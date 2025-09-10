Ιπποκράτειο: Σε αναστολή ο διευθυντής της καρδιοχειρουργικής για φακελάκι

Σε αναστολή καθηκόντων βρίσκεται ο διευθυντής χειρουργικής κλινικής του «Ιπποκράτειου» Νοσοκομείου της Αθήνας, που συνελήφθη την Τρίτη με προσημειωμένα χαρτονομίσματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιατρός που συνελήφθη φέρεται να ζητούσε φακελάκι 4.000 έως και 5.000 ευρώ ώστε να προσέξει ο ίδιος περισσότερο τους ασθενείς του, μετά το χειρουργείο τους.

Τη διερεύνηση και τη σύλληψή του πραγματοποίησαν οι «Αδιάφθοροι» της ΕΛ.ΑΣ.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ζήτησε από το νοσοκομείο τα στοιχεία του φακέλου που σχηματίστηκε για τον συλληφθέντα ιατρό και τόνισε ότι θα επιληφθεί του θέματος με πλήρη διαφάνεια

Σύμφωνα με πληροφορίες, o γιατρός φέρεται να πιάστηκε με προσημειωμένα χαρτονομίσματα τα οποία είχε λάβει νωρίτερα από ασθενή ενώ φαίνεται πως είχε προηγηθεί καταγγελία στην Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ.

Ο ΙΣΑ ζήτησε τα στοιχεία του γιατρού

Ανακοίνωση εξέδωσε χθες ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ), σχετικά με την υπόθεση του γιατρού.

Όπως τονίζεται, ο σύλλογος ζήτησε από το νοσοκομείο τα στοιχεία του φακέλου που σχηματίστηκε για τον συλληφθέντα ιατρό και τόνισε ότι θα επιληφθεί του θέματος με πλήρη διαφάνεια.

Η ανακοίνωση του ΙΣΑ για τον γιατρό στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο

«Ο ΙΣΑ στο πλαίσιο της πειθαρχικής του αρμοδιότητας, ζήτησε από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών και τη διοίκηση του Ιπποκράτειου νοσοκομείου, τα στοιχεία του φακέλου που σχηματίστηκε για τον συλληφθέντα ιατρό, ο οποίος φέρεται να έλαβε φακελάκι από ασθενή.

Κατόπιν αυτής της εξέλιξης, ο ΙΣΑ εκφράζει την πλήρη υποστήριξή του, στις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση της υπόθεσης και ζητά να του χορηγήσουν άμεσα όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, για τη σοβαρή αυτή υπόθεση, προκειμένου να προχωρήσει σε όλες τις κατά νόμο ενέργειες, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

Ο ΙΣΑ διαβεβαιώνει ότι θα επιληφθεί του θέματος με πλήρη διαφάνεια και ταχύτητα, με γνώμονα την προάσπιση της νομιμότητας και της αξιοπιστίας του ιατρικού λειτουργήματος.

«Δεν θα αφήσουμε ατιμώρητους επίορκους ιατρούς που προσβάλλουν το ιατρικό σώμα, το οποίο υπηρετεί με συνέπεια το σύστημα Υγείας και τον ασθενή. Η καταπολέμηση φαινομένων διαφθοράς στο χώρο της υγείας αποτελεί θεμελιώδη προτεραιότητα, τόσο για την προστασία των ασθενών όσο και για την προάσπιση του κύρους των γιατρών και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών», τονίζει ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης».