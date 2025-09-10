Αναβλήθηκε για την Παρασκευή, η δίκη για τον διευθυντή της καρδιοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, ο οποίος συνελήφθη επ’ αυτοφώρω με προσημειωμένα χαρτονομίσματα, έπειτα από καταγγελία συζύγου ασθενούς ότι της ζήτησε «φακελάκι».

Ο κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα μέχρις ότου κριθεί από τη δικαιοσύνη για την πράξη που του αποδίδεται.

Νωρίτερα ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του συλληφθέντος, ο οποίος οδηγήθηκε σήμερα στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, ποινική δίωξη για δωροληψία σε βαθμό πλημμελήματος.

Πώς πιάστηκε

Τον παγίδευσε η σύζυγός ενός ασθενούς, η οποία του έδωσε έναν φάκελο με 4.000 ευρώ σε προσημειωμένα χαρτονομίσματα, τα οποία της είχαν δώσει αστυνομικοί. Η γυναίκα είχε ενημερώσει τις αρχές για το ραντεβού με τον γιατρό και μόλις συναντήθηκαν και του παρέδωσε τα χρήματα, τότε τα στελέχη της του Εσωτερικών Υποθέσεων του πέρασαν χειροπέδες.

Νέα καταγγελία για τον γιατρό στο Ιπποκράτειο

Μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης υπάρχουν πλέον καταγγελίες και από άλλους ασθενείς ότι στην ουσία εκβίαζε τους ασθενείς είτε για να τους χειρουργήσει πιο γρήγορα, είτε για να συνεχίσει να τους φροντίζει μετά το χειρουργείο, ανάλογα με το ποσό, το οποίο είχε λάβει.

Η νύφη μιας ασθενούς, κατήγγειλε στην ΕΡΤ, πως ο συγκεκριμένος γιατρός της ζητούσε χρήματα προκειμένου να βάλει στο χειρουργείο την πεθερά της. Της έλεγε συγκεκριμένα ότι αν δεν μου δώσεις τα 3 χιλιάρικα δεν τη βάζω στο χειρουργείο.

Η συγκεκριμένη γυναίκα κατήγγειλε πως ο καρδιοχειρουργός της είπε συγκεκριμένα ότι θέλει αυτά τα χρήματα, «προκειμένου να πάρουν ένα καφεδάκι τα παιδιά», υπονοώντας ότι και κάποιοι βοηθοί του, κάποιοι συνεργάτες του, ενδεχομένως να πάρουν κάποιο ποσοστό από αυτά τα χρήματα.

Η ταρίφα του συγκεκριμένου καρδιοχειρουργού ξεκινούσε από τα 8.000 ευρώ και μπορούσε να πέσει μέχρι και 3.000 ευρώ ανάλογα, με την οικονομική κατάσταση του ασθενούς, και ανάλογα με τον σύνδεσμο, δηλαδή το άτομο το οποίο τον είχε φέρει σε επαφή. Ασθενείς καταγγέλλουν ότι πριν τους βάλει στο χειρουργείο ζητούσε το πρώτο μέρος του ποσού και στη συνέχεια προκειμένου να συνεχίσει να τους φροντίζει και να τους βλέπει, ζητούσε και τα υπόλοιπα χρήματα.