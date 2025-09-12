Νέα αναβολή για τον καρδιοχειρουργό με το φακελάκι

Σε αναβολή για τις 22 Σεπτεμβρίου οδηγήθηκε η δίκη του γιατρού από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο της Αθήνας, ο οποίος συνελήφθη έπειτα από καταγγελία συγγενούς ασθενούς για φακελάκι και κατηγορείται για δωροληψία σε βαθμό πλημμελήματος.

Ο κατηγορούμενος δεν ήταν παρών σήμερα στο δικαστήριο. Όπως ενημέρωσε ο δικηγόρος του ο εντολέας του υπέστη κάκωση στη μέση του έπειτα από πτώση από καρέκλα και πρέπει να παραμείνει κλινήρης στο σπίτι του με μερική ακινησία.

Απούσα από τη δικαστική αίθουσα ήταν και η καταγγέλλουσα με το δικηγόρο της να κάνει γνωστό ότι έπρεπε να βρίσκεται δίπλα στο χειρουργημένο σύζυγό της.

Παρελθόν στα φακελάκια

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο διευθυντής της καρδιοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκράτειου έπαιρνε φακελάκι για να χειρουργήσει ασθενείς.

Ο γιατρός στο παρελθόν έχει καταδικαστεί πρωτοδίκως σε ποινή φυλάκισης ενός έτους με αναστολή και εκκρεμεί η δίκη του σε δεύτερο βαθμό.

«Όταν μου ζήτησε τα χρήματα, πάγωσα»

Η γυναίκα που άκουσε τον καρδιοχειρουργό να της ζητάει 3.000 ευρώ, μίλησε για τα όσα έζησε μέσα στο γραφείο του γιατρού και την αντίδρασή της.

«Γιατί; Δεν έχω δωρεάν περίθαλψη; Δεν έχω πληρώσει 40 χρόνια για όλα αυτά; Για ποιο λόγο;» σκέφτηκε η γυναίκα λίγο μετά την απαίτηση του γιατρού για «φακελάκι».

Η κυρία Σοφία περιέγραψε στον ΣΚΑΪ τα όσα της είπε ο γιατρός: «Όταν μπήκα μέσα τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου μου είπε “όπως βλέπεις κορίτσι μου εγώ δεν σου μιλάω για χρήματα, με ενδιαφέρει να γίνει καλά ο σύζυγος”. Πέμπτη απόγευμα βγαίνει ο σύζυγός μου από τη ΜΕΘ και με παίρνει μαζί με την κόρη μου μέσα για να μας ενημερώσει. Είπε στην κόρη μου να βγει έξω και εκεί μου λέει “άκου Σοφία, εγώ παίρνω 5.000, για εσένα, επειδή είσαι εσύ 3.000”. Και έχω μείνει κάγκελο και λέω “τι συμβαίνει;”. Λέω “τι εννοείτε γιατρέ 3.000; Δεν έχω τόσα χρήματα επάνω μου”. “Αύριο τότε” μου λέει, “για να πληρώσω και τους μέσα”».

«Με γονάτισε! Αγχώθηκα. Οι σκέψεις μου ήταν πώς θα βρω αυτά τα χρήματα. Μετά ντράπηκα γιατί δεν μπορούσα να έχω αυτά τα χρήματα και μετά σκεφτόμουν μα πού βρίσκομαι; Σε ιδιωτικό, Σε δημόσιο;», ανέφερε η κυρία Σοφία αποκάλυψε πως από μέσα της «έλεγα “και αν δεν τα δώσω; και αν γίνει αυτό; και αν γίνει το άλλο; και αν πάθει κάτι;”» συμπλήρωσε.