10.09.2025 | 16:27
Πυρκαγιές σε Φθιώτιδα και Λάρισα – Επιχειρούν εναέρια
Αναζητούν θυρίδες στο όνομα του γιατρού με το φακελάκι – Μεγάλα χρηματικά ποσά αναζητούν οι Αρχές
Ελλάδα 10 Σεπτεμβρίου 2025 | 18:48

Αναζητούν θυρίδες στο όνομα του γιατρού με το φακελάκι – Μεγάλα χρηματικά ποσά αναζητούν οι Αρχές

Οι Αρχές εκτιμούν ότι ο καρδιοχειρουργός πρέπει να είχε συγκεντρώσει αρκετά μεγάλο ποσό από τα φακελάκια που ζητούσε από τους ασθενείς.

Ευαισθησία: «Ευχή» και «κατάρα» για την ψυχική μας υγεία

Ευαισθησία: «Ευχή» και «κατάρα» για την ψυχική μας υγεία

Spotlight

Μπορεί η δίκη του διευθυντή της καρδιοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου να αναβλήθηκε για την Παρασκευή, ωστόσο οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την υπόθεση προς κάθε κατεύθυνση.

Ο κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα μέχρις ότου κριθεί από τη δικαιοσύνη για την πράξη που του αποδίδεται, με την κατηγορία που τον βαραίνει να είναι δωροληψία σε βαθμό πλημμελήματος.

Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι ο συγκεκριμένος γιατρός είχε καταδικαστεί πρωτοδίκως στο παρελθόν για φακελάκι σε ποινή φυλάκισης ενός έτους με αναστολή και εκκρεμεί η δίκη του σε δεύτερο βαθμό.

Αναζητούν το «μαύρο» χρήμα

Σύμφωνα με πληροφορίες του αστυνομικού συντάκτη των εφημερίδων «ΤΑ ΝΕΑ» και «ΤΟ ΒΗΜΑ» Βασίλη Λαμπρόπουλου, πλέον οι Αρχές αναζητούν «βρόμικο» χρήμα, «ξεσκονίζοντας» τα περιουσιακά στοιχεία του καρδιοχειρουργού.

«Τα λεφτά, υπάρχει εικόνα ότι μπορεί να βρίσκονται σε θυρίδες που διατηρούσε ο γιατρός. Θα γίνει έλεγχος από την Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος να ανοιχθούν θυρίδες, τραπεζικοί λογαριασμοί, να ελεγχθούν τα περιουσιακά του στοιχεία. Υπάρχει, από πληροφορίες, η αίσθηση ότι σε κάποια από αυτά θα βρεθούν μεγάλα χρηματικά ποσά γιατί αυτό φαίνεται να το έκανε ο γιατρός αρκετά χρόνια».

Τον πρότειναν με αντάλλαγμα… μίζα

Επιπλέον, σύμφωνα με την έρευνα, διαπιστώθηκε ότι ορισμένοι ασθενείς έφταναν συστημένοι από άλλους γιατρούς στον συγκεκριμένο καρδιοχειρουργό.

Όπως σημειώνουν, πιθανόν ο γιατρός να έδινε σε αυτούς ένα μέρος των χρημάτων που ζητούσε από τους ασθενείς.

«Υπήρχε η μεθόδευση καρδιολόγοι ή άλλοι γιατροί να συστήνουν καρδιοχειρουργούς ή να στέλνουν και στον ιδιωτικό τομέα ασθενείς που έκριναν ότι είχαν οικονομική άνεση, πάλι κάνοντας κάποιες σχετικές συμφωνίες. Όλα αυτά είναι υπό έλεγχο» σημείωσε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος.

Σημειώνεται ότι η έρευνα συνεχίζεται, με άλλους συγγενείς ασθενών να δηλώνουν έτοιμοι να καταθέσουν.

Ενέργεια
Υδρογονάνθρακες: Chevron και HELLENiQ ENERGY υπέβαλαν προσφορά για τα μπλοκ σε Κρήτη και Πελοπόννησο

Υδρογονάνθρακες: Chevron και HELLENiQ ENERGY υπέβαλαν προσφορά για τα μπλοκ σε Κρήτη και Πελοπόννησο

Vita.gr
Ευαισθησία: «Ευχή» και «κατάρα» για την ψυχική μας υγεία

Ευαισθησία: «Ευχή» και «κατάρα» για την ψυχική μας υγεία

Αποκαλύψεις για το 2,5 ετών βρέφος που πέθανε από κακοποίηση – Τι υποστήριζε τότε ο ιατροδικαστής
Ελλάδα 10.09.25

Αποκαλύψεις για το 2,5 ετών βρέφος που πέθανε από κακοποίηση – Τι υποστήριζε τότε ο ιατροδικαστής

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για την υπόθεση θανάτου βρέφους 2,5 μηνών, το οποίο έφερε σημάδια κακοποίησης αλλά ο ιατροδικαστής «είδε» ως αιτία θανάτου μηνιγγοεγκεφαλίτιδα.

Σύνταξη
Μπάζωμα στα Τέμπη: «Τα στοιχεία μιλάνε μόνα τους – Ζητάμε κακούργημα για αυτούς που δολοφόνησαν τα παιδιά μας»
Για το μπάζωμα 10.09.25

«Τα στοιχεία μιλάνε από μόνα τους - Ζητάμε κακούργημα» - Στην ανακρίτρια οι αδελφοί Πλακιά για Τέμπη

«Η λέξη πλημμέλημα δεν πρέπει καν να λέγεται» δήλωσε ο Νίκος Πλακιάς που μαζί με τον αδελφό του Δημήτρη κατέθεσαν στην αρεοπαγίτη ανακρίτρια για την τραγωδία στα Τέμπη, όπου έχασαν τρεις κόρες

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
ΕΛ.ΑΣ.: Αποκάλυψη «μαύρης τρύπας» 750.000 ευρώ μετά την αυτοκτονία υπαστυνόμου στη Θεσσαλονίκη
Στη Θεσσαλονίκη 10.09.25

«Μαύρη τρύπα» 750.000 ευρώ αποκαλύφθηκε μετά την αυτοκτονία υπαστυνόμου - Στην ανακρίτρια αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ.

Τα χρήματα που προορίζονταν για έκτακτες υπηρεσιακές δαπάνες φαίνεται ότι κατέληξαν σε κρυπτονομίσματα και τυχερά παιχνίδια - Ενώπιον της ανακρίτριας θα απολογηθούν αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ.

Σύνταξη
Στιούαρτ Κρεγκ: Πέθανε ο άνθρωπος που έδωσε «σάρκα και οστά» στον μαγικό κόσμο του Χάρι Πότερ
Έσβησε η μαγεία 10.09.25

Στιούαρτ Κρεγκ: Πέθανε ο άνθρωπος που έδωσε «σάρκα και οστά» στον μαγικό κόσμο του Χάρι Πότερ

Ο Στιούαρτ Κρεγκ, ο βραβευμένος με Όσκαρ σχεδιαστής παραγωγής των ταινιών του Χάρι Πότερ, «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών χτυπημένος από το Πάρκινσον.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η φον ντερ Λάιεν τίμησε τους έλληνες πυροσβέστες – Πώς έσωσαν ένα χωριό στην Ισπανία
Κόσμος 10.09.25

Η φον ντερ Λάιεν τίμησε τους έλληνες πυροσβέστες - Πώς έσωσαν ένα χωριό στην Ισπανία

Στην ομιλία της, η πρόεδρος της Κομισιόν, φον ντερ Λάιεν υπενθύμισε πως το φετινό καλοκαίρι, περισσότερα από 10 εκατομμύρια στρέμματα δασών και καλλιεργειών στην Ευρώπη έγιναν στάχτη,

Σύνταξη
Γαλλία: Παρέλυσε από τις διαδηλώσεις – Φωτιές, οδοφράγματα και εκατοντάδες συλλήψεις
«Μπλοκάρουμε τα πάντα» 10.09.25

Παρέλυσε η Γαλλία από τις διαδηλώσεις - Φωτιές, οδοφράγματα και εκατοντάδες συλλήψεις

Μετά την αναμενόμενη πτώση της κυβέρνησης Μπαϊρού ο γαλλικός λαός έδειξε τις διαθέσεις του στον νέο εκλεκτό του Γάλλου προέδρου στην πρωθυπουργική θέση, Σεμπαστιέν Λεκορνί. Μαζικές διαδηλώσεις σε όλη τη Γαλλία, υπό τον συντονισμό του κινήματος «μπλοκάρετε τα πάντα».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Όταν η Ελλάδα δεν μπορεί να θρέψει τους Έλληνες – Τριπλασιάστηκε το εμπορικό έλλειμμα στα τρόφιμα από το 2020
Εκτίναξη εισαγωγών 10.09.25

