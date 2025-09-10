Παρελθόν στα φακελάκια έχει ο καρδιοχειρουργός – Εκκρεμεί και άλλη δίκη στο εφετείο

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο διευθυντής της καρδιοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου έπαιρνε φακελάκι για να χειρουργήσει ασθενείς. Ο γιατρός στο παρελθόν έχει καταδικαστεί πρωτοδίκως σε ποινή φυλάκισης ενός έτους με αναστολή και εκκρεμεί η δίκη του σε δεύτερο βαθμό.

Η νέα του δική αναβλήθηκε για την Παρασκευή και ο ίδιος αφέθηκε ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα μέχρις ότου κριθεί από τη δικαιοσύνη για την πράξη που του αποδίδεται.

Ο γιατρός συνελήφθην έπειτα από την παγίδα που του έστησε η σύζυγος ενός ασθενούς, η οποία του έδωσε έναν φάκελο με 4.000 ευρώ σε προσημειωμένα χαρτονομίσματα, τα οποία της είχαν δώσει αστυνομικοί. Η γυναίκα είχε ενημερώσει τις αρχές για το ραντεβού με τον γιατρό και μόλις συναντήθηκαν και του παρέδωσε τα χρήματα, τότε τα στελέχη της του Εσωτερικών Υποθέσεων του πέρασαν χειροπέδες.

Βροχή οι καταγγελίες

Την ίδια στιγμή «βροχή» πέφτουν οι καταγγελίες για τη δράση του γιατρού. Μιλώντας στο MEGA ασθενείς που έπεσαν θύματα περιγράφουν:

«Και λέω ”Τι εννοείτε κοστολογείται; Περίπου;”, ”Ε”, μου λέει, ”3 με 5 χιλιάρικα”. Έτσι ακριβώς. Γιατρέ, εγώ θα κάνω οτιδήποτε. Απλά λέω, να χειρουργηθεί ο μπαμπάς. Πήγα Δευτέρα και Τετάρτη με πήρε τηλέφωνο στο κινητό μου και μου είπε πες στον μπαμπά να ετοιμαστεί και να έρθει μέσα να κάνουμε εισαγωγή. Και μπήκαμε Τετάρτη και Πέμπτη πρωί τον μπαμπά μου τον χειρούργησε. Και αφού ξύπνησε μετά από όλο αυτό πήγα και του έδωσα εγώ η ίδια η κόρη πήγα και του έδωσα το πακέτο των τριών χιλιάδων ευρώ. Του λέω γιατρέ εγώ αυτά μπόρεσα να συγκεντρώσω ο μπαμπάς μου είχε ένα χιλιάρικο στην άκρη και 2 χιλιάρικα μας έδωσε ο ξάδερφός μου, που είναι στο εμπορικό ναυτικό, μας έστειλε λεφτά στην θεία μου και μου τα έδωσε η θεία μου να τα δώσω. Αυτός ο γιατρός, αυτός ο γιατρός».

Άλλη μαρτυρία αναφέρει:

«Εγώ έκανα χειρουργείο 7 Μαΐου είχα έναν θρόμβο τέλος πάντων στην καρδιά και επειδή κάνω και αιμοκάθαρση ήταν λίγο δύσκολο δεν με αναλάμβαναν κανένας και με ανέλαβε αυτός τέλος πάντων. Πριν μπω στο χειρουργείο των ρώταγα, ξέρω εγώ, γιατί εντάξει, ξέρω ότι παίρνουν λεφτά οι γιατροί. Αλλά δεν το περίμενα τόσα πολλά. Εγώ έμεινα στην εντατική μετά μιάμιση μέρα και μίλησε η αδερφή μου μαζί του. Και της λέει της αδερφής μου εγώ παίρνω από 2,5 έως 3.000».

Ο γιος του ασθενούς στο Live News

Ο γιος του ασθενούς που έκανε την καταγγελία ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι έκανε την εγχείρηση, είχε πει στην μητέρα μου ξεκάθαρα ότι δεν θα πάρει χρήματα. Και μόλις τελείωσε η εγχείρηση, ήταν στο γραφείο με την αδερφή και τη μητέρα μου και λέει στην αδερφή μου ”σε παρακαλώ πέρασε λίγο έξω, και τότε ήταν που ήταν μόνος με τη μητέρα μου και της λέει κανονικά παίρνω πέντε αλλά για σένα θα πάρω τρία. Και η μάνα μου έπαθε σοκ {…} Μετά δεν ήθελε να πάει στο νοσοκομείο, φοβόταν γιατί συνέχεια την πίεζε ο γιατρός».