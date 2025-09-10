Αναζητούν θυρίδες στο όνομα του γιατρού με το φακελάκι – Μεγάλα χρηματικά ποσά αναζητούν οι Αρχές

Μπορεί η δίκη του διευθυντή της καρδιοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου να αναβλήθηκε για την Παρασκευή, ωστόσο οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την υπόθεση προς κάθε κατεύθυνση.

Ο κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα μέχρις ότου κριθεί από τη δικαιοσύνη για την πράξη που του αποδίδεται, με την κατηγορία που τον βαραίνει να είναι δωροληψία σε βαθμό πλημμελήματος.

Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι ο συγκεκριμένος γιατρός είχε καταδικαστεί πρωτοδίκως στο παρελθόν για φακελάκι σε ποινή φυλάκισης ενός έτους με αναστολή και εκκρεμεί η δίκη του σε δεύτερο βαθμό.

Αναζητούν το «μαύρο» χρήμα

Σύμφωνα με πληροφορίες του αστυνομικού συντάκτη των εφημερίδων «ΤΑ ΝΕΑ» και «ΤΟ ΒΗΜΑ» Βασίλη Λαμπρόπουλου, πλέον οι Αρχές αναζητούν «βρόμικο» χρήμα, «ξεσκονίζοντας» τα περιουσιακά στοιχεία του καρδιοχειρουργού.

«Τα λεφτά, υπάρχει εικόνα ότι μπορεί να βρίσκονται σε θυρίδες που διατηρούσε ο γιατρός. Θα γίνει έλεγχος από την Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος να ανοιχθούν θυρίδες, τραπεζικοί λογαριασμοί, να ελεγχθούν τα περιουσιακά του στοιχεία. Υπάρχει, από πληροφορίες, η αίσθηση ότι σε κάποια από αυτά θα βρεθούν μεγάλα χρηματικά ποσά γιατί αυτό φαίνεται να το έκανε ο γιατρός αρκετά χρόνια».

Τον πρότειναν με αντάλλαγμα… μίζα

Επιπλέον, σύμφωνα με την έρευνα, διαπιστώθηκε ότι ορισμένοι ασθενείς έφταναν συστημένοι από άλλους γιατρούς στον συγκεκριμένο καρδιοχειρουργό.

Όπως σημειώνουν, πιθανόν ο γιατρός να έδινε σε αυτούς ένα μέρος των χρημάτων που ζητούσε από τους ασθενείς.

«Υπήρχε η μεθόδευση καρδιολόγοι ή άλλοι γιατροί να συστήνουν καρδιοχειρουργούς ή να στέλνουν και στον ιδιωτικό τομέα ασθενείς που έκριναν ότι είχαν οικονομική άνεση, πάλι κάνοντας κάποιες σχετικές συμφωνίες. Όλα αυτά είναι υπό έλεγχο» σημείωσε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος.

Σημειώνεται ότι η έρευνα συνεχίζεται, με άλλους συγγενείς ασθενών να δηλώνουν έτοιμοι να καταθέσουν.