Όταν η Ελλάδα δεν μπορεί να θρέψει τους Έλληνες – Τριπλασιάστηκε το εμπορικό έλλειμμα στα τρόφιμα από το 2020

Ενώ η χώρα συγκλονίζεται απο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αυξανεται η εξάρτησή μας απο τις εισαγωγές σε τρόφιμα και νωπά αγαθά. Έλλειμα μισό δισ. ευρώ στο εμπορικό ισοζύγιο τροφίμων το επτάμηνο του 2025.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Απειλούνται οι ευρωπαϊκές χώρες από τα καμικάζι drones της Ρωσίας;
Μετά την Πολωνία 10.09.25

Απειλούνται οι ευρωπαϊκές χώρες από τα καμικάζι drones της Ρωσίας;

Την Τετάρτη, ο πολωνικός στρατός κατέρριψε αρκετά ρωσικά επιθετικά drones. Θα μπορούσαν τα αεροσκάφη που μετέφεραν εκρηκτικά να φτάσουν σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Πως οι ορισμοί της ΚΕΔ έκαναν τον κύκλο τους
Ποδόσφαιρο 10.09.25

Πως οι ορισμοί της ΚΕΔ έκαναν τον κύκλο τους

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά έδωσε ευκαιρίες σε όλους τους διαιτητές τις τρεις πρώτες αγωνιστικές της Stoiximan Super League καθώς τους χώρισε σε γκρουπ και τους έβαλε να σφυρίξουν αγώνες

Βάιος Μπαλάφας
Απρόσβλητες οι οικονομίες Κίνας και Ρωσίας παρά τις δυτικές «επιθέσεις» – Τι φταίει
Μπούμερανγκ; 10.09.25

Απρόσβλητες οι οικονομίες Κίνας και Ρωσίας παρά τις δυτικές «επιθέσεις» – Τι φταίει

Δυτικά ΜΜΕ κάνουν μια αποτίμηση για την αποτελεσματικότητα των δυτικών εμπορικών πολιτικών έναντι Ρωσίας και Κίνας που θα απογοητεύσει πολλούς στη Δύση, καθώς οι οικονομίες-στόχος ... αποδίδουν.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Φάμελλος: Διεκδικούμε τη δέσμευση Μητσοτάκη ότι η ΔΕΘ θα αναπλαστεί ως ένα νέο σύγχρονο εκθεσιακό κέντρο
ΣΥΡΙΖΑ 10.09.25

Φάμελλος: Διεκδικούμε τη δέσμευση Μητσοτάκη ότι η ΔΕΘ θα αναπλαστεί ως ένα νέο σύγχρονο εκθεσιακό κέντρο

Ο Σωκράτης Φάμελλος τόνισε επίσης πως «για τον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ παραμένει και σήμερα αδιαπραγμάτευτη η θέση για μια ΔΕΘ δημόσια, η οποία θα ανήκει στη Θεσσαλονίκη και στους φορείς της»

Σύνταξη
Άρης: Χωρίς Δώνη με Ατρόμητο, «μέσα» ο Γένσεν
Ποδόσφαιρο 10.09.25

Άρης: Χωρίς Δώνη με Ατρόμητο, «μέσα» ο Γένσεν

Ο Τάσος Δώνης υπέστη θλάση πρώτου βαθμού στον τετρακέφαλο και θα μείνει εκτός δράσης για περίπου δέκα μέρες, ενώ ο Γένσεν επέστρεψε από την εθνική του ομάδα και ενσωματώθηκε στις προπονήσεις.

Σύνταξη
Το γεμάτο Καραϊσκάκη και η «εντολή» του Μέντι
On Field 10.09.25

Το γεμάτο Καραϊσκάκη και η «εντολή» του Μέντι

Ο Ολυμπιακός θα κοντραριστεί το Σάββατο με τον Πανσερραϊκό και το Καραϊσκάκη θα είναι κατάμεστο. Τι θέλει να δει ο Μέντι για το 3Χ3 στο πρωτάθλημα, λίγες μέρες πριν το ματς με την Πάφο για το Champions League

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
ΠΑΣΟΚ: Δικαιώθηκε η πατριωτική πολιτική 2010-2014 με την προσφορά Chevron και HELLENiQ ENERGY για τα μπλοκ
Δήλωση Μανιάτη 10.09.25

ΠΑΣΟΚ: Δικαιώθηκε η πατριωτική πολιτική 2010-2014 με την προσφορά Chevron και HELLENiQ ENERGY για τα μπλοκ

«Πρόκειται για μια ηχηρή επιβεβαίωση της στρατηγικής που σχεδίασε και υλοποίησε το ΠΑΣΟΚ εδώ και 14 χρόνια», υπογραμμίζει ο ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης

Σύνταξη
Ο ανδρόγυνος, «όμορφος νεαρός» των σονέτων του Σαίξπηρ μόλις αποκαλύφθηκε
Μινιατούρα 10.09.25

Ο ανδρόγυνος, «όμορφος νεαρός» των σονέτων του Σαίξπηρ μόλις αποκαλύφθηκε

Ο κόμης του Σαουθάμπτον μπορεί να έδωσε στον Σαίξπηρ τη μινιατούρα του Νίκολας Χίλιαρντ, η οποία έχει μια κατεστραμμένη καρδιά στο πίσω μέρος της - νεοανακαλυφθέν πορτρέτο ρίχνει φως στην ιστορία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τρεις διαιτητές στο «ψυγείο» του Στεφάν Λανουά
On Field 10.09.25

Τρεις διαιτητές στο «ψυγείο» του Στεφάν Λανουά

Τις δυο πρώτες αγωνιστικές της Stoiximan Super League ο αρχιδιαιτητής Στεφάν Λανουά έστειλε μήνυμα ότι δεν χαρίζεται καθώς μετά τον Πολυχρόνη, τιμώρησε και τους Κατσικογιάννη, Σιδηρόπουλο

Βάιος Μπαλάφας
Αποκαλύψεις για το 2,5 ετών βρέφος που πέθανε από κακοποίηση – Τι υποστήριζε τότε ο ιατροδικαστής
Ελλάδα 10.09.25

Αποκαλύψεις για το 2,5 ετών βρέφος που πέθανε από κακοποίηση – Τι υποστήριζε τότε ο ιατροδικαστής

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για την υπόθεση θανάτου βρέφους 2,5 μηνών, το οποίο έφερε σημάδια κακοποίησης αλλά ο ιατροδικαστής «είδε» ως αιτία θανάτου μηνιγγοεγκεφαλίτιδα.

Σύνταξη
«Infidels Motorcycle Club»: Η αντιισλαμική συμμορία μοτοσικλετιστών που περιφρουρεί τα σημεία παροχής βοήθειας στη Γάζα
«Infidels Motorcycle Club» 10.09.25

Μία αντιισλαμική συμμορία μοτοσικλετιστών υπεύθυνη για την «ασφάλεια» στα σημεία παροχής βοήθειας στη Γάζα

Ποιος καλύτερος για να εξασφαλίσει την ασφάλεια των Παλαιστινίων που προσπαθούν να λάβουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα; Σίγουρα όχι μία συμμορία αντιισλαμιστών μοτοσικλετιστών από τις ΗΠΑ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Νόβακ Τζόκοβιτς ο… Έλληνας
On Field 10.09.25

Νόβακ Τζόκοβιτς ο… Έλληνας

Ο κορυφαίος τενίστας στον κόσμο δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τη νίκη της Εθνικής μας επί της Λιθουανίας κι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που πανηγυρίζει για ελληνική επιτυχία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
LIVE: Φινλανδία – Γεωργία
Eurobasket 2025 10.09.25

LIVE: Φινλανδία – Γεωργία

LIVE: Φινλανδία – Γεωργία. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φινλανδία – Γεωργία, για τα προημιτελικά του Eurobasket 2025. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ1 και Novasports Start.

Σύνταξη
Έκθεση UNICEF για το τίμημα των «σκουπιδοτροφών»: Η παιδική παχυσαρκία τριπλασιάστηκε από το 2000
Άνευ προηγουμένου 10.09.25

Έκθεση UNICEF για το τίμημα των «σκουπιδοτροφών»: Η παιδική παχυσαρκία τριπλασιάστηκε από το 2000

Σύμφωνα με την έκθεση της UNICEF, μεγάλη ευθύνη για την άνευ προηγουμένου παχυσαρκία στους νέους φέρουν οι εταιρείες που παρασκευάζουν υπερεπεξεργασμένα και «γρήγορα» τρόφιμα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

