυρία της 35χρονης, ο γιατρός ξεπέρασε τα όρια, όταν την έβαλε στο δωμάτιο της εντατικής, για να δει τη μητέρα της.

«Μου λέει έλα θα μεσολαβήσω να τη δεις. Ούτε τρία λεπτά δεν έκατσα και έπρεπε να βγω. Για να βγω έπρεπε να βάλουν έναν κωδικό στην πόρτα. Τον περιμένω να βάλει τον κωδικό και δεν τον έβαζε τον κωδικό. Με είχε πάρει αγκαλιά, το χέρι του το είχε βάλει στον ώμο του και μου έσφιγγε τον ώμο και του λέω: γιατρέ πρέπει να πάρω λίγο αέρα γιατί δεν είμαι πολύ καλά και εκείνη την ώρα έβαλε τον κωδικό και βγήκα», συνέχισε η 35χρονη με τρεμάμενη φωνή.

«Με έκλεισε στο δωμάτιο της εντατικής και με αγκάλιασε»

Δυστυχώς, η μητέρα της 35χρονης κατέληξε μία ημέρα μετά το χειρουργείο στην καρδιά της.

«Στις 10 η ώρα η μητέρα μου «έφυγε» απ’ τη ζωή. Έκτοτε βέβαια εννοείται δεν είχα κανένα νέο του. Εγώ θέλω να μη βρεθεί καμία κόρη, αδερφή, σύζυγος, ξανά στη θέση που βρέθηκα εγώ, που μου φέρθηκε σαν ένα κομμάτι κρέας», υπογράμμισε η 35χρονη.

Οι «Εξελίξεις τώρα» επικοινώνησαν με τον δικηγόρο του γιατρού, ο οποίος δε θέλησε να τοποθετηθεί σχετικά με την νέα καταγγελία.

Ο καρδιοχειρουργός τα καθήκοντα του οποίου έχουν ανασταλεί, θα οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης την Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου.